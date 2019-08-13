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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Шоу-бізнес
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Все про:Зеленський (2383) гумор (347) Богдан Андрій (128)

 "95 квартал" заспівав про близькі стосунки Богдана із Зеленським. ВIДЕО

Гумористи з "95 кварталу" заспівали пісню про близькі стосунки президента України Володимира Зеленського з главою Офісу президента Андрієм Богданом.

Відповідне відео на своїй сторінці в Фейсбук розмістила Дарина Чиж, інформує Цензор.НЕТ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142745
 
   
 Топ коментарі
 
сами вы геи!!!.. мы просто близкие друзья!!!
"95 квартал" спел про близкие отношения Богдана с Зеленским - Цензор.НЕТ 6227
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раскудахтались порохоботы
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Цэ работа у них такая...
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фуфло гонят, не смешно

совершенно не раскрыта тема "а ручки то вот они"
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есть такая работа Родину продавать порохобот называется
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Думаю, що не привчили бо від його коментаря лайном смердить😼
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robot vertier

Ты бы Родину с поганой зеленью не путал, бы...
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з вас, убогіх ватних трололохів, ми вже 5 років ухахатуемось )))))) продовжуйте в тому ж темпі і далі нас радувати своєю тупістю )))))))
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когда же ты козу успеваешь доить,когда все время ухахатываешься,а свыней кормить? "95 квартал" заспівав про близькі стосунки Богдана із Зеленським - Цензор.НЕТ 6553
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Стесняюсь спросить, но кто из них женщина а кто мужчина?🤔
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О! Вот это уже "ближе к телу", как говорил Ги де Мопасан
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Вам еще смешно?
Через годик на стадионе Сантяго-де-Чили посмеетесь "95 квартал" заспівав про близькі стосунки Богдана із Зеленським - Цензор.НЕТ 1682
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Вот ,что значит пародия...про пепе ни слова
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Якось однаково,нехай місять глину,хоч до скону,так вони країну тягнуть в гузно.
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- Рассказать анекдот?
- Давай!
- Встречаются два мужика...
- Фууу, дальше не надо.
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Все происходящее похоже на то, если бьі тренер поехал головой, и, заменил игроков футболистов на кого попало, отвечая, «Да сезон начнется они научатся играть »
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Сочувствую геям, шутки шутками, но что то они уж слишком близкие.
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А шо Зеленский сам может сделать, если он: ни бе, ни ме.
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Зеленский может разбогатеить и стать президентом ,не то,что ты лузер обиженный "95 квартал" заспівав про близькі стосунки Богдана із Зеленським - Цензор.НЕТ 7783
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слышь, железяка!.. а тебя в Северодвинске собирали?!.. ну, в смысле, ты когда взорвешься?!
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ты описал момент твоего зачатия довольно подробно "95 квартал" заспівав про близькі стосунки Богдана із Зеленським - Цензор.НЕТ 1838
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И разбогатеет ОН, потому что есть лузеры, пишущие подобное
Но ведь Вы себя обиженным не будете чувствовать, правда?
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именно поэтому он и разбогател,из за комментов,вы лучше со своей козюлькой поиграйтесь
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Serhii Liushuk А шо Зеленский сам может сделать, если он: ни бе, ни ме.

