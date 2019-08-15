 У Києві неповнолітня дівчина змогла відбитися від ґвалтівника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Момент злочину зафіксувала камера відеоспостереження.

"Молодик, зображений на фото і відео, обґрунтовано підозрюється в скоєнні сексуального насильства стосовно дівчини", - наголошується в повідомленні поліції Києва.

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Прикмети зловмисника: на вигляд віком 20-25 років, зріст 170-174 см, худорлявий, має видовжене обличчя, світло-русяве волосся.

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