EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Суспільство
  5036  93
Все про:Безсмертний (98) звільнення (606)

 "Є моя публічна позиція, і вона не до двору", - Безсмертний про причини звільнення. ВIДЕО

Роман Безсмертний заявив, що причиною його звільнення з Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі є його публічна позиція, яка не збігається з баченням президента Володимира Зеленського та його команди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Безсмертний сказав в ефірі телеканалу 24.

"Таємниці в цьому немає. Є моя публічна позиція. І це позиція не тільки стосовно тактики дій у переговорній групі, а й стосовно тактики дій на лінії розмежування. Якщо взяти історію за три останні місяці, то я чесно, коректно, відкрито говорив, що тут треба діяти так, а тут ось так ... І очевидно, така позиція не до двору. Але це право президента - призначити, звільнити", - пояснив свою точку зору Безсмертний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звільнення Безсмертного з ТКГ послаблює позиції Зеленського на переговорах з Росією, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142717
 
   
 Топ коментарі
 
только дураки во власти не хотят слышать правду о том что происходит
 показати весь коментар
 
Зеля слил опытного умного политика.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
только дураки во власти не хотят слышать правду о том что происходит
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я не могу понять , за шо этот попугай Рома зарплату получал из бюджета "Есть моя публичная позиция, и она не ко двору", - Безсмертный о причинах увольнения - Цензор.НЕТ 8984
 показати весь коментар
 
 
так конституция же не годится , ее менять будут "Есть моя публичная позиция, и она не ко двору", - Безсмертный о причинах увольнения - Цензор.НЕТ 1011
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Так он же из "Любих друзів". Кодла Юща - Мародёра.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Он никогда не был ни тем, ни другим..Бывший учитель истории, соратник Ющера, все эти годы грелся в теплом комфортном месте, ни рыба, ни мясо...и все, вот и весь его послужной список.
 показати весь коментар
 
Ну чучма самое то 😄 Отец украинского олигархата
 показати весь коментар
 
 
Ну да учитель для Зеленых это не круто, вот школа, ПТУ это подходящие кадры.
 показати весь коментар
 
 
🤡🐒,что оно может слить,сказал папа💩мой-так надо,а ему враг Украины портной
 показати весь коментар
 
Скоро минає 100 днів керівництва нового Президента, а мені вже не хочеться писати слово "президент" з великої літери. Жаль... Сумно і прикро. А вам з 73% ні?
 показати весь коментар
 
 
Лидия Севастьянова
Скоро
минає 100 днів керівництва нового Президента, а мені вже не хочеться
писати слово "президент" з великої літери. Жаль... Сумно і прикро. А вам
з 73% ні?
"Есть моя публичная позиция, и она не ко двору", - Безсмертный о причинах увольнения - Цензор.НЕТ 8335

 показати весь коментар
 
 
Якщо так буде і далі... то вам тут не жити.....
І ви не перші.... яких "убрали". Не спасли навіть піраміди...
 показати весь коментар
 
 
Прошу прощения? Насчёт пирамид я что-то не совсем... с вашего позволения.
 показати весь коментар
 
Это твоя проблема а я Президенту Зеленскому благодарен за то что он как и обещал снизил цену на тарифы ЖКХ для населения и скорее хочется твою фамилию с мленькой буквы написать..
 показати весь коментар
 
 
Не хлібом єдиним.... (с). І мова не про моє прізвище, а про Гаранта. І, доречі, про тарифи: не Президент їх знижує чи підвищує. Прерогатива Кабміну, який є діючий від старої влади.
 показати весь коментар
 
 
Нет Солнышко.. именно хлебом! Для духовных целей есть церковь с тамошними главами а президент нужен как раз для экономической и политической стабильности в стране.. Зе обещал! Зе сделал именно при Зе а значит это Зе заставил этот кабмин у Петя вот чего то не получалось он только наоборот цену поднимал.
 показати весь коментар
 
 
Так само і Європа вважає, коли зливає Україну у гонитві за російськіми грошима.
Так колись і з Гітлером братались.
 показати весь коментар
 
 
Тут есть одна проблема.. Украина требует от Европы вводить санкции против РФ но сама с ней же активно все эти пять лет торгует.. то европейцы и думают- чего нам страдать из за санкций которые чувствительны и для них тоже когда сама Украина не брезгует бизнесом с агрессором.
 показати весь коментар
 
 
Це кацапський троль. Там нижче він спалився на підлога-тесті.
 показати весь коментар
 