тогда пусть постанывает..... "95 квартал" заспівав про близькі стосунки Богдана із Зеленським - Цензор.НЕТ 3165
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Показуха))) хотят показать что могут шутить про зеленского. Но уверен что все согласовано с ЗЕ)). НО уверен что он очень болезненно принимает все шутки про него в инете и фейсбуке
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А почему бы нет...раскрепощенным легче жить и работать
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Какие нафиг геи?!
Обыкновенные тридварасы
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О, Господи, а это еще кто такие?
Пусть уже лучше геями остаются ! "95 квартал" заспівав про близькі стосунки Богдана із Зеленським - Цензор.НЕТ 1289
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Шла к Кощею баба Ешка Чтоб потр*х*ться немножко, Обломал ее Кащей: Я теперь Ягуся, гей!
🤔
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Фотография, конечно, мерзкая. Но все-таки, думаю, суть там не в близких отношениях. Просто Богдан приставлен смотрящим к Зюзику, чтобы он не увлекался по своей артистической натуре истерика и не выходил за рамки предписанного ему сценария, исполняя роль президента, на которую его наняли. Ну и второе, сам же Зюзик кроме как зажигать огни, устраивая дешевые шоу вроде как в Житомире или Борисполе, ничего не умеет, а Богдан все-таки неглупый, помогает ему более-менее прилично изображать из себя вроде как президента.
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Людмила! Вы не учли фактор "красных труселей", подаренных Богданом наивному Вовке..
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проблема в безответственности умника
если получится - МЫ, если не получится - артист виноват
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ой дурааак "95 квартал" заспівав про близькі стосунки Богдана із Зеленським - Цензор.НЕТ 7282
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Пффф, у Лалахты вон эрекция от дэбильного текста.
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Все найкраще бачиться на відстані з Німеччини👻
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Время когда Зеленский лично озвучивал тексты из кремля и глумился над Украиной и украинцами прошло. Теперь другие делают то же самое. Главное, что нужно кремлю и **********, где эти тексты заказывают и пишут, чтобы украинцы похотливо ржали над властью. Любой украинской властью. Анальная тема это кацапы. Всегда кацапы. Ведь только у этого народа есть поговорка "Нету лучшего влагалища чем жопа пьяного товарища"... "95 квартал" заспівав про близькі стосунки Богдана із Зеленським - Цензор.НЕТ 2288

Зе!, кому теперь звонить будешь? А?
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Как умилительно, что зебобики, жря кактус и плача, стараются смеяться -партия приказала))))))))
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Ну ведь смешно.. У Зе большинство а ПО по допросам бегает.
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Смешно, что зебобики допросы свидетеля так серьезно воспринимают и надеются, что кого то посадят))) вот грех вам обижаться, что вас дебилами всего лишь зовут
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ВЛАДіМіР ССАНИЧ МІНЯЄ ПРОФЕСІЮ... "95 квартал" заспівав про близькі стосунки Богдана із Зеленським - Цензор.НЕТ 5486
Вдруг Андре в тишине
Постучался в двери.
Hеужель ты ко мне?
Верю и не верю!..
Дал совет хитрый дед,
Ленка голосила...
Столько лет, столько лет
Где тебя носило?..

Вдруг,на Банковой,скрипнула дверь -
Все мне ясно стало теперь.
Сколько серий был я Слугой
Ради этой встречи с тобой.
Двадцать раз я плыл за моря,
Знаю, это было не зря,
Да, Валерьич, было не зря,
Hе напрасно было!

Ты пришёл, всё сбылось,
И не жди ответа,
Без тебя как жилось
При барыгах этих...
Тот, кто ждёт, все снесёт,
Лохи - это сила!
Лишь бы всех нас за всё
Опосля не били...
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при Порошенко смеялись с *****, а теперь с Зеленского. так что же между ними (Володями) общего?
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Да из *****, мьі в 2014 смеялись с кровавьіми слезами на глазах...
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Тебя на*бали, Вова. Не было никакого хлебного перемирия

Настоящая трагедия воюющей страны в том, что избранный президент этой страны гибель защитников Украины на фронте считает "инцидентом". Вот как поножовщину в кабаке. Или драку в международном в аэропорту.

Он так видит. Он так считает.

Зеленский всю войну прожил в своем манямирке лиги смеха, сериалов, корпоративов и квартала 95. Где основное место занимали деньги, которые он зарабатывал в России. Роялти, знаете ли.

О том, что происходит в Украине он слышал из новостей 1+1 и со слов людей, которым доверял.

Которые были в мирке сериалов, лиги смеха и квартала. То есть тех самых людей, которые готовили эти самые новости.

Новости, в которых войну ведет Порошенко ради личного обогащения.

В которых стоит только перестать стрелять, и 40 тысяч боевиков испарятся бесследно.

В которых можно просто поговорить с Путиным.

И сразу все боевики, съехавшиеся со всей России, бросят оружие, пойдут работать в затопленные ими шахты, на заводы, которые вырезали на металл и вывезли в РФ, и начнут жить мирно и любить всех в Украине. Потому что олигархов, зарабатывающих на войне, больше не будет.

А там, глядишь, и Крым вернут. И войдет в историю простой кривбасский парень Вова Зеленский, добившийся всего сам, как великий миротворец и миритель.

Вова, он же артист. Он же амбициозен. Ему нужны аплодисменты и овации. И купался бы он в лучах славы всю жизнь.

