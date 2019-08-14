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Все про:вакцина (148) діти (1633) Супрун Уляна (504)

 Діти без щеплень не будуть допущені в школи і дитсадки. ВIДЕО

Школу і дитячі садки не зможуть відвідувати невакциновані діти, крім тих, які мають протипоказання до вакцинації. Для них держава може надати альтернативну освіту.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це повідомили на спільній пресконференції в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун і міністр освіти Лілія Гриневич.

За словами Супрун, вимога про обов'язкову вакцинацію закріплена законом і підтверджена рішенням Верховного Суду.

"В умовах колективу невакциновані діти можуть поширювати інфекцію на інших. Стаття 15 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає, що дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати навчальні заклади не дозволяється. Коли індивідуальний інтерес протиставляється суспільному, то переважним буде останній", - сказала вона.

За словами Супрун, вакцинувати дітей можна безкоштовно в сімейного лікаря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун про вакцинацію в країні: Ситуація вимагає оперативного втручання. РНБО може підняти це питання на національний рівень

Зі свого боку, міністр освіти і науки Лілія Гриневич зазначила, що держава в будь-якому випадку надасть дитині доступ до освіти.

"Якщо батьки відмовляються від вакцинації, вони мають право обрати альтернативну форму навчання, наприклад, індивідуальну або дистанційну", - сказала вона.

"Держава в будь-якому випадку надасть можливість і доступ кожної дитини до освіти, але в будь-якому разі присутність не щеплених дітей не має створювати загрози здоров'ю інших дітей", - додала Гриневич.

Якщо у дитини є протипоказання до вакцинації, їй надається відповідна довідка, а рішення про допуск такої дитини до закладів освіти ухвалює комісія лікарів відповідного медзакладу.

Діти до 6 років за календарем щеплень мають бути вакциновані від гепатиту В, КПК (кору, паротиту, краснухи), дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і ХІБ-інфекції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142836
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно ! Дети не виноваты , что у них родители слабоумные .
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Колдуны-ученные. На костер их! Ты смотри, что удумали - прививаться, скоро еще скажут, что и Земля не плоская.
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Діти без щеплень не будуть допущені в школи і дитсадки - Цензор.НЕТ 8723
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подход неверный, на уровне расовой нетерпимости. Вы что, супрун, хотите общество разделить, на белых и черных? А не пошли бы вы нах.р.
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Кацапе то у вас расова нетерпимість мозку з тілом, а у нас все добре, кавуни поспіли, мед зібрали, нехайщастить Діти без щеплень не будуть допущені в школи і дитсадки - Цензор.НЕТ 6501
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крайня хата, тебе це не стосується. У тебе хата з краю, так що вали зі своєю супруншею за далекий ліс.
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Як скажете, тільки далі крайньої хати - зась!
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А где уголовное наказание за некачественные вакцины и неправильное применение?
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если его ввести то уже сами врачи будут отказываться гавно колоть детям и людям! а гавно уже закупили и оплатили а деньги поделили!!
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а где в Украине некачественные вакцины? Примеры можно?
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Скажу так, що поки в Україні не було цієї мадам смерть то і ніяких епідемій не було. Появилась оця Супрун і почалась епідемія кору далі дефтерією почала лякати. Тепер от дітей в школу не пускає. Не занадто вона загралась тут в Україні???? А хтось же на цій епідемії кору з допомогою оцієї шапокляк не погано заробив.
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А коли її відсторонили, перша "стурбувалась" Швейцарія, яка найбільше на вакцинах наживається.
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це тому-що ви дебіли і вашої пам"яті вистачає не більш, ніж на тиждень:
https://moz.gov.ua/article/news/v-ukraini-zrostae-zahvorjuvanist-na-kir

цитата: За останні 15 років відзначали 3 епідемічні підйоми кору з періодичними циклами у 5-6 років: у 2001, 2006 та 2012 роках.
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Сьогодні в реєстратурі в дитячій поліклініці:
- а чому у вас не всі прививки?
- зробимо решту трохи пізніше бо після останньої у доньки заралення нирок відразу почалося
- ну, що ви такі "розумні" всі, чого це ви взяли, що це через прививки!?
- тому, що педіатр робив аналізи і перевіряв здоров'я дочки перед прививками і все було гаразд. А запалення почалося вже в вечері.

Можливо проблемма не в вакцині, а в методиці її виготовлення, зберігання, застосування. Але ж вона є і дуже серйозна.