І де ж там про "радетеля" зЕ? "Кабинет министров обязал "Нафтогаз Украины" снизить цену на газ для населения в июле еще на 650 гривень за тысячу кубических метров.
С 1 мая в Украине начинает действовать новая цена на газ для населения и тепловой генерации, утвержденная на май текущего года на уровне 8247 гривень за тысячу кубометров (раньше было 8550 гривень).
Соответствующее решение было принято в конце апреля Кабинетом министров и НАК "Нафтогаз Украины".
В начале апреля "Нафтогаз" выполнил распоряжение правительства и снизил цену на газ для населения с апреля 2019 года с 8,55 грн за куб до 8,38 грн за куб - то есть на 17 копеек за куб.""Подчеркивается, что по сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 648 грн, или на 11,7%." "Є моя публічна позиція, і вона не до двору", - Безсмертний про причини звільнення - Цензор.НЕТ 8799
 показати весь коментар
 
 
Не видавайте бажане за дійсне. Зеленський має таке саме відношення до зниження тарифів, як пуйло до освоєння Марсу.
 показати весь коментар
 
 
Це тобі особисто снизили цену? бо я не помітив цього у платіжках...
 показати весь коментар
 
 
Ми з сусідами плачемо від щастя: у платіжках за газ стоїть 21.26 на рило, а раніш була жахлива цифра 26...28! Проте рахунки за гарячу воду (тим у кого нема лічильників) - зросли з 170 до 240 грн (десь так). ЗРАААААДА!!!!
 показати весь коментар
 
 
Де ти живеш, шо ти куриш, які тарифи снізіл, коли ти останній раз послуги сплачував????
 показати весь коментар
 
 
Поможем преЗЕденту!
Итак, т.н. офис президента анонсировал пресс-конференцию "владимира" на которой он отчитается за сто дней работы на посту президента.
Что ж, ребята в ОП всегда так заняты, поможем им составить план отчета о работе "владимира". Итак, успехи "владимира" за сто дней президентства :
1. Спас друга. Переименовал администрацию президента в офис президента для того, чтоб люстрированный чиновник (презираемый даже рыговскими коллегами отпетый взяточник) А.Богдан смог работать на посту главы офиса.
2. Спас страну. Подписал указ о роспуске действующей Рады за полгода до окончания ее полномочий - спас страну Украина от проукраинского большинства в Раде. (Создал попутно сомнительный прецедент с неконституционностью указа - но то такое.)
3. Выполнил обещание. Никакого кумоства при раздаче должностей. Друг детства Баканов как глава СБУ - не кум, а просто друг детства.
4. Хорошо работающий президент - хорошо отдыхающий президент. Не вылазил на выходных с пляжей Одессы, посещал "Лигу смеха", бухал с друзьями в пивбарах, ходил на футбол и концерты.
5. Смелый президент. Дважды сам позвонил вражескому путину и смело поползал перед ним на коленках, что-то там выпрашивая. И плевать, что западные партнеры рекомендовали ему не разговаривать с путиным сам на сам - они ничего не понимают в политике.
6. Проявил свои лучшие профессиональные качества, клоунские, при зарубежных визитах.
7. Проявил свои лучшие профессиональные качества, актерские, при вычитывании чиновников в стране.
8. Успокоил население страны. Приятно разволновавшееся население страны успокоил в вопросах о том, что тарифы будут снижены, а зарплата учителей будет 4000 уе.
9. Посадил друга-олигарха. Посадил друга-олигарха в кресло пилотов самолетов перевозящих первых лиц государства. Авиакомпания каломойского выиграла тендер на это.
10. Установил личный президентский рекорд. В среднем каждый день и 17 часов нарушал законы Украины. Сайт ze.live ведет отсчет.
Отличная "работа", "владимир"!
У журнашлюшек после такого отчета намокнут записные книжки и диктофоны! Особенно у журнашлюшек канала 1+1, зебабель, укрправда, громадського и т.д. и т.д.

Дмитрий Чекалкин.
 показати весь коментар
 
 
Не хочется - не пишіть. В чому проблема?
 показати весь коментар
 
зрозуміло..тактика така президента--на окупованих територіях нехай будуть"лднр" і з ними торгувати"там же наши люди".тому і "перемир'я" і розмінування і "не стрелять в атвет"тим більше що їх апартізавалі
поздоровляю ...
 показати весь коментар
 
 
а підорація не причьом..гаварите с жителямі данбаса...Ахметов хоче бізнес..і так далі по плану
 показати весь коментар
 
 
Этот русофоб предлогал стрелять в мирных ополченцев и не приклонять колени перед вовой Х? Ну тогдя понятно, такая позиция ЗекоМанду не устроит...
 показати весь коментар
 
 
Ти недобачаєш, чи проблеми зі сприйняттям тексту? Тут все вірно, приблизно половина від кількості усіх виборців проголосували за приЗєдента...
 показати весь коментар
 
