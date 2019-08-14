 Правозахисники встановили 121 капкан на Приморському бульварі в Одесі на підтримку в'язнів Кремля. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, на Приморському бульварі біля пам’ятника Дюку де Рішельє активісти розмістили 121 капкан, що символізує 97 політв’язнів і 24 військовополонених моряків.

Повідомляється, що акцію організували Українська Гельсінська спілка з прав людини, Медійна ініціатива за права людини, Об’єднання родичів в’язнів Кремля, кампанія #SaveOlegSentsov, Кримська правозахисна група, Крим-SOS та ін.



Фото: пресслужба Міноборони

Крім капканів, у середмісті встановили інформаційні стенди із прізвищами політв’язнів та інформацією про них.

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Перехожих закликали ознайомитися зі стендами та іншими інформаційними матеріалами, пропонували написати лист чи листівку для політв’язнів.

Слід зазначити, що це перша акція глобальної кампанії #SaveOlegSentsov у межах Всеукраїнського туру 10-ма містами України. На черзі Херсон, Харків, Маріуполь, Львів.