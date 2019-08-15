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Теми дня: Затримання Гримчака Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Суспільство
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 Трикімнатна квартира – все, що у нас є, навіть машини немає, - дружина Гримчака. ВIДЕО

Дружина заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака Юлія Гримчак заявила, що їхня сім'я володіє тільки трикімнатною квартирою, ні автомобіля, ні заощаджень немає.

Про це вона заявила під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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"У нас на сьогодні є тільки трикімнатна квартира, у нас навіть машини немає. Про які гроші, вилучені в нас, йдеться? Більш того, у мене зараз гроші залишаться десь до кінця місяця, а далі, якщо Юрію Миколайовичу не виплатять зарплату, я не знаю, як мені годувати дітей", - сказала вона.

За словами Юлії Гримчак, вона безробітна, оскільки вчиться в двох магістратурах - денній та заочній.

"Він годує мене, трьох дітей і двох мам, вчора одна з них була прооперована".

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Також вона висловила абсолютну впевненість у тому, що це прямий тиск влади на її чоловіка.

"Я абсолютно точно впевнена, що прив'язали чоловіка до якихось обставин, абсолютно точно. Він не нардеп, він єдиний, хто захищає сьогодні Порошенка на всіх каналах і пояснює людям геніальність цієї людини і скільки він для країни зробив. Зрозуміло, що найкраще Гримчака притиснути", - зазначила Гримчак.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143092
 
   
 Топ коментарі
 
До слез！
Просто до слез.
Рыдаю.
Куда матпомощь сиротам грымчакам отослать??
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Пустил скупую мужскую слезу. Готов в помощь отдать свой карманный календарик.
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Даже машины нет...бедняжки..одна квартира всего...оххх
А вообще предлагаю за подобный цинизм к сроку еще лет 20 добавлять
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для полной картины не хватает номера карточки "привата" на который можно слать пожертвования))))))))))))))))))))))) Трикімнатна квартира – все, що у нас є, навіть машини немає, - дружина Гримчака - Цензор.НЕТ 9063
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зубожильники какие то... - куда перечислять страдающим?
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А не сильно много получают замминистра,что на его зарплату могут прожить все родственники.
Вообщем- отдайте календарики .
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воровать плохо.
воровать и брать, пользуясь своей должностью - очень плохо.
воровать и брать, пользуясь своей должностью, и ничего при етом не иметь? - нонсенс.
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Сыротинушка подБарыжная!!!!
Нет, я конечно, против Зебила, но сейчас люто плюсую за арест.
Правда, нет уверенности, что это продлится долго...
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Какая утрата, всю жизнь собирали календарики а СБУ отобрала.
Дайте адресс, думаю многие небайдужи украинцы Вам помогут и отправят календариков.
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Ну от і відповідь...
Нема чого за мародера впрягатись...
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"-Не узнаю вас в гримме-Юрский?,Станиславский?
Боже мой-Юрий Смоктуновский.."÷
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Этого, измотанного многолетним идейным приспособленчеством неврастеника давно пора на несколько лет изолировать от общества: авось. избавится от самозабвенного пристрастия к власти. Достали его истерики на телеканалах!
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Щось мені здається, що український бренд "календарики" стане таким же популярним , як і інший український бренд "картата ковдра"..
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А календариками походу хотел стены в санузле обклеить . Вместо обоев . Трикімнатна квартира – все, що у нас є, навіть машини немає, - дружина Гримчака - Цензор.НЕТ 7914
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Жена говорит , так как надо говорить . а лучше прикинуться циганкой . Бабла там немерянно , все нормально оформлено папой и нормально капает .семья мультимиллионеров .Нужно всех садить по всем партийным фронтам .
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слушаю и рыдаю... Бедный Игорек на шее жена ботаник. трое деток, бабушки без пенсий, и все один он бедный тянет.. РЫДАЮ, правда от смеха рыдаю! Как говориться "Вы , что нас всех за идиотов считаете?"......
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как по мне, на подставу очень похоже.
грымчак и люди его уровня никогда деньги налом брать не будут, тем более на улице.
слишком это тупо. в стиле подставы от мусоров.
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как говорят взяли его на моменте взятки. что он делал в магазине в 21.40 где раздавали взятки по пол лимона?
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такую су ку, как грымчак- любым способом не грех, как и его патрона поросяку петралексеича
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Наїзд однозначно!! Це все для зеБілів щоб думали що почалася відчайдушна боротьба з корупцією!! Трикімнатна квартира – все, що у нас є, навіть машини немає, - дружина Гримчака - Цензор.НЕТ 903
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Мені треба прибиральниця додому,пиши, на шматок хліба дітям заробиш.
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началось, все больные, хромые, нищие))) и менты падлы взяли заставили его сумку с бабками взять в руки))) а несчастный просто пошел за арбузом
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а ну давай всем миром по гривне скинемся семье грымчака
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так живут бедновато, и трусы- раз на полгода покупает, да и стирает - раз в 6 дней, экономит
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бедновато живут, но дружно, трошки воняют, мало моются и стирают, экономят
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А сам Гримчак що може сказати по цьому випадку? Чи в нього адвоката нема?
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Как по мне,то это показушная подстава, из якобы 480 000 показали 10 000, не смогли даже на подставу бабла наскрести!
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Хз.
Но по ящику, когда трындели про обыск, мелькала обычная панелька.
Если в ней квартира грымчаков, то конечно он главный коррупционер.
Лещенко с его новостроем не в счет)
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Мужу 54, она младше на 12 лет, значит 42. Кто знает еще людей которые в 42 учатся в 2х аспирантурах? А зачем? Сколько это стоит и кто это оплачивает?
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