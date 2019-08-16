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 "Відчиняй двері! Бігом, бл#дь!" – російські спецпризначенці насмішили соцмережі безуспішним штурмом квартири. ВIДЕО

Російські спецпризначенці насмішили соцмережі штурмом квартири через вікно. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис курйозного штурму опублікував користувач Дикая Москва в твітері.

На записі видно, як четверо спецпризначенців за допомогою драбини намагаються потрапити в квартиру. Один з них, піднявшись на неї, намагається ногами вибити вікно. Однак впав і дивом не постраждав. Потім по драбині  штурмувати вікно з молотком вирушив інший спецпризначенець. Чоловік почав невпевнено, намагаючись утримати рівновагу, бити по склу.

На шум з’явилися господарі квартири і відчинили вікно. Тільки після цього штурмувальники безперешкодно по драбині піднялися в приміщення.

Дивіться також: "То, что мы делали, - это просто полный галимый беспредел", - російський письменник і терорист "ДНР" Прилєпін похвалився вбивствами на Донбасі. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143201
 
   
 Топ коментарі
 
Реклама вікон "Рехау" - і теплі, і міцні.
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Загін повільного реагування.
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Вот он реальный, а не киношный. "Открывай дверь! Бегом, бл#дь!" - российский спецназ насмешил соцсети безуспешным штурмом квартиры - Цензор.НЕТ 542
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Спецназ ГРУ Красный Скорпион vs Рембо - 0:1
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- Самым буйным был господин, выдававший себя за шестнадцатый том Научного энциклопедического словаря Отто (с)
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Тупицы казламордые! Нужно было возле окна дырку в стене выдолбить! Там же кладка стройбатовская-на одном песке "Відчиняй двері! Бігом, бл#дь!" – російські спецпризначенці насмішили соцмережі безуспішним штурмом квартири - Цензор.НЕТ 9422
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Спецназ ГРУ Красный Скорпион vs Стекломаш ВАТ

 - 0:1
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Я теж, може їм і двері відчинили як "Відчиняй двері! Бігом, бл#дь!" – російські спецпризначенці насмішили соцмережі безуспішним штурмом квартири - Цензор.НЕТ 3442 би постукали?
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Реклама вікон "Рехау" - і теплі, і міцні.
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От придурки, козломордые, снова весь цивилизованный мир рассмешили-потешили.
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на демнстрації дівчат легше гамселити герої
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это им не женщин и инвалидов бить. тут физуха нужна.
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В цьому відео прикольних епізодів більше. "Відчиняй двері! Бігом, бл#дь!" – російські спецпризначенці насмішили соцмережі безуспішним штурмом квартири - Цензор.НЕТ 6893 "Відчиняй двері! Бігом, бл#дь!" – російські спецпризначенці насмішили соцмережі безуспішним штурмом квартири - Цензор.НЕТ 6297
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я просто обосался со смеху, я только кусочек ранее видел, но этот ролик это шедевр ))))!!!
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- Чуваки, а постукати в двері не пробували?
- А що, і так можна було???
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москали со времен Петра первого привыкли через окно
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да Петр 1 сначала собирался дверь в Европу прорубить
после вспомнил, что они любят через окно
и сделал проще..
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Сделал скрепно, ведь ворі в основном через окна лазиют.
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перед таким штурмом, нада кукурузу под окнами сажать. тогда если бы тот виртуоз и навернулся, мог бы почти не пострадать. как вчерашний самалёт ))) кстати по самалёту, теперь все аэропорты в рашке кукурузой будут обсаживать. опыт показал, шо есть большой смысл. щас приказ уже разрабатывают. ))
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Vіtаuskаs 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 11 ч.11 часов назад

"Відчиняй двері! Бігом, бл#дь!" – російські спецпризначенці насмішили соцмережі безуспішним штурмом квартири - Цензор.НЕТ 9306

Профилактика против незаконного посещения оккупированных территорий прошла успешно. Ни одна из чаек не пострадала.


"Відчиняй двері! Бігом, бл#дь!" – російські спецпризначенці насмішили соцмережі безуспішним штурмом квартири - Цензор.НЕТ 9222

