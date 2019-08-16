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Все про:Маріуполь (577) обстріл (5423) визволення (282) тероризм (2102) Кірсанов_Валерій (1)

 "Східний пам'ятає", - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Корегувальника обстрілу Маріуполя Валерія Кірсанова, який 15 серпня вийшов на свободу за "законом Савченко", на виході з СІЗО облили зеленкою і томатним соком. Пастор, який також зустрічав Кірсанова, запропонував йому покаятися в скоєному, але отримав відмову, а таксист, який приїхав на виклик, відмовився везти Кірсанова.

Про це повідомляє місцеве видання MRPL.CITY, передає Цензор.НЕТ.

На виході з маріупольського слідчого ізолятора на корегувальника обстрілу Маріуполя Валерія Кірсанова з прокльонами напали мешканці мікрорайону "Східний", який 24 січня 2015 року зазнав обстрілу найманцями РФ, і активісти, які оточили та облили його томатним соком і зеленкою. Деякі активісти тримали плакати "Кірсанов убивця" і "Східний пам'ятає".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Рада зобов'язані засудити беззаконня зі звільненням Кірсанова, - Бутусов

Східний памятає, - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком 01

Коли Кірсанов вийшов, пастор місцевої церкви запропонував йому покаятися. Інші активісти кричали: "На кладовище їдь, на могили убитих дітей" і "Розкажи, як ти будеш жити в місті?" На це чоловік відповідав: "Мені не соромно, не соромно", пише 5 канал. Таксист, який приїхав забрати Кірсанова, поїхав без нього. Тому він з дружиною вирушив додому пішки.

Нагадаємо, обстріл мікрорайону "Східний" стався 24 січня 2015 року. Тоді загинув 31 житель, ще 108 були поранені. СБУ того ж дня затримала місцевого жителя Валерія Кірсанова, за їхніми даними, він - корегувальник артилерії найманців РФ. У 2016 році його засудили до 9 років позбавлення волі, однак він подав апеляцію і тепер справа розглядається повторно. 27 березня 2018 року суд залишив Кірсанова під вартою до 25 травня.

21 червня 2019 року Кірсанова повторно засудили до 9 років ув'язнення.

Момент обстрілу "Градами" Маріуполя. ВІДЕО РЕЄСТРАТОРА.

Маріуполь після ранкових обстрілів: Наслідки кривавого злочину терористів.

Маріуполець поховав усю сім'ю, тому що росіяни хочуть їздити в Крим. трагічне ФОТО

Східний памятає, - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком 02

Наслідки обстрілу Маріуполя в січні 2015 року.

Східний памятає, - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком 03
Східний памятає, - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком 04

Східний памятає, - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком 05

Східний памятає, - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143158
 
   
 Топ коментарі
 
"Мне не стыдно"(с) ...Т.е. эта конченая тварь даже ни на секунду не раскаялась в содеянном за эти годы.

Большое спасибо паскудам с Верховной Рады, которые за пять лет воровства с бюджета (работой ВР их деятельность назвать трудно) так и не ужесточили УК Украины в отношении коллаборационистов, сепаратистов и террористов: для подобных тварей удел - сидеть пожизненно.
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Именною пулей нужно наградить.
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Схоже тікати будуть ті що ходили на суди проти нього.

Галина Геннадіївна Однорог
1 год
Прошу надати розголосу !!
Всі міжнародні ЗМІ !!!
Всі ті , хто знає мене з 2014 р !
Сьогодні у Маріуполі вийшов на волю В. Кирсанова , це саме той терорист , провина якого була доказана , що він був "корегувальником градів " 24 січня 2015 р у м. Маріуполь , коли загинуло 31 людина і близько 100 людей дістали поранень . В нього вдома тоді знайшли зброю , ми чули в суді його аудіозаписи з російськими військовими , але цього всього ЗАМАЛО .
Маріупольський суд присудив цьому виродку всього 9 років позбавлення волі !!! і сьогодні по Закону Савченко він вийшов вільною людиною .
Ви уявляєте таке хоча б в якійсь іншій воюючий країні світу ?
Ви збираєте тисячі ветеранів та волонтерів на День Незалежності пройтись по Київу ?
А чому ж ніхто не хоче зібрати акцію та пройтись по Маріуполю ? В одній колоні сьогодні разом з нами можуть стати вбивці наших кіборгів , такі як Джумаєв , корегувальники " градів " , такі як Кірсанов .

