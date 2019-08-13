 Маріупольський суд відпустив додому на час слідства терористів "ДНР" Джумаєва й Костенюка, які брали участь у штурмі донецького аеропорту та обстрілах Мар'їнки. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СТБ, 28-річний Роман Джумаєв зізнався, що воював за терористів з НЗФ "П'ятнашка". Він розповів про це сам ще в 2016 році, коли, опинившись у Білорусі, дав інтерв'ю "Радіо Свобода". У 2017 році Джумаєв вирішив відвідати родичів у Маріуполі і був затриманий українськими спецслужбами. Мар'їнський суд відпустив Джумаєва і той майже півроку спокійно жив у Маріуполі, відкривши невелику піцерію, в якій навіть пропонував знижки учасникам АТО. Торгова точка була незаконна і Джумаєва затримали вдруге під час перевірки його бізнесу за напад на поліцейського. Зараз Джумаєву інкримінують уже дві статті - терористична діяльність і напад на правоохоронця. Тиждень тому колегія Жовтневого суду Маріуполя відпустила Джумаєва під домашній арешт.

Цього ж дня суд відпустив додому ще одного найманця терористів - 33-річного Сергія Костенюка. Костенюк коригував вогонь терористів на позиціях біля Мар'їнки. Судді вирішили відпустити терориста додому під заставу близько 150 тисяч гривень.

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