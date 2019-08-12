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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:допит (505) податки (745) Порошенко (9567) ДБР (419) Прямий_канал (6)

 Порошенко прибув на допит у ДБР. ВIДЕО

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко прийшов у понеділок вранці на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).

Порошенка викликали на 9.30 на допит як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час придбання телеканалу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

Від будь-яких коментарів журналістам на вході до будівлі ДБР Порошенко утримався.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР чекає Порошенка на допит 12 серпня

Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний у ДБР як свідок і отримав повістку на наступний допит.

Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що вони зливають інформацію Портнову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142385
 
   
 Топ коментарі
 
Наконец-то Барыга сядет, некому будет зарабатывать на крови и война прекратится. А то уже задолбал Порошенко прибыл на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 3567
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Зехомячки и шифрующиеся кацапомрази пищат-"посадить,посадить,посадить.." Наивные,как и полагается,даунам. Как бы ублюдок портнов не бесился,а будет лишь громкий пук в лужу и не более.
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Вся эта возня вокруг Порошенко ничто иное, как отвлечь внимание людей от неумения президента и его офиса решать насущные проблемы в стране.
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Более чем странная методика расследования: время утекает, а ПАП все "свидетель" да "свидетель"! Когда, наконец-то, народ услышит о Порошенко - "обвиняемый"?! А так он все ходит к следователям на чаи, является народу через телеобъективы, дабы не позабыли. Видать, верховные договорняки у нас все еще посильнее законов...
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одной твоей желалки маловато будет. Порошенко прибув на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 1227
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Вас, козломордих аж зашкалює, щоб "посадить" Порошенка -- за Армію, Мову і Церкву, бо це вам, як серпом по яйцях. Особливо за мову у вас кров із зубів іде.
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Щось мало дякулів. Пєтька жадний.Зі своєї кишені платити шкода.
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Мало? На форуме такой лай свинособачий стоит хоть уши закрывай! Пока ещё минстець финансируется из бюджета, так шо барыга со своего кармана разве шо сои может им подкинуть в качестве премии.
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Жаба давит? Беня опять зарплату задерживает за радостный скулеж во славу Шмаркли?
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смотрю на номер твой и вижу что тебя понизили в должности а значит и оклад меньше. За что это тебя так ?
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Ющенко с женой воровали выклянчивая деньги на больницу, 300 миллионов. Петенька с женушкой просто вытребовали из госбюджета 1 миллиард 700 миллионов только в 2019 году. И все они просто свидетели собственного воровства. Очень милое зрелище.
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Це брехня. гроші були виділені Міністерству освіти на впровадження інклюзивної освіти, а оскільки Марина Порощенко просувала цю тему, брехливі Жителі Иорданської ДолинИ набрехали що ті гроші отримала вона.
Це класична єврейська хуцпа! Бреши та звинувачуй оу брехні, зраджуй і звинувачуй у зразі, кради та званувачуй у крадіжках.
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Попрохоботы, вы хоть свою брехню координируйте, разные оправдания явный показатель что деньги 100% были украдены. Жена Ющенко тоже до настоящего времени клянется что строила больницу, но даже фундамент показать не может. Патриоты блин.

