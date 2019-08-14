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 Політика України
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Все про:Ахметов (346) газ (1010) енергетика (366) Гройсман (3555) ДТЕК (28)

 В регіоні і так достатньо проблем. І хто цим володіє, мене не цікавить, - Гройсман про рішення Кабміну продавати газ Луганської ТЕС ДТЕК дешевше, ніж населенню. ВIДЕО

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні прийняв розпорядження про зниження ціни на газ для Луганської ТЕС, що входить до "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова "в порядку надзвичайної ситуації".

Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Цензор.НЕТ.

"Луганська ТЕС працює для виробництва електричної енергії в Луганській області. Працює вона на вугіллі. Вугілля логістично може поставлятися тільки з Російської Федерації. Російська Федерація перекриває постачання вугілля. Ми туди не можемо поставляти. Що нам робити? Там є інше джерело електроенергії - газ. Якщо дати газ за комерційною ціною, для луганчан потрібно підняти в кілька разів ціну електроенергії. І держава в порядку надзвичайної ситуації може вирішити це питання. У регіоні тепер достатньо проблем. І хто володіє цим усім, мене взагалі не цікавить". - зазначив прем'єр-міністр України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін уперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню, - Герус. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні Кабмін вперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню.

Зазначимо, що ДТЕК є активом Групи СКМ, що належить Рінату Ахметову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142880
 
 
 Топ коментарі
 
А ограничить норму прибыли "в порядке чрезвычайной ситуации" владельцу-сиротинушке не пробовал?
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Гросік, а давай ти будеш такий щедрий окупантам з власної кишені.
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А почему для луганчан нельзя поднимать тарифы,а для для всех остальных можно. Они что-белая кость? Гнилые отмазки какие-то.Грося агонизирует последние деньки и пошел по беспределу, набивая карманы ахметкиными откатами.
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правильно грося поможем ахметке заработать очередной ярд на народе, народ ведь терпило
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Одне не розумію, як в Ізраїлі євреї САДЯТЬ євреїв. Чому в Україні євреї не можуть посадити єврея?
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Єврея може посадити тільки другий єврей,тут Ви правильно зауважили...Так що надія появилась...Буде український Каганат,буде справедливість і порядок...От тільки чи будемо там ми,гої - то питання...
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Т.е. если не интересует, так я вообще платить не буду.
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На энергорынке творится полная дичь. Румынам мы к примеру продаем электрику дешевле чем собственным предпринимателям. А то что Лугандон должен покупать дешевле чем мы, просто преступно
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Тсссс!!! Атопутиннападэ и МВФ кредитов не даст.
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А ограничить норму прибыли "в порядке чрезвычайной ситуации" владельцу-сиротинушке не пробовал?
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зубожилое, ты с Луны? уже давно убытки! "Представитель Зеленского в правительстве: "Роттердам+" закончился". Он отметил, что в мае-июне прошлого года тарифы на электроэнергию ТЭС в Украине были на 17-24% выше. Теперь низкие тарифы привели к тому, что некоторые ТЭС работают в убыток. Так, за июнь угольные электростанции получат примерно на 1,5 миллиарда гривен меньше денег, чем получили бы при фактическом тарифе "Роттердам+".
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Еще раз гавкнешь на мой комментарий - пошлю прямым текстом, убогое.
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чернь с помойки. ты кукарекаешь на белого человека. не страшно?
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Сопля, я обычно на проплаченную мразь внимания не обращаю. Но в этот раз сделаю исключение: пошел на х.р!
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так оно порохососс, беспокоится о прибыли партнера его хазяина.
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А за какие же шиши тогда ета сиротинушка будет скупать наши обленерго и на Рашке восстанавливать шахты и предприятия? Ето точно такая же ситуация как с Косюком который за наша дотации скупает во Франции нерентабельные птицефабрики.
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был Роттердам+, шахты в прибыли, электростанции работали, уголь был на складах. теперь В#РОТ#тердам, а через 2 месяца веерные отключения и холодные батареи. у косоглазого будете требовать, он эксперД по тем делам.
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Тепер йому треба дати відпочити, бідолашнному(на довічному з конфіскацією) В регіоні і так достатньо проблем. І хто цим володіє, мене не цікавить, - Гройсман про рішення Кабміну продавати газ Луганської ТЕС ДТЕК дешевше, ніж населенню - Цензор.НЕТ 3919
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вікі.2190р.


