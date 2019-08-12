 Хомчак представив особовому складу ОС нового командувача Кравченка. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення нового командування направлено на поліпшення керованості ЗСУ в тому руслі, як це бачить начальник Генштабу Хомчак, - Бутусов

Глава Генштабу також повідомив, що Указом Президента України № 578 від 5 серпня 2019 генерал-лейтенанта СИРСЬКОГО Олександра Станіславовича призначено Командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Хомчак висловив переконання в тому, що особовий склад Об'єднаних сил на чолі із генерал-лейтенантом Володимиром КРАВЧЕНКОМ надалі продовжить виконувати на високому рівні найважливіше із завдань, яке стоїть сьогодні перед Збройними Силами України та загалом, державою.