 Під час негоди у Києві впало дерево, ледь не зачепивши пішохода. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ оперативний, подія потрапила в поле зору камер спостереження.
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У Києві водій Мерседеса на євробляхах підрізав поліцейський Prius і спровокував ДТП із потерпілим пішоходом. ВІДЕО камер спостереження
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+12
хорошо, что был не в дебильниках\наушниках..
+11
Хорошо бегает, -молодец!
+8
Бежал не в сторону, вдоль...
Присмотритесь внимательнее, это видео снято чем-то с экрана монитора.
А потому, что их не поливают или неправильно поливают.
Корневая система развивается на глубину проникновения воды.
Если мало воды, то корни не уходят вглубь и дерево падает при сильном ветре.
Вот Труханов, дебил, спилил в Одессе вместе с Галантерником тысячи деревьев,
потому, что как-то врезался в дерево превышая скорость.