"«Украинский культурный фонд», который возглавляет жена президента Марина Порошенко, даст на гранты в этом году 641 миллион гривен. Об этом заявила исполнительный директор
организации Юлия Федив, сообщает пресс-служба Министерства культуры."
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Ну просто класика єврейської хуцпи та демагогії! Коли зє!біла тикають носом у його брехню, то виявляється це є доказом того, що він не бреше! Гебельс крутиться у труні так, що до нього динаму прикріпити можна і струм отримувати! Порошенко прибув на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 5374
Ти хоч читати, зє!Біл уміієш?
"«Украинский культурный фонд», который возглавляет жена президента Марина Порошенко, даст на гранты в этом году 641 миллион гривен. Об этом заявила исполнительный директор
организации Юлия Федив, сообщает пресс-служба Министерства культуры."
ДАСТЬ, а не візьме!
Фонд наповнюється благочинними пожертвани при чому на 90% пожертвами пана Порошенка!
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Так он же тайно со своими миллиардами бежал из Украины(так писали рашистские СМИ и безмозглые З Зелепупики. Причём, синхронно, в унисон.
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он сбежал - это точно...!
на допрос послали двойника...\может и тройника...!)\
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Какие еще рашистские СМИ.
Тут на цензоре зебобье их пересказывает и перепечатывает.
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Я думав, що ДБР такими важкими зусиллями створили для боротьби зі злочинністю, але виходить ні. Цей орган лігімізації звернень портнова і його корефанів для катування Порошенко. То може ви його будуте допитувати і по крадіжкам на вокзалі в м. Києві, бо він там проживає і будете висвітлювати, що він уже проходить по сотні справах? А де справи на путіна, на мертведчука, на бойко, азірова, які закликають до повалення України, не визнають її. А якої країни на вам мундири і якої держави?
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А про "справи на путіна, на мертведчука, на бойко, азірова, які закликають до повалення України, не визнають її." запитай у кума бариги і за сумісництвом генерального прокурора.
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А на допрос они кого вызвали? Главного злочинця последней пятилетки.
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не голосовал за Пороха, потому что считаю что ето он отчасти спровоцировал войну на Донбасе и подстрекнул Майдан к свержению власти в Украине, но в данном случае за него вступлюсь - что зделано то сделано, надо оставить ету практику судить бывших президентов.
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царей вообще нельзя судить, а то холопы выйдут из повиновения....
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А то что он якобы подстрекнул Майдан к свержению власти зебобиков уже не смущает?
Как будто бы цензор не хранит пятилетнее шипение якобы майдановцев о том что петя им помешал скинуть Виктора Федорыча, потому что был с ним заодно.
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чтец - ну вообще то sdasldjasldj dasdsadas это вата ватная и латентный сепар...., я с них стебаюсь просто, и меня зе-холопы не смущают...

Он же написал вот..." потому что считаю что ето он отчасти спровоцировал войну на Донбасе"
А порошенко есть за что в тюрьму...
Это точно на 100%, только не за войну конечно...
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Ну а куда делись эти писатели фантасты ранетые в боях?
По моему их как ветром посдувало после победы Зе.
Финансирование закончилось или методички поменяли?
Помню меня даже раз банили якобы за оскорбление такого бота.
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Порох на погрузчике на Банковой пытался предотвратить провокации против солдат ВВ за которыми ныкался Беркут. Его освистали. Президентом он стал, когда Россия захватила Крым и развязала бойню на Донбассе. Первый указ его был об одностороннем прекращении огня, чтобы попытаться остановить войну.
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Такими темпами скоро увидим снисхождение Святого Яныка и явление Блаженного Николы Азирова
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Напомню- после Оранжевой революции Азарова на Майдан привел Порошенко и прислуживал барыге в правительстве того же Азарова тоже Порошенко...
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Ти бач і не боїться, не так як Бєня втік, рило мабуть все ж в пуху.
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А коли запросять коломойського? А зе!біли?
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А за що Коломойського? За те що не дав ***** зайти далі в Україну? Ти дебіл ,перестань читати "шоколадну методичку" і дивитись шоколадний канал "прямий"
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Нібито його цьому звинувачують, не влаштовуйте цирк
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Порошенко был вызван на 9.30 на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой"
.Источник: https://censor.net.ua/v3142385Для мене ключова фраза- "о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Так що посадка не загорами. Там ще 10 справ паралельно ведуть. Не забагато для бувшого гідранта?
Источник: https://censor.net.ua/v3142385
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За 5.5 мільярдів баксів, які воно украло у приватбанку!
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ты её попроси - может подкормит тебя из кошёлки...!
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Э́йяфьядлайёкюдль тебе кто разрешал сопло открывать ?
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"Что ж такое? Как же так?" (М.Жванецкий)
Бежать из страны..., тайком..., вывозя награбленные миллиарды..., а тут на него десятки уголовных дел открыто... Порошенко прибув на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 25

