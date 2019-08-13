 У Росії згоріла "Святая Русь". ВIДЕО очевидців

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опубліковано на телеграм-каналі Baza. Судно не експлуатується з 2018 року. Людей на борту не було. Площа пожежі становить 50 квадратних метрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російське риболовецьке судно загорілося і затонуло в Чорному морі