Краще вмерти чим жити інвалідом
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а як педіатр робить анадліз: 1 день - пише напрвалення на прийомі, Х- на який день батьки підуть у маніпуляційну? ХХ-день- батьки прийшли на повторний прийом до педіатра. скільки днів пройшло після маніпуляційної? це ж все не в один день робиться.
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Едрить, отказ от вакцинации против полиомиелита при зарегистрированных случаях полио в Закарпатье всего 4 года назад меня потряс, простите.
В США с середины 30-х годов прошлого века существовала (как сейчас, не знаю) такая организация, как "March of dimes" ("Марш десятицентовых монеток", так, наверно, перевести можно). Потому что 10 центов стоiла "булавка" этой благотворительной организации, которую покuпали даже дети дaже в в разгар Великой Депрессии. Деньги были собраны этой организацией огромные, ей помогали и Президент Рузвельт (он переболел полио взрослым), я помню и фотографию Мэрилин Монро, участвовавшей в благотворительном концерте для этой организации (а рядом на фотографии с ней девочка на костылях). До открытия вакцины Салком деньги организации шли на что? Правильно, НА УХОД ЗА ТЕМИ, КТО ПЕРЕНЕС ПОЛИОМИЕЛИТ.
Полиомиелит - это вирус, который распространяется с фекалиями. Да-да, не вымыли руки после сортира, который посетил заболевший - получи полиомиелит, искупался в бассейне, в котором поплавал заболевщий в грязных плавках, глотнул водички - получи полиомиелит (в США эпидемии шли волнами, с началом лета число заболеваний резко шло вверх, с началом холодов число заболевших резко падало).

Ежкин кот, в Великую депрессию дети 10-центовики сдавали, леденцов себя лишали, а в "развитой" Украине население не желает детей прививать.
Антивакцинаторы, вы - не Африка, вы хуже Африки..
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опять передергиваешь
Украинцы не хотят чтобы им кололи всякое гавно и кололи абы как! введите ответственность врачу! уколол ни то ни туда и не тогда получай тюрьму! вот тогда я посмотрю что будет, гарантирую что после такой ответственности сами врачи будут отказываться делать прививки! БО ДУРНЫХ НЕМА!!
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Яке ви маєте відношення до українців? Яке ваше діло? Зайдіть в налаштування впн і вкажіть свою країну!
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Вообще то у меня Украинский паспорт, и по рождению я Украинец, так что ни тебе мне указывать!!
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та ты вообще каким тут боком крендель из австралии! у тебя что в астралии уже все проблемы решены что ты к нам приперся?!!
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А національність, якщо не секрет, яка прописана в паспорті? Бо якось не віриться, щоб українець (якщо він не впоротий сектант) прирікав на страшні борошна і загрозу загибелі своїх дітей через якісь ефемерні причини.
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Украинец я по национальности! у моего деда фамилия Запорожець!
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Цілком вірю (насправді ніт).
Палево за ДВОМА анкорами ❌❌
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так и топі за єто. а не против вакцинации вообще.
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1 Мне никогда не нравилась обязаловка, типа все обязаны делать привики, или все должны ходить строем!!
2 Есть прямое нарушение конституции, хотя кто у нас ее не нарушал? но мне все равно это не нравится

И вообще когда это властей интересовало мнение граждан!!
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_Это он просто немного отступает от своей лживой пропаганды на шаг назад, но не признавая лживость своих слов. Врагу только на руку если эпидемии охватят Украину. Отсюда и эта волна пропаганды из-за поребрика против прививок.
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та какие эпидемии, через 10 ну 20 лет Украинцы сами разъедутся и без эпидемий! как в том анекдоте кто последний будет улетать не забудет выключить свет в Борисполе!!
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В прошлом году после проведения вакцинаций в Украине умерло 17 детей.
Об этом заявил генеральный директор госучреждения "Центр общественного здоровья МОЗ Украины" Владимир Курпита в интервью "РБК-Украина". Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/********/v-minzdrave-nazvali-kolichestvo-umershih-posle-privivok-detey-v-2017-godu-1162581.html
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А сколько бы умерло если бы не вакцинировали . ? Діти без щеплень не будуть допущені в школи і дитсадки - Цензор.НЕТ 5288 .
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Он просто врёт, давая ссылку на, очевидно, российский сайт, занимающийся информационной войной против Украины.
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А вы не могли бы, сразу дать статистику, сколько деток утонуло в прошлом году или погибло на дорогах? Из ваших умозаключений следует что детям нельзя переходить улицы и купаться в принципе, более того это даже опаснее.
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Ложь. Ссылка на какой-то левый сайт, со ссылкой на настоящее интервью Владимира Курпита, где ничего про "умерших от вакцинации детей" нет. Діти без щеплень не будуть допущені в школи і дитсадки - Цензор.НЕТ 5413




