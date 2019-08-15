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 Події, Київські новини, Суспільство
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Все про:маршрутки (165) пожежа (1718)

 Біля станції метро "Лісова" у Києві згоріла маршрутка. ВIДЕО

Біля станції столичного метро "Лісова" згорів автобус №332, який курсує за маршрутом Київ-Бровари.

Як повідомляє Цензор.НЕТ на Київ оперативний, маршрутка згоріла протягом п'яти хвилин.

"На Лісовій згорів автобус 332. Дівчина в натовпі сказала, що хлопець кинув пляшку, і він загорівся", - пише одна з очевидців пожежі.

Також дивіться: У Миколаєві горів локомотив потяга "Херсон - Київ", - ДСНС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142983
 
 
 Топ коментарі
 
это чудо крупноузловой сборки из китайских запчастей когда нибудь на безопасность вообще тестили..?
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порохоботы тренируются Біля станції метро "Лісова" у Києві згоріла маршрутка - Цензор.НЕТ 8783
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дуже швидко) їхав - тертя об повітря!!!
гіпер-Броварі) Возле станции метро "Лесная" в Киеве сгорела маршрутка - Цензор.НЕТ 3665
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это чудо крупноузловой сборки из китайских запчастей когда нибудь на безопасность вообще тестили..?
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На м.Лесная сгорел автобус 332.Девушка в толпе сказала что парень кинул бутылку и он загорелся", - пишет одна из очевидцев пожара. Источник: https://censor.net.ua/v3142983
а новость почитать, прежде чем что то ляпать, не?
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Если молотова забросить в салон или подкапотное так и будет гореть. Но похоже на колесо кинули.
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А нафига читать? Главное написать икспердный ответ)))
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Це не китайська машина, а "Богдан" потроха-свинарчука, робиться в Черкасах, прототип - автобус "Isuzu". Перші були з Японії, ні одна не згоріла...
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запчасти все китайские..насколько я знаю..
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Навіщо так скромно писати - кажи вже прямо, що то Порошенко кинув бутилку.
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Самое прикольное в этом автобусе это звук, который он издаёт при торможении. Его мощность и частота слышны за километр и могут мёртвого поднять. Очень удачные тормозные колодки!
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Это что, мост так объявлениями заклеен? Капец Европа.
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Это не мост. Это дорога. А объявлениями заклеен забор, которым огорожена стройка. Набирают порохоботов на работу, наверное...
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Девушка в толпе сказала, что парень кинул бутылку и он загорелся Источник: https://censor.net.ua/v3142983 Мда, отстали от США на лет 90, там имущество конкурентов мафиози во время сухого закона тоже жгли.
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"Девушка в толпе сказала что парень кинул бутылку и он загорелся" - кто-то кого-то не провёз по льготному..........
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