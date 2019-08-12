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 Незаконний видобуток бурштину не міг відбуватися без співпраці злочинців з місцевими органами влади та правоохоронцями, - Князєв. ВIДЕО

Масштабний незаконний видобуток бурштину не міг відбуватися без співпраці бандитів з місцевими органами влади та правоохоронними органами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав голова Національної поліції Сергій Князєв під час робочої поїздки в Житомирську область.

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Тільки за попередніми підрахунками в трьох регіонах копачами пошкоджено понад 6 200 га земель лісового фонду і понад 1 тис. га земель сільськогосподарського призначення.

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Найчастіше дії порушників закону каралися мізерними штрафами.

Також глава Нацполіції заявив, що незаконний видобуток бурштину не міг відбуватися без співпраці бандитів з місцевими органами влади і силовиками.

"Очевидно, що така масштабна протиправна діяльність не могла відбуватися без співпраці злочинних елементів з місцевими органами влади, правоохоронцями, в тому числі і з місцевими громадянами", - зазначив Князєв.

"Так, у 2016 році, на Рівненщині в результаті спецоперації, яка включала перевірку понад 120 точок можливого зберігання бурштину, був затриманий чиновник прокуратури області, керівники райвідділів поліції, а також керівництво середньої ланки служби безпеки підрозділу", - продовжив Князєв.

У 2016 році для доступу у важкопрохідні місця в розпорядження поліції було передано 12 одиниць спеціальної та бронетехніки, залучено групи аеророзвідки, сформовано пересувні пошукові групи, які були зняті з другої лінії оборони в Донбасі.

"У мирній частині України ми займалися майже військовими операціями", - додав глава Нацполіції.

Президент Володимир Зеленський на нараді з питань незаконного видобутку бурштину в Житомирській області заявив, що масштаби незаконного видобутку бурштину в Україні набули характеру війни кримінальних авторитетів з державою під прикриттям силових органів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142429
 
 
 Топ коментарі
 
глава Нацполиции заявил, что незаконная добыча янтаря не могла происходить без сотрудничества бандитов с силовиками.

обнять и плакать)))
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Князев только с Марса вернулся?
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И порохатый свыночолый гетьман был не в курсе?
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Кондитер крышевал янтарь - князев не дергался.
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А я его и назначили специально, чтоб не дергался.
Что ********** и прочее парашенковское гавно могли дальше уничтожать наши земли.
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Ой не пи№ди... есть доказательства или так, пёрднуть в лужу ?

Посмотрим как клоун справится. Вангую, что никак.
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депутат парашенко ********** - крыша добычи янтаря
судьи парашенко даже пальцемем не тронули, и ещё и жертвой сделали
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"Порошенко дал силовикам две недели для ликвидации "крышевания" незаконной добычи янтаря
3 июля, 2015"
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Князеву надо срочно звонить в полицию, чтоб они порядок навели. Или стать инициатором петиции Авакову. Северная часть Украины может стать зоной чрезвычайной экологической катастрофы , - Князев о незаконной добыче янтаря - Цензор.НЕТ 3031
ПС Князева и Авакова надо гнать из полиции ссаными тряпками.
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Нет, он считает, что полиция, это такое статистическое учреждение, где учитываются самые разные показатели, кроме возвращенных в казну средств и количество преступников отбывающих наказание, а бредни о задержании и подозрении уже никого не впечатляют((
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Так похер. Если людям которые там живут как то пофиг. То почему остальные должны про них думать?
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Мне киевлянину не пофиг. Потому что потом начнется вой "нужно срочно 100500 млрд из госбюджета, для спасения ситуации.." а я не хочу что бы ситуацию спасали за мои деньги, лучше вообще такой ситуации не допускать.
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+1
что вообще за тупой вопрос - на севере, на юге..
ЭТО НАША УКРАИНА!
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это всеобщая местечковая привычка: "мы тут лес пилим-янтарь добываем-уголь из копанок достаем-грибы собираем - это наше, вы к нам не приезжайте, отстаньте!" Самое смешное, что те же люди, приезжая в Киев говорят "а чем мы, понаехавшие, хуже киевлян, мы тоже хотим пользоваться детсадами-школами-поликлиниками, мы все украинцы, все равны!" Северная часть Украины может стать зоной чрезвычайной экологической катастрофы , - Князев о незаконной добыче янтаря - Цензор.НЕТ 4631
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Хто насрав- той і прибирає. Всєх мєстних- не суботнік( загрібать ями і садить дерева за свій кошт). *****, лунний пєйзаж.
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Ага, по хатам пойдут по 100 грн. собирать.. и ни один же не даст..
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Дадуть. Ви ж не просили ще. У мене на вулиці давали на ремонт дороги (сама ходила і просила). Просто набридло ремонтувати машину.
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если люди сами пользуются дорогой, то дадут, а если лес высадить в 10 км от них, то кому оно надо?
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глава Нацполиции заявил, что незаконная добыча янтаря не могла происходить без сотрудничества бандитов с силовиками.

