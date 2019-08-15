 "Інспекторе, ви що, дивний? Я не зобов'язаний вам пред'являти посвідчення. Вільний!" - патрульні в Миколаєві затримали водія, який намагався поїхати з місця порушення. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на патрульну поліцію Миколаївської області, при цьому водій скоїв наїзд на співробітника поліції.
Інцидент стався вчора близько 17-ї години, коли співробітники роти тактико-оперативного реагування помітили автомобіль, припаркований на пішохідному переході, і попросили водія перепаркуватися і пред'явити документи. Чоловік почав сперечатися з поліцейськими і відмовився виконувати їхні вимоги, а після цього вирішив просто поїхати.
браво за твой зашквар: априори, ты можешь знать ТОЛЬКО о СВОИХ наклонностях, и постоянно проекцировать их на других.. :D
Порушення ПДР переросло у перестрілку з поліцією. Відео
яке прикле самогубство...
То і добре.
нууу.. разряд в 30 000 вольт резко изменил её мнение так поступать
https://zbroya.info/uk/blog/17950_os-chomu-ne-mozhna-sperechatis-z-amerikanskimi-politseiskimi-video/
(смотрел бы и смотрел)))))
https://youtu.be/Z8cEX4HfZ8k
АПле є деякі але і ді патрульних. Один раз мене наздогнали і давай втирати, що я не по правилам з ними на перехресті розійшовся. Ну то гаразд кажу, пишіть постанову. Це я оскаржив в Управлянні і її скасували.
А нещодавно, тупо стоять два і по черзі вибірково махають жезлом. Підходить весь такий либиться. Питає в мене, чому я в робочому комбенізоні!!!? Мене заціпило.. На тому усе, проїжджайте... Якого зупинили, чому, для чого...ХЗ.
быдло нужно брать за рога и в стойло
ты тоже визжишь как свинья)))
Это тебе не в интернете выстебыватся, тут и отхватить можно)
как эти водилы ******** ******* мрази...не покажу документы ..не дам.... ****** *****.... да вы мрази за границей сучки и пикнуть не посмеете не то что оскорбить или руками тронуть копа... да что ЕВРОПА! вы животные попробуйте в россии дотронуться своими отростками до полицейского вам буде *****.... кто отказывается показывать документы. бьют сразу стекло и за уши,волосы или ноздри вытягивают из машины в окно! а будете бежать так в спину пристрелят. скоты смотрите как и за что в москве вот ****** и арестовывают. а про гаи рашки в ютуб посмотрите! вы ****** мерзости в край. сказали вонючке показать документы. молча ***** покажи и едь дальше...хули вы свои сраки сами на мороз выставляете на скандал и арест...сами в ****** так и лезите...(( к стати пересмотрел все почти российские и украинские каналы и выпуски СТОП ХАМ! даже смотрел такого рода американские видео в ЮТЮБ. как действуют полицейские с любим и на любой марке авто с водителем который *****нёт или дёрнется не потеме. ****** сразу в асфальт хоть ты ***** миллионер хоть ты на ферари - *****...****** В АСФАЛЬТ И МОЛЧАТЬ..* в москве вот девушка полицейскому сказала на демонстрации просто у вас нет совести.так офицер озверел от услышанного и набросился на стоящюю мирно женщину, так её арестовали за оскорбление полицейского и оштрафовали. хороше что не посадили хоть..
дуже дякую за вашу роботу