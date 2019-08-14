 Прикордонники Одеського загону виявили боєприпаси в автомобілі, який прибув зі США. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Під час заходів прикордонного контролю позашляховика, який прибув на одному з теплоходів зі США, спрацював службовий собака. Після чого, в ході поглибленого огляду транспортного засобу, під сидінням водія в спеціально обладнаному бардачку для інструментів військовослужбовці виявили 32 боєприпаси", - сказано в повідомленні.
Про цей факт було повідомлено в Нацполіцію. Патрони вилучено встановленим порядком.
Фото: пресслужба Держприкордонслужби
Это старая схема.
Ну мериканці! Шо творять! Цікаво, це Сорос, чи Ротшільд підкинув?
І як ці 122-мм ********** вмістилися в бардачку. Гарно шукали? Може під дном прихована мортира для таких мелкашек.
Но эти припасы пакуют в каждом гаражном кооперативы Украины..
Думаю владелец купил авто и даже не знал о схроне внутри.
Нельзя славянам и чебурекам с гор давать в руки оружие, менталитет и воспитание не то. Через год страна значительно поредеет.
Заказуйте краще електромобілі там все сложно, а електрошокери підкидати дорого))))..
Но там сами кинологи в шоке были))
Всех погранцов наградить орденами и выписать денежные премии!