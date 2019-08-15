EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події, Фоторепортаж
  9940  61
Все про:зґвалтування (84) Київ (6387) Нацполіція (8031)

 У Києві неповнолітня дівчина змогла відбитися від ґвалтівника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дарницькому районі Києва у вівторок, 13 серпня, невідомий чоловік спробував зґвалтувати неповнолітню. Але дівчина змогла дати гідну відсіч нападнику.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Момент злочину зафіксувала камера відеоспостереження.

"Молодик, зображений на фото і відео, обґрунтовано підозрюється в скоєнні сексуального насильства стосовно дівчини", - наголошується в повідомленні поліції Києва.

У Києві неповнолітня дівчина змогла відбитися від ґвалтівника 01

Читайте також: Серійного ґвалтівника заарештували в Рівному, - Нацполіція

У Києві неповнолітня дівчина змогла відбитися від ґвалтівника 02

Прикмети зловмисника: на вигляд віком 20-25 років, зріст 170-174 см, худорлявий, має видовжене обличчя, світло-русяве волосся.

У Києві неповнолітня дівчина змогла відбитися від ґвалтівника 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Таксиста, який зґвалтував і пограбував дівчину, затримано в Києві, - прокуратура. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143109
 
   
 Топ коментарі
 
Там не внсовая категория, там єлектрошокер)))
 показати весь коментар
 
Молодец девушка! 👍
Только не возраст главное, а весовые категории ...
Благодаря своему росту и весу смогла дать отпор !
 показати весь коментар
 
Я один бачу максимум спробу крадіжки?
А то й з'ясування стосунків?

Але згвалтування??? Це б..ть реально дебілів понабирали?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Когда новая власть соберется усилить ответственность за насилие и убийства? Это же кошмар ,что творили прошлые власти в этом отношении - опустили жизнь человека ниже плинтуса и расплодили преступность.
 показати весь коментар
 
 
Чем больше ответственность, тем больше менты с прокурорским возьмут с преступника. А вот неотвратимость наказания, это бы привело к уменьшению преступлений .
 показати весь коментар
 
 
Молодец девушка! 👍
Только не возраст главное, а весовые категории ...
Благодаря своему росту и весу смогла дать отпор !
 показати весь коментар
 
 
Там не внсовая категория, там єлектрошокер)))
 показати весь коментар
 
 
то есть все кого убили и изнасиловали - не хотели жить?

ну и мудак ты, Алеша.
 показати весь коментар
 
Он имел ввиду что если человек будет знать что за изнасилование или убийство его казнят на пложади четвертованием то не будет такого делать!
Но лично я в этом сомневаюсь! Ведь каждый преступник думает что его никогда не поймают.
 показати весь коментар
 
Ниче она не отбилась, он увидел камеру и убежал!
 показати весь коментар
 
Тут, судя по видео, кто первый заяву напишет, тот и " едва не изнасилованный". У Києві неповнолітня дівчина змогла відбитися від ґвалтівника - Цензор.НЕТ 970
 показати весь коментар
 
 
Позор цензору.
Это видео несколько месяцев назад крутили.
 показати весь коментар
 
 
Я один бачу максимум спробу крадіжки?
А то й з'ясування стосунків?

Але згвалтування??? Це б..ть реально дебілів понабирали?
 показати весь коментар
 
 
поліціянти на відео побачили потужну ерекцію у нападника )))
 показати весь коментар
 
 
Стаття з кастрацією просто шикарна... Боюсь тепер мєнти ввійдуть в кураж... І повернути їх до реальності зможуть тільки фото і відео з часів майдану...
Співчуваю молодому поколінню і жиганам... Та й всім мужчинам... Нарватись можна на рівному місці...
 показати весь коментар
 
может у ее семьи грамотный юрист есть. если писать заявление о попытке изнасилования, реакция на это происшествие у полиции на порядок возрастает, чем при попытке банальной кражи.
 показати весь коментар
 
Санкція статті кастрація... Буквально кастрація... Тут дуже обережними потрібно бути... Що мєнтам, що судам, що малолітнім дурам у яких спєрмотоксикоз...
Особливо на фоні таких непереконливих доказів... І корупційної складової...
 показати весь коментар
 
ну в любом случае нефиг было ему на нее бросаться. в попытку изнасилования верится с трудом, но типа сумочку отжать или конфликт какой то у них был - это вполне возможно.
 показати весь коментар
 
 
Десятою дорогою малолєток обходити... А в темних вуличках мобілку включати на відеозапис... І краще, два три свідка... І ні в якому разі не наближатись ближче чим на 2-3 метри...
Це, на сьогоднішній день, я щиро раджу кожному мужчині...
 показати весь коментар
 
девченка красава...
пусть тот подонок радуется,
шо сдрыснул - она бы его четвертовала на месте и была бы права.
 показати весь коментар
 
 
На сходовій клітці... Перед входом в будинок... А чо не в супермаркеті гвалтував, або в кінотеатрі там також темно...
 показати весь коментар
 
 
Фоторобот и лицо на последнем скрине разные .
 показати весь коментар
 
 
фоторобот-єто сексуальная фантазия девушки. У Києві неповнолітня дівчина змогла відбитися від ґвалтівника - Цензор.НЕТ 7966
 показати весь коментар
 
 
А що - нормальний чувак! Втратила своє щастя, дурепа!
 показати весь коментар
 
 
Дівчинка молодець,вона відбивалася від йолопа в напрямку до світла, до людей, та до можливих відеокамер.
 показати весь коментар
 
 
А я думал она его догонит и накостыляет еще! У Києві неповнолітня дівчина змогла відбитися від ґвалтівника - Цензор.НЕТ 7741
 показати весь коментар
 
 
Девушки, занимайтесь спортом и не шляйтесь ночами. Действительно чудо, что нападавший - чмо
 показати весь коментар
 
 
Шел айтишник с офиса домой и тут из-за угла на него пьяная девка налетела - секса хотела, он бедный еле убежал
 показати весь коментар
 
 
Йшов ботанік з ботанічного саду.
- Дай-но, - думає, - дівчині банана покажу.

І ось таке...
 показати весь коментар
 
 
Ну норм. Знала как применить шокер. Хотя такой пуколкой можно только яйца почухивать.
 показати весь коментар
 
Від шокера в шию бугай 100кг впаде... Тільки прошу під наглядом лікарів... Бо і вбити може. Не підніметесь з підлоги декілька хвилин точно...
Спробуйте
 показати весь коментар
 
 
Не идиализируйте шокеры. Те игрушки которые продаются в свободной продаже фигня полная. Испытывал на себе один из лучших лет 5 назад. Тайзеры и им подобные сами понимаете недоступны в свободной продаже и запрещены к ношению...
 показати весь коментар
 
Но в шею-согласен эффект есть, пото́му и говорю, знает об этом девушка
 показати весь коментар
 
Как по мне- тип хотел украсть сумочку, но обломалось. Где тут видна попытка изнасилования? У Києві неповнолітня дівчина змогла відбитися від ґвалтівника - Цензор.НЕТ 660
 показати весь коментар
 
 
А вони такі............. ці ******* неповнолітні дівчата............ У Києві неповнолітня дівчина змогла відбитися від ґвалтівника - Цензор.НЕТ 3736

Хоча по відео і не скажеш що там спроба згвалтування.
 показати весь коментар
 
Я не хочу оправдывать нападавшего, но за такую набедренную повязку запаздывающая домой дочь должна получать розги.
 показати весь коментар
 
 
а если бы на ней были брюки - то виновата была бы в том что у нее есть вагина, правильно?
 показати весь коментар
 
А если бы у тебя в роду не было кацапов, ты не писал бы херни.
 показати весь коментар
 
.Может то чувак от неё еле отбился .. Бежал как от Гарпии .
 показати весь коментар
 
 
Я тоже попытки изнасилоапния здесь не увидел, скорее попытка отобрать сумку, и как бы девушка молодец, я согласен, но если бы меня спросили- возможно ли это, то судя по габаритам нападавшего и девушки ,еще не известно, кто кого изнасиловал бы!
 показати весь коментар
 
 
судя по вашему комменту - не всех мудаков еще электрошокером проучили.
 показати весь коментар
 
Новость от слова новое ) для меня это уже не новое так как об этом уже писали, хотя для некоторых и то что Горбачёв не президент ссср тоже может быть новостью )
 показати весь коментар
 
Ой! Когось він мені нагадує із ЗєКоМанди...
 показати весь коментар
 
 
Нє, він по хлопчиках. Хоча, це не заважає йому бути розумною людиною.
 показати весь коментар
 
він побіжав, а вона стоїть і дивиться йому вслід, чомусь не спішить в під"зд
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору