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 Суспільство
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Все про:Лисичанськ (47) Луганщина (1807) шахрайство (272)

 На Луганщині шахрайка видавала себе за працівника пенсійного фонду, - Нацполіція. ФОТО

На Луганщині в місті Лисичанськ правоохоронці викрили 36-річну жительку Харківської області, яка представлялася працівником пенсійного фонду і під приводом обміну грошей обманювала пенсіонерів.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції Луганської області, передає Цензор.НЕТ.

"Поліцейські встановили, що зловмисниця приходила до пенсіонерів і під приводом заміни старих грошей, які нібито виходять з обігу, на нові, заволодівала їхніми заощадженнями", - повідомляє поліція.

На Луганщині шахрайка видавала себе за працівника пенсійного фонду, - Нацполіція 01

Слідчі вже довели причетність жінки до двох фактів шахрайських дій. У підозрюваної вилучено речові докази - сувенірні грошові купюри сукупним номіналом 100 тис.

На Луганщині шахрайка видавала себе за працівника пенсійного фонду, - Нацполіція 02

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Слідчі дії тривають.

Правоохоронці просять громадян бути уважними під час спілкування з невідомими, особливо, коли питання стосується грошей. "Краще самі зверніться до відділення банку або соціальних установ і переконайтеся, що маєте справу не з шахраями" - сказано в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142600
 
 
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Ну да, щас все цыгане являются сотрудниками ПФ.
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С возрастом у многих людей развивается деменция, но это же значит что их можно грабить.
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в Японии доживают до 120 лет и таких там 47% и как то не грабят...
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Деменция,говориш развивается с возрастом?!Ну теперь я понял,почему 99,9% пенсионеров проголосовали за Зе!!!!
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Пф, подумаешь, тут два раза подряд мошенники себя за "Президентов Украины" выдают, сначала Порошенко, теперь Зеленский, а эта... просто "мелко плавает".
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без лохів "фондовики"вимруть як мамонти...
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я своим соседкам (одиноким бабуськам далеко за 80) провел целую лекцию и про телефон и про соц.работников с премиями и всяких проверяющих счетчики и меняющих деньги...
они теперь звонят мне - в любой время дня и ночи (и если меня нет дома, то я звоню соседу или двум) и без "сопровождения" никто никому ничего не открывает-не меняет!
более того, бабулечке сверху я сказал, если что.. стучите в пол - мой кот реагирует )))) - среагирую и я (она когда-то упала ночью и не могла встать (у нас ее ключи) и мы ее подняли)
так что и от нас с вами зависит борьба с этими паскудами (старики такие доверчивые!)
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Десь біля 0,5% ромів працює , а решта хто не збирає металобрухт з горіхами і не торгує ширкою експлуатують інвалідів і дурять лоповухих пенсів . Скільки ромів загинули в АТО ? Народ паразит який до бюджету нуль бо не працюють , а з бюджету по повній програмі . Є ромські сімї де мама псевдо одиначка , а батько як жив з ними так і живе . Але Держава на всіх циганят т.з. матері - одиначки платить до їхнього повноліття . Звичайно за рахунок податків які сплачуємо ми .
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