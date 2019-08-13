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 Співробітники Одеської поліції затримали іноземця, підозрюваного у вбивстві літньої одеситки. ВIДЕО

Співробітники Одеської поліції затримали іноземця, підозрюваного у вбивстві літньої одеситки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію регіону, тіло 84-річної жінки виявив її квартирант.

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність до вбивства раніше судимого 52-річного уродженця однієї з країн Закавказзя.

Чоловік робив ремонт в одній з квартир поверхом вище і заходив обідати до потерпілої. Під час одного з таких відвідувань він завдав жінці тілесні ушкодження, несумісні з життям. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали за місцем проживання.

Також дивіться: Суд у Мелітополі відправив під домашній арешт без браслета підозрюваних у вбивстві відпочивальника в Кирилівці. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142694
 
 
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Сердобольная бабушка кормила работягу. А он за это убил её...
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Чурку,прошу заметить. Одесса ими переполнена.Привоз,так же как и все рынки под контролем чурок.Асфальтные работы тоже под чурками.
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такой себе афрокавказский федя раскольников.
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"Слющай, дарагой, я совсэм мух дрожащий или право имэю, да?"
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Ходив їсти і вбив бабусю, якісь неправильний кавказець.
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Сотрудники Одесской полиции задержали иностранца подозреваемого в убийстве пожилой одесситки.
*******
Схожа історія в чорно-комедійній короткометражці московського режисера Крижовнікова "Нечаянно". Тільки там мужик тьощу завалив, бо як він потім сказав "она сама ко мнє спіной повєрнулась, - спровоціровала мєня, а значіт, ето била самооборона".
Рекомендую, хоча зазвичай кацапське кіно взагалі не дивлюсь.

https://www.youtube.com/watch?v=DsUfVADEouQ
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Ну, как можно впускать к себе в дом вот такое человеческое отребье. Квартиру наверное требовал на себя переоформить, бабуля отказалась, вот и убил, падонаг.
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треш - ара ходив до восімісітілєтнєй бабкє на "гобід", та помітив аж дві мобілки: нокію 3310 і воспилал страстью, а бабка йому не дала, то він її убив
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