обнять и плакать)))
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Нередко люди заявляют одно, а на Цензоре это подаётся слегка по-другому. Где-то градусов на 180.
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Вот, кажется, мелочь - "интерпретация"... А почти 7000 гектаров уже нет... Навсегда. Там ведь теперь только заболоченные ямы. Лунный пейзаж.
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Дайте людям заработать себе на жизнь! Зачем вы их пугаете апокалипсисом?!
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А вот и "украинец" которому плевать на экологию Украины. Стыдно и печально.
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На жизнь - это когда на хлеб. А не когда квартиры скупаются взахлеб, чтобы потом сдавать. Да и кому нужны будут эти квартиры в такой экологии, к которой сами же и привели.
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На насратому і жить не захочеш. Як кацапи. Насрав- переїхав дальше. Жах.
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А что кацапы? Я у себя в Днепре не вижу их.. а вот отсюда туда едут.. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто."Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас - в России. И среди них есть много тех, кто не любит и Путина и Россию, но считают, что не имеют иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, - и их надо понять", - сказал Климкин.Источник: https://censor.net.ua/n3062708
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Ви не розумієте ментальність українців і кацапів. Українці їдуть заробляти гроші ( питання де вони їх заробляють). А кацапи приходять на чистеньке, засирають і йдуть далі "расширять тєріторіі".
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В смысле на людей? Работать честно не пробовал? Есть родная земля - это святое. Тот кто губит её... Тот разве человек? Нет... увы.
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Кто-то когда-то сказал: "Украинцы недостойны своей земли"...
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Потому что плевать украинцам на свою землю.
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Почему плевать? Мы же дали по зубам агрессору! .
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зачем? Эпоха нищеты закончилась - теперь даже комуналку платить не надо...
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Как вообще украинцы могут разрушать собственную землю? Может они не украинцы? Может это наследники кацапов завезённых во времена окупации?!
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Т.е Князев 4 года бездействовал, а тут прозрел? Чудны дела!
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Не прозрел, а переобулся. Но наверное поздно.
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Не... Не переобулся. Все по старому, только метла новая...
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ну, паліція), то таке, то виконавці, а от верховна зрада), депутани порошкові, вони не в буршиновій темі?! за 5 (п"ять років) тільки крали, навіть закон по бурштину не спромоглися прийняти !
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ну тепер то всіх посадять, і припинять це зухвале винищення природи. Так?
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И порохатый свыночолый гетьман был не в курсе?
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твой обрезаный гетьман щас порешат с Бакановым... зебилы
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Жах...
Треба розкидати по лісах візитку Яроша або обгортки Рошен. І нищення лісів припиниться одразу.
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Поза "чего изволите" не поможет. Авакову и его корешам скоро дадут пинок под зад. Но вот только боюсь, Билецкий и его активисты расстроятся, их же тоже от кормушки отодвинут. И вот тогда можно будет ожидать чего угодно.
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дурашка, у Авакова два десятка депов прошли по спискам слуги урода)
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уволить тебя надо - без выходного пособия и без пенсии - уже заработал - вместе с аваковым который и остановил реформу полиции
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открыли Америку..., правда уже в стопятьсотый раз, а дальше? мне интересно (думаю, не только мне), а что дальше? там нет Украины, там не действуют законы Украины, что там вообще?
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Надо же прозрели после 5 лет правления шуры балагаганова очки упали переобулся на ходу
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Дякую кеп! Цікаво, наступні будуть співпрацювати з ним?
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