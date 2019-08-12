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 Тепловізори і супутникова навігація: "Львівський бронетанковий завод" налагодив серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ДП "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", налагодило серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року, які оснащені тепловізорами, цифровими радіостанціями, засобами супутникової навігації та новим динамічним захистом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Як повідомляється, завдяки цьому вдалося значно розширити бойові можливості Т-64, який є основною бойовою машиною бронетанкових підрозділів українського війська та відмінно показав себе у протистояннях з агресором на Сході України. До того ж саме цей танк у 2017 році проявив себе у танкових змаганнях НАТО The Strong Europe Tank Challenge та був продемонстрований під час минулорічного параду з нагоди Дня Незалежності України.

Під час модернізації в бойову машину встановлюється новий прицільний комплекс навідника з тепловізором, який забезпечує виявлення, розпізнавання та знищення противника вогнем 125-мм гармати у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

Тепловізори і супутникова навігація: Львівський бронетанковий завод налагодив серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року 01

"Водночас інші члени екіпажу отримають нові прилади нічного бачення з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління. Ці прилади мають високу стійкість до світлових перешкод, вони не чутливі до засвічення навіть під час використання противником спеціальних перешкод у інфрачервоному діапазоні. Окрім того, вони встановлюються на штатні кріплення та підключаються до електричної мережі танку без її зміни, що дозволяє значно зменшити час та витрати для інтеграції приладів у системи бойової машини", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" модернізує передані Україні американські патрульні катери Island

Зазначається, що Т-64 зразка 2017 року отримав новий динамічний захист, який значно посилює рівень захищеності бойової машини та ефективно протидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження: кумулятивним та бронебійним, а також ударно-кумулятивним боєприпасам типу "ударне ядро".

Тепловізори і супутникова навігація: Львівський бронетанковий завод налагодив серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року 02
Фото: пресслужба "Укроборорнпром"

Ще однією особливістю Т-64 зразка 2017 року є система супутникової навігації від Держпідприємства "Орізон-Навігація", що входить до складу ДК "Укроборонпром". Цей навігаційний комплекс працює в автоматизованій цифровій системі, що дозволяє у режимі "онлайн" обмінюватись надійно зашифрованими даними. Данні про місцерозташування кожної машини можуть надходити до командувачів усіх рівнів, від командира взводу до керівництва всією бойовою операцією.

Танки також оснащуються новими цифровими радіостанціями "Либідь К-2РБ", які забезпечують надійний захищений від перешкод та перехоплення зв‘язок на дистанції до 70 кілометрів.

В "Укроборонпромі" також зазначили, що раніше модернізацію танків Т-64 до цього рівня проводив лише "Харківський бронетанковий завод" "Укроборонпрому", який уже направив до українського війська понад півтори сотні Т-64 зразка 2017 року. А завдяки потужностям "Львівського бронетанкового заводу" процес переозброєння українського війська модернізованими машинами проходитиме значно швидше.

"Потужності цих двох танкових підприємств дозволяють, за наявності стабільного замовлення та фінансування з боку замовника, провести модернізацію всіх Т-64 у найближчій перспективі", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142392
 
 
 Топ коментарі
 
Тебе сейчас зебилы обьяснят, почему то что в новости это "очень плохо для Украины". Я не идеализирую Петю, он делец и не святой, но в условиях войны, он немало сделал для Украины, в отличие от глуповатого зе порочащего страну своим клоунским несмешным и попросту глупым кварталом 95 ..
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Ко-ко-ко свынарчуки, пеця мародер, торговля на крови, абырвалг, еще парочку...
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А территории чем занимать будешь? Автобусами Богдан?
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когда они очищены от врага дистанциооно (авиацией и ракетами), то хватит пехоты на бтрах или даже джипах!
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Та ты шо? А как ты узнаешь, очищены они или нет? Придешь туда, а там один ссаный пулеметчик положит целый взвод (БТР прошивается ДШК насквозь).
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Даже такой низколетящий, маневреный и очень живучий турбовинтовой штурмовик (по цене танка) расхерачит не один танк и прочую боевую технику только за один заход!

Тепловізори і супутникова навігація: "Львівський бронетанковий завод" налагодив серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року - Цензор.НЕТ 6505
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забий в гуглі ПЗРК, і втрати наші на Сході від них, а потім втрати рашкотана в Сакартвелло від ППО, а вже потім Тукано скидуй
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а ты попробуй сам сбить низколетящий самолет из пзрк, когда даже не поймешь с какой стороны от вылетит и в какуб пролет БЫСТРО над тобой, даже не успеешь навести
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а вот у танка нет шансов против птура
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Какого ПТУРа? Конкретно какой модели?
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это он имеет ввиду опыт луганска...как со стрелы в кондиционер зарядило))))
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"кривизна земли" мешает спить крылатые ракеты паРашинским ПВО; эта же "кривизна" и низкий угол цели над горизонтом не дает эффективно использовать ПЗРК или мобильные ПВО (которые можно просто облететь в 5-6 км встороне)
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Так саме ця кривізна Землі заважає літаку прицілитись в танк з ПТРК чи іншої зброї! Якщо літак летить дуже низько в нього немає часу на прицілювання, цілі з'являються дуже швидко і дуже швидко зникають! На гранично малих висотах не ведеться атака цілі, бо уламками ракет та бомб пошкоджується сам літак! Є гранично малі висоти на яких можна застосовувати зброю і ці висоти більше 200-300м, а там вже всі засоби ППО працюють на повну потужність і атакувати ціль вже просто неможливо!
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Если самолёт будет находиться в непосредственной близости, то да, но на расстоянии около 1 км он уже не так быстро перемещается относительно стрелка ПЗРК по угловой скорости и вполне можно навестись на цель. На Донбассе реактивные штурмовики тоже низко летали, но это их не всегда спасало.
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надо знать где летать - над этим разведка должна работать с беспилотниками и спутниковым слежением
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це все лірика, важкувати вирахувати в горній місцевості, а на рівнині абсолютно без проблем. Знову ж таки на Донбасі наші грачі вибивали ПЗРК, це ФАКТ, контролюєшь можливий сектор заходу літака, 2 ПЗРК залпом майже немає шансів. Ще раз повторюю, тактика з літаками ця не працює, якщо є протидія ППО,якщо немає або знищена ціни авіації немає. Еслі шо США вагнерівців розгромили авіацією бо були впевнені що нампє ППО, чудово розвідка в них працює, якби була би ППО - авіацію не задіювали б, поки не знищили би ППО, такі реалії ******** війни.
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Зато Тунгуска и Шилка в автомате разворачиваются и наводятся, хочу посмотреть, что там от Тушкана останется
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эго не так легко сбить на малой высоте даже пзрк
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Один недорогой штурмовик "Тукано" стоит , как взвод современньіх танков. Дешевизна, штука относительная...
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Танк нужен и на этой войне и на экспорт в страны, где мало развита авиация.,
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цікаво, чому при баризі парашенкі цього не було? лиш гниду парашенка від корита забрали - і вже почали танки випускати, при чому без рашкостановських запчастит "патамуштаможемпраигратьвайну" і тому потрібно торгувати з рашкостаном. Був свинарчук нічого не змогли, а лише ворували. А тут - барига ходить на допити, танки випускають, так помаленько і переможемо рашкостан, та посадим баригу з його шайкою.
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та що цікаво ніхто не піариться передачею відремонтованої техніки у війська...
-а то під дату посєщєнія "тєла презідєнта" нашвидкоруч задували ту техніку а потім від дощу фарба полізла...
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Модернизация образца 2017?
Нихрена себе скорость!
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Пэдра и Кровавый Пастор обещали первые Оплоты поставить ещё в конце 2018 года, все уже забыли наверное, но не все.
"Современная динамическая защита" - это старый Контакт, что ли? А где "Нож"?
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работай сам....хочеш бабло на шару получать?
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Очередная модернизация т-64

Ау дебилы...вы издеваетесь!?
Вы уже 100 раз могли разработать новый танк!
Где Булаты и Ятаганы? Они уже на устарели!!!

