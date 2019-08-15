 Біля станції метро "Лісова" у Києві згоріла маршрутка. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ на Київ оперативний, маршрутка згоріла протягом п'яти хвилин.

"На Лісовій згорів автобус 332. Дівчина в натовпі сказала, що хлопець кинув пляшку, і він загорівся", - пише одна з очевидців пожежі.

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