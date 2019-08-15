 Трикімнатна квартира – все, що у нас є, навіть машини немає, - дружина Гримчака. ВIДЕО

Про це вона заявила під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
Відео 112
"У нас на сьогодні є тільки трикімнатна квартира, у нас навіть машини немає. Про які гроші, вилучені в нас, йдеться? Більш того, у мене зараз гроші залишаться десь до кінця місяця, а далі, якщо Юрію Миколайовичу не виплатять зарплату, я не знаю, як мені годувати дітей", - сказала вона.
За словами Юлії Гримчак, вона безробітна, оскільки вчиться в двох магістратурах - денній та заочній.
"Він годує мене, трьох дітей і двох мам, вчора одна з них була прооперована".
Також вона висловила абсолютну впевненість у тому, що це прямий тиск влади на її чоловіка.
"Я абсолютно точно впевнена, що прив'язали чоловіка до якихось обставин, абсолютно точно. Він не нардеп, він єдиний, хто захищає сьогодні Порошенка на всіх каналах і пояснює людям геніальність цієї людини і скільки він для країни зробив. Зрозуміло, що найкраще Гримчака притиснути", - зазначила Гримчак.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".
Прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".
А вообще предлагаю за подобный цинизм к сроку еще лет 20 добавлять
Вообщем- отдайте календарики .
воровать и брать, пользуясь своей должностью - очень плохо.
воровать и брать, пользуясь своей должностью, и ничего при етом не иметь? - нонсенс.
Нет, я конечно, против Зебила, но сейчас люто плюсую за арест.
Правда, нет уверенности, что это продлится долго...
Дайте адресс, думаю многие небайдужи украинцы Вам помогут и отправят календариков.
Нема чого за мародера впрягатись...
Боже мой-Юрий Смоктуновский.."÷
грымчак и люди его уровня никогда деньги налом брать не будут, тем более на улице.
слишком это тупо. в стиле подставы от мусоров.
Но по ящику, когда трындели про обыск, мелькала обычная панелька.
Если в ней квартира грымчаков, то конечно он главный коррупционер.
Лещенко с его новостроем не в счет)