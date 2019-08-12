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 Суспільство
  2018  5
Все про:вишкіл (1247) операція Об'єднаних сил (1465) Олександр Сирський (26)

 "У бойових умовах ви здатні показати себе ще краще": військові в зоні ООС відпрацювали навички захоплення всюдихода ворога. ВIДЕО

Інструкторсько-методичне заняття з тактичної підготовки за спеціальною тематикою пройшло в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"Для початку, фахівці з різних напрямків розповіли навчальним групам і показали на практиці, як застосовуються технічні засоби вітчизняного і зарубіжного виробництва, що перебувають на озброєнні Об'єднаних сил. Також розповіли як організовується взаємодія підрозділів, маскування і забезпечення їх автономності під час роботи в полі; про критичні моменти під час визначення координат, звідки ворог веде вогонь, у мінній війні, у застосуванні розвідувальних або ударних безпілотних літальних апаратів і протидії безпілотникам противника, у наданні першої допомоги і медичній евакуації", - йдеться в повідомленні.

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Друга частина занять була практичною: за легендою стояла задача захопити військовий всюдихід з офіцерами противника на борту. До навчань залучалися вертольоти Мі-8.

Після завершення заняття командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Олександр Сирський нагородив військовослужбовців, які відзначилися під час виконання бойових завдань, подякував учасникам за належну підготовку заходу і всім присутнім за щоденну небезпечну службу.

"Все відпрацювали добре і дуже професійно. Упевнений, що в бойових умовах ви здатні показати себе ще краще", - зазначив Олександр Сирський.

У бойових умовах ви здатні показати себе ще краще: військові в зоні ООС відпрацювали навички захоплення всюдихода ворога 01

У бойових умовах ви здатні показати себе ще краще: військові в зоні ООС відпрацювали навички захоплення всюдихода ворога 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142411
 
   
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Пока что боевые условия-это сидеть в окопах под обстрелами кацапни,пока кое-кто играет на рояле симфонию "надопростоперестатьстрелять".
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Муть якась - не навчання, і не тренування, і не показові виступи, а якась дискотека! Я бачу Сирський ще той стратег і тактик! Щоб зупинити військову машину з офіцерами - потрібно її розстріляти зі стрілецької зброї, або підбити з РПГ, або знищити дистанційно керованим фугасом, евакуйовувати там вже не буде кого, там можна забрати тільки документи і лишити візитку Яроша. Всі подальші дії це маячня як і стрибання розвідки по кочкам. В них єдина можливість перетнути сіру зону - це проповзти її на пузі і ніякий гелікоптер за ними нікуди не прилетить, бо досі не має броньованого гелікоптера, який зможе виконати таку місію в тилу у ворога, не зважаючи на обстріли з крупнокаліберної зброї і ПЗРК!
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неплохо,военТВ...
НО нам нужны видео от 54+К2.четкие видео по работе и ее результатам!
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когда будут учения с украинскими военными в качестве мишеней

у нас же с террористами ЗЕмире-е-е-ние "У бойових умовах ви здатні показати себе ще краще": військові в зоні ООС відпрацювали навички захоплення всюдихода ворога - Цензор.НЕТ 5041
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