...Створення рошенізму пов'язують з появою на світ Апостола Петра Рошена. За легендою, молодий Петро Рошен Побачив у снах "три Чуда":
Aрмія.Мова.Віра .
Усвідомлення того, щоці чуда чекають на всіх людей, і на нього в тому числі, Петро Рошен вирішив піти шляхом політика і відсторонитися від всього грішного.
https://poroh..ua/koma_tag_2190_6027/
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Гросік, а давай ти будеш такий щедрий окупантам з власної кишені.
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Во какой умный у нас грося, как целый том талмуда!
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100% Вечером с Ахметкой порешали сколько отката получит, а тут для лохов щеки надувает
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Гройші головне - скільки йому за це відстібне Ахмєтка. Так плювати на Україну мудрий єврей даремно не буде. Певно знає ціну і Зелі і СН, та ціну їх обіцянок.
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Он то тут при чем?. Гройсман напоследок просто козлит.
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Козлина, сказал бы лучше какой откат получил под конец срока премьерства от Ахметки.
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факт незаконної знижки зафіксовано..
далі будуть підраховані втрати,котрі завдано цим рішенням..

Думаю, кофіскація майна і всіх активів Гройсмана покриє частину втрат..
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А почему для луганчан нельзя поднимать тарифы,а для для всех остальных можно. Они что-белая кость? Гнилые отмазки какие-то.Грося агонизирует последние деньки и пошел по беспределу, набивая карманы ахметкиными откатами.
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потому что там жить не на что. Тупо на севере луг обл нет предприятий - живут одни старики. и далеко не у всех есть субсидии. им оплата жкх неподъемная.

хочется потерять еще и север области - вперед, повышайте жкх, чтоб и они в лнр попросились..
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Да ты что? Ужас какой. Старики..без субсидий...айяйяй. Геноцид прямо. Куда им до стариков с Полтавской области,к примеру? Какая занимательная сказка.
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А путен приди ни эти гомодрилы горланили?
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Гройсман официально признал, что рыночная цена на газ о которой он и люди Порошенко так много орали, просто не существует. Есть только единолично назначаемая цена, которая может быть какой угодно.
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Грося рубит бабло на последок. А вот при Петруччо шоколадном он себе такого не позволял. Зеленович, АСТАНАВИТЕСЬ!!@
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напоминаю порхатоботу: Гройцман - протеже Парашенко.
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Ай агрессор перекрыл поставки, а что вам мешало за 5 лет проложить жд ветку.
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топология местности не позволяет. всего-навсего.
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Дурик дал добро скидывать всю срань... В регионе и так достаточно проблем. И кто этим владеет, меня не интересует, - Гройсман о решении Кабмина продавать газ Луганской ТЭС ДТЭКа дешевле, чем населению - Цензор.НЕТ 6609
Одесситы...! - действительно сильно воняет?
Отпишитесь....

