 Спецслужби РФ через профілі жінок у соцмережах намагаються вербувати українських військових, - СБУ. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Співробітники спецслужби, зокрема, викрили вербувальний підхід ФСБ РФ до керівника підрозділу Збройних сил України, який проходить службу в районі проведення операції Об'єднаних сил.
"Через одну з соцмереж підконтрольна російським спецслужбам особа встановила і підтримувала контакти з українським військовослужбовцем. Жінка під час розвитку нібито особистих стосунків дізналася про його службу в ЗСУ. Після чого намагалася отримати від офіцера інформацію військового і громадсько-політичного характеру.
Під час листування вона запропонувала українському військовому збирати інформацію в інтересах ФСБ за грошову винагороду, особливо підкреслюючи "матеріальні переваги співпраці зі спецслужбами Росії".
Жінка зазначила, що в разі надання представникам іноземної сторони важливих даних, військовому буде забезпечено виїзд у РФ з можливістю одержання житла. Після отримання "пропозиції" військовослужбовець звернувся до співробітників української спецслужби і надав докладні свідчення про обставини свого вербування", - йдеться в повідомленні.
Служба безпеки України закликає користувачів соцмереж бути пильними і в разі отримання вербувальних пропозицій від іноземних спецслужб негайно звертатися в СБУ.
Как там, в "место встречи изменить нельзя", про женщин вор говорил...
По совместительству СН
Соцмережі це підступна штука.
За фоткою кралечки може ховатися бородатий мужлан )))))
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В этом суть существования спецслужб разных государств, в противостоянии, одно из которых завербовать чужых граждан и не дать завербовать своих.
"ходил с девочкой в один садик в одну группу, в школе в один класс, в колледже в одной группе...... в одноглазниках смотрю - ей 27 лет, а мне 38..." ))
Посмотриет вот какое животное пыталось избратся депутатом Украины.
Кто его в кандидаты допустил? Он типа инвалид? Ну так и пусть сидит в психушке
Редкостная тварь. Впрочем все кацарылое - это твари
https://vk.com/avzhuravko