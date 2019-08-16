 П'яний водій у Миколаєві на швидкості зніс позашляховик і двох пішоходів, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В результаті зіткнення Hyundai відкинуло на тротуар, де він збив двох пішоходів - 35-річну жінку з 17-річною дочкою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Миколаївській області..
У результаті ДТП дівчину з переломами кінцівок та іншими травмами доставили до медичного закладу, її матір лікарі оглянули на місці, від госпіталізації вона відмовилася.
Зараз відомості про подію внесено до Єдиного реєстру попередньо за ч. 1 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Водій Audi A6 пройшов медичний огляд, за результатами приладу Драгер показав 1,54 проміле алкоголю. За погодженням з прокуратурою вирішується питання про його затримання в порядку ст. 208 КПК України.
Тривають першочергові слідчі дії.
Фото: Преступности.НЕТ
пьян--однозначное уитверждение в умішленном убийстве, а если по случаю никто не помер то в попітке умішленного убийства
ТАК ДЕЛАЮТ В ЕС
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