В регионе и так достаточно проблем. И кто этим владеет, меня не интересует, - Гройсман о решении Кабмина продавать газ Луганской ТЭС ДТЭКа дешевле, чем населению - Цензор.НЕТ 9720 vAnilla Love t @5AllanLeVito·1 ч

"Море и так грязное!" (лучший президент Малор@ссии Владимир Александрович Зеленский - перед тем, как разрешить кораблям сбрасывать ВСЕ что угодно в Одесском порту) Одесса - ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
В регионе и так достаточно проблем. И кто этим владеет, меня не интересует, - Гройсман о решении Кабмина продавать газ Луганской ТЭС ДТЭКа дешевле, чем населению - Цензор.НЕТ 6773
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Ну шо, пэкозлы, увидели, как пэтя грабил народ? Не прикольно, правда?
Вот интнресно, теперь путен нападет? Почему МВФ в этом случае просто послан?
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А в чём вопрос? Крупный покупатель всегда получает товар дешевле, чем мелкий. Или коммунизьм всё ещё в одном месте играет?
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пэидиотина, самый крупный покупатель это народ
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Вы считаете, что фермер в США покупает газ дешевле, чем крупная электростанция? В регионе и так достаточно проблем. И кто этим владеет, меня не интересует, - Гройсман о решении Кабмина продавать газ Луганской ТЭС ДТЭКа дешевле, чем населению - Цензор.НЕТ 9135
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Как ты живешь без мозгов?
Еще раз убеждаюсь, что пэтьке таки повезло лохторатом
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Точно. Украинского народа много а Ахметов один. Поетому ему и електроенергия и уголь в 2 раза дешевле чем 40 миллионам украинцам
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Коли бразильцям підвищили плату за проїзд в громадськму транспорті на 40 копійок,вийшли мільйони на вулиці,ви просто стадо баранів а не нація.
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думаю у страны не меньше проблем из за этого региона В регионе и так достаточно проблем. И кто этим владеет, меня не интересует, - Гройсман о решении Кабмина продавать газ Луганской ТЭС ДТЭКа дешевле, чем населению - Цензор.НЕТ 108
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Гро- ну кто поверит в твою заботу о населении. Повысь плату ОРДЛО ,чтоб остальные украинцы не платили за дешевый газ .
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Ну что Вы все так накинулись на бедного гросю. И за Вас "кормильцы" (Луганск) - могут остаться без халявного электричества, ахметка , без новой яхты. - Как Вам не стыдно. Грося ведь не для себя, а как грамотный кос менеджер действует.
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А що, представник презЕдента у Кабміні (пан Герус) не знає де суд? Він може позов подати з вимогою зупинення рішення КМУ. Та й презЕдент своїм наказом може скасувати будь-яке рішення кабміну. У нього є таке право, адже він гарант Конституції, чи не так? Ось і побачимо хто кого "танцює".
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почему самый богатый человек страны и его предприятия не есть самый большой налогоплательшик ,а ?
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А потом спрашиваете почему Коболев с Нафтогазом на Гросю в суд подает
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Ты,купленнодипломный,сказки не рассказывай,электроэнергию выробляет там частная компания,её логистические проблемы это её проблемы,если ахметка не может извлекать прибыть придерживаясь законных тарифов,то пусть компенсирует это из прибыли от других скаэмовских гешефтов или пусть отдаёт генератор энергии обратно государству со штрафом за невыполнение условий приватизации.
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Оце і все обговорення цієї статті.Повністю Вас підтримую.Все решта це просто бла-бла.Не газ треба задарма віддавати, а робити те, що вигідно Україні.
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Це Україна а тобі у тайгу. В регіоні і так достатньо проблем. І хто цим володіє, мене не цікавить, - Гройсман про рішення Кабміну продавати газ Луганської ТЕС ДТЕК дешевше, ніж населенню - Цензор.НЕТ 4050 *********** прихвостень.
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Гнойсман внаглую тупо продавливает то, что нужно Ахметову.
Продавил субсидии - коррупции стало только больше.
Теперь новый подарок за наш счёт.
Хуцпоман грёбанный.
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Ну вы поняли лохи. Плевал Гнойсман на вас. Главное електроенергией дешевой обеспечить Ахметку который поставляет електроенергию окупантам. А вы давайте придурки дальше строить будки и поменьше ешьте ато и так больше едите чем немцы.
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Почему то очень захотелось Гнойсману и Парашенку молотком голову пробить, если прикинуть сколько они украли у каждого украинцы денег только на тарифах В регіоні і так достатньо проблем. І хто цим володіє, мене не цікавить, - Гройсман про рішення Кабміну продавати газ Луганської ТЕС ДТЕК дешевше, ніж населенню - Цензор.НЕТ 345
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И что, только сейчас захотелось? Мне, наверное это животное желание, как наваждение - сниться начнет!)
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Так ось, він який - особливий статут Донбасу....
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За такі рішення і за ротердам грося повинен сидіти.
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""Луганская ТЭС работает для производства электрической энергии в Луганской области. Работает она на угле. Уголь логистический может поставляться только из Российской Федерации. Российская Федерация перекрывает поставку угля. Мы туда не можем поставлять. Что нам делать? Там есть второй источник электроэнергии - газ. Если дать газ по коммерческой цене, для луганчан нужно поднять в несколько раз цену электроэнергии. И государство в порядке чрезвычайной ситуации может решить этот вопрос. В регионе итак достаточно проблем. И кто владеет этим всем, меня вообще не интересует". - отметил премьер-министр Украины"

