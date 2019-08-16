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 Політика України, Суспільство, За кордоном
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Все про:війна (1665) Росія (19377) вбивство (1873) Донбас (12768) Прилєпін (27)

 "То, что мы делали, - это просто полный галимый беспредел", - російський письменник і терорист "ДНР" Прилєпін похвалився вбивствами на Донбасі. ВIДЕО

Російський письменник і терорист "ДНР" Захар Прилєпін заявив, що підрозділ "армії ДНР", яким він командував, причетний до великої кількості смертей на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це російський терорист заявив в інтерв'ю, відповідаючи на запитання чи правда, що вбиті приходять ночами.

"Не правда. Взагалі нічого не відбувається. Нічого не мучить. Просто я знаю, що це є. Я знаю, що вони просто померли і вони поховані. Вони лежать у землі. Вони просто вбиті. Їх багато. Жодний підрозділ їхніх донецьких батальйонів, за показниками рідко хто міг зрівнятися з моїм батальйоном. Все, що ми робили, - це просто повний "галимый беспредел"", - зізнався Прилєпін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Особливі хохли, та все одно хохли", - терорист Прилєпін розповів про своє ставлення до жителів Донбасу

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143182
 
 
 Топ коментарі
 
Лживый пёс.
Нигде его "батальон" не воевал.
Он был создан для картинки под рашаТВ, чтобы показать лохам в россии, как романтична жизнь обдроченца на Донбассе.
А вот чем они по правде занимались, так грабили и мародёрствовали - вот это был, действительно, полный беспредел.
В любом случае, от ВСУ не было никаких донесений, что они ведут "ожесточённые" бои с батальоном Прилепина...
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В ніч на 15серпня вбили трьох наших вояків? Нашим у відповідь заборонено Зєлькою стріляти? Настав зоряний час для сєпарів. І довго так буде тривати?
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Прілєпіну піз...лінами запахло, готується перекваліфікуватися з підозрюваного у свідка.
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Ворог за добу 12 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС
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"Перемир'я досягнуто? Досягнуто", - Данилюк про ситуацію на Донбасі
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.Около 23:30 в ночь на 15 августа во время обстрела из гранатометов взводного опорного пункта в районе пгт. Свободное на Луганщине погиб от многочисленных ранений в грудь боец ​​72 бригады им. "Черных Запорожцев" солдат Василий Владимирович Евстегнеев, 6.12.1980 г.р. из Ольшанского района Кировоградщины.
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****...де лярви з ПАРЄ, які кацапів знову допустили? Нічого не хочуть про цього фашиста сказати...
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Самое время начать спрашивать за этот галимый беспридел. Предлагаю начать с Прилепина. Почему из его батальона многие убиты а он все еще жив? Одиозный, *****, гуинплен, пиарящийся на крови.
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Я просто поражаюсь какие вы украинце , жалко на вас смотреть . Чеченцы давно уже бы его отправили в рай .
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По мимике очевидно, что врёт в каждом слове. Вот только таких, кто насиловал и убивал детей, а потом вырезал целые семьи ради разграбления и развлечения там не мало. Ужасает, что этим кичатся.
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зажерушка пришлепин поехавший совко "То, что мы делали, - это просто полный галимый беспредел", - російський письменник і терорист "ДНР" Прилєпін похвалився вбивствами на Донбасі - Цензор.НЕТ 3723 битый нохчами боец Омона "То, что мы делали, - это просто полный галимый беспредел", - російський письменник і терорист "ДНР" Прилєпін похвалився вбивствами на Донбасі - Цензор.НЕТ 3723
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он же не в себе, человек зависимый и уже с сильным расстройством психики и личности... не жаль
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