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 Політика України, Суспільство
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 Маріупольський суд відпустив додому на час слідства терористів "ДНР" Джумаєва й Костенюка, які брали участь у штурмі донецького аеропорту та обстрілах Мар'їнки. ВIДЕО

Маріупольський суд відпустив під домашній арешт двох найманців "ДНР", які брали участь у штурмі донецького аеропорту та обстрілах Мар'їнки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СТБ, 28-річний Роман Джумаєв зізнався, що воював за терористів з НЗФ "П'ятнашка". Він розповів про це сам ще в 2016 році, коли, опинившись у Білорусі, дав інтерв'ю "Радіо Свобода". У 2017 році Джумаєв вирішив відвідати родичів у Маріуполі і був затриманий українськими спецслужбами. Мар'їнський суд відпустив Джумаєва і той майже півроку спокійно жив у Маріуполі, відкривши невелику піцерію, в якій навіть пропонував знижки учасникам АТО. Торгова точка була незаконна і Джумаєва затримали вдруге під час перевірки його бізнесу за напад на поліцейського. Зараз Джумаєву інкримінують уже дві статті - терористична діяльність і напад на правоохоронця. Тиждень тому колегія Жовтневого суду Маріуполя відпустила Джумаєва під домашній арешт.

Цього ж дня суд відпустив додому ще одного найманця терористів - 33-річного Сергія Костенюка. Костенюк коригував вогонь терористів на позиціях біля Мар'їнки. Судді вирішили відпустити терориста додому під заставу близько 150 тисяч гривень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142594
 
 
 Топ коментарі
 
Суддів східної України очікує тотальне перезавантаження, а справи проти терористів потрібно розглядати виключно в Тернопільському суді, який дає 15 років тільки за призиви в Інтернеті до участі в бандах ДНР! Якби суд відбувався в Тернополі ці терористи вже б 5 років відбували свій довічний термін! порошенко повністю розвалив судочинство в Україні - повністю знищив правоохоронну систему як державну інституцію!
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всьо справєдливо ! зетаварисчи !
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Ну самі бачите, що українська влада сепарская, судді те ж саме. Мери великих міст - кернес, труханов - путінські агенти. Медведчук і вся його фракція путінські агенти,

сепари - купують телеканали ... короче
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Петя виноват, бизнес на крови, адназначна, ату его!!! А эти ребята хорошие, анижедети, мышебратья...
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"жовтневий суд".....

Там походу не только Жюков на стенах, но и на столах в вазочках "три колоска".....
Глисты, иначе эту братию и не назовешь.... А от глистов защита самая лучшая:
Маріупольський суд відпустив додому на час слідства терористів "ДНР" Джумаєва й Костенюка, які брали участь у штурмі донецького аеропорту та обстрілах Мар'їнки - Цензор.НЕТ 2034
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Президент не занимается реформой судов, это у вас в кацапии всем карлик заведует.
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та не вже? Нафіг тоді він потрібен був? Ах, а 144+ рехворми включаючи судову він не проводив?
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Он нужен только рабам, которым удобно оправдывать собственную гниль, лень и тупость, неудачами Президента, или кого угодно. Которого по счету Президента выбрали Украинцы,и что, жизнь поменялась? А ведь надо выплюнуть из рта вареник, поднять жопу и менять свою действительнось вокруг себя, вот и все. Ты в Мариуполе когда нибудь был? Приедь, и не нужно ходить в суд, поговори с первым попавшимся местным таксиситом, и через пять минут ты все поймешь. Хотя я надеюсь, что преЗЕдент поменяет сознание мариупольцев несколькоми шлепками члена по пианино, и твоя жизь тоже изменится...
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Та я вже давно кажу що, поганий народ дістався геніальному Сивочолому.
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Порошенко - Кучме: «Я - член Вашої команди! Буду виконувати любий Ваш наказ! Там де Ви скажете!»
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Чего только Порошенко? Там все по списку от А до Я , не ошибешься.
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Доповідаю: вареника вийняли, жопу підняли і поміняли навколо себе "действительность". Більшість колишніх в прольоті.
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Карашо, посмотирм на результат через пол года, год, матрица медленно меняется.
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все новые лица финансируются олигархами, какой толк от новых лиц если они служат всё тем же старым лицам
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Ну, олігарха Порошенко віджали від корита, може й заходи приймуть до його покарання. Якщо одні олігархи придавлять інших то, вже буде користь.
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конь, ты реально такойже тупой? Дай мне ответ, в чем заключалась судебная реформа, по пунктам, я жду.
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Так в тому то і справа що, ніхто й не зрозумів в чому сенс рехворми Порошенко, крім забезпечення безконтрольності суддів. Залишилися всі старі судді Януковича, тільки тепер вони самі себе вибирають і карають. Я це питання ще в минулому році піднімав.
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ОТВЕТ ДАЙ по пунктам, конкретно, в чём заключается реформа. Без воды.
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то, что ты там что-то не понял не означает "шо никто не понял".
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тупые дауны так и не знаю и не понимают, что такое судебная реформа и что было сделано но продолжают писать подобный бред. Не позорься, зебил.
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по-хорошему,домашний арест можно использовать как шанс для местных демобилизованых бойцов свершить Правосудие над сепарами.заодно и войну вспомнить.
Марик-город небольшой,можно вычислить на раз.
только телефоны с собой не берите.только радейки.