Перевожу на человеческий - для сохранения цены на электро для дорогих луганчан цена на газ будет дотироваться из всеукраинского бюджета.
Ну не знаю.... А не этого ли Расия добивалась?
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Ну вы поняли лохи как Парашенко с Ахметовым, Фирташем и Гнойсманом вас всех развели и откуда у Ахметова такие прибыли во время кризиса и войны. Електроенергии видите ли им на Луганске не хватает ето при том что по заявлению самого Гнойсмана и Парашенка в Украине переизбыток електроенергии и она продается зарубеж в 2 раза дешевле чем украинцам. Ну что скажите пэдэбилы? Прокоментируйте красную брехливую рожу своего Гнойсмана?
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Ні, не вміє Гройсман красти. Ну не можна у "клієнта" тягти гаманець, коли він на гаманець дивиться!!!
Хочаб у Петра повчивсь. Поки всі дивились на Іловайськ - Петро виводив гроші в офшори. Поки всі дивились на Дебальцево - Петро з Гонтаревой обвалили втричі гривню і обікрали всіх і кожного на 400 млрд. гр. Ось, як треба!
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Гроші десь у вагонах ? Чи в золотих зливках у бункері ? І про які гроші в офшорах ви кажете ,бо бідолаги Ситник з Трубою все перерили-не знайшли.Може володієте секретними даними ?(Можна вигідно продати).
Офіційно підраховано,втрати з дня підписання газових угод Юлею-32,1 млрд.дол. Пристойна сумма в кацапський бюджет (думаю,ЮВТ й про себе не забула).
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Павло! Тобі свіжа, сьогоднішня новина, як горячий пиріжок! В регіоні і так достатньо проблем. І хто цим володіє, мене не цікавить, - Гройсман про рішення Кабміну продавати газ Луганської ТЕС ДТЕК дешевше, ніж населенню - Цензор.НЕТ 7138
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В Україну з викритими рахунками Порошенка на 8(вісім) мільярдів доларів прибув помічник адвоката Трампа Джуліані - Сем Кіслін.
Сем Кіслін: Порошенко вкрав і вивів в офшори 8(вісім) мільярдів доларів і має сидіти у одиночній камері з усіма зручностями
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Гройсман..
у час війни за співпрацю з окупантом розстрілюють!
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Бєні електроенергію дешевше,ніж населенню можна,а чим Ахмєтка гірший ?
Я-за міжолігархічне рівноправ'я !
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питання просте- чи варто давати луганчанам,донеччанам дешеву електрику-якщо вони до неї підключають рашензомбоящик?
і в результаті:
В регіоні і так достатньо проблем. І хто цим володіє, мене не цікавить, - Гройсман про рішення Кабміну продавати газ Луганської ТЕС ДТЕК дешевше, ніж населенню - Цензор.НЕТ 5195
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