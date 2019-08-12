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 Хомчак представив особовому складу ОС нового командувача Кравченка. ВIДЕО

Сьогодні, 12 серпня, під час робочої поїздки в Донецьку область начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак представив особовому складу Об'єднаного командного пункту Об'єднаних сил новопризначеного командувача ОС генерал-лейтенанта Володимира Кравченка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення нового командування направлено на поліпшення керованості ЗСУ в тому руслі, як це бачить начальник Генштабу Хомчак, - Бутусов

Глава Генштабу також повідомив, що Указом Президента України № 578 від 5 серпня 2019 генерал-лейтенанта СИРСЬКОГО Олександра Станіславовича призначено Командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Хомчак висловив переконання в тому, що особовий склад Об'єднаних сил на чолі із генерал-лейтенантом Володимиром КРАВЧЕНКОМ надалі продовжить виконувати на високому рівні найважливіше із завдань, яке стоїть сьогодні перед Збройними Силами України та загалом, державою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142532
 
 
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Агов, порохоботня, що з ним не так? Де тут реванш?
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А що ти будеш говорити, якщо Зєля Пороха Прем'єром назначить? це буде зрада, чи не зрада?
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Зеленая сопля, а должен быть именно реванш?
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Товарищ, там красные проскакали. Беги, ещё догонишь ↘️
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Найважливіще завдання у цього Кравченка, забув додати Хомчак, - перестати стрілять..
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Хомчак це рашистське лайно як і усі до однісінького хенерали з команди парашенко
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