І привезіть до нас тих матерів , в яких загинули сини , і пройдіться у нас , у Маріуполі разом з ними.
Мої діти просять , щоб я поїхала з міста , бо турбуються про мою безбеку . Вони ж усі мені погрожували ,коли я ходила на їхні судові засідання , а сьогодні вони вільно гуляють по Маріуполю .
Ми підготували лист на адміністрацію президента Володимир Зеленськийі як що не буде термінової відповіді , то мені скоріш за все треба буде виїзжати з міста .

От така вона різна може бути "демократія " .
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Вчера трое погибших Колбун, Попко, Гаврик "Східний пам'ятає", - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком - Цензор.НЕТ 3803. А у зештаба "потерь нет". Зато всякие твари на свободе гуляют. Вы с..ки "сделали всех вместе", радуйтесь.
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Суди Лінча ворогам, на продажну мусорню нема надії,судді і мусора перші перекинулись колаборантами до окупантів москалських в Криму та на Сході України.
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А то , что он был тогда ГАИшником не написали. Вообще в Мариуполе воевали против Украины менты. "Беркуты" напали на горотдел МВД, убили 5 милиционеров и сожгли здание, рота ВВ , которая убивала людей на Майдане в полном составе с оружием и боеприпасами дизертировала и поехала в Донецк воевать за "русский мир".
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Агент Хйула Вальцман протяг закон "савченко",щоб звільняти ворогів України і "садити" патріотів.
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Агент ***** ******** ("Зєлєнскій") визволив з тюряги вбивцю дітей.
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Така что в решении суда-то написано, на которое он ссылается? Может он и не наводчик вовсе, а так, дежурным стрелочником назначили когда-то? Есть уверенность в том, что он был действительно наводчиком, или просто морда не нравится?
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При таких делах нужно создавать международную комиссию и проверять на полиграфе.
Видимо доказательства были из пальца высосаны, поэтому и посадили только на девять лет.
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Если бы пришли хотя бы по одному родственнику от каждого убитого, то уже было бы в 2 раза больше народу. С таким ватным народом как можно надеяться на суровый приговор суда? Никуда он не уедет из Мариуполя, а через год еще и депутатом местным станет от ЖОПОблока.
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Від "Слуг народу", там ********** рускоязичне біольоґічне сміття.
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Ну у нас менты могут таких собак навешать на любого невиновного. Может он не совершал данного преступления?
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Вы сами верите, что человек, не совершавший преступления, скажет в лицо родственникам и знакомым жертв: "Мне не стыдно за то, что я сделал!" ?
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НЕ ТЕШЬ СЕБЯ ГЛУПОЙ НАДЕЖДОЙ. ПОСМОТРИ ВИДЕО КАК ОН СЕБЯ ВЕДЁТ.
,,НЕВИНОВНЫЕ" ТАК САМОУВЕРЕННО СЕБЯ НЕВЕДУТ. НЕВИНОВНЫЕ ОТРИЦАЮТ СВОЮ ВИНУ И В СУДЕ, И ТЕМ БОЛЕЕ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ. И УЖ НИКАК НЕДЕЛАЮТ ЗАЯВЛЕНИЙ: - ,,я за уже отбыл своё наказание, я уже невиноват".
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Спасибо Пете за победу судебной системы. Только такие как Павличенко что то изменят.
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Себе благодарітє за вибір регіоналів у 2014 та зебілів у 2019
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Будущее - придёт время и народ Украины всех судей-сепаратистов которые выпускали врагов народа Украины на свободу - повесит.
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Это животное выпустити по закону Савченко.
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Кто-то ж это животное тянул на закон савченко, ибо если он корректировщик он должен как минимум сидеть пожизненно.
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щаз многие выходят...при порошенко такого не было
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чтобы многие - нет...сейчас и 100 дней не прошло и уже сколько...один ефремов чего стоит...
а войну так и не остановил, чтобы на ней наживаться?..обманывает народ этим перемирием
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При потрошиной гниде кроме штепы ни один мэр-сепаратист который проводил оккупационный "референдум" ни то, что посажен, даже арестован не был. Да и штепу не посадили, а выпустили. Поэтому захлопни свой обдрыстанный потрохом рот и не гунди, аки гундяй и *****.
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А ти що робив у 2014-му? Тихенько сидів у шпарині, трусився і чекав "чия візьме"?
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С 2007 года веду в интернете антикремлёвскую пропаганду, делаю это по сей день, делал это и в 2014 году, но в усиленном режиме, ибо время требовало. Помогал армии финансово, покупал продукты которые волонтёры отправляли на фронт. А ещё готовился идти воевать, ибо я в возрасте и боятся мне уже не пристало, но парашу остановили и без меня. В общем в 2014 году делал то, что делали все украинцы. А ещё я участник двух Майданов и идеи Майдана продолжаю продвигать в народ.
Расскажи про себя, теперь, падло.
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"идеи Майдана" как оказалось, у разных участников разные. Кто-то стоял за колбасу по 2,20, дешевый газ и "отнять все и поделить". А кто-то за европейский путь развития Украины.