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дети умирают каждый год, поэтому "после вакцинаций" не катит, надо знать сколько не "после" а "вследствие".
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***** отрабатывает швейцарские деньги.
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Как там поживают дети, которые стали инвалидами после прививок?
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не от прививок, а от некачественньіх прививок.
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"невакцинированные дети могут распространять инфекцию на других"

Стара маразмитичка зовсім вижила з глузду.
Як на вакцинованих і "захищених" можна розповсюдити інфекцію?)))
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Ви знаєте що щеплення не дає 100% захисту?
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бронежилет не дает 100% защиты. То нафиг те бронежилеты одевать?
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Мабуть для того, щоб навіть як що хвороба вас дістане, ви перенесли її з мінімальними наслідками для себе.
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і після вакинації болячка зазвичай проходить легше.
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В дітей з нормальним імунітетом майже всі хвороби проходять легко.
Краснуха - легше вітрянки.
Паротит - фігня повна.
Кір - має наслідки тільки для людей з поганим харчуванням.
Поліо - така ж рідкість, як і чорна віспа.
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У мене малий перехворів на менінгіт пневмококовий, щеплення проти якого не є обов'язковим бо ним боліє 1 на 200 тис, і ви знаєте болячка минула не дуже легко, неділя в реанімації, неділя в терапії з вливанням відрами антибіотиків і супутніх препаратів і зараз реабілітація яка не відомо ще скільки буде, кожен думає що 1 на 200 тис - та ну мене точно не дістане. Я як би знав, що є від цієї хвороби щеплення, зробив би не думаючи, але на жаль у нас є обов'язковою тільки від гемофільної інфекції. Про те що ви написали вище, тупа маячня, у одного може пройти як ви написали інший не переживе.
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На нашей улице примерно пополам. Половина детей вакцинированы от всего, вторая половина от ничего.
Первые (вакцинированные) постоянно болеют, ОРЗ, гриппы, ангины и прочее, хилые какие-то все. Вторые (не вакцинированные) почти не болеют, гуляют, учатся и развиваются отлично.
Вакцинация - это маленькая болезнь и иммунитет вместо того, чтобы развиваться, постоянно борется с чужеродной инфекцией.
"Современная медицина" - это такое явление, когда свои смертельные ошибки признают через несколько десятков лет.
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Господи куди ми котимось, 2020 рік а ми намагаємось довести багатьом "человекам" що земля не пласка. Заяви типу "природа нам все дала" це взагалі дико, те що Флємінг зі своїм пеніциліном а далі і всі інші антибіотики врятували мільйони життів це не рахується. Те що "грип" вже не знищить третину Європи теж фігня. Чого ж ви "антивакцинщики" ходите до лікарів, лікуйтесь травкою і силою організму. Природа дала нам - РОЗУМ, щоб мі цим розумом користувалися і в процесі еволюції знаходили засоби захисту для себе.
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О, ти з тих, шо п'ють антибіотики при кожному пчиху?
Те, що медицина має досягнення, не значить, що треба їм сліпо вірити і використовувати все, що пропонується.
За офіційною статистикою, в США більша половина проведених хірургічних операцій є не обов'язковими.
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Ці антибіотики, два тижні тому моєму 9 місячному малому життя врятували, ні я не п'ю антибіотики як що, їх не призначив лікар, я взагалі за те щоб їх продавали виключно за рецептом.
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Как раз именно им природа ума не дала. Обидела.
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в ДТП каждые 3 часа гибнет человек.
3-4 тысячи в год.
Но за профилактику ДТП Швейцария денег не даёт, поэтому несколько лет слушаем бред этой старухи.
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Порушення Конституції, порушення Закону про освіту, порушення Конвенції прав дитини, порушення Конвенції захисту прав людину - що після цього ці дві особі, взагалі, роблять в нашому кабміні?
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У нас на первом месте смертность от болезней, связанных с курением. Сотни тысяч человек в год умирают на 10-20 лет раньше от инфарктов, ИБС, инсультов и рака лёгких.
Старая ведьма хоть раз заикнулась об ограничении курения?
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И не раз, а очень часто. Вы бы посещали её фейсбук, чтобы не задавать идиотских вопросов.
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Никто не почувствовал борьбы с курением от её писюлек, а вот лоббирование фарм. компаний чувствуют все.
