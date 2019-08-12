 Ми і надалі підтримуватимемо наших українських друзів, які протистоять агресії РФ, - новопризначений міністр Великої Британії у справах Європи Пінчер. ВIДЕО

Про це в своєму вітальному відеозверненні заявив новопризначений у британському МЗС міністр у справах Європи Крістофер Пінчер, передає Цензор.НЕТ.

"Ми продовжимо підтримувати наших українських друзів, які протистоять російській агресії", - сказав член Форін-офісу, перерахувавши й інші зовнішньополітичні теми, цікаві Лондону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції проти Росії в рамках "закону Магнітського" Велика Британія введе після Brexit, - Рааб

Сьогодні глава уряду Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що країна вийде з ЄС точно 31 жовтня.