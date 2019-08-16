 ФСБ РФ незаконно затримує українських громадян, а потім погрозами і шантажем домагається неправдивих свідчень про нібито браконьєрський вилов риби, - контррозвідка СБУ. ВIДЕО

Російська спецслужба незаконно затримує українських громадян, а потім через погрози і шантаж домагається неправдивих свідчень про нібито браконьєрський вилов риби, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Зокрема, у 2018 році представники берегової охорони ФСБ РФ незаконно затримали двох українців, які на риболовецькому човні перебували в акваторії Азовського моря неподалік Бердянська. Незважаючи на відсутність підстав для затримання, адже під час огляду українського судна не було виявлено жодних засобів лову, риби та заборонених до вільного обігу речей, українських громадян у примусовому порядку було доставлено до міста Єйськ Краснодарського краю. Надалі, без присутності адвокатів, представників консульської установи чи інших уповноважених осіб представники ФСБ РФ провели допити незаконно затриманих українців та вимагали підписати неправдиві свідчення про браконьєрський вилов водних живих ресурсів забороненими знаряддями лову", - йдеться в повідомленні.

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"У зв’язку із відмовою наших співвітчизників підписувати такі зізнання представники російської спецслужби вдалися до погроз інкримінувати їм диверсійну і шпигунську діяльність проти РФ, яка передбачає позбавлення волі терміном на 20 років. ФСБ РФ цинічно не приховує своїх методів, відверто заявляючи про проведення повторного огляду судна, під час якого буде "знайдено" зброю, вибухівку, наркотики тощо. Перебуваючи перед реальною загрозою тривалого тюремного ув’язнення, українські громадяни змушені були дати неправдиві свідчення. Стосовно них було розпочато кримінальну справу за ч. 3 ст. 256 та ч. 1. ст. 258-1 Кримінального кодексу РФ щодо незаконного рибного промислу. Українці перебували в різних місцях позбавлення волі на території РФ. Після звільнення на них був накладений штраф і конфісковано в дохід країни-агресора катер та інше особисте майно", - додали в СБУ.

"Служба безпеки України наголошує, що така діяльність російських спецслужб є порушенням міжнародного права і має системний характер. Вона супроводжується інформаційними кампаніями у ЗМІ РФ, які мають підірвати імідж України перед міжнародною спільнотою як держави, що шкодить екологічній фауні Азовського моря, розвитку та оновленню біоресурсів, сприяє його забрудненню тощо", - зазначили у відомстві.