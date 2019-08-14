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 "Відставка" Богдана - це використання традиційних медіа людьми, які не знають, що таке журналістика, - Севгіль Мусаєва. ВIДЕО

Українська журналістка, головна редакторка онлайн-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва розповіла в інтерв'ю, чому медіа втрачають довіру своїх читачів, у чому успіх блогерів, про фейки і маніпуляції в інформаційному просторі, а також чому необхідно зі школи навчати людей медіаграмотності.

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.

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00:30 "Звіряння годинників"
2:45 Окупація Криму
7:44 Чому Україна програла Крим
11:20 Як і коли можна повернути Крим
17:20 Пропозиція Володимира Зеленського про роботу прессекретарем президента
19:45 Ставлення до Зеленського як до шоумена і президента
25:40 Як партії "Слуга народу" виправдати свою назву
27:21 Ігор Коломойський - "головний бенефіціар країни"
29:50 Шлях у журналістику
31:41 Чому медіа втрачають довіру своїх читачівй
36:02 Феномен блогерства і проблеми з медіаграмотності населення
40:53 Фейки в роботі ЗМІ, історія з "відставкою" глави Офісу Президента Андрія Богдана
43:58 Історія "листів ФСБ" Порошенку і робота над помилками
49:52 Професія журналіста в сучасній Україні
52:46 Похід Мустафи Найєма та Сергія Лещенка в політику
55:26 Розслідування щодо Сергія Курченка
1:00:07 Звинувачення видання "Українська правда" в цензурі
1:03:10 Павло Шеремет
1:04:42 Інтерв'ю з Петром Порошенком
1:09:15 Електронна декларація
1:11:30 Війна: Віктор Гурняк
1:13:45 Неочевидний прогноз

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142845
 
 
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Не надо наговаривать, Петин вылупок Шевченка знает наизусть "Эээээээ"...
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Так и ваша упячка с журналистикой рядом не стояла... это называется -на каждое быдло существует еще большее быдло
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Настоящая журналистика - когда дают объективную информацию по проверенным фактам!
Когда ищут сенсации по уборным и корзинам с грязным бельем ...
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Нездоланною перепоною для вивчення Української Мови є наявність рускоязичной чєлюсті, а не запис в паспорті. Євреї, виживаючи, вимушені були вивчати мови, не тільки по місцю проживання, а й народів, з якими вели торгівлю. В них це в генетичній памяті. Ашкеназі, типу Рабіновіча і Коломийського, мають вроджену рускоязичну чєлюсть.
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Все на каждом канале обсуждают , что сказал зеля или его дрессированные холопы . А в стране война , нет пети , нет свинособак . Есть полное разочарование .
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"Якщо чесно", "Чесно кажучи" - не лучшие слова-паразиты для журналиста
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"Відставка" Богдана - це використання традиційних медіа людьми, які не знають, що таке журналістика, - Севгіль Мусаєва - Цензор.НЕТ 3222 NATO-OTAN

@A_Traxel·7 ч

Альо, свідки ліпецкафабрика!
Полундра, свині!
Де ваша 'принциповість"?

https://t.co/C1yF0sOQr9?amp=1

Зеленський є власником трьох кінокомпаній в Росії - розслідування

"Відставка" Богдана - це використання традиційних медіа людьми, які не знають, що таке журналістика, - Севгіль Мусаєва - Цензор.НЕТ 6820

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В УП вже теж давно не знають,що таке журналістика
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===Мусаева рассказал в интервью почему медиа теряют доверие своих читателей===

патаму шта типа журнализды берут деньги за заказные материалы
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Хто б казав! Медіашлюшка Пінчука, яка роками брехала заради Піні і відверто лизала йому дупу на його "економічних форумах", буде нам розповідати про "стандарти журналістики". Це ж просто смішно. А у яке лайно (за згодою кримської феесбешниці-кацапки Чистової, яку ми знаємо як "Олену Притулу") вона перетворила "Українську правду", годі й казати.
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