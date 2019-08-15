 "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на патрульну поліцію Миколаївської області, при цьому водій скоїв наїзд на співробітника поліції.

Інцидент стався вчора близько 17-ї години, коли співробітники роти тактико-оперативного реагування помітили автомобіль, припаркований на пішохідному переході, і попросили водія перепаркуватися і пред'явити документи. Чоловік почав сперечатися з поліцейськими і відмовився виконувати їхні вимоги, а після цього вирішив просто поїхати.

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