с богом.
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А потом они сядут? Их то суд не отпустит.
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да,сепарский суд не отпустит.
но никто никого не споймает.
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Ну, так вони ж не захистники України. БПП та НФ зробили все, аби корупціонери та сєпари почувалися безпечно, а ось захистникам України реально довгі сроки і як правило без домашнього арешту.
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По факту, на пятый год войны имеем судебную власть враждебную Украинской государственности! Хряк-рошен ничего не сделал для того что бы устранить банду в мантиях!
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Ну значит это должен по- быстренькому сделать Зеленский. Ведь ему уже не надо восстанавливать армию и останавливать российское наступление
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Діяльність Порошенко українці ще довго будуть відхаркувати кров'ю.
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Після зєлєбєні вся Україна відхаркуватиме кров'ю не довго , а пару століть . Може років через 200 до Старого Коня дійде що зєлєбєнська влада це кирдик Україні . .
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Ну, діяльність влади Порошенко ми вже бачимо. Не потрібно навіть сто років чекати.
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***** поперли вчасно , не давши вкорінитись глибше , але безумці посадили на трон ще гірше лихо . Хоча це менш гірше ніж вуля .
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Ну, то чогму ви не раді? Чому не висунули і не підтримали кращу кандидатуру? Порошенко прибрали, Юлька не пройшла, чим ще ви не вдоволені?
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опять про ЗЭ-апокалипсис,матня петруччо?
за шо вам платят,болезным...
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Ну, і що Порошенко зробив для того, аби зруйнувати побудоване Януковичем? Може хоч судей звільнив, які забезпечували діяльність Януковича?
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Значит не виноваты. Если бы были виноваты, то их бы отправили в Мариупольское СИЗО, в котором и сейчас немало воинов ВСУ.
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їх туди не можна- бійці образити можуть.
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11:46 Умер 8-й боец ВСУ за время "перемирия": врач рассказал о страшных мучениях героя Дмитрия Дашковца
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шоколадно фсб кадри ще довго будуть робити пакості любому президенту...
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Что за говноновость?
Что значит "отпустил домой"?
На основании ЧЕГО?
В соответствии с ЧЕМ?
Одна истерика "пионеры наших бюьют!"
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Хто у нас там судову рехворму проводив? Хто прописав закони за якими ті самі корумповані судді стали взагалі неконтрольованими?
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А вы не видите, что все абсурдные решения суды принимают при зе?
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Однозначно всією судовою системою керує партнов , якого поважає Сам бєня . Відповідно і рішення 90% судів є партновими . Зєлєбєня тут "ніпрічом" , він в спортзалі бо :"Спорт ішшо нікто нє атмєнял" .
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І Порошенко, який кожному з тих суддів підписав призначення зовсім не винний? І закон по якому їх призначали теж він особисто підписав.
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Коню в тебе запущена педроманія . Ти не жартуй з таким . Іди до фахівців бо біда буде . Не запускай . Бажаю одужання . А пєдро ще те падло , але не варте того щоб ним жити .
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Іншими словами аргументи у вас закінчилися, перейшли до образ.
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До речі, психіатр з вас хріновий не розбираєтеся в елементарному, а беретеся ставити діагнози. Ну, це типово для осіб вашого штиму.
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поездки Зебила начинают давать свои результаты.... Маріупольський суд відпустив додому на час слідства терористів "ДНР" Джумаєва й Костенюка, які брали участь у штурмі донецького аеропорту та обстрілах Мар'їнки - Цензор.НЕТ 6244
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ну вот, команда сверху получена.... такого нигде в мире нет, чтобы обвиняемых в терроризме отпускали, это нонсенс.
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это подготовка олегархов к рускому миру .. скоро тут одно большое днр будет .. и 90% населения не против этого ..
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Почитайте закон від 4 жовтня 2015 року "про особливості самоврядування ОРДЛО", який 6 жовтня підписав Порошенко.
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А послідовність виконання мінських угод зебілам треба пояснювати...
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и? ты сам читал и последовательность действий тебе известна?
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а стоп, этож старый конь, мамкин трололо......
ИДИ нах у й. Так должен начинаться любой ответ на твой коммент.
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Буду краток просто Мрази кули тут писать говорить !!!
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Та выпускайте их уже оптом! Бо по каждому сепару "суд" и "судьей"
напрягать - много чести да и накладно будет...
Улыбаемся и машем )) ми зробили це разом!
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Та да! Порох нынче рулит пуще прежнего, в больном воображении зебилов.
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Тепер було б добре, якщо б цих чмошників повісили, щоб іншим наука була і щоб суки боялись якщо їх суд відпускає.
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а вот тех кто повесит - посадят на пожизненное
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