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Все про:аварія (269) Росія (19355) літак (708)

 У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російський літак А321 авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив аварійну посадку вранці 15 серпня в Підмосков'ї після вильоту з аеропорту Жуковського.

Лайнер, на борту якого перебувало 234 людини, серед яких сім членів екіпажу, прямував рейсом до окупованого Сімферополя, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.

Літак А321 приземлився у відкритому полі в Раменському районі Підмосков'я після відмови обладнання.

Під час набору висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.

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В результаті екіпаж посадив судно на кукурудзяному полі недалеко від злітно-посадкової смуги аеропорту.

Пасажири були евакуйовані з салону по надувних трапах. В аварії постраждали десятеро людей, зокрема троє дітей. Всі постраждалі госпіталізовані в Раменську центральну лікарню. У них зафіксовані удари і садна.

У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму 01
У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму 02
У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму 03
У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму 04
У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142964
 
   
 Топ коментарі
 
Летел в крым.....
Совпадение? - не думаю.....
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Тож Ейрбас, а не якийсь там лайноДжет.
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Підфартило маскалоті. Тепер роблять з кукурудзи попкорн в двигуні і їдять. На халяву.
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Папа ! А это уже Крым?!
--- Нет , сынок, гораздо получше,это Раменское!
--- А почему здесь травка такая большая?
--- А что бы бендеровцы нас не нашли!

--- Ну тагда канешна....
А тим часом мотор літака продовжує несамовито шматувати генномодифікована, шалена чайка.
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Ни жалости, ни сожалений! Не работу пилотов надо отметить! Врага надо ненавидеть, но при этом уважать !
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Отметим когда планер в грунте будет, а это так себе.
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Ну і шо то за новина з Козлостану як ніхто не постраждав ?
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при посадке перепуганные пассажиры это самое поле не хило удобрили
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а нам хоть камни самолеты с неба, сказали крымчане и побежали собирать кукурузу
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Классные пилоты. Повезло пасажирам
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В Раше даже из Аирбаса в итоге кукурузник получается.
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Сгорел бассейн, сгорели лодки
сгорели мокрые колготки
Сгорели формочки для льда
сгорела в чайнике вода

сгорели караси в пруду
сгорели лужи по утру
сгорел пожарный на работе
сгорела грязь в лесном болоте

сгорел с водой контрацептив
сгорел по гребле норматив
сгорели капли с потолка
горит-горит мацква-река.
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Как красиво, оккупанты в кукурузе !!! Летели отдохнуть захватчики !
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Очень приятно слышать вой и визг самок свинособаки.
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На возрождение старых (СТАРЫХ!!!, какой еще Маск Илон?) советских
самолетов (Ил-114 и Ил-96) пойдет 109,3
млрд рублей. А для чего? Авиационный комплекс им. Ильюшина возглавил сын вице-премьера
Дмитрий Рогозин Алексей, то есть эти сто миллиардов, пролоббированных его
отцом, предстоит осваивать сыночку.

http://carnegie.ru/commentary/?fa=67843
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Был в советское время самолет АН-2 (маленький биплан, примерно на 10 мест), его в народе называли кукурузником.
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А может это рашапилоты раньше летали на АН-2 и по привычке зарулили в кукурузу . У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7138
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Шо не кажи,а пілоти молодці-аси.
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Поляки його викупили. Кажуть з виключеним двигуном падіння висоти було 1м на 1км польоту.
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Аэродинамическое качество планера это называется. Измеряется расстоянием планирования в штиль с высоты 1 км. У АН-2 оно равняется 10. То есть с высоты 1км АН-2 может планировать 10км. Соответственно потеря высоты на один километр расстояния составит 100 метров, а не 1 метр.
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Через этих кацапов и им житья нету . !! У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1169 .
У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 3300 .
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на смертельний таран пішли... камікадзе...
маленькі, а розуміють...
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"При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек."
От судьбы не уйдёшь!
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Ну, пилот при взлете сказал: "Эх, сейчас бы чайку!", а высшие силы не так расслышали - шум двигателей мешал. Вот они тот шум и убрали.
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А забирать их никчемные жизни не было смысла:
У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1763
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Теперь в Крым доберутся со своей кукурузой. Или это росси так за богатела, что работников на уборку кукурузы возят на самолетах.
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Умеют все таки летать в рашке- говняшке ( со слов министра Мединского)
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то літак європейський, був би Сухой Джет то, просто ямку б загорнули бульдозером і хреста зверху поставили.
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Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье достигло 23. Среди них дети

Количество пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus A321, у которого при вылете из подмосковного аэропорта Жуковского из-за попадания птиц загорелся двигатель, выросло до 23 человек, среди них девять детей. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На данный момент пострадали 23 человека, в том числе девять детей. Возраст детей - от двух до девяти лет", - сказал источник.

