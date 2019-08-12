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Все про:діти (1631) Росія (19316) РПЦ (263) священик (46)

 Батьки подали заяву в поліцію через жорсткі дії священника під час хрещення однорічної дитини в Росії. ВIДЕО

У Ленінградській області батьки поскаржилися в поліцію на дії священнослужителя під час хрещення їхньої дитини, через які малюк дістав садна і забої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс" із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Напередодні в поліцію Гатчинського району надійшла заява від місцевої жительки про те, що в Марієнбурзькому Покровському храмі в Гатчині один із служителів храму жорстоко поводився з дитиною під час хрещення.

Співрозмовник агентства додав, що повідомлень з лікарні за цим фактом не надходило. Нині матеріал перевірки перебуває у дільничного.

Тим часом, за даними ЗМІ, йдеться про ігумена Фотія (Василь Нечепоренко). На опублікованому в інтернеті відеозапису він із силою кілька разів занурює дитину в воду під час обряду хрещення. Мати малюка безуспішно намагається забрати його з рук священнослужителя.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142394
 
   
 Топ коментарі
 
поп бывший ОМОНовец . дают о себе знать старые привычки
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А ведь мог бы и головой об казан, оглушить, что б не сопротивлялся, или руку заломать. Добрейшей души человек... Батьки подали заяву в поліцію через жорсткі дії священика під час хрещення однорічної дитини в Росії - Цензор.НЕТ 6894
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кацап должен знать с первых дней где он родился и что его ждет что не так ? думаете дальше лучше будет ? Родители подали заявление в полицию из-за жестких действий священника при крещении годовалого ребенка в России - Цензор.НЕТ 1912
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Думаю именно так перед всемирным потопом или в Содоме говорили))) За 5 сек. до..)))
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ибо нефиг страдать ерундой и потакать средневековым поверьям.
Крещенные и некрещенные с одинаковой частотой погибают в ДТП.
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ПРИОБЩЕНИЕ К РЕЛИГИИ В НЕСОЗНАТЕЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ - ЭТО ОДИН ИЗ ТОП-МАРАЗМОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
НА ВИДЕО ВАРВАРСКИЙ ОБРЯД. ФУ.
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и главное абсолютно бессмысленное занятие, даже без зачатков какой-либо пользы.
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Сознание и бессознательное должно определяться родителями, а не абстрактным обществом с иудомасонскими вождями и ювенальным коммунизмом.
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Где родительский инстинкт у отца и матери этого ребенка, как можно не защищать своего ребенка?
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