 Сутички на 210 окрузі: в хід пішли димові шашки, збираються "тітушки". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слово і діло".
На один з поверхів будівлі, де міститься окружна виборча комісія, кинули димову шашку, щоб "викурити" опонентів і отримати доступ до бюлетенів.
Також місцеві пабліки повідомляють, що під ОВК збираються "тітушки", щоб залякувати місцевих жителів.
Нагадаємо, за інформацією КВУ, в день голосування на ОВК 210 мали місце факти вилучення представниками поліції особистих речей (планшетів) кількох представників громадської організації, яка проводила екзитпол у межах виборчого округу.
Кандидат у депутати Верховної Ради Сергій Коровченко на пресконференції заявив, що звертається до Державного бюро розслідувань для розслідування бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо №210 виборчому округу.
9 серпня, колегія суддів Верховного Суду України відмовила громадянину Коровченку Сергію в задоволенні позову, визнавши дії ЦВК законними.
ЦВК зобов'язала окружну виборчу комісію округу №210 скласти уточнений протокол про підсумки голосування на позачергових виборах у Верховною Раду і доставити його до Центрвиборчкому не пізніше 12:00 п'ятниці, 16 серпня.
Хронология событий. Предвыборный процесс- Приходько массово раздает по 300 гр людям. Выборы - Люди, взявшие деньги от Приходька, получают номерок и на выборах отчитываются, что проголосовали правильно, отдав этот номерок и получают еще 200 гр.Подсчет голосов - Приходько проиграл, его люди всячески пытаются сорвать подсчет. Прыходько проиграл, но не согласен идет в суд - пересчет голосов. Опять проигрыш. Следуюйщий шаг - пересчет корешков, ничего не поменялось. Дальше проверка списков - ничего не поменялось. Следй шаг - это вообще эпопея. Едут в дом престарелых приходьковцы и за деньги и водки берут у людей подпись на пустом листе, где пишут заявления от имени этих людей, что они, якобы, не голосовали, а голос их учтен. К директору дома престарелых приезжают титушки приходька и блокируют его дом, чтоб тот не поехал в суд, как свидетель. И вот сегодня всячески блокируют титушки приходька заседание и дымовыми шашками и сообщениями о минировании...