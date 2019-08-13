 З початку доби найманці РФ тричі порушили перемир'я, обстрілявши позиції ЗСУ на приморському напрямку. Втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони, про це в ході традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк.
За його словами, з півночі противник обстріляв захисників н.п. Талаківка. З напрямку від села Пікузи окупанти протягом майже години вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, противник вів провокаційний обстріл захисників Водяного зі стрілецької зброї і порушував режим тиші близько години ночі з напряму від Ужівки.
Також, близько 4:00 ранку, протягом півгодини окупанти вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї по захисниках Гнутового і здійснили збройну провокацію з напряму від окупованого села Заїченко.
"За наявною інформацією, в результаті порушень режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами, втрат з початку поточної доби серед наших героїв-захисників немає", - повідомив Гуцуляк.
Я все думаю, а как его новость про достигнутое " перемирие" пережили родные тех 8-и погибших за это время
Если бы им дали дотянуться до его шеи, он долго бы еще нес бред?
Впечатление такое, что на сегодняшний день только армия и выполняет все (!) приказы
Жаль. По многим причинам(