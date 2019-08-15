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 Події, Суспільство
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Все про:затримання (2986) Миколаїв (358) патрульна поліція (915)

 "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення. ВIДЕО

У Миколаєві патрульні затримали водія, який після суперечки із правоохоронцями намагався поїхати з місця порушення ПДР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на патрульну поліцію Миколаївської області, при цьому водій скоїв наїзд на співробітника поліції.

Інцидент стався вчора близько 17-ї години, коли співробітники роти тактико-оперативного реагування помітили автомобіль, припаркований на пішохідному переході, і попросили водія перепаркуватися і пред'явити документи. Чоловік почав сперечатися з поліцейськими і відмовився виконувати їхні вимоги, а після цього вирішив просто поїхати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нетверезий водій у Житомирі затиснув автосклом руку патрульному і протягнув його за машиною 35 метрів. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143064
 
   
 Топ коментарі
 
Скорей похож на зебила - такой-же наглый и беспардонный, а когда в рожу дали так становится белым и пушистым...
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Бидло упакували.
То і добре.
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Похож на прахобота. Те тоже такие наглые.
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Скорей похож на зебила - такой-же наглый и беспардонный, а когда в рожу дали так становится белым и пушистым...
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типова зебільська хуцпа... понтів багато а коли пикою-в-асфальт та кайданки наділи миттєво всрався "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення - Цензор.НЕТ 9757
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да нет, это петушары порхатого.
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"порхатый" - это беня и шмаркля?)) а ты знаешь наклонности зебилов, браво))
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я знаю ваши наклонности они называются поза "раком".
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ну-ну, по себе судишь, зебильчик, и Фрейд тому доказательство "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення - Цензор.НЕТ 779 "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення - Цензор.НЕТ 6674
браво за твой зашквар: априори, ты можешь знать ТОЛЬКО о СВОИХ наклонностях, и постоянно проекцировать их на других.. :D
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https://zbroya.info/uk/blog/17969_porushennia-pdr-pereroslo-u-perestrilku-z-politsiieiu-video/

Порушення ПДР переросло у перестрілку з поліцією. Відео

яке прикле самогубство...
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в чем браво? это обычная старая мусорская мутка. Они специально стоят и тихарятся пока кто нибудь не нарушит правила. а потом всем кодлом начинают динамить жертву и выбивать денех на реформы. Я лично не видел в этом видео чтобы мусорило представилось и показало не мельком а чтобы можно было прочитать егу мусорскую ксиву. Водитель в этом случае был прав.
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Ага а по твоему парковаться на переходе это привильно?
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заманили зебота на переход, и хотели оштрафовать, коварные
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зебот даже трусики снять не успел.. в них и наделал))
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я не видел чтобы он был запаркован на зебре. и судя по видео он действительно стоял ( не выходя из машины , но за зеброй.
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подивись з моменту коли він відьїджає, там чітко видно зебру під машиною.
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Даже если бы и не стоял на самой зебре, за сколько метров до и сколько метров после нее НЕЛЬЗЯ парковаться?
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Что за бред ты строчишь? Его заставили это сделать? И убегать тоже заставили? И еще что?
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Самый действенный способ борьбы с такими "подлянками" от полиции - не нарушать правила, никогда! Представляете, какой для них будет облом...
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Та у нас все водилы святые, ток по дорогам ездить страшно
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Да уж. Меняя резину был свидетелем того, как подъехало 3 экипажа к перекрестку и остановились метров в 30 от него. На перекрестке был запрещен левый поворот. Так вот один из патрульных встал на месте поворота с жезлом и отправлял желающих повернуть по правильному пути. Задача, сколько долб..ов все равно повернула налево не смотря на то что патрульный им четко указывал, что его ждут. За пол-часа цыфра перевалила за два десятка. При этом каждый повернувший пытался качать права. В любом случае, перегрелся двигатель не перегрелся - отъедь не мешай движению пешеходов. Из-за таких парковок/остановок страдают и пешеходы и водители, кроме того 3,14а который остановился в не положенном месте.
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Кода уже потроха и его подельников так скрутят?
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ааа-ха-ха...падло! как шарпонули... так и выхожу и лежу... довыделовался)))))
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Николаевский рэпер Zippo, большой любитель гастролей по рашке.
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Зиппа? так он жеж вроде ********? Что там за соска визжала? Или это- трансвестит?
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Да прям, все так доподлинно знают, как бы оно было в Штатах. Там тоже бывают абсолютно разные ситуации и абсолютно разная реакция, в зависимости от конкретных людей и конкретных обстоятельств. А вы пытаетесь всё подогнать под какой-то шаблон "вот в Штатах бы..."
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Я знаю як в США... І саме так як тут - спочатку умовляють.. а як -не дай боже- Є загроза поліції то і пристрелити можуть і покарання злочинцю буде найсуворіше
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В США також є бидло, але поліцейськи в більшості чесні трудяги, а не бізнемени в погонах.
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одна бабко в США теж пыталась "поехать" вопреки полицейскому..
нууу.. разряд в 30 000 вольт резко изменил её мнение так поступать
https://zbroya.info/uk/blog/17950_os-chomu-ne-mozhna-sperechatis-z-amerikanskimi-politseiskimi-video/
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Между "Свободен" и "Пожалуйста не надо" всегда стоит активное действие.. "Инспектор, вы шо, странный? Я не обязан вам предъявлять удостоверение. Свободен!", - патрульные в Николаеве задержали водителя, пытавшегося уехать с места нарушения - Цензор.НЕТ 28
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дякую,отличное видео! хотя тема пи#дюлей сепару раскрыта не полностью! "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення - Цензор.НЕТ 2850
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Ні, ну упакували його порядочно. В принципі, я за, що б биків карали жорстко.
АПле є деякі але і ді патрульних. Один раз мене наздогнали і давай втирати, що я не по правилам з ними на перехресті розійшовся. Ну то гаразд кажу, пишіть постанову. Це я оскаржив в Управлянні і її скасували.
А нещодавно, тупо стоять два і по черзі вибірково махають жезлом. Підходить весь такий либиться. Питає в мене, чому я в робочому комбенізоні!!!? Мене заціпило.. На тому усе, проїжджайте... Якого зупинили, чому, для чого...ХЗ.
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Петя будет быковать не так. Сразу за спины детей (в том числе своих) и инвалидов-колясочников спрячется. Его голыми руками так просто не возьмешь.
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Понимаю, когда чел ничего не нарушал, то можно и нужно покачать. Но, если явно нарушил, то к чему качать права? Будь мужиком, признай! "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення - Цензор.НЕТ 9424
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в ЗАКОНІ НАПИСАНО - як дебілкувата особа не розуміє державної мови то МОЖНО використовувати і іноземну... "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення - Цензор.НЕТ 3785
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Респект копам так и надо с таким быдлом, а как оно заныло в конце, все понты отпали в момент.
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а чого ж одесского судью не упаковали, тот ваще их нах... посьілал.
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суддю неможно -воно недоторкане його буде судити рада юстиції
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Чистый, рафинированный лох - решил перед тёлкой понты кинуть, мол смотри шкура как я мусорков опущу. А тут чик, нежданчик и сразу жидкого в штаны пустил - "дяденька, пожалуйста..." Чепуха дурная.
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Ну, тут не правы обе стороны. Коп не прав, потому что помахал ксивой как во времена Яныка, на что ему водитель точно так же помахал правами. И вы обратили внимание на те же самые базары времен Яныка "я вам не дам меня снимать, это все не законно" со стороны Копа? Короче, водила - пудак, но и коп - пудак. Обое рябое.
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он не коп. он новый мусорило - очьень важьно.
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мусор это такие чепуршили как Wevelsburg но они ещё идут как био-мусор

