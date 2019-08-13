 У Росії згоріла "Святая Русь". ВIДЕО очевидців

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі опубліковано на телеграм-каналі Baza. Судно не експлуатується з 2018 року. Людей на борту не було. Площа пожежі становить 50 квадратних метрів.
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+19
Символічно
+12
Ели бы кацапы не сожгли етот теплоход - его сожгли бы солдаты нато !!!! Трепищи омерига !!!
+12
Путин скачет на медведе,
искандерами грозит,
а россия то-ли тонет,
то-ли скоро догорит....
искандерами грозит,
а россия то-ли тонет,
то-ли скоро догорит....
искандерами грозит,
а россия то-ли тонет,
то-ли скоро догорит....
Сварщик Микола Фошистенко получает награду от Зеленского как раз...)
- Интурист хорошо говорит.
- А про что он говорит?
- Да пёс его знает». (с)
А тут только догадались выложить.
А то что горит - ну так нефть тоже тяжелей воздуха - она сгорела....
Собственно, и с потопами неплохо получалось.
Ну что же, по мелочи уже получается отлично.
Пора постепенно переходить к полномасштабным бедам и ЧП.
Кстати там запусков ракет или испытаний вундервафлей не планируется?
Просто план по катастрофам и авариям пока не выполнен. Время есть. Кацапы - дерзайте !!!
михалков небось переживает. или бы себе забрал или бы на съемках сам сжег
12 Месяцев "Гори - гори ясно,чтобы не погасло" - YouTube