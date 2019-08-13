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Все про:пожежа (1714) Росія (19331)

 У Росії згоріла "Святая Русь". ВIДЕО очевидців

У Нижньогородській області Росії горить "Святая Русь". Це пасажирський теплохід, який зараз стоїть у затоні "Сибірський". Колишня назва судна - "Родина".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опубліковано на телеграм-каналі Baza. Судно не експлуатується з 2018 року. Людей на борту не було. Площа пожежі становить 50 квадратних метрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російське риболовецьке судно загорілося і затонуло в Чорному морі

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142661
 
   
 Топ коментарі
 
Ели бы кацапы не сожгли етот теплоход - его сожгли бы солдаты нато !!!! Трепищи омерига !!!
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Путин скачет на медведе,
искандерами грозит,
а россия то-ли тонет,
то-ли скоро догорит....
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Знаки кацапам даются каждый день, но они их не замечают.
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Путин скачет на медведе,
искандерами грозит,
а россия то-ли тонет,
то-ли скоро догорит....
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Ели бы кацапы не сожгли етот теплоход - его сожгли бы солдаты нато !!!! Трепищи омерига !!!
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Как без фошистов то? Фошисты смеялись когда ее спускали на воду, а теперь смеются как она становится легче воды.
Сварщик Микола Фошистенко получает награду от Зеленского как раз...)
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Існує і існувала лише Русь. Читаю по пожежу "Святої Русі" та розумію, що мабуть це була не Русь, а якась срусь.
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Уткнулся в берег и сгорел от стыда .
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Когда уже так напишут:"На Святой Руси сгорела россия"
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серега - и тот сгорит - ну или взорвется - это же цапы - у них все не как у людей - начиная с веры)))))
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во первых это красиво . а во вторых ..... достаточно и того что во первых В России сгорела "Святая Русь" - Цензор.НЕТ 892
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Нечего называть чужими именами,всякое Г...
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Надо было не переименовывать, и плавало бы века.
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каци мають такий сосунок до Русі, як румуни до древнього Риму..
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Цензор ! Нет и не может быть на московии Святой Руси ! Киев - мать городов руских !А то згорело , ***,я , сам Бог велел .
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Це Зе зробив, або Кролик. Даю металевий зезуб.
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«Цар и фелыкий кнезе Иван Васыльовыч Усарусса!
- Интурист хорошо говорит.
- А про что он говорит?
- Да пёс его знает». (с)
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а назвали бы \ святая украина\ был бы целый
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страховик в ужасе. хотел нажиться... но, не тут то было. россияяя...яя - я.
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Думали кацапский теплоход назвать украинским названием, и все будет хорошо. Теплоход сделали кацапские мастера с руками, которые растут из жопы. Поэтому, как не называй кацапский теплоход, результат будет тот, который мы все видим. Тоже будет с Московией, развалится, растянут ее на части, исчезнет с политической карты мира.
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вапче-то его немцы делали... но рукожопам, что в руки не дай, или спалят или утопят.
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Украинское название это "Святая Украина". Хватит уже страдать меньшовартостью.
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примечательно, ни одного комментария от поклонников ЗЕлипутика
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Списали с баланса. Может по страховке что получат. Надо будет-пол москвабада сожгут. Платите деньги только. Все равно это скоро мусульманская столица будет.
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Даже Антиколорадос уже отсмеялся над этим событием и забыл.
А тут только догадались выложить.
А то что горит - ну так нефть тоже тяжелей воздуха - она сгорела....
У Росії згоріла "Святая Русь" - Цензор.НЕТ 8624

У Росії згоріла "Святая Русь" - Цензор.НЕТ 4473
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В подсанкционной Рашке за всё берутся с огоньком. Получается всё лучше - ни дня без огня!
Собственно, и с потопами неплохо получалось.
Ну что же, по мелочи уже получается отлично.
Пора постепенно переходить к полномасштабным бедам и ЧП.
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Душевно, симпатично в тему.
Кстати там запусков ракет или испытаний вундервафлей не планируется?
Просто план по катастрофам и авариям пока не выполнен. Время есть. Кацапы - дерзайте !!!
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В России постоянно что-то горит, тонет и взрывается. Причем, одновременно и сильно. А наши малороссы продолжают от величия старшего брата оргазмировать.
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.

михалков небось переживает. или бы себе забрал или бы на съемках сам сжег
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у козломордых гарячо последним временем, да фиг с ними пускай горят синим пламенем У Росії згоріла "Святая Русь" - Цензор.НЕТ 9058
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август решил отжечь "святую русь" по полной! )
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Не нужно было воровать чужие названия. Вот и результат.
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глядя на фото - это какая-то "СВЯТАЯ РЧСЬ".

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Усі й так знали, що в них не залишилось нічого святого.
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