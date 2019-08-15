 У Києві неповнолітня дівчина змогла відбитися від ґвалтівника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Момент злочину зафіксувала камера відеоспостереження.
"Молодик, зображений на фото і відео, обґрунтовано підозрюється в скоєнні сексуального насильства стосовно дівчини", - наголошується в повідомленні поліції Києва.
Прикмети зловмисника: на вигляд віком 20-25 років, зріст 170-174 см, худорлявий, має видовжене обличчя, світло-русяве волосся.
Только не возраст главное, а весовые категории ...
Благодаря своему росту и весу смогла дать отпор !
ну и мудак ты, Алеша.
Но лично я в этом сомневаюсь! Ведь каждый преступник думает что его никогда не поймают.
Этот?
Это видео несколько месяцев назад крутили.
А то й з'ясування стосунків?
Але згвалтування??? Це б..ть реально дебілів понабирали?
Співчуваю молодому поколінню і жиганам... Та й всім мужчинам... Нарватись можна на рівному місці...
Особливо на фоні таких непереконливих доказів... І корупційної складової...
Це, на сьогоднішній день, я щиро раджу кожному мужчині...
пусть тот подонок радуется,
шо сдрыснул - она бы его четвертовала на месте и была бы права.
- Дай-но, - думає, - дівчині банана покажу.
І ось таке...
Спробуйте
Хоча по відео і не скажеш що там спроба згвалтування.
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