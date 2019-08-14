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Все про:боєприпаси (922) Держприкордонслужба (2209)

 Прикордонники Одеського загону виявили боєприпаси в автомобілі, який прибув зі США. ВIДЕО

Вчора в міжнародному морському пункті контролю "Візирка", розташованому поблизу м. Південне, прикордонники Одеського загону виявили патрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Під час заходів прикордонного контролю позашляховика, який прибув на одному з теплоходів зі США, спрацював службовий собака. Після чого, в ході поглибленого огляду транспортного засобу, під сидінням водія в спеціально обладнаному бардачку для інструментів військовослужбовці виявили 32 боєприпаси", - сказано в повідомленні.

Прикордонники Одеського загону виявили боєприпаси в автомобілі, який прибув зі США 01

Про цей факт було повідомлено в Нацполіцію. Патрони вилучено встановленим порядком.

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Прикордонники Одеського загону виявили боєприпаси в автомобілі, який прибув зі США 02

Фото: пресслужба Держприкордонслужби

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142796
 
 
 Топ коментарі
 
ну и шо с того?? остались от бывшего хозяина... в штатах у каждого второго ствол в бардачке или подлокотнике лежит, а в багажнике ружье 12-го калибра! свободная страна!!!
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Сразу видно что авто приехало из свободной страны. Ето только в Украине оружие имеют право носить только господа, бандюки и сепаратисты
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Добре хоч трупи наркоділерів витягнули з машини перед відправкою!
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Ігорьок, при всій повазі, а що влада попередня чи теперішня зробила, щоб з українців "скинути ярмо автомобільного рабства"??? Тому і ганяють авто з Америки!?
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Зато универсальные! Охотничьи 3х видов. Под нарезное аж - 5 видов!
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ну и шо с того?? остались от бывшего хозяина... в штатах у каждого второго ствол в бардачке или подлокотнике лежит, а в багажнике ружье 12-го калибра! свободная страна!!!
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Вам ничего, а кто то из таможенником обзаведется конфискованным Jeepом. А человеку купившему авто в США теперь придется с ним попрощаться+отстегнуть на годовой запас бензина, чтобы против него дело о контрабанде оружия не открывали.
Это старая схема.
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Это Дмитрий горькая украинская правда, почитайте автофорумы сколько людей попадают на такое, при этом все отмечают, что вероятность того что в купленном Вами в США авто таможенники найдут патроны прямопропорциональна стоимости авто. Совпадение ?
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Вот Вы к примеру купили б.у. машину на интернет-аукционе в США за 10к$, я доблестный таможенник. Назовите мне хоть 1 причину по которой я не могу купить в охотничьем магазине 4 патрона, положить в бардачек прибывшей Вам машины. После этого позвонить Вам-получателю груза и сообщить новость что в вашем грузе-контрабанда оружия и он сейчас будет арестован, а Вы чуть позже. Думаю Вы с радостью будите готовы отдать 1000$ чтобы не лишится авто и не иметь проблем.
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Идиот, умысел на контрабанду докажешь?
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как будто кто-то стащил с прилавка оружейного все образцы и одну коробочку 22 lr
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схоже у колишнього власника було три ствола: малокаліберна гвинтівка, пістолет та рушниця.
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2 малокаліберні гвинтівки, .22 lr и .22 wmr. два пистолета, 9мм и .40 или .45 и ружье 12-го калибра с цилиндрическим стволом без чока, это минимум.
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я думав Маск гуманітарку в "Теслі" прислав
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Ох ти! Патрони до малокаліберки десь 20 штук і 4 для мисливького ружжа !
Ну мериканці! Шо творять! Цікаво, це Сорос, чи Ротшільд підкинув?
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Ніхренасє...
І як ці 122-мм ********** вмістилися в бардачку. Гарно шукали? Може під дном прихована мортира для таких мелкашек.
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тю. Ладно бы супер магнум 357., или барет 12.7..
Но эти припасы пакуют в каждом гаражном кооперативы Украины..
Думаю владелец купил авто и даже не знал о схроне внутри.
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Сразу видно что авто приехало из свободной страны. Ето только в Украине оружие имеют право носить только господа, бандюки и сепаратисты
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Поэтому у них и выпиливают десятками постоянно, а одиночные убийства вообще не попадают в статистику.
Нельзя славянам и чебурекам с гор давать в руки оружие, менталитет и воспитание не то. Через год страна значительно поредеет.
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Если у Вас проблемы с менталитетом и воспитанием, то это ошибка Ваших родителей, но никак не проблема национальной принадлежности.
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ти не плутай кацапів і слов'ян, каци до слов'ян відношення не мають, ніякого.
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Ну да, прям Богом избранная нация. Поэтому так и живёте видимо.
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Ну такая себе "сенсация". Так, чтобы наполнить ленту новостей пойдет.
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Дайте ці набої Трухану. Він вже створив приватну армію, йому треба.
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ой та забыл владелец в техассе это как семечки и не считается оружием прям атомную торпеду нашли с часовым механизмом
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Це классика, гарна машина - срабатуе службова собака-****-жаба..
Заказуйте краще електромобілі там все сложно, а електрошокери підкидати дорого))))..
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Я служил на Южном) где эти патроны не забывали.И в диванах и в машинах) этож не в схроне.У нас раз собачка в баке бензиновом унюхала гранаты .
Но там сами кинологи в шоке были))
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патроны случайно не были завернуты в какие-то наши ,,С1льськ1 в1ст1,,? ))
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Ууууу, кантрабанда аж з Америки, тут этого нельзя купить, та просто забули.
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Україна перетворюється в губернію рабсеї..трюк рашиста гебнявый , сам подложил-сам обвиняю....
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В 1995 купили в Англии Форд Транзит у военных и на нем возвращались в Украину, так вот только по приезду под полом нашли пол ведра патронов. Проехали через Голландию, Германию, Польшу и никто не дадумался даже под сидения заглянуть, а там был оружейный сейф (правда пустой).
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Контрабанда боеприпасов в особо крупных размерах!
Всех погранцов наградить орденами и выписать денежные премии!
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