А вы долбни их еще толком и не выпускали....
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а шо...булат то нет-64?
как жаль,как жаль что не т-100(пэтро))
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Очередной кацапский тупой провакатор не получивший новых методичек!
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Если танк Оплот на международных танковых турнирах всегда последнее место брал из за чего был снят с производства то этот советский хлам и подавно..
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последне место....на танковІх турнІках...танк валадімір???

Дело в том, что чуть ранее стало известно о предложении израильской фирмы Nimda по модернизации танков «Ajeya» являющихся индийской версией российских Т-72М1. При этом, израильтяне не только заявили о намерении заняться модернизацией данных Т-72М1, но и перенести свое производство в Индию.
Тогда эта новость была воспринята крайне болезненно российской стороной, скучающей на полутора тысячах квадратных метрах своей экспозиции под палящим солнцем Гоа. Но то ли еще их ожидало!
Помимо израильтян к танковой теме подключился и "Укроборонпром", но замахнулся он куда выше своих коллег! Так, украинские специалисты заключат договор о сотрудничестве с ни много, ни мало, а государственным заводом боеприпасов Индии (OFB) согласно которому займутся адаптацией танка Т-90, а так же организуют производство его деталей в Индии.
Думаю объяснять насколько серьезный это, двойной, удар в спину для российского танкового сегмента на просторах Индии не стоит? Ну, по крайней мере, российская делегация загорела и помыла ноги в индийском океане.
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Strong Europe Tank Challenge 2018. Чому Україна посіла останнє місцеДнями у Німеччині завершились престижні військові змагання Strong Europe Tank Challenge, у яких Україна не змогла досягнути успіхуГоловна Руслан Рудомський 12 червня 2018 14:00 https://www.depo.ua/ukr/war/strong-europe-tank-challenge-2018-chomu-********-posila-ostannye-misce-20180612788723
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так прибарыжники туда отправили не спортсменов а заслуженных..
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Дорогой друг.. ну вот зачем эти мечты здесь? Зачем жить илюзиями обьясни мне...?===Индия подтвердила закупку свыше четырёхсот российских танков Т-90МС9 апреля 201978
Индийское правительство утвердило закупку 464 российских танков Т-90МС для вооруженных сил страны. Соответствующее решение было принято в начале апреля комитетом по безопасности правительства Индии (Cabinet Committee on Security - CCS), возглавляемым премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает блог bmpd со ссылкой на журнал "Jane's Defence Weekly"..
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не читайте советских газет на ночь...
-те танки за долг накопившийся за поставленные в рашу медпрепараты от спида...
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это не совсем советская газета .. Jane's Defence Weekly (JDW) - еженедельный журнал под редакцией Питера Фелстеда, пишущий на военную и коммерческую тематику. Является подразделением Jane's Information Group, которая в настоящее время принадлежит IHS.
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в настоящее и не настоящее время бенифициар фсб..))))
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Весь мир бенифициар кремля и люди в нем агенты Тепловізори і супутникова навігація: "Львівський бронетанковий завод" налагодив серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року - Цензор.НЕТ 2769
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Танк Оплот ни на каких международных танковых турнирах не был, Оплоты есть только у Таиланда. Вы перепутали ''Т-84 Оплот'' и ''БМ Оплот'' все дело в похожых названиях, между ними очень ни хилая разница.
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покупаем турецкие танки
своих танкостроителей отправляем в РФ
https://www.depo.ua/ukr/war/kulak-erdogana-shcho-za-tank-altay-mozhe-zyavitisya-u-zsu-201908091009182
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Зараз у одного мародерського шпигуна покотилась гірка сьлоза. Скільки він не шкодив, скільки не створюівав штучні казани, скільки не висаджував у повітря військові арсенали, а Україна живе і міцнішає. Яке горе! Яке нещастя! Тепловізори і супутникова навігація: "Львівський бронетанковий завод" налагодив серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року - Цензор.НЕТ 1131
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Штучні казани??? Підлога країни))) Это ты у шариковых научился?))) Даааа, да ты еще тупее чем они))) С кем поведешься...
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А с каких пор динамическая защита влияет на бронебойные снаряды? Она же только против куммулятивов?
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