Там санітара рядом немає? Чи ти в школі підручник математики скурив???? За ЗЕ 73%!!! А безмозких у нас 8,+12,+хто за голос....Ну добре,згоден,майже половина! "Є моя публічна позиція, і вона не до двору", - Безсмертний про причини звільнення - Цензор.НЕТ 1972
 показати весь коментар
 
Похоже, наш Зю не верит, что бежать будет дальше Ростова...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Нікуди він не буде "біжати",
А от вас - поровшивих негідників, котрі за гроші бариги створюють фон загальноукраїнської ненависті до Зеленського, до буцигарні посадить.
Я, до прикладу, вивчав математичну статистику і ніяк не можу зрозуміти як таке може бути: 73% населення голосувало за Зеленського - а на бутусному форумі вас - 8%-процентщиків - чомусь 80% (?!).
Може пан Бутусов допоможе розібратись? А заодно і пояснить чому антисемітські та інші нецензурні пости не видаляються, якщо вони адресовані Президенту Зеленському?
Що, працюють офшорні гроші Порошенка?
 показати весь коментар
 
 
Может потому что читать и анализировать что то на новостных ресурсах в интернете для 73% это и есть высшая математика, проще г+г посмотреть и в инстаграмме посидеть?
 показати весь коментар
 
 
Просто зебілам більш до вподоби тєлєвізар, а не інтернет. Тим більш політичні ресурси в ньому.
 показати весь коментар
 
 
зельоні насєкомиє не знають шо таке тирнет. Їм вистачає ящика напоненого лайном Г+Г
 показати весь коментар
 
 
Я тоже учила мат.статистику в университете и, коллега, подтверждаю. Так не бывает.
 показати весь коментар
 
Ваш пу побежит дальше,если успеет конечно... "Є моя публічна позиція, і вона не до двору", - Безсмертний про причини звільнення - Цензор.НЕТ 9424
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Вже минається 5 рік війни з РФ. А стара влада не хоче відпускати важелі: барига весь з головою в офшорах, його Клімкін - у відпустці, Грицак - у відпустці, Юра-неук що на Генпрокурора призначили - у відпустці... 450 пдрсв з ВР - у відпустці....
Вам, пані Севаст ьянова, не хочеться розігнатись - і роз....ярити свою розумну голову об бетонну сітну?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
І так видно, що ти даун. Для чого ще було підписуватись?
 показати весь коментар
 
 
Порядні люди до жінок з такими словами не звертаються. Хам!
 показати весь коментар
 
 
////
"Последние месяцы я открыто и честно говорил, как нужно действовать", - сказал Роман Бессмертный.- Ведь я понимаю, что может быть дальше, поэтому корректно высказывался. Начиная с того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны, его нужно делать. Не надо звонить Путину, а надо действовать, к тому же резко и последовательно. Я не могу понять, почему сильная Украина показывает свою боязнь относительно неорганизованной России, и то, почему не отвечают на фронте, когда идет обстрел....Очевидно, что такая позиция не "ко двору". Тем более, это право президента. Единственное, сейчас жаль, что я потратил 2 месяца и за это время подготовил указ, который должен нормировать работу делегации. Также подготовил проект закона, где заложена совсем другая модель достижения мира в войне", - добавил Бессмертный.
 показати весь коментар
 
 
Не это главное. Главное, что некто Зеленский думает, что некто Путин перед ним...человек.
Не зная или недооценивая врага непростительная ошибка.
 показати весь коментар
 
 
І жодної конкретики... Моя позиція... В звіздьожі... І в зароблянні бабок...
Жодного мать його факту...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
О, Боже! Какой незаменимый! Вялый демагог. Типа недоразвитого юща-пчеловода. Все правильно в шею гнать, пусть теперь идёт на Первом мыслями по древу растекается и теребит своего ужика.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Старый совковый рудимент..а я все удивлялась, как это Зе до сих пор терпит этого Ющенковского соратника.
 показати весь коментар
 
 
То ли Разумков и Богдан новая элита 😀
 показати весь коментар
 
 
И оба на Януковича не работали никогда никогдашеньки.
 показати весь коментар
 
 
клерки олігархів,
клоуни олігархів то в зелебобів нові обличчя.
"ржу, нє могу ! "
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Таким как Безсмертный, Геращенко, Береза только поросятам хвосты крутить в свинарнике а не представлять страну на международной арене и возвращение россии в ПАСЕ тому пример.
 показати весь коментар
 
 
Ну Зеля Свинарчука туда назначил. Зебилы довольны? 😁
 показати весь коментар
 
 
Я правильно зрозумів, що для вас проукраїнські політики не ко подвір'ю, бо краще якийсь божий кульбаба, що коштує на колінах і вибачається перед ******? Але не забувайте, що як надійдуть кацапи - борошна гарантовані УСІМ, незалежно від "хто за кого голосував". І крим НЕ БУДЕ українським - він буде РОСІЙСЬКИМ, де "...забули, що таке мило і сеча-лка, бо води ні, як власне і в якійсь рязані". Усвідомте ці перспективи.
 показати весь коментар
 
