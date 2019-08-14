 В регіоні і так достатньо проблем. І хто цим володіє, мене не цікавить, - Гройсман про рішення Кабміну продавати газ Луганської ТЕС ДТЕК дешевше, ніж населенню. ВIДЕО

Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Цензор.НЕТ.

"Луганська ТЕС працює для виробництва електричної енергії в Луганській області. Працює вона на вугіллі. Вугілля логістично може поставлятися тільки з Російської Федерації. Російська Федерація перекриває постачання вугілля. Ми туди не можемо поставляти. Що нам робити? Там є інше джерело електроенергії - газ. Якщо дати газ за комерційною ціною, для луганчан потрібно підняти в кілька разів ціну електроенергії. І держава в порядку надзвичайної ситуації може вирішити це питання. У регіоні тепер достатньо проблем. І хто володіє цим усім, мене взагалі не цікавить". - зазначив прем'єр-міністр України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Кабмін вперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню.

Зазначимо, що ДТЕК є активом Групи СКМ, що належить Рінату Ахметову.