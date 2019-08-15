 Окупанти імітували обстріл безпілотника ООС, щоб отримати грошову винагороду, - Міноборони. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк.
За його словами, командування ЗС РФ вживає заходів для запобігання зниженню рівня реагування на польоти безпілотних літальних апаратів особовим складом передових підрозділів російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.
"Зокрема, окупанти збільшили грошову винагороду за збиття безпілотних літальних апаратів Об’єднаних сил. У зв’язку з цим зросла кількість випадків доповідей російському командуванню підлеглими неправдивої інформації для отримання грошової винагороди за нібито "виявлення польотів та фактів збиття безпілотних літальних апаратів Об’єднаних сил" з наданням для підтвердження елементів раніше збитих зразків або пошкоджених власних", - повідомив Гуцуляк.
"12 серпня цього року особовим складом одного з постів повітряного спостереження противника було відкрито вогонь з метою імітації обстрілу безпілотного літального апарату. У подальшому для доказу факту збиття безпілотного літального апарату Об’єднаних сил командуванню були надані знайдені уламки значно раніше збитого зразка", - поінформував Гуцуляк.
Нагадаємо, Спецмісія ОБСЄ втратила поблизу Обозного БПЛА СММ малого радіуса дії внаслідок вогню зі стрілецької зброї.
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На взлетке Антонова началась репетиция... ага, парада.
Нет, не марша ветеранов, а именно парада. Чуть больше десятка "коробок", ВСУ-НГУ-ГПСУ-ГСЧС. Все ровно так, как всегда. С мелкими и незначительными нюансами, но какими-то фантастическими идеями новых режиссеров.
Во-первых, я искренне и неистово ржу над мотивацией решения о проведении парада. До "новых" дошло, что к ним на 09:30 никто не прийдет, а все прийдут на 11:00 к ветеранам. И они решили как-то привлечь внимание.
В-вторых, я терпеливо жду стоны и крики про совковость, ага.
В-третьих, я не менее терпеливо жду объяснения - так дорого или нет; так затраты или премия?