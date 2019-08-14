 "Відставка" Богдана - це використання традиційних медіа людьми, які не знають, що таке журналістика, - Севгіль Мусаєва. ВIДЕО

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:30 "Звіряння годинників"

2:45 Окупація Криму

7:44 Чому Україна програла Крим

11:20 Як і коли можна повернути Крим

17:20 Пропозиція Володимира Зеленського про роботу прессекретарем президента

19:45 Ставлення до Зеленського як до шоумена і президента

25:40 Як партії "Слуга народу" виправдати свою назву

27:21 Ігор Коломойський - "головний бенефіціар країни"

29:50 Шлях у журналістику

31:41 Чому медіа втрачають довіру своїх читачівй

36:02 Феномен блогерства і проблеми з медіаграмотності населення

40:53 Фейки в роботі ЗМІ, історія з "відставкою" глави Офісу Президента Андрія Богдана

43:58 Історія "листів ФСБ" Порошенку і робота над помилками

49:52 Професія журналіста в сучасній Україні

52:46 Похід Мустафи Найєма та Сергія Лещенка в політику

55:26 Розслідування щодо Сергія Курченка

1:00:07 Звинувачення видання "Українська правда" в цензурі

1:03:10 Павло Шеремет

1:04:42 Інтерв'ю з Петром Порошенком

1:09:15 Електронна декларація

1:11:30 Війна: Віктор Гурняк

1:13:45 Неочевидний прогноз