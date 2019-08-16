 Сутички на 210 окрузі: в хід пішли димові шашки, збираються "тітушки". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слово і діло".

На один з поверхів будівлі, де міститься окружна виборча комісія, кинули димову шашку, щоб "викурити" опонентів і отримати доступ до бюлетенів.

Також місцеві пабліки повідомляють, що під ОВК збираються "тітушки", щоб залякувати місцевих жителів.

Нагадаємо, за інформацією КВУ, в день голосування на ОВК 210 мали місце факти вилучення представниками поліції особистих речей (планшетів) кількох представників громадської організації, яка проводила екзитпол у межах виборчого округу.

Кандидат у депутати Верховної Ради Сергій Коровченко на пресконференції заявив, що звертається до Державного бюро розслідувань для розслідування бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо №210 виборчому округу.

9 серпня, колегія суддів Верховного Суду України відмовила громадянину Коровченку Сергію в задоволенні позову, визнавши дії ЦВК законними.

ЦВК зобов'язала окружну виборчу комісію округу №210 скласти уточнений протокол про підсумки голосування на позачергових виборах у Верховною Раду і доставити його до Центрвиборчкому не пізніше 12:00 п'ятниці, 16 серпня.