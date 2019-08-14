 В регіоні і так достатньо проблем. І хто цим володіє, мене не цікавить, - Гройсман про рішення Кабміну продавати газ Луганської ТЕС ДТЕК дешевше, ніж населенню. ВIДЕО

Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Цензор.НЕТ.
"Луганська ТЕС працює для виробництва електричної енергії в Луганській області. Працює вона на вугіллі. Вугілля логістично може поставлятися тільки з Російської Федерації. Російська Федерація перекриває постачання вугілля. Ми туди не можемо поставляти. Що нам робити? Там є інше джерело електроенергії - газ. Якщо дати газ за комерційною ціною, для луганчан потрібно підняти в кілька разів ціну електроенергії. І держава в порядку надзвичайної ситуації може вирішити це питання. У регіоні тепер достатньо проблем. І хто володіє цим усім, мене взагалі не цікавить". - зазначив прем'єр-міністр України.
Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Кабмін вперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню.
Зазначимо, що ДТЕК є активом Групи СКМ, що належить Рінату Ахметову.
...Створення рошенізму пов'язують з появою на світ Апостола Петра Рошена. За легендою, молодий Петро Рошен Побачив у снах "три Чуда":
Aрмія.Мова.Віра .
Усвідомлення того, щоці чуда чекають на всіх людей, і на нього в тому числі, Петро Рошен вирішив піти шляхом політика і відсторонитися від всього грішного.
https://poroh..ua/koma_tag_2190_6027/
далі будуть підраховані втрати,котрі завдано цим рішенням..
Думаю, кофіскація майна і всіх активів Гройсмана покриє частину втрат..
хочется потерять еще и север области - вперед, повышайте жкх, чтоб и они в лнр попросились..
Дурик дал добро скидывать всю срань...
Одесситы...! - действительно сильно воняет?
Отпишитесь....
vAnilla Love t @5AllanLeVito·1 ч
"Море и так грязное!" (лучший президент Малор@ссии Владимир Александрович Зеленский - перед тем, как разрешить кораблям сбрасывать ВСЕ что угодно в Одесском порту) Одесса - ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
Вот интнресно, теперь путен нападет? Почему МВФ в этом случае просто послан?
Еще раз убеждаюсь, что пэтьке таки повезло лохторатом
Продавил субсидии - коррупции стало только больше.
Теперь новый подарок за наш счёт.
Хуцпоман грёбанный.
Перевожу на человеческий - для сохранения цены на электро для дорогих луганчан цена на газ будет дотироваться из всеукраинского бюджета.
Ну не знаю.... А не этого ли Расия добивалась?
Хочаб у Петра повчивсь. Поки всі дивились на Іловайськ - Петро виводив гроші в офшори. Поки всі дивились на Дебальцево - Петро з Гонтаревой обвалили втричі гривню і обікрали всіх і кожного на 400 млрд. гр. Ось, як треба!
Офіційно підраховано,втрати з дня підписання газових угод Юлею-32,1 млрд.дол. Пристойна сумма в кацапський бюджет (думаю,ЮВТ й про себе не забула).
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В Україну з викритими рахунками Порошенка на 8(вісім) мільярдів доларів прибув помічник адвоката Трампа Джуліані - Сем Кіслін.
Сем Кіслін: Порошенко вкрав і вивів в офшори 8(вісім) мільярдів доларів і має сидіти у одиночній камері з усіма зручностями
у час війни за співпрацю з окупантом розстрілюють!
Я-за міжолігархічне рівноправ'я !
і в результаті: