 У Росії серед кукурудзяного поля екстрено сів пасажирський літак з палаючим двигуном, який летів до окупованого Криму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лайнер, на борту якого перебувало 234 людини, серед яких сім членів екіпажу, прямував рейсом до окупованого Сімферополя, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.

Видео посадки А321 на кукурузное поле в Подмосковье. Снимает один из пассажиров.



Судя по звуку, двигатели работают с перебоями. pic.twitter.com/wytF75Lf59 — baza (@bazabazon) August 15, 2019

Літак А321 приземлився у відкритому полі в Раменському районі Підмосков'я після відмови обладнання.

Первые секунды после pic.twitter.com/MaX1lcbz0f — романтика окраин (@artemiyplk) August 15, 2019

Пасажири зняли відео відразу після посадки літака в полі. За словами людей, евакуація відбулася швидко, чітко і без зайвої паніки.. pic.twitter.com/ch9zhrs9Fb — baza (@bazabazon) August 15, 2019

Під час набору висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.

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В результаті екіпаж посадив судно на кукурудзяному полі недалеко від злітно-посадкової смуги аеропорту.

Пасажири були евакуйовані з салону по надувних трапах. В аварії постраждали десятеро людей, зокрема троє дітей. Всі постраждалі госпіталізовані в Раменську центральну лікарню. У них зафіксовані удари і садна.