Пострадавших доставили в больницы Жуковского и Раменского.

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Источник: загоревшийся двигатель аварийно севшего Airbus A321 отвалился при посадке
СК возбудил дело после аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье

Источник ТАСС
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Названо имя пилота «Уральских авиалиний», спасшего 226 пассажиров. Это екатеринбуржцец Дамир Юсупов. Он взял на себя управление машиной, когда в левый двигатель А-321 попала птица и тот загорелся. Именно Юсупов посадил борт.

https://tass.d3.ru/chislo-postradavshikh-pri-avariinoi-posadke-samoleta-v-podmoskove-dostiglo-23-sredi-nikh-deti-1831980/?sorting=rating
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нах тебе его имя, чтобы поехать и поцеловать его в опу?
Пусть радуются, что живы остались, нехир шастать в Крым!!
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"Он взял на себя управление машиной!!!" А до цього хто тим літаком керував? Пасажири мабуть. У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 9641
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Ну всьо. Акции аэробуса теперь взлетят вверх...
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там пару дней назад, из мурманска ледокол "50 лет дедываевали" отправилсо со школьниками и пропагандонами к северному полюсу, тоже атомная штука богатая традициями дедушки "ленина". будем подождать, чем кончится вояж. там у скалы Рубини птичек побольше будет чем у аэродрома )).
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Справні літаки виробництва московії розбиваються при посадці на злітній смузі . Літаки виробництва інших країн сідають навіть на кукурудзяне поле з двома неробочими двигунами. Нанотехнології ....
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Пілотам респект. Потерпілим здоров*я.
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Пилот - настоящий профессионал, молодчина.
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а день только начался-самолет, следующий рейсом Москва - Самара, готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
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кацапы,побольше вам катастроф,хороших и разных...синергия всех прокленов всех людей мира,наконец,начала приносить результат
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Таких обильных удобрений поле не получало за всю свою историю.
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Это что гамно из салона лопатой выгребали. А вообще то классные самолеты делают в Европе. На кукурузном поле стойки шасси выдержали , не сломались. А ведь земля рыхлая и шасси наверное влезли в землю по колено.
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На поле такие самолеты только на брюхо сажают. Первое фото (как полегла кукуруза) говорят в пользу этой версии.
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Пасажири і екіпаж як повилазили з штанів повитряхували.
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Аэропорт. Диспетчер даёт разрешение на взлёт. В это время аэродромщик обкашивает траву вокруг фонарей на рулежке, оборудование - коса классическая. Погода так себе, накрапывает дождь и мужик надел плащ-палатку. Косит траву. В этот момент "Як42" выруливает на взлёт по этой самой дорожке. Диспетчер дает команду освободить полосу. Дядька отходит метров на 25-30 и стоит ждёт. Капюшон на голове, в руке коса. Борт катит мимо, аэродромщик приветливо машет экипажу. Все кто в самолете видят машущую фигуру. Пилот: - Диспетчер, скажите своему косарю - пусть хоть косу положит, пока у нас пассажиры через люки не повыпрыгивали
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То казочка, а я таку штуку справді бачив. Зранку, туман, мжичка, їду на роботу, дорога понад цвинтарем пролягає. Старий такий цвинтар, сільський без огорожі. І так само мужик в плащі з капюшоном з косою на плечі став на узбіччі серед могил, машину пропускає. У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму - Цензор.НЕТ 648
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летунам респек и уважуха так посадить на грунт такое чудовище..... даже хвост не оторвало и
крылья грунт не зацепили.......... а мож и повезло просто но в обчем и целом - просто голливуд....
то есть если бы такое сняли в кино - заплевали и закидали какашками...... ну и в догоночку -
https://www.dialog.ua/russia/186577_1565700710
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Боевые чайки камикадзе вырощенные в секретных лабораториях Правого Сектора под мудрым руководством Кровавого Пастора уже заступили на дежурство на кацапских воздушных путях.
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Економічний збиток він теж важливий, не думаю, що той літак відновлять, або ремонт обійдеться компанії у значну сумму.
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Грустно... Обидно до боли... Почему бы им не рухнуть красиво в пике... В другой раз пусть так и сделают!
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Цензор, зачем даешь видео которые не открываются
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Опять Суперджет кацапский хотел стать утилизатором колорадов
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