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Шо-то ты кремлёвской пропаганды начитался - за колбасу 2.20 никто на Майдане не стоял, за дешёвый газ по умолчанию, бо он украинской добычи и так дешёвый, а отнять и поделить - так таких нас миллионы, бо у власти в Украине одни коррупционеры и казнокрады, и отнять у них всё и поделить, а их повесить на фонарных это и есть Высшая Справедливость которую ждёт народ Украины.
А ещё, шоб ты знал, на Майдане были сугубо самостийныки и в Европу мы стремились, чтоб побороть коррупцию, а не для того, чтоб уйдя от машквы лечь под брусель. Переставай смотреть кисель-тв, а то из тугоумственного-быдла никогда не выберешься.
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ну полный набор чаяний революционного быдла образца 1917 года - отнять все у буржуев олигархов и повесить всех кто богаче.
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Ты зря народ назвал быдлом, быдло, ибо революции всегда и везде случаются из-за зажравшегося правления быдло-элиты. То бишь правящая (грабящая) быдло-элита сама и везде продуктирует у народа лозунг отнять и поделить. Тем более это касается постсоветского олигархата который отнял у народа его достояние и поделил между собой. Клин клином вышибают, или ты козломордое быдло, хочешь сие утверждение опровергнуть? Хочу посмотреть. Карл Маркс.
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Художественный татаро-мордовский свист,все посты твои - антиукраинские ,штопаный ты...
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почему не закончена война, ты вместе с ними на ней наживаешься. что так защищаешь?...за это перемирье уже пора отвечать...тогда выйди ты, гнида,и ответь, если зачинщик этого перемирия уходит от ответа...когда освободите донбасс и доберетесь до меров-сепаратистов. подонок?
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У потроха было около двух десятков перемирий - судьи сепаратистов так же выпускали... Вопрос - почему ты, жопа с ручками, не делал то, что требуешь сейчас от меня?
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тебя, насухо развальцованного, порох в жопе беспокоит?)))...перемирье - это обман и за него вам придется отвечать..теперь ваше время пришло наживаться на войне....когда уже крови напьетесь?..лучше бы тебя в бурю деревом пришибло или девятиэтажкой
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Так ты не оспариваешь, что потрох наживался на войне, а утверждаешь?
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запорошеный в зад, вот ты членораздельное что-то произнес...это твой горячо любимый зе говорил для вас 72% процентных идиотов, что на войне наживалась предыдущая власть и потому не закончили ее....а щаз у вас руки по локоть в крови...опять две смерти и обстрелянные кварталы с мирными жителями...прекрати немедленно, как обещал, на коленях путина проси, если договориться не можешь...а иначе, зачем ты нужен?
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Цей народ скоріше поб'є судідів слабких і ни в чому не винних, аніж накаже вбивць та бандитів. Здувся народ вже давно.
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прикол в том что этот "народ", если в Мариуполе поспрошать, то половина расскажет что Грады прилетели от ВСУ. И 90% - за "русский мир".
Вот такой парадокс.
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Сейчас нет времени искать, был материал что мариупольцы сделали мурал с девочкой.
Ее мать погибла при этом обстреле, а ребенок остался без ноги.
И да, эта мать в соцсети призывала ***** ввести войска.
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Там, в том прОклятом домбасюрско-ахметовском Мариуполе почти все такое же антиукраинское говно, как и этот убийца. "Східний пам'ятає", - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком - Цензор.НЕТ 5618
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А Слов'янськ пам'ятає окупацію, коли проголосував за оппоблок?!
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де свиночолий парашанка? свідки пЄці - ось результат вашої "каМАНДИ".
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При нем (он подписал) и его партия голосовали за этот диб-й закон!
Хотя не они одни идиоты!\
Так что не надо ля ля!
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ви вже його переобрали...чого вами обраний нічого не тямить?...вже пишуть, що врожай хліба цього року не зможуть вивезти з полів до елеваторів....чого такий нетямущий і голів обладміністрацій таких же ставить...вони і зиму не зуміють пройти перемерзне все
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П"ять років дивилися на таке паскудство з болем, коли вбивці українців не наказані по справедливості , і думали ,що гіршого не буде, а виявляється- буде.
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А почему его выпустили 😐 он не просто корректировщик, а убийца
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тому що маріупольскьй суд - самий сепарський суд в країні.
Там у сізо сидять "равлики", сиділи хлопці з торгівельної блокади ОРДЛО, а сєпаратюг відпускають або під домашній арешт, або по УДО.
Пропоную застосувати до тих суддів суд Лінча.
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Цей сєпар напевне бде дальше коригувпти вогонь по Маріуполю, він цінний кадр для сєпарів !
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завтра свалит к цапам 100%. а те его отправят дальше "служить на блокпостах". повезет если на полгода хватит
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"Восточный помнит", - корректировщика обстрела Мариуполя Кирсанова местные жители облили зеленкой и соком.



