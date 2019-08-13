EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  503  16
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5412) Донбас (12738) Гуцуляк (64) операція Об'єднаних сил (1468)

 З початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, обстрілявши позиції ЗСУ на приморському напрямку. Втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

З початку поточної доби сьогодні, 13 серпня, російсько-окупаційні війська тричі вчинили збройні провокації. Всі вони зафіксовані на приморській ділянці, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони, про це в ході традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк.

За його словами, з півночі противник обстріляв захисників н.п. Талаківка. З напрямку від села Пікузи окупанти протягом майже години вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, противник вів провокаційний обстріл захисників Водяного зі стрілецької зброї і порушував режим тиші близько години ночі з напряму від Ужівки.

Також, близько 4:00 ранку, протягом півгодини окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї по захисниках Гнутового і здійснили збройну провокацію з напряму від окупованого села Заїченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перемир'я досягнуто? Досягнуто", - Данилюк про ситуацію на Донбасі

"За наявною інформацією, в результаті порушень режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами, втрат з початку поточної доби серед наших героїв-захисників немає", - повідомив Гуцуляк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142631
 
 
 Топ коментарі
 
Ответ Данилюку
Я все думаю, а как его новость про достигнутое " перемирие" пережили родные тех 8-и погибших за это время
Если бы им дали дотянуться до его шеи, он долго бы еще нес бред?
 показати весь коментар
 
думаю Данилюку самому нужно пожить в окопах на 0.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ответ Данилюку
Я все думаю, а как его новость про достигнутое " перемирие" пережили родные тех 8-и погибших за это время
Если бы им дали дотянуться до его шеи, он долго бы еще нес бред?
 показати весь коментар
 
 
ну если армия терпит вот это все..., то кто им доктор?
 показати весь коментар
 
 
У них не доктор - у них гавнокомандувач, которого выбрали...ну, не я
Впечатление такое, что на сегодняшний день только армия и выполняет все (!) приказы
Жаль. По многим причинам(
 показати весь коментар
 
 
Брехня. Узеленські сказали шо перемиріє достігнуто, так що не брешіть.
 показати весь коментар
 
 
Криворізькій шпані армія не потрібна.
 показати весь коментар
 
 
это то перемирие, о котором сказал Данилюк...или это другое, о котором не знает еще ЗЕ ?
 показати весь коментар
 
 
А под Нижним Новгородом, как бы в отместку, вовсю горит теплоход "Святая Русь". Правда горит в раше не только теплоход. https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=CtyADLDHCY0
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору