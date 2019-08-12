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 Екснайманець з "народної міліції ЛНР" приїхав отримувати паспорт та був затриманий на Луганщині, - СБУ. ВIДЕО

Співробітники Служби безпеки України викрили в Луганській області колишнього бойовика терористичної організації "ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідники встановили, що мешканець регіону у серпні 2015 року приєднався до незаконних збройних формувань – так званої "Народної міліції ЛНР". Після проходження підготовки у навчальному центрі бойовиків у Луганську він був направлений на позиції терористів у районі траси Бахмутка. Там зловмисник брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Зі слів затриманого, він зрозумів хибність свого вибору, побачивши масштаби наркоманії серед бойовиків, тому у листопаді 2015 року зловмисник залишив лави незаконних збройних формувань.

Правоохоронці затримали колишнього учасника бандугруповань на блокпосту в Станично-Луганському районі під час його спроби потрапити на підконтрольну українській владі територію для отримання паспорту громадянина України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Найманця РФ, що служив у "народній міліції ЛНР", затримано на блокпосту на Луганщині, - Нацполіція. ВIДЕО

Слідчі СБУ повідомили затриманому про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142487
 
   
 Топ коментарі
 
80% населения Планеты Земля - клинические идиоты.
Большая часть этих особей - россияне.
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його відпустять, щоб зберегти перемир'я
так же ж ?
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Этого урода тоже будем кормить ?
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його відпустять, щоб зберегти перемир'я
так же ж ?
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80% населения Планеты Земля - клинические идиоты.
Большая часть этих особей - россияне.
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За те, що вбивав українців дайте йому 5 років умовно .....і паспорт йому дайте.
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Журавко сепар і московський підлабузник, так що нехай бере мосінку і в атаку.
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Этого придурка "спахнова" можно заблокировать за распространения фейков?
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Пофіг, думка московських пропагандонів дуже всіх цікавить, ще б зливний бачок сюди притаскав.
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ТАМЖЕЖНАШИЛЮДИ! Тройной камшот ему на все рыло, а не паспорт!
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У в'язницях теж непогана біометрія. Відкатають усі 10 пальців - з усіх боків.
І фотографи досвідчені. Можна сказати, що половину шляху до паспортизації хлопак одолав.
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К бандеровцам решил податься, сепар проклятый.
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