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Пілотам тре було сісти не в кукурудзу, а в коноплі. І пасажири отриали би незвбутню відпустку.
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Значит, большинство выполнили "программу-минимум", которую поставили себе, вылетая в Крым - поесть кукурузы... А песка, воды, водки и грязи, и в Подмосковье, хватает... Морскую соль в аптеках продают... Набрал в ванну воды, насыпал соли, полежал. Потом пошёл в магазин, купил водки, поматерился в очереди, сообразил "на троих", на стройплощадке, полежал на песке... "Романтика"!... И на билеты и плавки, тратиться, не нужно...
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я слышал в новостях, шо то были вороны...
или на московии уже и вороны чайки? "Відчиняй двері! Бігом, бл#дь!" – російські спецпризначенці насмішили соцмережі безуспішним штурмом квартири - Цензор.НЕТ 9360
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Может надо было просто в дверь позвонить?😀Хозяева открыли бы
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Це не круто. В кіно, по яких вони вчилися, круті пОцОни так не поступають.
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У кацапов так не принято "Відчиняй двері! Бігом, бл#дь!" – російські спецпризначенці насмішили соцмережі безуспішним штурмом квартири - Цензор.НЕТ 1781 Они всегда приходят туда, куда их не просят, приходят, нагадят, а потом возмущаются Шо их не любят...
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От шото подобное и на Лошарике происходило и на ядерном полигоне. Умные и профессиональные не хотят служить дебилам, значит все должности заполняются дебилами. В итоге все горит, тонет, ломается, взрывается.
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придурки, навіть самі не впевнені чия це квартира.
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Могли бы просто в дверь постучать, а кто-то под окнами чтоб стоял для ловли "прыгунов".
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если бы окно не открыли то штурм не удался бы "Відчиняй двері! Бігом, бл#дь!" – російські спецпризначенці насмішили соцмережі безуспішним штурмом квартири - Цензор.НЕТ 164
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ето кацапоилита - вы себе представляете "регулярку"?
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купили їм нову форму, спецтранспорт, спецзасоби...
а мізки у комплекті не йшли
пічалька
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Ну от просто интересно...это летучее чудо было трезвым?)))))
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Ньютон, *****, виноват. Действие равно противодействию.
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вся раша- і сміх,і гріх...



Росстат обнаружил в России бум добычи неизвестных полезных ископаемых

Очередная публикация Росстатом статистики по промышленности, похоже, снова обернется скандалом.Вслед за чудесами в июне, когда промышленность ускорилась втрое, а в итоговой цифре экономисты увидели нарушение базовых законов умножения чисел, июльские данные принесли новые «темные пятна».
Как сообщил Росстат в четверг, по итогам минувшего месяца промышленность прибавила 2,8%. Рост в обрабатывающих отраслях замедлился 3,4% до 2,8%, а в добыче полезных ископаемых - наоборот ускорился, с 2,3% до 3%.
При этом добыча нефти сократилась на 0,7%, добыча угля - рухнула на 3,3%, а добыча газа выросла на мизерные 0,3%.
В сумме на эти три отрасли приходится 80% добывающей промышленности страны. Это означает, что в добыче каких-других полезных ископаемых в июле произошел настоящий бум: чтобы вытянуть общую цифру на 3% роста, объемы в этом неизвестном секторе должны были подскочить больше чем на 15%. «Если верить Росстату, то российская экономика переключилась с добычи углеводородов на какие-то новые виды сырья, - констатирует директор по инвестициям «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. - Где у нас такой бум, непонятно».
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Вікно пиз...нуло омонівця, за що йому тепер загрожує до 12 років розстрілу без права переписки.
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В квартире просто могли закрыть окно!)))
И все...
Пришлось бы для штурма вызывать Артаму и 3 вертолета)))))))
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Росиянце! Не тупите))) видите спец наз?
ЗАКРЫВАЙТЕ ОКНА!))))
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А чого в двері не могли зайти ?
Повипендрюватись вирішили ?
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Не дивно, якщо квартирою помилилися....
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О, вікно жорстокосерде... Не дало проспівати серенаду влюбленому юнаку і стало на перешкоді двом ******** серцям...
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Вот еще видно напомнило:
Директор цирка, глядя на выступление пьяного жонглера-эквилибриста, сказал, что выступать после него клоуну - только позориться.
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Вообще не понимаю эти понты с выламыванием дверей, окон, когда внутри жизни людей в помещении ничего не угрожает.
Рос.спецы привыкли выстрелами ПТУР открывать,а тут наверно не разрешили .
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ничего удевительного, это же лаптеногие, только баб по митингах пи*дить могут
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Надо заводу-изготовителю окон это видео в качестве рекламного ролика своей продукции показывать со слоганом НИ ОДНА ГНИДА НЕ ЗАЛЕЗЕТ.
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пришлось подчиниться третьему закону Ньютона
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Дарт Вейдер обзавидовался таким штурмовикам
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Щойно прочитав за поребріком що спецназ США "теряєт моральний облік"😁
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Повезло їм що у вікно ніхто не вилив відро екскрементів.
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кізяк відпав і рухнув на голову іншому кізяку
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А в дверь нельзя было войти? Сто пудов - это беркута с Донецка. Такие же тупые, там мозгов меньше, чем у курицы "Відчиняй двері! Бігом, бл#дь!" – російські спецпризначенці насмішили соцмережі безуспішним штурмом квартири - Цензор.НЕТ 1305
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