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 Політика України, Суспільство
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 СБУ опублікувала фрагмент процедури вилучення грошей у справі заступника міністра Гримчака. ВIДЕО

СБУ опублікувала фрагмент процедури вилучення грошей у справі заступника міністра Юрія Гримчака.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на короткому записі видно, як співробітник у рукавичках дістає гроші з невеликого мішечка. Гроші упаковані стопками в дев'ять поліетиленових пакетів.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3143003
 
   
 Топ коментарі
 
Вся суть деятельности петиной банды на протяжении 5 лет у власти!
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Вове срочно нужно кого то посадить. Но все кандидаты в коррупционеры упорно не желают ими быть, не давая даже повода сделать себя обвиняемым. Менее умных из лап этой своры дилетантов спокойно изымают адвокаты. Адвокат Гримчака, мило улыбаясь, заявил что вопрос о выделении земли, или оформлении ее согласно требованиям законодательства не входит в служебные обязанности г-на Гримчака. На грозное заявление "тогда он сядет за мошенничество!", второй раз мило улыбнувшись, адвокат заявил что он что то не видел заявлений потерпевших и будет рад ознакомится с ними в течении 72 часов, после чего он очень будет хотеть знать на основании собственно чего в супермаркетах хватают неповинных людей.(с)
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Соя абсолютно вся такая начиная с петюни.В вышиванках под визги мы "патриоты",грабили Украину похлеще индюковича.
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От цікаво, вони мали викласти фотку 100 кв.м на 100? А звідки сума... читаємо , дивимось, аналізуємо.
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каждый адекватно мыслящий человек поставив себя на место героев какихто событий модели-
рует сценарии "а как бы это делал я"....... это к тому что пойти на стрелку забрать бабло в бли-
жайший гастроном, перекинув из одной авоськи в другую...... или там в картуз, за пояс...... лично
мне герой сего эпизода глубоко не симпатичен но - нельзя же его держать из-за этого за полного
идиота........... пока что есть мнение что это очередная реприза клоунов 95-го разлива поддержи-
вать в зебилах градус справедливого возмездия..........
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Ні, злочин у сфері особливо тяжуих а отже передбачена угода за слідством...))) Шоу маст гоу он.
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А петька на закуску, не так страшна смерть, як її очікування))
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Эт точно , все сядут ,, "кумы" и знакомые херанта ..Все до единого сядут .!! В депутатские и др. властные кресла сядут .. .
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пэтя делает себе пластику и также меняет пол- хрен свыню найдете
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Як знайти вовка, по слідах крові. Свиню, по слідах гівна.
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И сразу порохоботы показали свое истинное лицо. СБУ опублікувала фрагмент процедури вилучення грошей у справі заступника міністра Гримчака - Цензор.НЕТ 2858
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Вольф, а нащо порохоботам захищати бютівця?
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Этот "бютівець" к бют уже никакого отношения не имеет, как и порошенко к БПП.
грымчак - отборный порохобот и вы это знаете.
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Патриёт херов,банок уже не хватает в торбочки пакуют с украинским орнаментом..
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Жена грымчака говорит - "за кавунов до супермаркету вийшов" СБУ опублікувала фрагмент процедури вилучення грошей у справі заступника міністра Гримчака - Цензор.НЕТ 3648
Отримав "кавуна", це так тепер називається.
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Люди, та скільки ж буде твориться цей безпрєдєл? Зєбіли піднімають руки на цвіт, ум і совість націі!! Прокляті кловани хочуть сплюндрувати честь найчеснішого з честних людей - Гримчака!! Скоро ці куєві піаністи обнагліють до такоіі стєпєні, що положуть куй на саме цінне, саме святе, що є в Украііні - на Петра Олексійовича!! Нізабудєм-ніпрастім!!
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Та сажайте этого Грымчака сколько влезет . Хоть и голой задницей на муравейник сажайте , чы нам порохоботам не пофиг СБУ опублікувала фрагмент процедури вилучення грошей у справі заступника міністра Гримчака - Цензор.НЕТ 5169 .!?? Он бютовец , а бют.овцев нам не жалко .
Бабы ещё нарожают ... СБУ опублікувала фрагмент процедури вилучення грошей у справі заступника міністра Гримчака - Цензор.НЕТ 3186 .
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Затримання заступника глави Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака пов'язано з будівництвом комплексу в Набережному шосе в Печерському районі Києва. Про це йдеться в ухвалі суду на проведення обшуку, яке опублікувала в Facebook дружина Гримчака Юлія. У документі зазначено, що правоохоронці просять суд дозволити провести обшук вдома у Гримчака "з метою пошуку та вилучення грошових коштів, в тому числі тих, що були предметом правопорушення".
Повідомляється, що Гримчак міг отримати хабар за вплив на оформлення низки документів і прийняття судових рішень з приводу об'єктів, розміщених на Набережному шосе, 25. Зокрема, до документів, які мають стосунок до складання та затвердження містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки для проектування будівництва багатофункціонального комплексу громадського призначення та будівництва нежитлового будинку (кафе) по вулиці Набережне шосе, 25 в Печерському районі Києві.Згідно Googlе-картам, під №25 на Набережному шосе знаходиться ресторан Queen Kyiv, що належить Олександру Орлову. На сайті Queen зазначено, що площа цього комплексу 4200 км². Він належить міжнародному холдингу Bulldozer Group, власником якого є О.Орлов.
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