 
Политик в первую очередь должен быть умным и дипломатичным а не как *проукраинский* Парубий со справкой умственно отсталого.
 показати весь коментар
 
Спалився, "українець" ти наш щирий "Є моя публічна позиція, і вона не до двору", - Безсмертний про причини звільнення - Цензор.НЕТ 9623
Заскріню у скриню.
 показати весь коментар
 
 
Да на здоровье.. только чем и кому это поможет..? Дурак и в Африке дурак хоть украинец хоть поляк хоть тумба юмба.. беда таких людей иметь у власти .
 показати весь коментар
 
Спалилася нуляча кацапа. "Є моя публічна позиція, і вона не до двору", - Безсмертний про причини звільнення - Цензор.НЕТ 7166
сеча-лка - це вже новий рівень технології
 показати весь коментар
 
Це все результат роботи зе-бид.а , і ПАСЕ і дещо інше.
 показати весь коментар
 
 
Причем тут Зе к депутатской украинской делегации? Там на соседней ветке твои друзья кричат что это не Зеленского а камбина якобы заслуга что он понизил цену на тарифы ЖКХ.. тоесть я уже понял что в понимании порохобота случись что то плохое Зе виноват- случись что то хорошее - так то не его заслуга .
 показати весь коментар
 
нихера не вижу проблемы ...
назначет вместо него Яроша !!!
 показати весь коментар
 
чудова умовно ідея. Гробів стане більше.Ярош взагалі недороблений бандит за гроші януковича, такий собі провокатор
 показати весь коментар
 
Не. Задумали в кремле и генштабе расии, а зелёный человечек берёт под козырёк и исполняет приказы.
 показати весь коментар
 
Вихід Безсмертного з переговорного процесу - ЦЕ КАТАСТРОФА ! Бо в нього Єдиного було стратегічне БАЧЕННЯ як це робити і в якому форматі ! Надії на те що ЗЕ хоч чомусь сможе навчитися тануть як сніг у спеку
 показати весь коментар
 
 
Это называется «неадекватные амбиции»

Народ делегировал свою волю президенту. Президент и проводит соответствующую политику.

Захотел бы народ, чтобы позиция Безсмертного была бы внедрена, дерегировал бы ему полномочия
 показати весь коментар
 
 
Безсмертный думал, что он безсмертный 😁
 показати весь коментар
 
 
Чого цей вуж - чахлик невмирущий досягнув за час 5 річний в команді порошенка.? Одне що лиш умняками говорити. Дрантива коза цей - Безсмертний - балачок багато - толку - ноль.
 показати весь коментар
 
 
Просто немає слів. Новий гарант планомірно зливає Україну кацапам. То дзвонить путлеру просить повпливати на обдроченцєв (а те що половина з них кадрові військові небачить), то данилюк розповідає ввс що в нас діє перемир'я (а те що за час перемир'я вбили вже 8 наших героїв воно не бачить), і вишенька на тортику - самого притомного в мінській межпухе звільняє бо той йому правду в рило каже. Ну-ну...
 показати весь коментар
 
 
Какая позиция может быть у проститутки????? Я фигею прям....
 показати весь коментар
 
Да завали хлєбало уже, зебіл, засрав уже весь чат своїми шмарклями
 показати весь коментар
 
 
Тобі з ноги завалити? Бо руки об шлюху кацапську марати западло....І то не шмарклі,витягни лизало з моєї дупи,шваль парашна.
 показати весь коментар
 
Так я зразу зрозумів . Підленька дрібна помста , підленької дрібної людини . Але ж на правду гріх ображатися : дзвонити х у й л у - позорно і гнило , не відповісти вогнем за вбивство 4-х наших солдатів - це вже зрада Батьківщини , а не просто "сцикотно" чи "нада пагаваріть".
Помста вийшла дрібна , підла і на шкоду країні і всім .
 показати весь коментар
 
 
Молодець! Патріот! Розумна людина. Погано, що таких людей дуже мало і таких людей наше суспільство і злочинна влада не любить. Тому і маємо те що маємо...... Сумна картина маслом. А Томенко, а Катеренчук і ще є гарні та порядні люди їх меншість, але саме до них потрібно прислуховуватися. Це люди, які є патріотами та справжніми українцями їх теж собаки затерли. А суспільство восновному тупе і голосує за злодіїв, жидів та клоунів.... От скажіть, як би В другому турі виборів був Безсмертний та порошенко, або Безсмертний та зеленський за кого б ви проголосували?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору