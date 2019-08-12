 Незаконний видобуток бурштину не міг відбуватися без співпраці злочинців з місцевими органами влади та правоохоронцями, - Князєв. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав голова Національної поліції Сергій Князєв під час робочої поїздки в Житомирську область.

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Тільки за попередніми підрахунками в трьох регіонах копачами пошкоджено понад 6 200 га земель лісового фонду і понад 1 тис. га земель сільськогосподарського призначення.

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Найчастіше дії порушників закону каралися мізерними штрафами.

Також глава Нацполіції заявив, що незаконний видобуток бурштину не міг відбуватися без співпраці бандитів з місцевими органами влади і силовиками.

"Очевидно, що така масштабна протиправна діяльність не могла відбуватися без співпраці злочинних елементів з місцевими органами влади, правоохоронцями, в тому числі і з місцевими громадянами", - зазначив Князєв.

"Так, у 2016 році, на Рівненщині в результаті спецоперації, яка включала перевірку понад 120 точок можливого зберігання бурштину, був затриманий чиновник прокуратури області, керівники райвідділів поліції, а також керівництво середньої ланки служби безпеки підрозділу", - продовжив Князєв.

У 2016 році для доступу у важкопрохідні місця в розпорядження поліції було передано 12 одиниць спеціальної та бронетехніки, залучено групи аеророзвідки, сформовано пересувні пошукові групи, які були зняті з другої лінії оборони в Донбасі.

"У мирній частині України ми займалися майже військовими операціями", - додав глава Нацполіції.

Президент Володимир Зеленський на нараді з питань незаконного видобутку бурштину в Житомирській області заявив, що масштаби незаконного видобутку бурштину в Україні набули характеру війни кримінальних авторитетів з державою під прикриттям силових органів.