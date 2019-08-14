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 Разумков не підтримує скасування держфінансування партій: "Це механізм, який дає можливість розвивати політичну культуру в країні". ВIДЕО

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков на брифінгу після другого засідання підготовчої депутатської групи прокоментував можливість скасування державного фінансування партій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Дочекаймося початку роботи нової Верховної Ради і будемо розглядати ті чи інші закони вже в рамках чинного законодавства у сесійній залі та комітетах. Але це механізм, який дає можливість розвивати політичну культуру в державі. Є інші запобіжники, на які треба буде звертати увагу, тому що в нас дуже часто ці кошти використовувалися неефективно", - сказав Разумков.

У цьому контексті він нагадав про випадки, коли під кінець року вони йшли на рекламу, а не на розбудову партійної структури, навчання членів партії або залучення людей до тих чи інших політичних сил.

"Були навіть позиції, які озвучували антикорупційні організації, - фактично, гроші були спрямовані на пов'язані з тими чи іншими політичними партіями структури, і, таким чином, виникало питання коректності та відповідності чинному законодавству використання цих коштів. Цей, як і будь-який інший механізм, може бути як корисним для демократії в державі, так і негативним - тут буде залежати від того, хто як цим "молотком" буде керувати", - зазначив лідер партії "Слуга народу".

На уточнювальне запитання, чи не має очолювана ним політсила наміру відмовлятися від державного фінансування, Разумков відповів, що на сьогодні це передбачено законом, тому "ми будемо намагатися відповідати тим нормам закону, які діють на території нашої держави".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що електронна петиція до Президента Володимира Зеленського про скасування державного фінансування політичних партій набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Петицію зареєстрував 23 липня ексдепутат ВР Микола Томенко, який зауважує, що в 2016-2019 роках на фінансування партій виділено близько 1,5 млрд гривень.

Зазначимо, право на отримання держфінансування статутної діяльності отримали партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Сила і честь", "Опозиційний блок", "Українська стратегія Гройсмана", "Партія Шарія" і "Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бюджетне фінансування партій, які подолали бар'єр у 2%, виправдано, якщо воно спрямоване на партійну розбудову, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142860
 
 
 Топ коментарі
 
На уточняющий вопрос, не имеет ли возглавляемая им политсила намерение отказываться от государственного финансирования, Разумков ответил, что на сегодняшний день это предусмотрено законом, поэтому "мы будем стараться соответствовать тем нормам закона, которые действуют на территории нашего государства" Источник: https://censor.net.ua/n3142860
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Тобто слугам гроші, а всім іншим дулю.
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може для вас і еліта...

СЛУГА Народу - Снятин
12 августа в 16:51 ·

Друзі, дякую що підтримали мене на виборах да верховної ради. Може я щось постараюся зробити в нашому районі як депутат. Якщо будуть якісь петання до мене дзвоніть мині на мій номер 0967457494 - ваш Володимир Тимофійчук
"Это механизм, который дает возможность развивать политическую культуру в стране", - Разумков об отмене госфинансирования партий - Цензор.НЕТ 3581
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Особливо підбрехувачам з Цензору.
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А от Міністерство юстиції повинно через суд позбавити реєстрації партії типу шмарія і відповідно фінасування..
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Понятно, ведь слуги урода больше всех денюшков получат.
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Який же ти слуга народу,якщо люди вимагають одне,а ти далдониш друге.Ти звичайний прихвостень.
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полмиллиарда гринь в год из бюджета на содержание слуг народа - нехило - какой слуга откажется от такой халявы?.. эпоха бедности зе кончил-ась
"я на 16-ти аршинах сижу и сидеть буду!"(с) https://www.youtube.com/watch?v=Jve3V2KFRdc
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Конечно, конечно! Зачем стараться работать с людьми в политике и призывать сторонников своих идей, таких идей, за которые люди будут платить членские взносы, как это есть в развитых странах? Ведь можно тупо сидеть на шее всех налогоплательщиков, без разницы поддерживают они идеи партии или нет. Вот где, блджад, политическая конкуренция, о которой так распинаются Зелобызатели, вото где демократия и свобода выбора. Не хочешь платить за ляпал языками? Не ссы, деньги на их прокорм возьмут из твоих налогов
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