 У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лайнер, на борту якого перебувало 234 людини, серед яких сім членів екіпажу, прямував рейсом до окупованого Сімферополя, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.
Видео посадки А321 на кукурузное поле в Подмосковье. Снимает один из пассажиров.— baza (@bazabazon) August 15, 2019
Судя по звуку, двигатели работают с перебоями. pic.twitter.com/wytF75Lf59
Літак А321 приземлився у відкритому полі в Раменському районі Підмосков'я після відмови обладнання.
Первые секунды после pic.twitter.com/MaX1lcbz0f— романтика окраин (@artemiyplk) August 15, 2019
Пасажири зняли відео відразу після посадки літака в полі. За словами людей, евакуація відбулася швидко, чітко і без зайвої паніки.. pic.twitter.com/ch9zhrs9Fb— baza (@bazabazon) August 15, 2019
Під час набору висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.
В результаті екіпаж посадив судно на кукурудзяному полі недалеко від злітно-посадкової смуги аеропорту.
Пасажири були евакуйовані з салону по надувних трапах. В аварії постраждали десятеро людей, зокрема троє дітей. Всі постраждалі госпіталізовані в Раменську центральну лікарню. У них зафіксовані удари і садна.
--- Нет , сынок, гораздо получше,это Раменское!
--- А почему здесь травка такая большая?
--- А что бы бендеровцы нас не нашли!
--- Ну тагда канешна....
А тим часом мотор літака продовжує несамовито шматувати генномодифікована, шалена чайка.
камнисамолеты с неба, сказали крымчане и побежали собирать кукурузу
сгорели мокрые колготки
Сгорели формочки для льда
сгорела в чайнике вода
сгорели караси в пруду
сгорели лужи по утру
сгорел пожарный на работе
сгорела грязь в лесном болоте
сгорел с водой контрацептив
сгорел по гребле норматив
сгорели капли с потолка
горит-горит мацква-река.
самолетов (Ил-114 и Ил-96) пойдет 109,3
млрд рублей. А для чего? Авиационный комплекс им. Ильюшина возглавил сын вице-премьера
Дмитрий Рогозин Алексей, то есть эти сто миллиардов, пролоббированных его
отцом, предстоит осваивать сыночку.
http://carnegie.ru/commentary/?fa=67843
трагічна новина.
.
маленькі, а розуміють...
От судьбы не уйдёшь!
А птичку да, жалко.
Количество пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus A321, у которого при вылете из подмосковного аэропорта Жуковского из-за попадания птиц загорелся двигатель, выросло до 23 человек, среди них девять детей. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"На данный момент пострадали 23 человека, в том числе девять детей. Возраст детей - от двух до девяти лет", - сказал источник.
Пострадавших доставили в больницы Жуковского и Раменского.
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Источник ТАСС
https://tass.d3.ru/chislo-postradavshikh-pri-avariinoi-posadke-samoleta-v-podmoskove-dostiglo-23-sredi-nikh-deti-1831980/?sorting=rating
Пусть радуются, что живы остались, нехир шастать в Крым!!
крылья грунт не зацепили.......... а мож и повезло просто но в обчем и целом - просто голливуд....
то есть если бы такое сняли в кино - заплевали и закидали какашками...... ну и в догоночку -
https://www.dialog.ua/russia/186577_1565700710