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Украина на 1 месте в Европе по уровеню детского алкоголизма.
На первые места выходит детская и подростковая наркомания.
А эта мразь вцепилась мёртвой хваткой в безобидные болезни.
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У нас в 2011 умер ребенок от вакцины гепатита Б... Беременность - планированная, т.е. до зачатия - медицинские обследования, во время беременности - куча анализов, по графику врачей. На последнем месяце - жену положили на поддержку. Родилась девочка - анализы - супер. Не помню точно, но около месяца прошло и сделали ту прививку... днем, через два часа - первые судороги, вызвали скорую и пошло - поехало - недержание головы, постоянные судороги, рвота, отказ от груди, потеря слуха, зрения отек головного мозга , далее еще хуже. реанимация на 6 месяцев, потом развод руками и подписка по требованию врачей ВВК от нас о том , что забирая ее домой, мы несем ответственность за ее смерть. Ребенка забрали без функции сосания, глотания, слуха, зрения, постоянные судороги, мрт головного мозга - 8,5 см мозговой поверхности - остальное - вещество типа губка. Все это время подавали запросы в прокуратуру, милицию, минздрав. Создавали комиссии ( врачебные) - листали родовую историю - вердикт - мама была с кучей болячек, ребенок родился с кучей болячек. На вопрос - если это так ( хотя конечно такого не было), почему на этапе контроля зачатия, ведения матери в течении 9 месяцев, рождении ребенка и сбора анализов, осмотра и подписания выписных документов, все эти прохфесора медицинские, а их прошло около 20 - не увидел даже намека на угрозу здоровья ребенка? Самый важнфй вопрос, который нам задавали, пока она не умерла - что вы от нас хотите, такие случаи есть, вам просто не повезло... Мы отказались от врачебной помощи после того как забрали ребенка домой. Потому, что оказалось существует целый мир таких родителей и детей, которые получили увечья от вакцинации в тяжелой форме. Еще больше детей имеют побочные эффекты в виде задержки развития, нарушений жизненных функций типа зрения, слуха, неврологических изменений , слабой иммунной системы и т.д, которые врачи списывают на "болезни родителей" .В этом мире есть техники позволяющие разработать потерянные функции организма( не на 100% к сожалению, но до обеспечения самостоятельности функционирования таких детей. Есть эффективное не медикаментозное лечение заболеваний любых форм . Есть физические комплексы восстановления нарушенных и даже , как в нашем случае , потерянных или не полученных физических навыков.Ребенка кормили в реанимации через зонд, дома мы разработали ему сосательный рефлекс и кормили через соску, потом грудью. У ребенка , после долгих занятий появился слух, реакция на раздражители, голос,а главное- плач и слезы( что по мнению фрачей есть показателем функционирования высшей нервной системы)Через специальные упражнения(физические, а не медикаментозные) мы убрали у ребенка постоянный судорожный синдром. В общем когда мы ездили в поезде , то соседи спрашивали, почему у вас такая симпатичная девочка так много спит...Так как дело против врачей ( следователи прокуратуры и туда и сюда тягали это дело, т.к. вроде все здоровы были, а потом больные, то кто-то просмотрел это, а как кто-то если их там больше 20 было и все на уровне "ведущих" или заведующих) Мы прошли это и наш ребенок прожил до 3 с небольшим года. Увы, проблема с легкими поставила точку. Компенсацию за лекарства, памперсы и др. потерю рабочего времени, моральный урон и т.д. никто не насчитывал и даже не предлагал. Медицина, которую втюхивают населению, прикрываясь графиками выполненных работ, не имеет возможности распознания элементарных !!! угроз здоровью беременных и рожденных детей, все случаи смерти или увечий списывают на женщин и детей. То что предложила Супрун и на Цензоре подхватили безликие почитатели бездумного вакцинировани всех подряд по любому случаю - огромные , просто даже стыдно озвучивать, какие огромные деньги. Ну а смерти и увечия, боль родных - так еще наражают, на их век хватит детей.
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Таких случаев куча, но их не включат в статистику.
Чтобы наши дохтора признали, что умер от вацинации, надо умирать в ту же минуту.
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Да, деньги огромные, у фарм.компаний заложено в официальном бюджете - оплата лидерам мнений в каждой стране.
То есть такие Комаровские и Супруны официально фигурируют как получатели премий.
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Швейцария владеет заводами по производству вакцин и сигарет.
Поэтому отсталые страны вроде Украины должны прививаться и курить.
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С 1 сентября текущего года частные детсады и школы в связи с поголовными прививками повышают расценки.
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