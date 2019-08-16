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 Політика України
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 Сутички на 210 окрузі: в хід пішли димові шашки, збираються "тітушки". ВIДЕО

Під будівлею окружної виборчої комісії на 210 окрузі в Прилуках (Чернігівська область) зіткнення: кидають димові гранати і збираються "тітушки".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слово і діло".

На один з поверхів будівлі, де міститься окружна виборча комісія, кинули димову шашку, щоб "викурити" опонентів і отримати доступ до бюлетенів.

Також місцеві пабліки повідомляють, що під ОВК збираються "тітушки", щоб залякувати місцевих жителів.

Сутички на 210 окрузі: в хід пішли димові шашки, збираються тітушки 01

Нагадаємо, за інформацією КВУ, в день голосування на ОВК 210 мали місце факти вилучення представниками поліції особистих речей (планшетів) кількох представників громадської організації, яка проводила екзитпол у межах виборчого округу.

Кандидат у депутати Верховної Ради Сергій Коровченко на пресконференції заявив, що звертається до Державного бюро розслідувань для розслідування бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо №210 виборчому округу.

9 серпня, колегія суддів Верховного Суду України відмовила громадянину Коровченку Сергію в задоволенні позову, визнавши дії ЦВК законними.

ЦВК зобов'язала окружну виборчу комісію округу №210 скласти уточнений протокол про підсумки голосування на позачергових виборах у Верховною Раду і доставити його до Центрвиборчкому не пізніше 12:00 п'ятниці, 16 серпня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143202
 
 
 Топ коментарі
 
я так понял вы все следующие 5 лет будете на "папередникав" кивать Столкновения на 210 округе: в ход пошли дымовые шашки, собираются "титушки" - Цензор.НЕТ 3591
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Очередное "Браво!" уходящей власти, что до сих пор не исчезло понятие "титушки".
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Так Зеленое Чмо вообще не в состоянии принять какое-либо адекватное решение по широчайшему кругу важнейших вопросов. Вот и будут валить на "папередников" или отмалчиваться. Свежий пример-наших бойцов вчера четверо погибло, и - молчок.
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Очередное "Браво!" уходящей власти, что до сих пор не исчезло понятие "титушки".
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я так понял вы все следующие 5 лет будете на "папередникав" кивать
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Т.е. происходящее - это ****..сь! Я правильно понял?
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Происходящее происходит при зюзе и его верном сабакове.
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Так Зеленое Чмо вообще не в состоянии принять какое-либо адекватное решение по широчайшему кругу важнейших вопросов. Вот и будут валить на "папередников" или отмалчиваться. Свежий пример-наших бойцов вчера четверо погибло, и - молчок.
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зеленое чмо принимает решений не больше чем хирургическая перчатка на руке у шарлотана. прекратите уже воспринимать его как самостоятельного игрока. он как дыныры, вынь из нее мокшанскую руку и он сдуется за неделю.
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вы можете предложить четкие критерия отличия "активистов" от "титушек"?
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факт проплаченности "на глаз" не установить, к сожалению
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нет, но можно открыть отдельный раздел в миротворце с хронологическими данными и видео доказательствами.
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Я могу. Сегодня- ты титушка, бо нанявшие тебя- хотят немножко власти. Завтра они власть получили, в смысле- поимели... И ты автоматически становишься активистом. А если ты был годным титуханом, то ты становишься активистом в законе! То есть- с правом нигде не работать.
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бостууга.Титушки - прерогатива Авакова. Кстати в паРаше титушки под крышей ФСБ.
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а если б журналист написал не "титушки", а "проплаченная группа поддержки", ты бы сказал уходящей власти "спасибо"?
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Что-то оно, это понятие, не спешит исчезать и при новой власти.
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Так это же протесты против нечестных выборов, какие титушки? Аа... я и забыл, это же Украина. Тут все кто протестует "титушки".
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Раз титушки с 2014 года остались значит они служили потрошиной гниде. Всё просто как апельсин.
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самые распиаренные титушки - нацжены авакова
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Звоните в 102, вам помjгут быстрее, чем писать в facebook
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ЗАЧЕМ писать непроверенную инфу. Титушки эти от Приходька, а не от Коровченко. Прыходько - это дело Курченко+Гонтарева+Приходько, кража миллиардов
Хронология событий. Предвыборный процесс- Приходько массово раздает по 300 гр людям. Выборы - Люди, взявшие деньги от Приходька, получают номерок и на выборах отчитываются, что проголосовали правильно, отдав этот номерок и получают еще 200 гр.Подсчет голосов - Приходько проиграл, его люди всячески пытаются сорвать подсчет. Прыходько проиграл, но не согласен идет в суд - пересчет голосов. Опять проигрыш. Следуюйщий шаг - пересчет корешков, ничего не поменялось. Дальше проверка списков - ничего не поменялось. Следй шаг - это вообще эпопея. Едут в дом престарелых приходьковцы и за деньги и водки берут у людей подпись на пустом листе, где пишут заявления от имени этих людей, что они, якобы, не голосовали, а голос их учтен. К директору дома престарелых приезжают титушки приходька и блокируют его дом, чтоб тот не поехал в суд, как свидетель. И вот сегодня всячески блокируют титушки приходька заседание и дымовыми шашками и сообщениями о минировании...
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