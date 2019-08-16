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 Політика України
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Все про:Азовське море (1166) контррозвідка (106) СБУ (4628) ФСБ (754)

 ФСБ РФ незаконно затримує українських громадян, а потім погрозами і шантажем домагається неправдивих свідчень про нібито браконьєрський вилов риби, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Контррозвідка СБУ фіксує грубі порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ РФ стосовно громадян України, які на законних підставах здійснюють вилов водних живих ресурсів в акваторії Азовського моря.

Російська спецслужба незаконно затримує українських громадян, а потім через погрози і шантаж домагається неправдивих свідчень про нібито браконьєрський вилов риби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Зокрема, у 2018 році представники берегової охорони ФСБ РФ незаконно затримали двох українців, які на риболовецькому човні перебували в акваторії Азовського моря неподалік Бердянська. Незважаючи на відсутність підстав для затримання, адже під час огляду українського судна не було виявлено жодних засобів лову, риби та заборонених до вільного обігу речей, українських громадян у примусовому порядку було доставлено до міста Єйськ Краснодарського краю. Надалі, без присутності адвокатів, представників консульської установи чи інших уповноважених осіб представники ФСБ РФ провели допити незаконно затриманих українців та вимагали підписати неправдиві свідчення про браконьєрський вилов водних живих ресурсів забороненими знаряддями лову", - йдеться в повідомленні.

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"У зв’язку із відмовою наших співвітчизників підписувати такі зізнання представники російської спецслужби вдалися до погроз інкримінувати їм диверсійну і шпигунську діяльність проти РФ, яка передбачає позбавлення волі терміном на 20 років. ФСБ РФ цинічно не приховує своїх методів, відверто заявляючи про проведення повторного огляду судна, під час якого буде "знайдено" зброю, вибухівку, наркотики тощо. Перебуваючи перед реальною загрозою тривалого тюремного ув’язнення, українські громадяни змушені були дати неправдиві свідчення. Стосовно них було розпочато кримінальну справу за ч. 3 ст. 256 та ч. 1. ст. 258-1 Кримінального кодексу РФ щодо незаконного рибного промислу. Українці перебували в різних місцях позбавлення волі на території РФ. Після звільнення на них був накладений штраф і конфісковано в дохід країни-агресора катер та інше особисте майно", - додали в СБУ.

"Служба безпеки України наголошує, що така діяльність російських спецслужб є порушенням міжнародного права і має системний характер. Вона супроводжується інформаційними кампаніями у ЗМІ РФ, які мають підірвати імідж України перед міжнародною спільнотою як держави, що шкодить екологічній фауні Азовського моря, розвитку та оновленню біоресурсів, сприяє його забрудненню тощо", - зазначили у відомстві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143181
 
 
 Топ коментарі
 
Это потому что СБУ не расследует деятельность Медведчука и всяких там Рабиновичей,Шуфричей и Бойков.

Рыбаки это отношение России к Украине в целом.
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пропоную дзеркальні дії: ловимо рашиків, що зараз "понаїхали" до України, та потім міняємо їх на наших громадян
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Та ні... не можно бо Путлер нападе
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Это потому что СБУ не расследует деятельность Медведчука и всяких там Рабиновичей,Шуфричей и Бойков.

Рыбаки это отношение России к Украине в целом.
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пропоную дзеркальні дії: ловимо рашиків, що зараз "понаїхали" до України, та потім міняємо їх на наших громадян
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в СБУ еще осталась контрразведка? ))) а я думал уже сидят без работы, ловят мошенников и карманников, скоро подрабатывать будут на разгрузке.
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Ця іпана кацапня все більше та більше виступає по безпределу...
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не знаю, как кацапня ипана, я свечу не держал, вам виднее.
Но беззаконие было, есть и будет в России. И это не новость.
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Украинские рыбаки не занимаются браконьерством. Рыбинспекция тому свидетель.
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Саме так.Під носом у проикордонників нахабно тягають трали,бо іх кришують тіж самі прикордонники.Там корупція нікуди не поділась.Все як було раніше.Риби майже немає бо перепахали тралами усе украінське узбережжя.На кацапській стороні вся риба.Бо там хоч інколи а дають писти браконьєрам.А у нас як була дупа так і залишилась.Тут майже у повному складі можно рибінспекцію з прикордонниками заарештовувати і на нари.І не помилишся.Звичайно це не стосується прикордонників які на передку воюють і кожного дня ризикують життям.
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В 2013 году российский катер с особой жестокостью наехал на лодку с 5 украинскими рыбаками ,четверо сразу утонули .а одного рыбака забрали.чтобы дал ложные показания....все помнят довоенную жестокость Московии
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Ну да конечно можно верить браконьерам с Азовского моря))) За 28 лет незялежнасти они умудрились выловить фсе шо рухается на УКРАЛинской части Азовского моря...Ну а теперь их схватили злые ФСБешники и заставили в этом признаться))) Як так патриотов спаймали, они же для свыдомых рыбу ловят)))
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Наших рыбаков должны охранять пограничники наши,а не сопли жевать.
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Та начебто так і є.Наші рибалки під "пильним наглядом" .Тільки риби немає бо згубили тралами тіж самі рибалки.
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как любят повторять в России - введите зеркальные меры.
Они понимают силу - покажите им силу.
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Джавелины для чего?.Где наш москитный флот? Каждому рыбаку -добровольцу по джавелину и выплата по 500000 за каждый потопленного ордынского пирата-кораблика.
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