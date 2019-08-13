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 Спецслужби РФ через профілі жінок у соцмережах намагаються вербувати українських військових, - СБУ. ВIДЕО

Військова контррозвідка Служби безпеки України фіксує численні спроби вербування представниками російських спецслужб і підконтрольних їм так званих "МГБ Д/ЛНР" українських військовослужбовців шляхом встановлення особистих контактів у соціальних мережах під виглядом осіб жіночої статі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби, зокрема, викрили вербувальний підхід ФСБ РФ до керівника підрозділу Збройних сил України, який проходить службу в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"Через одну з соцмереж підконтрольна російським спецслужбам особа встановила і підтримувала контакти з українським військовослужбовцем. Жінка під час розвитку нібито особистих стосунків дізналася про його службу в ЗСУ. Після чого намагалася отримати від офіцера інформацію військового і громадсько-політичного характеру.

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Під час листування вона запропонувала українському військовому збирати інформацію в інтересах ФСБ за грошову винагороду, особливо підкреслюючи "матеріальні переваги співпраці зі спецслужбами Росії".

Жінка зазначила, що в разі надання представникам іноземної сторони важливих даних, військовому буде забезпечено виїзд у РФ з можливістю одержання житла. Після отримання "пропозиції" військовослужбовець звернувся до співробітників української спецслужби і надав докладні свідчення про обставини свого вербування", - йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України закликає користувачів соцмереж бути пильними і в разі отримання вербувальних пропозицій від іноземних спецслужб негайно звертатися в СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142708
 
 
 Топ коментарі
 
Гриб вже познайомився з кацапкою в мережі
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давно знав що касаби це під......и в спідницях, тепер навіть не приховують це Спецслужбы РФ через профили женщин в соцсетях пытаются вербовать украинских военных, - СБУ - Цензор.НЕТ 1412
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Все российские соцсети должны быть закрыты в Украине
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Молодец!
Как там, в "место встречи изменить нельзя", про женщин вор говорил...
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давно знав що касаби це під......и в спідницях, тепер навіть не приховують це Спецслужбы РФ через профили женщин в соцсетях пытаются вербовать украинских военных, - СБУ - Цензор.НЕТ 1412
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Все российские соцсети должны быть закрыты в Украине
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Легко сказать : "там шпиЁнки с крепким телом, ты их в дверь, они в окно, ... "
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а сама засунет толу под корсет, ты проверяй какого полу твой сосед.
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Для личных целей в реале общаться нужно. В интернете все чувства легко симитировать и скрыть настоящие
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Отож ))
Соцмережі це підступна штука.
За фоткою кралечки може ховатися бородатий мужлан )))))
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У СБУ такая же возможность для вербовки российских военных.
В этом суть существования спецслужб разных государств, в противостоянии, одно из которых завербовать чужых граждан и не дать завербовать своих.
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в сети нет гендерных различий и возраста.
"ходил с девочкой в один садик в одну группу, в школе в один класс, в колледже в одной группе...... в одноглазниках смотрю - ей 27 лет, а мне 38..." ))
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Фуле вы про это базарите.
Посмотриет вот какое животное пыталось избратся депутатом Украины.

Кто его в кандидаты допустил? Он типа инвалид? Ну так и пусть сидит в психушке

Редкостная тварь. Впрочем все кацарылое - это твари
https://vk.com/avzhuravko
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Арабы в таком же стиле постоянно работают по израильским военнослужащим. А тех, кто учит террористов, все хорошо знают
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Фиг его знает,канешн,но я б арабками побрезговал...
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