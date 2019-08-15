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 Злодія в законі на прізвисько Куцу затримали в Києві. ВIДЕО

Співробітники кримінальної поліції вчергове в Києві затримали "злодія в законі" на прізвисько Куцу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

Він зазначив, що цього злодія в законі вже неодноразово відправляли з України, але "він і пішки, і поповзом, але якимось чином повертається до Києва".

"Знову згідно з чинним законодавством щодо нього складено протокол і ми ввічливо звернулися з проханням протягом двох діб покинути нашу країну", - написав Аброськін, додавши, що "в іншій країні Євросоюзу він би вже біг так швидко геть, що тільки п'яти виблискували, а ми поки його прохаємо... мабуть, він все ж таки нас почув".

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Злодія в законі на прізвисько Куцу затримали в Києві 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142971
 
 
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Тю, а мені мельком здалося що то Мішіко Саакашвілі. Родич мабуть?
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Думаю про Саакашвілі схоже повідомлення теж буде. Він хоч і не злодій у законі, але відомий акандаліст з комплексом месії і Наполеона одночасно. І ще - він надзвичайно талановито вміє критикувати владу. А оскільки він сам тієї влади прагне, то критика теперішньої української влади не за горами. От лише з'на відміну від злодія у законі Саакашвілі не дадуть дві доби, а за допомогою спецназу таки у піжамі виштовхують одразу ж. Що поробиш, така карма у людини. 😔
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Кому здається той хреститься,якщо звісно не мусульманин.
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он 1 100 000 взятки хотел по лёгкому срубить )))
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Это не новость, хня. Новость это: арестован ворюга в законе ПЕЦА!
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В чем проблема отправить его на пресс хату и обосцать на видео?!
Десятой дорогой и он и ему подобные обходить Украину будут.
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Эту чуму надо гнать сцаными тряпками. Чувствуют твари где можно поживиться безнаказанно.
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Вора в законе обоссать? Мне интересно, кто рискнет своей жизнью.
Ты конечно бы не струсил и пиписька бы не дрогнула!
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"...он и пешком, и ползком, но каким-то образом возвращается в Киев..." - может он житель Киева...?
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