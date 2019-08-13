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Все про:Держприкордонслужба (2205) контрабанда (972) прикордонники (680) Сумщина (357)

 На Сумщині прикордонники зірвали 2 спроби переміщення через кордон товарів із РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У межах проведення спільної спеціальної прикордонної операції "Кордон-2019" прикордонники Сумського загону, реалізуючи отриману від оперативно-розшукових підрозділів інформацію, припинили дві спроби незаконного переміщення через кордон з РФ товарів народного споживання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Так, у районі населеного пункту Славгород Краснопільського району прикордонний наряд виявив транспортний засіб "УАЗ". Він перебував неподалік кордону. Під час його огляду було знайдено 172 ящики з косметикою виробництва РФ.

На Сумщині прикордонники зірвали 2 спроби переміщення через кордон товарів із РФ 01

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На Сумщині прикордонники зірвали 2 спроби переміщення через кордон товарів із РФ 02

Незабаром поблизу населеного пункту Грабовське інший прикордонний наряд виявив на березі озера 14 мішків з автозапчастинами, також виробництва РФ. Їх правопорушники незаконно перемістили через кордон на територію України за допомогою надувного гумового човна.

На Сумщині прикордонники зірвали 2 спроби переміщення через кордон товарів із РФ 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142550
 
   
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рассказываю тебе, мачо, в смысле чмо! начинал с контрабаса, как все известные тебе дяди из телевизора. 25 лет назад 50$ товара закинул в рашку, на выхлопе 250, (это в тысячах) за пол года можно было заработать лям, три, пять, потом можно потерять все в ноль, а через месяц еще больше заработать. все что происходит теперь, это собирание ручейков в реку. на каждое направление -харьков суммы и т.д. уже поставлен человек, который будет курировать все движения т.е. не барыжить в смену, а работать по серьезному под общей крышей. только такие как ты лохи, ЗЕбилы и кретины верят в эту вафлерскую телевизионную блевотину.
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Вполне возможно,что это постановка с целью показать борьбу с контрабандой.В наших приграничных с рашкой краях,года четыре назад подобное шоу разыграли с поимкой контрабандистов скота.Пограничное начальство объяснило своим друганам,занимавшимся перегоном скота через границу,что с них наверху требуют поймать контрабанду мяса,поэтому необходимо тряснуть мошной и все устроить.Вскладчину мужики купили четырех быков,наняли безработного,который должен был быть пойман и оштрафован при перегоне животных через границу и все получилось красиво:ночь,задержание, съёмка на камеру,граница на замке и прочее бла-бла-бла.По рассказам этих мужиков,стоило им это четыре тысячи баксов,недорого и сердито.
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какие товары из рыфы?? откуда в рыфы товары, квашенная капуста?? ааа, то китайское, только нашлёпку трёхцветную намазали, правильно??
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А шо "шкода" или "рено'выпускают запчасти к "жигулям"- "камазам"?
Есть много позицый,которые никто и нигде делать не будет. А их серийное производство осталось в РФ.
Как пример. Ну кто будет строить завод для производства детали,которая использовалаьсь только в жигулях 1970 г.в.?!
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Здавалося б, до чого тут підтриотичний Омелян, Свинарчуки та інші мародери...
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Филиал "Центр обеспечения производства" "Укрзалізниці" по результатам тендера закупил у российского производителя запчасти к скоростемерам на 5,9 млн гривен.Как передает 368.media, закупки касались 148 позиций запасных частей к локомотивным скоростемерам советского образца - ЗСЛ-2М. В тендере участвовали лишь "НТП "Трансинвест" и "Глория-Трейд", которые подали предложения с разницей в 4 гривны. Они предлагали продукцию российской "Электромеханики".Но при этом стоимость запчастей в 5 раз превысила цену на рынке в РФ - один такой скоростемер стоит около 17 тысяч гривен, а в Украину его купили за 86 тысяч.
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Так часто делают. Или продают через цепочку посредников,или производитель завышает цену для определенного покупателя.
Вспомнил. Корея.Тогда была еще "голдстар", продавали свои кинескопы к тв до 50$/шт. Когда ссср заходел купить эти кинескопы,для выпуска своих ТВ..... Нежданчик.
Согласились поставлять по 150$/шт. + оплата их доставки до места выпуска.
Так что лучше? Заплатить даже в 5 раз больше,или организовать свое производство с ценой в 200 -500 (а может и в тысячи) раз выше?!
Вариант утилизации техники,или нелегальных схем поставки (скандал в оборонпроме)не рассматриваеться.
Задаю вопрос. Что делать?
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