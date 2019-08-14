EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  905  12
Матеріали за темою:
Все про:Міноборони (2717) моряки (690) Одеса (2027) правозахисники (229) політв'язні (980)

 Правозахисники встановили 121 капкан на Приморському бульварі в Одесі на підтримку в'язнів Кремля. ВIДЕО

В Одесі стартував Всеукраїнський тур на підтримку українських політв'язнів і військовополонених, які незаконно утримуються в тюрмах Росії та окупованого нею Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, на Приморському бульварі біля пам’ятника Дюку де Рішельє активісти розмістили 121 капкан, що символізує 97 політв’язнів і 24 військовополонених моряків.

Повідомляється, що акцію організували Українська Гельсінська спілка з прав людини, Медійна ініціатива за права людини, Об’єднання родичів в’язнів Кремля, кампанія #SaveOlegSentsov, Кримська правозахисна група, Крим-SOS та ін.

Правозахисники встановили 121 капкан на Приморському бульварі в Одесі на підтримку вязнів Кремля 01
Фото: пресслужба Міноборони

Крім капканів, у середмісті встановили інформаційні стенди із прізвищами політв’язнів та інформацією про них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правозахисники проведуть тур десятьма містами України на підтримку в'язнів Кремля

Перехожих закликали ознайомитися зі стендами та іншими інформаційними матеріалами, пропонували написати лист чи листівку для політв’язнів.

Слід зазначити, що це перша акція глобальної кампанії #SaveOlegSentsov у межах Всеукраїнського туру 10-ма містами України. На черзі Херсон, Харків, Маріуполь, Львів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142799
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Раньше они все были под АП и требовали что бы Порошенко освободил узников кремля.. И чего они теперь вдруг Одессе, разве там АП? Ах нуда порохто теперь не президент..
Вот честно или лыжи не едут, или не ту страну назвали гондурасом.
 показати весь коментар
 
 
Типичный вывод идиота-порохобота. На самом деле, среди тех людей вполне вероятно много сторонников Порошенко, но ради того, чтобы в очередной раз облить дерьмом Зеленского, порохобот даже своих братьев по разуму не пожалеет. Правозахисники встановили 121 капкан на Приморському бульварі в Одесі на підтримку в'язнів Кремля - Цензор.НЕТ 5816
 показати весь коментар
 
Считается что целью этих акций является информирование общественности,которая по теории должна оказывать влияние на власть - демократия.
Но это явно не наш случай ,потому что общественность информирована и ей просто наплевать,а все свое влияние на власть она ( общественность) использует только в интересах кармана и желудка.
21 век человек возвращается к состоянию животного.
 показати весь коментар
 
 
Очевидно же, что от Пороха они ничего не добились. Теперь они по-другому действуют. Кстати, вполне логично требовать от человека, который послал моряков в плен, а не от других людей.
 показати весь коментар
 
И когда ты начнешь требовать посадить зе за 8 погибших.
Кто их туда послал?
 показати весь коментар
 
Видишь ли, в чем дело, идиотик... Даже в этом случае ты ошибаешься, так как тех погибших направили в зону бевых действий при Порошенко. Но, одно дело, когда людей отправляют воевать, а другое дело, когда отправляют в неизбежный плен без права ответить на агрессию оккупантов.
 показати весь коментар
 
После флешмоба полиции, когда они тачки свои расположили в интересном виде, отчетливо напоминающем мужские гениталии, эта дурь сошла на нет, к моей радости. Я- о сраных флешмобах. Однако! Я рано порадовался. Тунеядцы снова на коне... Ну, пусть. Больные люди.
 показати весь коментар
 
Пусть ездят, граждане поймут что это и их ответственность, а не только "Киев решит, это не наше дело"
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору