 Екснайманець з "народної міліції ЛНР" приїхав отримувати паспорт та був затриманий на Луганщині, - СБУ. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Контррозвідники встановили, що мешканець регіону у серпні 2015 року приєднався до незаконних збройних формувань – так званої "Народної міліції ЛНР". Після проходження підготовки у навчальному центрі бойовиків у Луганську він був направлений на позиції терористів у районі траси Бахмутка. Там зловмисник брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Зі слів затриманого, він зрозумів хибність свого вибору, побачивши масштаби наркоманії серед бойовиків, тому у листопаді 2015 року зловмисник залишив лави незаконних збройних формувань.

Правоохоронці затримали колишнього учасника бандугруповань на блокпосту в Станично-Луганському районі під час його спроби потрапити на підконтрольну українській владі територію для отримання паспорту громадянина України.

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Слідчі СБУ повідомили затриманому про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.