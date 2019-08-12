 Порошенко прибув на допит у ДБР. ВIДЕО

Порошенка викликали на 9.30 на допит як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час придбання телеканалу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

Від будь-яких коментарів журналістам на вході до будівлі ДБР Порошенко утримався.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР чекає Порошенка на допит 12 серпня

Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний у ДБР як свідок і отримав повістку на наступний допит.

Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що вони зливають інформацію Портнову.