Но потом что-то пошло не так. Путин через Жириновского сказал, что не собирается встречаться и что-то обсуждать. Как минимум пока.

А потом Вова приказал прекратить стрелять.

Но почему-то при всей персональной ответственности террористов, о которой заявил Роман Бессмертный, боевики и Бессмертного, и Вову на бую вертели. И продолжали стрелять.

Потому что им плевать на Вову из кривбасса, которого какие-то укры выбрали президентом. Потому что они там, у себя в дыре, человеки с ружьем, цари и боги.

Потому что их десятки тысяч. И за свое благополучие они готовы убивать. Всех. Потому что больше некуда им деваться и нечего делать. Только воевать, убивать и грабить.

А еще Вове рассказывали люди, которым он доверяет, что вся проблема в том, что Порошенко не давал возить туда колбасу. И не пускал с оккупированных территорий людей в Украину.

Что стоит только открыть мост в Станице, и на Счастье, как полноводная река, с любовью хлынут в Украину соскучившиеся по ней, поссоренные олигархами украинцы.

Стоит только снять "блокаду", и поедут в Луганск и Донецк товары, по которым исстрадался благодарный дамбасский народ. Эту же теорию для пипла подтверждает одна из говорящих голов Коломойского.

Кто и какими силами сможет гарантировать выполнение законов Украины на территории контролируемой боевиками - это никого не интересует. Как будут защищать товар и деньги на территории, где рулят бандиты, - тоже не важно.

Вот так думал Вова. Но самое паскудное, что все те, кто знают настоящее положение вещей, засунули языки в жопу и стали Вове холуйски подыгрывать в его невежестве. Начали создавать картинку мира, в которой Зеленский прав.

Что нет обстрелов, что нет потерь. Что все хорошо, и стоит только запилить видео, как проблема сама исчезнет и рассосется. Не рассосется.

У нас война, Вова. Война за Независимость Украины.

Война с империей, которая с разной интенсивностью ведется более 300 лет. И империя - это не те добрые люди, которые смотрят твои сериалы и пускают слюни умиления.

А те люди, которые миллионами убивали украинцев. Для которых Украины не может быть в их мире. Это те люди, которые после просмотра твоего сериала, обтерев слюни, отправят на голодную смерть и в лагеря миллионы людей. Потому что империя не сможет существовать без Украины. Потому что независимость Украины - это начало краха империи.

У меня претензии не к Зеленскому сейчас. У меня сейчас претензии к тем негодяям, которые, зная все тонкости и имея всю полноту картины, поддакивают Зеленскому в его прожектах.

Вова, это не сцена. Это не шутка, которая не "зашла". Это не сцена в сериале, которую можно переснять. Это нельзя откатить. Это война и гибель людей. Молодых и не очень. Тех, чьи родители и дети с сегодняшнего дня начали тебя проклинать. Тебя и твою семью. Потому что потеряли самых близких людей.

Тебя на*бали, Вова. Не было никакого хлебного перемирия. Каждый день были обстрелы. И практически каждый день были потери.

И каждый день кто-то начинал ненавидеть тебя. Потому что это война, Вова.

И это ты убиваешь наших людей. Тем, что убеждаешь их в том, что у нас перемирие.

Потому что даешь противнику время наращивать силы.

Потому что вместе с Бессмертным заявил о прекращении огня.

Понимаешь, Вова, люди действительно устали на фронте. Но они не хотят просто перестать стрелять. Они не хотят "закончить" войну.

Они хотят победить в войне. И защитить Независимость Украины.
Роман Доник
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Нам конечно очень повезло, всей Украине, что Зеленский согласился идти в президенты - иначе президентом бы сейчас была Тимошенко (свят,свят) или Порошенко (сгинь, нечистая сила!).
Обратная сторона неопытности Зеленского в политике - вот такие Богданы и иже с ними. Но уверена, Богдана скоро уберут, даже друзья Зеленского из Квартала понимают, что он зарвался.
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Навеяло:
- Доктор, я когда кушаю красную икру, какаю красной икрой, а когда кушаю чёрную, какаю чёрной.
- А вы ешьте говно, тогда будете с...ть, как все нормальные люди.
🤔
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Вывода два. Агутин - гений. Показанный юмор - гавно.
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Петики, вы совсем сдурели, куда спать! Вам платят за посты. Такая тема!
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