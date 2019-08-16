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 Події, Суспільство
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 П'яний водій у Миколаєві на швидкості зніс позашляховик і двох пішоходів, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 серпня, вранці на перетині вулиць Пушкінської та Адмірала Макарова в Миколаєві 37-річний водій автомобіля Audi A6 з явними ознаками сп'яніння, рухаючись на великій швидкості, скоїв наїзд на автомобіль Hyundai SantaFe, який був припаркований у заїзній кишені і в салоні якого не було людей, і врізався в дерево. Увага, на відео присутні кадри, не рекомендовані до перегляду дітям, вагітним і людям зі слабкою психікою!

В результаті зіткнення Hyundai відкинуло на тротуар, де він збив двох пішоходів - 35-річну жінку з 17-річною дочкою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївській області..

У результаті ДТП дівчину з переломами кінцівок та іншими травмами доставили до медичного закладу, її матір лікарі оглянули на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

Зараз відомості про подію внесено до Єдиного реєстру попередньо за ч. 1 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Водій Audi A6 пройшов медичний огляд, за результатами приладу Драгер показав 1,54 проміле алкоголю. За погодженням з прокуратурою вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 КПК України.

Тривають першочергові слідчі дії.

Пяний водій у Миколаєві на швидкості зніс позашляховик і двох пішоходів, - поліція 01
Пяний водій у Миколаєві на швидкості зніс позашляховик і двох пішоходів, - поліція 02
Пяний водій у Миколаєві на швидкості зніс позашляховик і двох пішоходів, - поліція 03
Пяний водій у Миколаєві на швидкості зніс позашляховик і двох пішоходів, - поліція 04
Пяний водій у Миколаєві на швидкості зніс позашляховик і двох пішоходів, - поліція 05
Пяний водій у Миколаєві на швидкості зніс позашляховик і двох пішоходів, - поліція 06

Фото: Преступности.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143259
 
 
 Топ коментарі
 
ип..ть, копать, а может надо серьезней мерьі срочно принимать для пьяниц?
пьян--однозначное уитверждение в умішленном убийстве, а если по случаю никто не помер то в попітке умішленного убийства
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пока за пьянку не будут сажать ни хера не изменится
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Hyundai SantaFe теж не дуже правильно парканули.
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Замовлять з Європи собі донорів, в Європі вкрадуть, сюди пригонять відріжуть-зварять і на авторинки України - сматрі новій савсєм не біт не крашєн, адін хазяін.
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ип..ть, копать, а может надо серьезней мерьі срочно принимать для пьяниц?
пьян--однозначное уитверждение в умішленном убийстве, а если по случаю никто не помер то в попітке умішленного убийства
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Надо пожизненно лишать прав, тогда все будут думать ПРЕЖДЕ САДИТЬСЯ ПЬЯНЫМИ ЗА РУЛЬ
ТАК ДЕЛАЮТ В ЕС
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Эти гонщики в городе уже запарили! Драть наших водятлов надо как сидоровых коз, по-хорошему не понимают!
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пока за пьянку не будут сажать ни хера не изменится
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перефразирую. "ни хера не изменится даже если будут сажать". объясняю почему. что бы стать хорошим штукатуром, нужно сделать хотя бы 500 кв/м. хорошим стоматологом-хотя бы 100 зубов. хорошим парикмахером, хотя бы 200 причесок. 95% водителей не знают ПДД, Х сним, ладно. НО!-для того что бы стать нормальным, понимать что происходит, уметь реагировать на ситуации, нужно проехать хотя бы 50 тыс км. это 6000л бензина=6000$. автомобиль под капотом 150-200 лошадей, и наездник, с опытом езды на велосипеде.
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А яка така в нього була ситуація, те що жопа Санта Фе стирчить на дорогу видно здалеку, зустрічних нема...
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если спрашиваешь мое мнение, то оно как раз в том смысле- под капотом 200 л/с, а за рулем велосипедист. мне с водителем всегда страшно, поэтому стараюсь сам где можно. когда пересаживаюсь после охоты с УАЗа на крузер, первые минуты шок. не могу словиться когда на кайен жены. шкода вообще как детские санки. у меня 1,5 млн км и 30 лет стаж, и то... сейчас по городу только правый ряд, 50 км/ч, всех пропускать, всем давать дорогу.
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Мені простіше, місто старе + бруківка, цей Санта ще більш менш запаркован, у нас взагалі нема місця.
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в 60х на фоне автомобильного коллапса в капстранах, в СССР был взят курс на развитие общественного транспорта, максимальные препоны для приобретения личного. кстати так же, на развитие мест общественного отдыха, санаториев, вместо собственников домов и дач. если бы сегодня была нормальная техника и ходила как на западе. я бы ездил на трамвае. когда смотришь на заброшенные дачные массивы в областях, по трассам, десятки тысяч домиков, участков, бурьян по уши, шок. сколько труда, сил, времени, стройматериалов... и пустота, никого. и главное уже навсегда. ПЗДЦ!
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Це де таке, в нас навпаки всі бувші дачні масиви перетворили на жилі, з усіх боків міста будуються, навіть на 100 метрів навколо мене 3 хати зараз будують.
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Это из той темы, что большие штрафы исправят ситуацию на дорогах, а ротаци в органах прокуратуры, МВД и судах, избавят нас от ворья и взяточников.
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Hyundai SantaFe теж не дуже правильно парканули.
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Ну, правильно-неправильно это другой вопрос... Был бы трезв то не наехал бы на него.
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Так, але якесь дежавю, як в Харкові, от побачите, власника Санти будуть теж тормосити.
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якщо заборонити автомобілі п"яні придурки калічитимуть людей велосипадами та самокатами
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Покалічити можна будь-чим. Вся суть у тому, що авто- це механізм підвищеної небезпеки, тому і вимоги до його керування повинні бути дуже жорсткими.
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Людина таке створіння, що вона будь який механізи перетворює в небезпечний для інших.
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дебилы на дорогах - реальная угроза, и с каждым днём всё хуже. это просто отражение уровня культурки и взаимо-неуважения. а бухих за рулём - сразу садить на цугурдер.
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Для того щоб менше було дтп,утоплень і тд.,потрібно менше бухати.Звісно таке стається не завжди від алкоголю,але якщо люди будуть менше його вживати,то і випадків буде менше.
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Мда. Навіть великим жипам виробники роблять м'які жопи.
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От його і посунули в кишеньку, а страхова може ще й не виплатити нічого.
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