 Діти без щеплень не будуть допущені в школи і дитсадки. ВIДЕО

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомили на спільній пресконференції в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун і міністр освіти Лілія Гриневич.
За словами Супрун, вимога про обов'язкову вакцинацію закріплена законом і підтверджена рішенням Верховного Суду.
"В умовах колективу невакциновані діти можуть поширювати інфекцію на інших. Стаття 15 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає, що дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати навчальні заклади не дозволяється. Коли індивідуальний інтерес протиставляється суспільному, то переважним буде останній", - сказала вона.
За словами Супрун, вакцинувати дітей можна безкоштовно в сімейного лікаря.
Зі свого боку, міністр освіти і науки Лілія Гриневич зазначила, що держава в будь-якому випадку надасть дитині доступ до освіти.
"Якщо батьки відмовляються від вакцинації, вони мають право обрати альтернативну форму навчання, наприклад, індивідуальну або дистанційну", - сказала вона.
"Держава в будь-якому випадку надасть можливість і доступ кожної дитини до освіти, але в будь-якому разі присутність не щеплених дітей не має створювати загрози здоров'ю інших дітей", - додала Гриневич.
Якщо у дитини є протипоказання до вакцинації, їй надається відповідна довідка, а рішення про допуск такої дитини до закладів освіти ухвалює комісія лікарів відповідного медзакладу.
Діти до 6 років за календарем щеплень мають бути вакциновані від гепатиту В, КПК (кору, паротиту, краснухи), дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і ХІБ-інфекції.
https://moz.gov.ua/article/news/v-ukraini-zrostae-zahvorjuvanist-na-kir
цитата: За останні 15 років відзначали 3 епідемічні підйоми кору з періодичними циклами у 5-6 років: у 2001, 2006 та 2012 роках.
- а чому у вас не всі прививки?
- зробимо решту трохи пізніше бо після останньої у доньки заралення нирок відразу почалося
- ну, що ви такі "розумні" всі, чого це ви взяли, що це через прививки!?
- тому, що педіатр робив аналізи і перевіряв здоров'я дочки перед прививками і все було гаразд. А запалення почалося вже в вечері.
Можливо проблемма не в вакцині, а в методиці її виготовлення, зберігання, застосування. Але ж вона є і дуже серйозна.
Краще вмерти чим жити інвалідом
В США с середины 30-х годов прошлого века существовала (как сейчас, не знаю) такая организация, как "March of dimes" ("Марш десятицентовых монеток", так, наверно, перевести можно). Потому что 10 центов стоiла "булавка" этой благотворительной организации, которую покuпали даже дети дaже в в разгар Великой Депрессии. Деньги были собраны этой организацией огромные, ей помогали и Президент Рузвельт (он переболел полио взрослым), я помню и фотографию Мэрилин Монро, участвовавшей в благотворительном концерте для этой организации (а рядом на фотографии с ней девочка на костылях). До открытия вакцины Салком деньги организации шли на что? Правильно, НА УХОД ЗА ТЕМИ, КТО ПЕРЕНЕС ПОЛИОМИЕЛИТ.
Полиомиелит - это вирус, который распространяется с фекалиями. Да-да, не вымыли руки после сортира, который посетил заболевший - получи полиомиелит, искупался в бассейне, в котором поплавал заболевщий в грязных плавках, глотнул водички - получи полиомиелит (в США эпидемии шли волнами, с началом лета число заболеваний резко шло вверх, с началом холодов число заболевших резко падало).
Ежкин кот, в Великую депрессию дети 10-центовики сдавали, леденцов себя лишали, а в "развитой" Украине население не желает детей прививать.
Антивакцинаторы, вы - не Африка, вы хуже Африки..
Украинцы не хотят чтобы им кололи всякое гавно и кололи абы как! введите ответственность врачу! уколол ни то ни туда и не тогда получай тюрьму! вот тогда я посмотрю что будет, гарантирую что после такой ответственности сами врачи будут отказываться делать прививки! БО ДУРНЫХ НЕМА!!
Палево за ДВОМА анкорами ❌❌
2 Есть прямое нарушение конституции, хотя кто у нас ее не нарушал? но мне все равно это не нравится
И вообще когда это властей интересовало мнение граждан!!
Об этом заявил генеральный директор госучреждения "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Владимир Курпита в интервью "РБК-Украина". Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/********/v-minzdrave-nazvali-kolichestvo-umershih-posle-privivok-detey-v-2017-godu-1162581.html
Стара маразмитичка зовсім вижила з глузду.
Як на вакцинованих і "захищених" можна розповсюдити інфекцію?)))
Краснуха - легше вітрянки.
Паротит - фігня повна.
Кір - має наслідки тільки для людей з поганим харчуванням.
Поліо - така ж рідкість, як і чорна віспа.
Первые (вакцинированные) постоянно болеют, ОРЗ, гриппы, ангины и прочее, хилые какие-то все. Вторые (не вакцинированные) почти не болеют, гуляют, учатся и развиваются отлично.
Вакцинация - это маленькая болезнь и иммунитет вместо того, чтобы развиваться, постоянно борется с чужеродной инфекцией.
"Современная медицина" - это такое явление, когда свои смертельные ошибки признают через несколько десятков лет.
Те, що медицина має досягнення, не значить, що треба їм сліпо вірити і використовувати все, що пропонується.
За офіційною статистикою, в США більша половина проведених хірургічних операцій є не обов'язковими.
3-4 тысячи в год.
Но за профилактику ДТП Швейцария денег не даёт, поэтому несколько лет слушаем бред этой старухи.
Старая ведьма хоть раз заикнулась об ограничении курения?
На первые места выходит детская и подростковая наркомания.
А эта мразь вцепилась мёртвой хваткой в безобидные болезни.
Чтобы наши дохтора признали, что умер от вацинации, надо умирать в ту же минуту.
То есть такие Комаровские и Супруны официально фигурируют как получатели премий.
Поэтому отсталые страны вроде Украины должны прививаться и курить.