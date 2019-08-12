 "У бойових умовах ви здатні показати себе ще краще": військові в зоні ООС відпрацювали навички захоплення всюдихода ворога. ВIДЕО

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"Для початку, фахівці з різних напрямків розповіли навчальним групам і показали на практиці, як застосовуються технічні засоби вітчизняного і зарубіжного виробництва, що перебувають на озброєнні Об'єднаних сил. Також розповіли як організовується взаємодія підрозділів, маскування і забезпечення їх автономності під час роботи в полі; про критичні моменти під час визначення координат, звідки ворог веде вогонь, у мінній війні, у застосуванні розвідувальних або ударних безпілотних літальних апаратів і протидії безпілотникам противника, у наданні першої допомоги і медичній евакуації", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12. ФОТОрепортаж

Друга частина занять була практичною: за легендою стояла задача захопити військовий всюдихід з офіцерами противника на борту. До навчань залучалися вертольоти Мі-8.

Після завершення заняття командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Олександр Сирський нагородив військовослужбовців, які відзначилися під час виконання бойових завдань, подякував учасникам за належну підготовку заходу і всім присутнім за щоденну небезпечну службу.

"Все відпрацювали добре і дуже професійно. Упевнений, що в бойових умовах ви здатні показати себе ще краще", - зазначив Олександр Сирський.