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Наконец-то те хлопцы, что все завшивели в аэропорту Борисполя, ожидая, как "побежит" из страны Порошенко, смогут сдать вахту и помыться.
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массам подкинули пожевать. чтоб отвлечь от понижения тарифов
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Як так???
Зебіли писали що Порох вже не повернеться.
Що варті слова нікчем?
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Вся страна знает, кто заказал Гонгадзе, помнят пленки Мельниченко, помнят, кто разоружил украинскую армию, отдал ядерное оружие, подготовил Украину для сдачи. Все так же знают, кто призывал не защищать Украину, а сдать агрессору. Помнят, как струсило руководство Украины и не отдало приказ защищать Украину. Все помнят, как Савченко хотела взорвать ВР, как показывали фильм о подготовке. То есть были подготовлены убийственные доказательства. Но никто так и не сел. Поэтому при данной судебной системе отсутствует всякая надежда, что кто там сядет. Видимость деятельности и не больше.
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Спасибо потужно реформированным прошлой властью судам.
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Петя запоми: чистосердечное признание - прямой путь в тюрьму. Держись, дорогой.
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Медвечук приобрёл минимум 3 канала, которые резко переключились на пророссийкую политику. Но у ГБР,что нынче под Портновым, к ним вопросов нет! Зато канал ведущий проевропейскую политику подвергается нападкам. Зелебобики радостно аплодируют!
Д.Б.
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Так "одиннароТ" же, что ЗЕбобики, что мышебратья.
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Зебобье уже переобулось из героев майдана и АТО ранетых в сражениях и ненавидящих петю за сдачу майдана и сотрудничество с кремлем в помирковану вату осуждающую петю за подстрекательство майдана к свержению власти.
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Теперь тысячи сторонников Порошенко выйдут на улицу. Это может причинить гражданский конфликт.
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всє староннікі Мародьора тут на Цензорі сидять.. і вони нікуди не вийдуть бо за це не заплатять Порошенко прибув на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 3850
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Володя!!! Готовься!!! Украина не РФ, ты не Путин!!! Подозрений за 100 дней работы ты заработал больше, чем Порох за 5 лет!!! Начинай сушить сухари! Можешь с Леной дома поиграть в "надзирателя и заключенного"!!! Хватит играть в дочьки -матери и медсестру!!!
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Вы думаете что он просто так отдаст власть как петя путем демократических выборов?
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Неуплата или уклонение от налогов, за это сел Аль Капоне.
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Україна стала не зеленою а червоною , якщо хто не розуміє.Відповідно до цього , настав час комісарів , більшовиків і стукачів. Що стосується долі України і українців , потрібно читати історію 20-30 років. Було "добре" , настає епоха "ще кращого".
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поросенко погубила его патологическая жадность, ну все же было, нет хапало и хапало..
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у поросенко миллиарды припрятаны в офшорах..
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Зе-тыпил, в ФОРБСе не дураки сидят - это табличка как раз С офшорами.
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А тебя сгубит патологический идиотизм Порошенко прибув на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 98 .
. Киздеть - не мешки ворочать ! Факты "хапанья" Петром - ВСЕГО , в студию . Порошенко прибув на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 7419.
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Буде тепер Мародьор як ПЕСик бігати на задніх лапках за кожним викликом
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Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка.
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Ух, как весело ведут себя в Украине те, кого в нас привлекают к ответственности !!!! Ну, прям праздник лучше не бывает. Потому что знают собаки, что ничего с ними не сделают. Ну подоят раскрутят на капусту, так это слёзы по сравнению с непосильно нажитым, ну немного подергают на камеру, а это еще лучше для пиара, лохторат это любит и все. Всё ОК!
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Вважаю Брехло не має права на виїзд з України до кінця слідства і призначення нового генпрокурора.
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Ватники пять лет визжали, что Украина "вот-вот замерзнет".
Теперь новую мантру нашли: "Петю вот-вот посадят".

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