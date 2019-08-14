 Під час негоди у Києві впало дерево, ледь не зачепивши пішохода. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, подія потрапила в поле зору камер спостереження.

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