 СБУ опублікувала фрагмент процедури вилучення грошей у справі заступника міністра Гримчака. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому записі видно, як співробітник у рукавичках дістає гроші з невеликого мішечка. Гроші упаковані стопками в дев'ять поліетиленових пакетів.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".
Прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".
рует сценарии "а как бы это делал я"....... это к тому что пойти на стрелку забрать бабло в бли-
жайший гастроном, перекинув из одной авоськи в другую...... или там в картуз, за пояс...... лично
мне герой сего эпизода глубоко не симпатичен но - нельзя же его держать из-за этого за полного
идиота........... пока что есть мнение что это очередная реприза клоунов 95-го разлива поддержи-
вать в зебилах градус справедливого возмездия..........
+кофіскація
грымчак - отборный порохобот и вы это знаете.
Отримав "кавуна", це так тепер називається.
Бабы ещё нарожают ... .
Повідомляється, що Гримчак міг отримати хабар за вплив на оформлення низки документів і прийняття судових рішень з приводу об'єктів, розміщених на Набережному шосе, 25. Зокрема, до документів, які мають стосунок до складання та затвердження містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки для проектування будівництва багатофункціонального комплексу громадського призначення та будівництва нежитлового будинку (кафе) по вулиці Набережне шосе, 25 в Печерському районі Києві.Згідно Googlе-картам, під №25 на Набережному шосе знаходиться ресторан Queen Kyiv, що належить Олександру Орлову. На сайті Queen зазначено, що площа цього комплексу 4200 км². Він належить міжнародному холдингу Bulldozer Group, власником якого є О.Орлов.