вот енто все, на что способна укрармия-10явмире.
помазать врага зеленкой.

где правый сектор, активисты-хренисты, где родичи убиенных мариупольских где партия свабода, прочаяхрень??

нету мариупольских??

они и рады были, что долбанули расискими градами по городу.

дно

ахахаха


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облить бензином и бросить горящую спичку.
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кажете, моторола в Верховній Раді? ось вам зразок того, що буде після деокупації Донбасу/Криму.
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будь он на месте этих фотографов и обливальщиков...кожу с живых сдирал бы..
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Тітонька в ювелірці вкрала на мільйон і їй світить 12 років.
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Да, Мариуполь, разве это встреча?
Не могло собраться пару тысяч человек, с двумя десятками коктейлей молотова, и сделать уроду теплую встречу?
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Там полиция. Нафиг надо сесть из-за мрази. Можно и по-тихому его долбануть.
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Полетевшие бутылки из толпы хрен вычислят)
А таких уродов нужно жечь показательно, чтобы они боялись на волю выйти
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та нема "пару тисяч", не назбираєте.
Там суцільне місто ватанів, прихильників ***** з секти руццкомірцев, а наявність купки патріотів скоріш підкреслює це явище.
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Столько погибших, раненых, а встречает несколько человек
Что у погибших не было родственников, друзей?
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за минулу добу у нас два двохсотих.
Як там називаєтся це перемир'я?
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запрошуємо усіх "миролюбців" на нуль
нехай посидять під обстрілами (таке воно бентежне, це перемир'я), а потім ще раз нехай роскажуть, що не тре стріляти
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У него ещё и жена есть? До сих пор? Верная ватница. Её тоже нужно завафлить.
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Ганьба. "Східний пам'ятає", - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком - Цензор.НЕТ 4883 Цих уйопків снайпер має зустрічати на виході, а не зеленка "Східний пам'ятає", - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком - Цензор.НЕТ 4883 Він вже в лаптєландії, чи ще з друганами в Маріку бухає? "Східний пам'ятає", - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком - Цензор.НЕТ 9414
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Та не Кірсанова зеленкою поливати треба, а маєтки та авто суддів високоякісним бензином. Може тоді хоч від страху у продажних гнид рудименти совісті прокинуться. Ну, а такі як Кірсанов повинні стати прикладом "нещасного випадку із трагічним наслідком", щоб іншій подібній сволоті не хотілося тюрму покидати.
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Надеюсь найдутся мужики (не терпилы) которые посадят на нож это животное
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Где..в Мариуполе??)
Там же подавляющее число населения проросийское быдло,за исключением очень немногих.Начиная от простой подподьездной ваты до мусоров и прокуроров..
Чмошников сепарских,это да,там пруд пруди .
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Таких кирсановых в наших городах полно и даже во Львове, и украиноязычных, это все проблема патриотического воспитания и времени. Когда-то они вымрут.
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100% ,навіть на Західній 20-30% україномовного ватного бидла.
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даже мухи, прилетевшие на запах, отказались садиться...
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А може й краще, що його відпустили...!??! Там він був у безпеці, накормлений, захищений від помсти рідних, утримується на податки українців....... Тюрьма таких не виправить, не сподівайтесь....
А тепер знімайте з нього тонко шкуру, півісивши вверх ногами і по черзі і посипайте сіллю...Всьо.
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такие "митинги" уж очень напоминают кацапские постановки.
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Отправился пешком... И что дошел и не разу не споткнулся.... Мдауж...
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В 17м отменили, а до сих пор снимаем урожай этого идиотизма!
