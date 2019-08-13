 На Сумщині прикордонники зірвали 2 спроби переміщення через кордон товарів із РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Так, у районі населеного пункту Славгород Краснопільського району прикордонний наряд виявив транспортний засіб "УАЗ". Він перебував неподалік кордону. Під час його огляду було знайдено 172 ящики з косметикою виробництва РФ.
Незабаром поблизу населеного пункту Грабовське інший прикордонний наряд виявив на березі озера 14 мішків з автозапчастинами, також виробництва РФ. Їх правопорушники незаконно перемістили через кордон на територію України за допомогою надувного гумового човна.
Есть много позицый,которые никто и нигде делать не будет. А их серийное производство осталось в РФ.
Как пример. Ну кто будет строить завод для производства детали,которая использовалаьсь только в жигулях 1970 г.в.?!
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Филиал "Центр обеспечения производства" "Укрзалізниці" по результатам тендера закупил у российского производителя запчасти к скоростемерам на 5,9 млн гривен.Как передает 368.media, закупки касались 148 позиций запасных частей к локомотивным скоростемерам советского образца - ЗСЛ-2М. В тендере участвовали лишь "НТП "Трансинвест" и "Глория-Трейд", которые подали предложения с разницей в 4 гривны. Они предлагали продукцию российской "Электромеханики".Но при этом стоимость запчастей в 5 раз превысила цену на рынке в РФ - один такой скоростемер стоит около 17 тысяч гривен, а в Украину его купили за 86 тысяч.
Вспомнил. Корея.Тогда была еще "голдстар", продавали свои кинескопы к тв до 50$/шт. Когда ссср заходел купить эти кинескопы,для выпуска своих ТВ..... Нежданчик.
Согласились поставлять по 150$/шт. + оплата их доставки до места выпуска.
Так что лучше? Заплатить даже в 5 раз больше,или организовать свое производство с ценой в 200 -500 (а может и в тысячи) раз выше?!
Вариант утилизации техники,или нелегальных схем поставки (скандал в оборонпроме)не рассматриваеться.
Задаю вопрос. Что делать?