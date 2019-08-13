 "Є моя публічна позиція, і вона не до двору", - Безсмертний про причини звільнення. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Безсмертний сказав в ефірі телеканалу 24.
"Таємниці в цьому немає. Є моя публічна позиція. І це позиція не тільки стосовно тактики дій у переговорній групі, а й стосовно тактики дій на лінії розмежування. Якщо взяти історію за три останні місяці, то я чесно, коректно, відкрито говорив, що тут треба діяти так, а тут ось так ... І очевидно, така позиція не до двору. Але це право президента - призначити, звільнити", - пояснив свою точку зору Безсмертний.
Скоро
минає 100 днів керівництва нового Президента, а мені вже не хочеться
писати слово "президент" з великої літери. Жаль... Сумно і прикро. А вам
з 73% ні?
І ви не перші.... яких "убрали". Не спасли навіть піраміди...
о гоподи
Так колись і з Гітлером братались.
С 1 мая в Украине начинает действовать новая цена на газ для населения и тепловой генерации, утвержденная на май текущего года на уровне 8247 гривень за тысячу кубометров (раньше было 8550 гривень).
Соответствующее решение было принято в конце апреля Кабинетом министров и НАК "Нафтогаз Украины".
В начале апреля "Нафтогаз" выполнил распоряжение правительства и снизил цену на газ для населения с апреля 2019 года с 8,55 грн за куб до 8,38 грн за куб - то есть на 17 копеек за куб.""Подчеркивается, что по сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%."
Итак, т.н. офис президента анонсировал пресс-конференцию "владимира" на которой он отчитается за сто дней работы на посту президента.
Что ж, ребята в ОП всегда так заняты, поможем им составить план отчета о работе "владимира". Итак, успехи "владимира" за сто дней президентства :
1. Спас друга. Переименовал администрацию президента в офис президента для того, чтоб люстрированный чиновник (презираемый даже рыговскими коллегами отпетый взяточник) А.Богдан смог работать на посту главы офиса.
2. Спас страну. Подписал указ о роспуске действующей Рады за полгода до окончания ее полномочий - спас страну Украина от проукраинского большинства в Раде. (Создал попутно сомнительный прецедент с неконституционностью указа - но то такое.)
3. Выполнил обещание. Никакого кумоства при раздаче должностей. Друг детства Баканов как глава СБУ - не кум, а просто друг детства.
4. Хорошо работающий президент - хорошо отдыхающий президент. Не вылазил на выходных с пляжей Одессы, посещал "Лигу смеха", бухал с друзьями в пивбарах, ходил на футбол и концерты.
5. Смелый президент. Дважды сам позвонил вражескому путину и смело поползал перед ним на коленках, что-то там выпрашивая. И плевать, что западные партнеры рекомендовали ему не разговаривать с путиным сам на сам - они ничего не понимают в политике.
6. Проявил свои лучшие профессиональные качества, клоунские, при зарубежных визитах.
7. Проявил свои лучшие профессиональные качества, актерские, при вычитывании чиновников в стране.
8. Успокоил население страны. Приятно разволновавшееся население страны успокоил в вопросах о том, что тарифы будут снижены, а зарплата учителей будет 4000 уе.
9. Посадил друга-олигарха. Посадил друга-олигарха в кресло пилотов самолетов перевозящих первых лиц государства. Авиакомпания каломойского выиграла тендер на это.
10. Установил личный президентский рекорд. В среднем каждый день и 17 часов нарушал законы Украины. Сайт ze.live ведет отсчет.
Отличная "работа", "владимир"!
У журнашлюшек после такого отчета намокнут записные книжки и диктофоны! Особенно у журнашлюшек канала 1+1, зебабель, укрправда, громадського и т.д. и т.д.
Дмитрий Чекалкин.
поздоровляю ...
А от вас - поровшивих негідників, котрі за гроші бариги створюють фон загальноукраїнської ненависті до Зеленського, до буцигарні посадить.
Я, до прикладу, вивчав математичну статистику і ніяк не можу зрозуміти як таке може бути: 73% населення голосувало за Зеленського - а на бутусному форумі вас - 8%-процентщиків - чомусь 80% (?!).
Може пан Бутусов допоможе розібратись? А заодно і пояснить чому антисемітські та інші нецензурні пости не видаляються, якщо вони адресовані Президенту Зеленському?
Що, працюють офшорні гроші Порошенка?
Вам, пані Севаст ьянова, не хочеться розігнатись - і роз....ярити свою розумну голову об бетонну сітну?
"Последние месяцы я открыто и честно говорил, как нужно действовать", - сказал Роман Бессмертный.- Ведь я понимаю, что может быть дальше, поэтому корректно высказывался. Начиная с того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны, его нужно делать. Не надо звонить Путину, а надо действовать, к тому же резко и последовательно. Я не могу понять, почему сильная Украина показывает свою боязнь относительно неорганизованной России, и то, почему не отвечают на фронте, когда идет обстрел....Очевидно, что такая позиция не "ко двору". Тем более, это право президента. Единственное, сейчас жаль, что я потратил 2 месяца и за это время подготовил указ, который должен нормировать работу делегации. Также подготовил проект закона, где заложена совсем другая модель достижения мира в войне", - добавил Бессмертный.
Не зная или недооценивая врага непростительная ошибка.
Не положено!
Жодного мать його факту...
клоуни олігархів то в зелебобів нові обличчя.
"ржу, нє могу ! "
Заскріню у скриню.
сеча-лка - це вже новий рівень технології
назначет вместо него Яроша !!!
Це 100%
Народ делегировал свою волю президенту. Президент и проводит соответствующую политику.
Захотел бы народ, чтобы позиция Безсмертного была бы внедрена, дерегировал бы ему полномочия
Помста вийшла дрібна , підла і на шкоду країні і всім .