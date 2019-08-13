 Спецслужби РФ через профілі жінок у соцмережах намагаються вербувати українських військових, - СБУ. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби, зокрема, викрили вербувальний підхід ФСБ РФ до керівника підрозділу Збройних сил України, який проходить службу в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"Через одну з соцмереж підконтрольна російським спецслужбам особа встановила і підтримувала контакти з українським військовослужбовцем. Жінка під час розвитку нібито особистих стосунків дізналася про його службу в ЗСУ. Після чого намагалася отримати від офіцера інформацію військового і громадсько-політичного характеру.

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Під час листування вона запропонувала українському військовому збирати інформацію в інтересах ФСБ за грошову винагороду, особливо підкреслюючи "матеріальні переваги співпраці зі спецслужбами Росії".

Жінка зазначила, що в разі надання представникам іноземної сторони важливих даних, військовому буде забезпечено виїзд у РФ з можливістю одержання житла. Після отримання "пропозиції" військовослужбовець звернувся до співробітників української спецслужби і надав докладні свідчення про обставини свого вербування", - йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України закликає користувачів соцмереж бути пильними і в разі отримання вербувальних пропозицій від іноземних спецслужб негайно звертатися в СБУ.