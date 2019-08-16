 "Східний пам'ятає", - корегувальника обстрілу Маріуполя Кірсанова місцеві жителі облили зеленкою і соком. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє місцеве видання MRPL.CITY, передає Цензор.НЕТ.
На виході з маріупольського слідчого ізолятора на корегувальника обстрілу Маріуполя Валерія Кірсанова з прокльонами напали мешканці мікрорайону "Східний", який 24 січня 2015 року зазнав обстрілу найманцями РФ, і активісти, які оточили та облили його томатним соком і зеленкою. Деякі активісти тримали плакати "Кірсанов убивця" і "Східний пам'ятає".
Коли Кірсанов вийшов, пастор місцевої церкви запропонував йому покаятися. Інші активісти кричали: "На кладовище їдь, на могили убитих дітей" і "Розкажи, як ти будеш жити в місті?" На це чоловік відповідав: "Мені не соромно, не соромно", пише 5 канал. Таксист, який приїхав забрати Кірсанова, поїхав без нього. Тому він з дружиною вирушив додому пішки.
Нагадаємо, обстріл мікрорайону "Східний" стався 24 січня 2015 року. Тоді загинув 31 житель, ще 108 були поранені. СБУ того ж дня затримала місцевого жителя Валерія Кірсанова, за їхніми даними, він - корегувальник артилерії найманців РФ. У 2016 році його засудили до 9 років позбавлення волі, однак він подав апеляцію і тепер справа розглядається повторно. 27 березня 2018 року суд залишив Кірсанова під вартою до 25 травня.
21 червня 2019 року Кірсанова повторно засудили до 9 років ув'язнення.
Момент обстрілу "Градами" Маріуполя. ВІДЕО РЕЄСТРАТОРА.
Маріуполь після ранкових обстрілів: Наслідки кривавого злочину терористів.
Маріуполець поховав усю сім'ю, тому що росіяни хочуть їздити в Крим. трагічне ФОТО
Наслідки обстрілу Маріуполя в січні 2015 року.
Видимо доказательства были из пальца высосаны, поэтому и посадили только на девять лет.
,,НЕВИНОВНЫЕ" ТАК САМОУВЕРЕННО СЕБЯ НЕВЕДУТ. НЕВИНОВНЫЕ ОТРИЦАЮТ СВОЮ ВИНУ И В СУДЕ, И ТЕМ БОЛЕЕ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ. И УЖ НИКАК НЕДЕЛАЮТ ЗАЯВЛЕНИЙ: - ,,я за уже отбыл своё наказание, я уже невиноват".
а войну так и не остановил, чтобы на ней наживаться?..обманывает народ этим перемирием
Расскажи про себя, теперь, падло.
А ещё, шоб ты знал, на Майдане были сугубо самостийныки и в Европу мы стремились, чтоб побороть коррупцию, а не для того, чтоб уйдя от машквы лечь под брусель. Переставай смотреть кисель-тв, а то из тугоумственного-быдла никогда не выберешься.
буржуеволигархов и повесить всех кто богаче.
Вот такой парадокс.
Ее мать погибла при этом обстреле, а ребенок остался без ноги.
И да, эта мать в соцсети призывала ***** ввести войска.
Хотя не они одни идиоты!\
Так что не надо ля ля!
Там у сізо сидять "равлики", сиділи хлопці з торгівельної блокади ОРДЛО, а сєпаратюг відпускають або під домашній арешт, або по УДО.
Пропоную застосувати до тих суддів суд Лінча.
вот енто все, на что способна укрармия-10явмире.
помазать врага зеленкой.
где правый сектор, активисты-хренисты, где родичи убиенных мариупольских где партия свабода, прочаяхрень??
нету мариупольских??
они и рады были, что долбанули расискими градами по городу.
дно
ахахаха
Не могло собраться пару тысяч человек, с двумя десятками коктейлей молотова, и сделать уроду теплую встречу?
А таких уродов нужно жечь показательно, чтобы они боялись на волю выйти
Там суцільне місто ватанів, прихильників ***** з секти руццкомірцев, а наявність купки патріотів скоріш підкреслює це явище.
Что у погибших не было родственников, друзей?
Як там називаєтся це перемир'я?
нехай посидять під обстрілами (таке воно бентежне, це перемир'я), а потім ще раз нехай роскажуть, що не тре стріляти
Там же подавляющее число населения проросийское быдло,за исключением очень немногих.Начиная от простой подподьездной ваты до мусоров и прокуроров..
Чмошников сепарских,это да,там пруд пруди .
А тепер знімайте з нього тонко шкуру, півісивши вверх ногами і по черзі і посипайте сіллю...Всьо.
Хотя в связи с войной судить наводчика по "мирным" статьям и давать не пожизненное с конфискацией а жалкие 9 лет - тоже идиотизм!
Все "военные" преступления должны иметь срок мин 20 лет!
А помню ватаны из дальних частей Мариуполя рассказывали - что этот обстрел не может быть из лугандона!
Действующий нардеп от Оппозиционного блока Вадим Новинский победил на внеочередных парламентских выборах по округу № 57 в Мариуполе.
По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, за Новинского проголосовали 42,64% избирателей.
Его ближайший конкурент - кандидат от Слуги народа Вячеслав Салгалов получил 24,10% голосо
И большинство мариупольцев за "русский мир"?
Подумайте.