Хотя в связи с войной судить наводчика по "мирным" статьям и давать не пожизненное с конфискацией а жалкие 9 лет - тоже идиотизм!
Все "военные" преступления должны иметь срок мин 20 лет!
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Страшные фото.
А помню ватаны из дальних частей Мариуполя рассказывали - что этот обстрел не может быть из лугандона!
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10 человек облили зелёнкой , а десятки тысяч мариупольцев проголосовали за убийцу укра инцев , за адепта " русского мира" подонка новинского . Дебилы вы .
Действующий нардеп от Оппозиционного блока Вадим Новинский победил на внеочередных парламентских выборах по округу № 57 в Мариуполе.
По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, за Новинского проголосовали 42,64% избирателей.
Его ближайший конкурент - кандидат от Слуги народа Вячеслав Салгалов получил 24,10% голосо
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Смешно читать комменты типа:"Я бы его порвал" итд. Ничего ему не будет,завтра уже сдриснет в ДНР или рашку. Украинцы слишком лояльны к своему врагу.он это видит и будет вытирать ноги. Облили блин зеленкой,за 30 убитых... Да он должен был на коленях умолять, не выпускать его из тюрьмы,понимая,что его линчуют на свободе. Но это не про нас.
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Просто не вкладається в голову. Винного в вбивстві десятків людей суд відпускає з тюрми. Де в світі таке бачено!? Та він повинен сидіти довічно або бути страченим як ворог військовий злочинець. Бійці ЗСУ гинуть а наші суки випускають ворогів, агентів Кремля, вбивць захисників України, завдяки, діям друзів команди Зе Портнова і Лукаш, продажності судів. Це не тільки ганьба а відкрита зрада всіх надбань України за часи незалежності, зрада пам'яті жертв революції гідності і війни з Московією. Такий СУД треба мобілізувати в ООС так десь на рік в окопи на нульовку. Нехай поборються за незалежність, відчують дух сепаратизму і колоборанства. Там вивчать хто ворог і не будуть сумніватись в степені його вини, а то судять, ніколи не бачили їх злочинів і відпускають , буде практика. Тільки так . А хто не хоче конфіскація майна і геть з судової системи.
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Просто не вкладається в голову. Винного в вбивстві десятків людей суд відпускає з тюрми. Де в світі таке бачено!? Та він повинен сидіти довічно або бути страченим як ворог військовий злочинець. Бійці ЗСУ гинуть а наші суки випускають ворогів, агентів Кремля, вбивць захисників України, завдяки, діям друзів команди Зе Портнова і Лукаш, продажності судів. Це не тільки ганьба а відкрита зрада всіх надбань України за часи незалежності, зрада пам'яті жертв революції гідності і війни з Московією. Такий СУД треба мобілізувати в ООС так десь на рік в окопи на нульовку. Нехай поборються за незалежність, відчують дух сепаратизму і колоборанства. Там вивчать хто ворог і не будуть сумніватись в степені його вини, а то судять, ніколи не бачили їх злочинів і відпускають , буде практика. Тільки так . А хто не хоче конфіскація майна і геть з судової системи.
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Всем кто возмущается что мол слишком мягко его встретили мариупольцы - вы в курсе что в Марике большинство жителей уверены что Грады прилетели от ВСУ?
И большинство мариупольцев за "русский мир"?
Подумайте.
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Значит получается,что большинство мариупольцев -идиоты?
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заметь, ты сам этот вывод сделал Я лишь привел факты.
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Там большинство сепаратистов и гнид,я лично знаю далеко не много Людей из Марика,которые размышляют нормально и адекватно,подавляющее число ватные мрази.
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Осторожно, народ, сегодня дежурный модер зебобик
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Спасибо,а то я смотрю опять банятся коменты за Украину и пропускаются за всяких тварей.
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зелена саранча що захопила владу створює для рашистської і сепарської мразі тепличні умови для існівання. Зе-скот, ви зробили це разом.
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А я думал, что мамы и папы, сыновья и дочки погибших придут и зарежут эту гниду на пороге СИЗО.
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Откуда этот гуманизм? Почему соком, а не кислотой?
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