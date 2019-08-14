 Діти без щеплень не будуть допущені в школи і дитсадки. ВIДЕО

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомили на спільній пресконференції в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун і міністр освіти Лілія Гриневич.

За словами Супрун, вимога про обов'язкову вакцинацію закріплена законом і підтверджена рішенням Верховного Суду.

"В умовах колективу невакциновані діти можуть поширювати інфекцію на інших. Стаття 15 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає, що дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати навчальні заклади не дозволяється. Коли індивідуальний інтерес протиставляється суспільному, то переважним буде останній", - сказала вона.

За словами Супрун, вакцинувати дітей можна безкоштовно в сімейного лікаря.

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Зі свого боку, міністр освіти і науки Лілія Гриневич зазначила, що держава в будь-якому випадку надасть дитині доступ до освіти.

"Якщо батьки відмовляються від вакцинації, вони мають право обрати альтернативну форму навчання, наприклад, індивідуальну або дистанційну", - сказала вона.

"Держава в будь-якому випадку надасть можливість і доступ кожної дитини до освіти, але в будь-якому разі присутність не щеплених дітей не має створювати загрози здоров'ю інших дітей", - додала Гриневич.

Якщо у дитини є протипоказання до вакцинації, їй надається відповідна довідка, а рішення про допуск такої дитини до закладів освіти ухвалює комісія лікарів відповідного медзакладу.

Діти до 6 років за календарем щеплень мають бути вакциновані від гепатиту В, КПК (кору, паротиту, краснухи), дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і ХІБ-інфекції.