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RESPECT патрульным
быдло нужно брать за рога и в стойло
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ты выходиш под сизо на защиту подельника твоего хозяина свиновальца - гниды грымчака?
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чепуршило, выйми член со рта и вытри вафли на своём яблище)
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тикай-те язика свого у піхву своїй овечці а не незнайомим людям
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а не твоего это быдло-подельника обломали?)))
ты тоже визжишь как свинья)))
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Нафиг он газанул ??)) редкий поц ахахахаха )
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ота быдлота в машине не та кого узеленские ищут - умная и целеустремленная?
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А вот пристрелили бы пару раз такую быдлоту , охочих бы и поубавилось "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення - Цензор.НЕТ 2460
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Мда уж... Хотя бы молча выгреб уже. Достоинства ноль!
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Полицейский изначально не предоставил возможности ознакомиться с удостоверением до полного ознакомления. Сам нарушив закон! Зачем вы перекручиваете факты в статье, если на видео совершенно другое?
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На видео отлично видно, как полицейски на переднем плане показывал своё удостоверение и достаточно долго. У быдла в трениках ни было претензий к удостоверению, пока его не попросили выйти, а потом он свою дежурную дурку включил, за что был "освобождён" из машины.
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"У пунктах 15.9 та 15.10 ПДР зазначено, що паркування заборонено в наступних місцях: на залізничних переїздах; на трамвайних коліях; на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними та в тунелях; на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків; на перехрестях...."
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Жарти в сторону. Це люди зі зброєю. Качати права небезпечно. Дійсно, надивляться героїв на ютубі і думають, що можна бикувати. А воно он як бува.
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Жарти в сторону. Це люди зі зброєю. Качати права небезпечно. Дійсно, надивляться героїв на ютубі і думають, що можна бикувати. А воно он як бува.
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Наша полиция должна действовать только в рамках закона . На видео же полицейский показал их полноте отсутствие . Статья 18 часть 3 закона о Национальной полиции говорит , что полицейский должен предъявить своё служебное удостоверение до полного ознакомления с ним . Про фото и видеосъёмку ответил уже Геращенко - можно . Пункт ПДД 2,1 на который ссылается полицейский говорит иметь при себе , а не предьявить . Ну и самое главное решением от 15.03.2019 номер 686/11314/17 Кассационный административный суд сказал : документы предъявляются водителем только после рассмотрения дела о правонарушении . А не по желанию полицейского . Нужна ли нам полиция которая не знает законы ?
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Ага, полиция нарушила что-то там. Я вожу машину более тридцати лет, Бывало, что и нарушал, но чистосердечно признавал вину, "щиро" каялся и наказание было совсем не такое, как заслуживал, а в большинстве случаев обходилось предупреждением. Есть жизненный принцип:-" повинную голову меч не сечет". Все мы люди, полицейские такие же , как и мы. Ну а если кому хочется **********, то пусть не забывает, что и ответ будет такой же.
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В рамках закона должна действовать не только полиция, но и все граждане Украины.
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Нормальный водила сказал бы: понял, осознал, больше не буду и скорее всего всё обошлось. А это был просто дебил.
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Таких только так и учить) да я, да я, а достали из машины сразу все понял и все осознал, только не бейте)))
Это тебе не в интернете выстебыватся, тут и отхватить можно)
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Зебил насмотрелся видосов Куницкого в ютубе, и айда быковать. Только не прошло мальца "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення - Цензор.НЕТ 109
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Такому водителю не мешало бы резиновой палкой всыпать 10 горячих по известному месту... "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення - Цензор.НЕТ 9083 ну и в целях повышения квалификации 100 часов подметать улицы.
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Мудак, що тут скажеш. Сам напросився. А стільки гонору було і тут рилом об асфальт.
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Самое смешное во всем этом, что быдло попало под раздачу совершенно случайно. Похоже, что копы выезжали с АЗС а это быдло просто перед ними остановилось и не давало проехать.
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Баран! Выходишь из машины - доставай ключ из зажигания, сел в машину - блокируй двери!!! "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення - Цензор.НЕТ 661 Валишь - дави на газ!!! "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення - Цензор.НЕТ 1438
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Здравия всем! Вот мне интересно, если я здесь при остановке полицейского заявлю нечто подобное- он меня сразу арестует, или все таки попытается обьяснить свои права и мои обязанности. Не пробовал, да собственно говоря и не хочу, уж больно дорого меня потом из тюрьмы доставать и на суде обьяснять что это был так сказать- эксперемент, как работает правоохоанительная система в США.
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посмотрю на мой пост в ютуб на это видео здесь поставлю.... там одобрительно меня поняли лайками... гляну скопировал для интереса как здесь?*

как эти водилы ******** ******* мрази...не покажу документы ..не дам.... ****** *****.... да вы мрази за границей сучки и пикнуть не посмеете не то что оскорбить или руками тронуть копа... да что ЕВРОПА! вы животные попробуйте в россии дотронуться своими отростками до полицейского вам буде *****.... кто отказывается показывать документы. бьют сразу стекло и за уши,волосы или ноздри вытягивают из машины в окно! а будете бежать так в спину пристрелят. скоты смотрите как и за что в москве вот ****** и арестовывают. а про гаи рашки в ютуб посмотрите! вы ****** мерзости в край. сказали вонючке показать документы. молча ***** покажи и едь дальше...хули вы свои сраки сами на мороз выставляете на скандал и арест...сами в ****** так и лезите...(( к стати пересмотрел все почти российские и украинские каналы и выпуски СТОП ХАМ! даже смотрел такого рода американские видео в ЮТЮБ. как действуют полицейские с любим и на любой марке авто с водителем который *****нёт или дёрнется не потеме. ****** сразу в асфальт хоть ты ***** миллионер хоть ты на ферари - *****...****** В АСФАЛЬТ И МОЛЧАТЬ..* в москве вот девушка полицейскому сказала на демонстрации просто у вас нет совести.так офицер озверел от услышанного и набросился на стоящюю мирно женщину, так её арестовали за оскорбление полицейского и оштрафовали. хороше что не посадили хоть..
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+ прогляньте всего лишь одно видео с нью йорка как там с былом копы поступают! https://www.youtube.com/watch?v=MPdnVDkdUT0
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панове, це лайк!
дуже дякую за вашу роботу "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення - Цензор.НЕТ 3131
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Бычара насмотрелся Ютюба и решил быконуть, млятЬ "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення - Цензор.НЕТ 8937
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Таких мразеи штрафом не наказать,надо 5,10,15 суток давать,отрабатывать в больнице,утки убирать,за лежачими больными ухаживать,работы хорошеи для таких биологических отходов валом.
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Давно пора так со всеми товарищами которые себя так ведут, попривыкали млять, в любой нормально стране, за такое хамское поведение сразу бы упаковали. Уверен что не нарушил, проси составить протокол а не сиди, и из окна кукарекай, а потом начинай сопли пускать - мне больно не надо.
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