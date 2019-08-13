 "95 квартал" заспівав про близькі стосунки Богдана із Зеленським. ВIДЕО

Відповідне відео на своїй сторінці в Фейсбук розмістила Дарина Чиж, інформує Цензор.НЕТ.
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"Квартал 95" вже запланував зйомки без Зеленського. ВIДЕО
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+24
Клоунада наше всё!
+21
сами вы геи!!!.. мы просто близкие друзья!!!
+20
Тьфу, глядь! 🤢
совершенно не раскрыта тема "а ручки то вот они"
Ты бы Родину с поганой зеленью не путал, бы...
а у тех - обе бабы
Через годик на стадионе Сантяго-де-Чили посмеетесь
- Давай!
- Встречаются два мужика...
- Фууу, дальше не надо.
Но ведь Вы себя обиженным не будете чувствовать, правда?
Вы таки чувствуете себя обиженным
тогда пусть постанывает.....
Полегчало!
Обыкновенные тридварасы
Пусть уже лучше геями остаются !
🤔
если получится - МЫ, если не получится - артист виноват
Зе!, кому теперь звонить будешь? А?
Вдруг Андре в тишине
Постучался в двери.
Hеужель ты ко мне?
Верю и не верю!..
Дал совет хитрый дед,
Ленка голосила...
Столько лет, столько лет
Где тебя носило?..
Вдруг,на Банковой,скрипнула дверь -
Все мне ясно стало теперь.
Сколько серий был я Слугой
Ради этой встречи с тобой.
Двадцать раз я плыл за моря,
Знаю, это было не зря,
Да, Валерьич, было не зря,
Hе напрасно было!
Ты пришёл, всё сбылось,
И не жди ответа,
Без тебя как жилось
При барыгах этих...
Тот, кто ждёт, все снесёт,
Лохи - это сила!
Лишь бы всех нас за всё
Опосля не били...
Настоящая трагедия воюющей страны в том, что избранный президент этой страны гибель защитников Украины на фронте считает "инцидентом". Вот как поножовщину в кабаке. Или драку в международном в аэропорту.
Он так видит. Он так считает.
Зеленский всю войну прожил в своем манямирке лиги смеха, сериалов, корпоративов и квартала 95. Где основное место занимали деньги, которые он зарабатывал в России. Роялти, знаете ли.
О том, что происходит в Украине он слышал из новостей 1+1 и со слов людей, которым доверял.
Которые были в мирке сериалов, лиги смеха и квартала. То есть тех самых людей, которые готовили эти самые новости.
Новости, в которых войну ведет Порошенко ради личного обогащения.
В которых стоит только перестать стрелять, и 40 тысяч боевиков испарятся бесследно.
В которых можно просто поговорить с Путиным.
И сразу все боевики, съехавшиеся со всей России, бросят оружие, пойдут работать в затопленные ими шахты, на заводы, которые вырезали на металл и вывезли в РФ, и начнут жить мирно и любить всех в Украине. Потому что олигархов, зарабатывающих на войне, больше не будет.
А там, глядишь, и Крым вернут. И войдет в историю простой кривбасский парень Вова Зеленский, добившийся всего сам, как великий миротворец и миритель.
Вова, он же артист. Он же амбициозен. Ему нужны аплодисменты и овации. И купался бы он в лучах славы всю жизнь.
Но потом что-то пошло не так. Путин через Жириновского сказал, что не собирается встречаться и что-то обсуждать. Как минимум пока.
А потом Вова приказал прекратить стрелять.
Но почему-то при всей персональной ответственности террористов, о которой заявил Роман Бессмертный, боевики и Бессмертного, и Вову на бую вертели. И продолжали стрелять.
Потому что им плевать на Вову из кривбасса, которого какие-то укры выбрали президентом. Потому что они там, у себя в дыре, человеки с ружьем, цари и боги.
Потому что их десятки тысяч. И за свое благополучие они готовы убивать. Всех. Потому что больше некуда им деваться и нечего делать. Только воевать, убивать и грабить.
А еще Вове рассказывали люди, которым он доверяет, что вся проблема в том, что Порошенко не давал возить туда колбасу. И не пускал с оккупированных территорий людей в Украину.
Что стоит только открыть мост в Станице, и на Счастье, как полноводная река, с любовью хлынут в Украину соскучившиеся по ней, поссоренные олигархами украинцы.
Стоит только снять "блокаду", и поедут в Луганск и Донецк товары, по которым исстрадался благодарный дамбасский народ. Эту же теорию для пипла подтверждает одна из говорящих голов Коломойского.
Кто и какими силами сможет гарантировать выполнение законов Украины на территории контролируемой боевиками - это никого не интересует. Как будут защищать товар и деньги на территории, где рулят бандиты, - тоже не важно.
Вот так думал Вова. Но самое паскудное, что все те, кто знают настоящее положение вещей, засунули языки в жопу и стали Вове холуйски подыгрывать в его невежестве. Начали создавать картинку мира, в которой Зеленский прав.
Что нет обстрелов, что нет потерь. Что все хорошо, и стоит только запилить видео, как проблема сама исчезнет и рассосется. Не рассосется.
У нас война, Вова. Война за Независимость Украины.
Война с империей, которая с разной интенсивностью ведется более 300 лет. И империя - это не те добрые люди, которые смотрят твои сериалы и пускают слюни умиления.
А те люди, которые миллионами убивали украинцев. Для которых Украины не может быть в их мире. Это те люди, которые после просмотра твоего сериала, обтерев слюни, отправят на голодную смерть и в лагеря миллионы людей. Потому что империя не сможет существовать без Украины. Потому что независимость Украины - это начало краха империи.
У меня претензии не к Зеленскому сейчас. У меня сейчас претензии к тем негодяям, которые, зная все тонкости и имея всю полноту картины, поддакивают Зеленскому в его прожектах.
Вова, это не сцена. Это не шутка, которая не "зашла". Это не сцена в сериале, которую можно переснять. Это нельзя откатить. Это война и гибель людей. Молодых и не очень. Тех, чьи родители и дети с сегодняшнего дня начали тебя проклинать. Тебя и твою семью. Потому что потеряли самых близких людей.
Тебя на*бали, Вова. Не было никакого хлебного перемирия. Каждый день были обстрелы. И практически каждый день были потери.
И каждый день кто-то начинал ненавидеть тебя. Потому что это война, Вова.
И это ты убиваешь наших людей. Тем, что убеждаешь их в том, что у нас перемирие.
Потому что даешь противнику время наращивать силы.
Потому что вместе с Бессмертным заявил о прекращении огня.
Понимаешь, Вова, люди действительно устали на фронте. Но они не хотят просто перестать стрелять. Они не хотят "закончить" войну.
Они хотят победить в войне. И защитить Независимость Украины.
Роман Доник
Обратная сторона неопытности Зеленского в политике - вот такие Богданы и иже с ними. Но уверена, Богдана скоро уберут, даже друзья Зеленского из Квартала понимают, что он зарвался.
- Доктор, я когда кушаю красную икру, какаю красной икрой, а когда кушаю чёрную, какаю чёрной.
- А вы ешьте говно, тогда будете с...ть, как все нормальные люди.
🤔