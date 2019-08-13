 Співробітники Одеської поліції затримали іноземця, підозрюваного у вбивстві літньої одеситки. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію регіону, тіло 84-річної жінки виявив її квартирант.
В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили причетність до вбивства раніше судимого 52-річного уродженця однієї з країн Закавказзя.
Чоловік робив ремонт в одній з квартир поверхом вище і заходив обідати до потерпілої. Під час одного з таких відвідувань він завдав жінці тілесні ушкодження, несумісні з життям. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали за місцем проживання.
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Схожа історія в чорно-комедійній короткометражці московського режисера Крижовнікова "Нечаянно". Тільки там мужик тьощу завалив, бо як він потім сказав "она сама ко мнє спіной повєрнулась, - спровоціровала мєня, а значіт, ето била самооборона".
Рекомендую, хоча зазвичай кацапське кіно взагалі не дивлюсь.
https://www.youtube.com/watch?v=DsUfVADEouQ