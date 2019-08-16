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 Політика України
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Все про:депутат (931) бійка (460) облрада (109) Одеська область (1055)

 На позачерговій сесії облради в Одесі депутати влаштували бійку. ВIДЕО

Позачергова 24 сесія Одеської облради сьомого скликання, на якій востаннє головує Анатолій Урбанський, розпочалася бійкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Учасниками бійки стали групи депутатів - представників фракцій "Опозиційного блоку" та "БПП "Солідарність" - через звинувачення у змові під час формування нового керівництва облради.

Урбанський, якого обрано нардепом від 143-го Ізмаїльського виборчого округу, викликав до залу засідань поліцію. Після цього разом з керівниками фракцій вийшов у кабінет №301 для політичних консультацій.

Перед відкритим протистоянням представників двох політсил на сесії встиг виступити заступник голови облдержадміністрації - член облради Віталій Свічинський.

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"Мені прикро і гидко, що деякі члени фракцій "БПП "Солідарність" висловили готовність напередодні сесії об'єднатися в обласній раді з "Опозиційним блоком - За життя". Хоча раніше запевняли, що в жодному разі цього не буде. Ганьба тим, хто це робить! Я знаю, що під час підготовки сесії були зібрані відповідні підписи за відставку нинішніх заступників голови облради (представник ВО "Батьківщина" Олег Радковський і представник фракції "Наш край" Юрій Дімчогло. - Ред.). Є багато депутатів у цьому залі, які не згодні з кулуарними домовленостями. А на вулиці стоять сотні людей, які точно не підтримують таких рокіровок влади. Ми чули також заяви з боку функціонерів ОПЗЖ, що вони в жодному разі не вступлять у будь-які союзи із проукраїнськими силами. Хоча сьогодні бачимо, що це теж винесено за дужки", - зазначив Свічинський.

Він нагадав з трибуни сесії членам фракції "БПП "Солідарність", що багато з них прийшли до облради як представники проукраїнських сил. І наголосив, що як один із учасників одеського Євромайдану зробить усе разом зі своїми соратниками, щоб не допустити реваншу проросійських сил в Одеській облраді.

Однак продовжити роботу сесії, за порядок денний якої проголосували 54 із 84 членів облради, не вдалося.

Урбанський оголосив перерву для політичних консультацій, для участі в яких запросив до кабінету №301 своїх заступників та голів фракцій.

Варто зазначити, що нібито в ході нічних домовленостей перед позачерговою сесією облради, на якій Урбанський складає свої повноваження голови, вирішено забезпечити голосування членами фракцій "БПП "Солідарність" та ОПЗЖ за те, щоб привести до керівництва облради Юрія Басюка (голова) та депутатів від ОПЗЖ Віталія Саутенкова і від "Вiдродження" Ігоря Недозимованного.

Після перерви один із заступників голови облради зробив заяву про блокування роботи сесії у разі порушення регламенту облради.

Спроба Урбанського відправити у відставку Радковського і Дімчогло шляхом голосування за дострокове припинення повноважень не увінчалась успіхом - забракло голосів депутатів.

Сесія обласної ради триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143193
 
 
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Врет и не краснеет..
Кличко повторно пообещал открыть пешеходный мост: Через 10 дней

25.07.2019

Это уже второе обещание Кличко. Мост после ремонта должны были открыть еще 25 июня, но "треснувший" балкон до сих пор закрыт для посещения

https://news.liga.net/kiev/news/klichko-povtorno-poobeschal-otkryt-peshehodnyy-most-cherez-10-dney
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Вы хотите чтобы побыстрее открыли недоделанный мост и он рухнул?
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нет. я хочу что бы люди держали слово. И если боксер говорит "через 10 дней", а через 20 дней об этом даже не вспоминает - я его не уважаю.
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72% зелені зняли вишиванки і стали звичайною ригальнею.. То чого ти думаєш шо якісь поци на місцевому рівні будть чекати погоди?
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Петики, вышиванки никто и не одевал. Только вы их носите на показуху.
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А про що тоді зелебобік вгорі пише, якщо їх ніхто не надівав? Що знімали тоді? нічого? так отож. Ти зелений ани теж на показуху одягаєш?
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Земельку делят одесскую, имущество Одессы и её бабло, спешат, пока команда Зе обещает всех наказать.
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Разгонять надо местные советы незамедлительно .Все на выборы!
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Вже довибирались до кловунів та різних фотографів.
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таким депутатам нужно бить морды с утра до вечера на всех сессиях.
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БПП - это блок Порошенко? Они решили объединится с агентами Кремля ради власти? Позорище!
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В раді об"єднається вся зелена ригамразь на чолі з Вовою Членограєм.
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Щось мовчать на Цензорі про те що, 15 серпня в Борисполі українська поліція дала втекти королю наркоінтернета Амосу Дов Сільверу. Нац поліція вирішила екстрадувати Амоса Дов Сільвера до Ізраїлю, навіть не попередивши ізраїльську поліцію. Провели через паспортний контроль, зняли браслет та відпустили по дютифри. Більше його не бачили. Кажуть що, за добу до звільнення Сільвер навіть відмітився в посольстві США.
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Пусть раскажут сколько конвой на этом заработал.
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