 Порошенко прибув на допит у ДБР. ВIДЕО

Порошенка викликали на 9.30 на допит як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків під час придбання телеканалу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".
Від будь-яких коментарів журналістам на вході до будівлі ДБР Порошенко утримався.
Нагадаємо, 25 липня Порошенко був допитаний у ДБР як свідок і отримав повістку на наступний допит.
Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що вони зливають інформацію Портнову.
Це класична єврейська хуцпа! Бреши та звинувачуй оу брехні, зраджуй і звинувачуй у зразі, кради та званувачуй у крадіжках.
"«Украинский культурный фонд», который возглавляет жена президента Марина Порошенко, даст на гранты в этом году 641 миллион гривен. Об этом заявила исполнительный директор
организации Юлия Федив, сообщает пресс-служба Министерства культуры."
Ти хоч читати, зє!Біл уміієш?
"«Украинский культурный фонд», который возглавляет жена президента Марина Порошенко, даст на гранты в этом году 641 миллион гривен. Об этом заявила исполнительный директор
организации Юлия Федив, сообщает пресс-служба Министерства культуры."
ДАСТЬ, а не візьме!
Фонд наповнюється благочинними пожертвани при чому на 90% пожертвами пана Порошенка!
на допрос послали двойника...\может и тройника...!)\
Тут на цензоре зебобье их пересказывает и перепечатывает.
Как будто бы цензор не хранит пятилетнее шипение якобы майдановцев о том что петя им помешал скинуть Виктора Федорыча, потому что был с ним заодно.
Он же написал вот..." потому что считаю что ето он отчасти спровоцировал войну на Донбасе"
А порошенко есть за что в тюрьму...
Это точно на 100%, только не за войну конечно...
По моему их как ветром посдувало после победы Зе.
Финансирование закончилось или методички поменяли?
Помню меня даже раз банили якобы за оскорбление такого бота.
.Источник: https://censor.net.ua/v3142385Для мене ключова фраза- "о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Так що посадка не загорами. Там ще 10 справ паралельно ведуть. Не забагато для бувшого гідранта?
Источник: https://censor.net.ua/v3142385
Бежать из страны..., тайком..., вывозя награбленные миллиарды..., а тут на него десятки уголовных дел открыто...
Зебіли писали що Порох вже не повернеться.
Що варті слова нікчем?
Д.Б.
. Киздеть - не мешки ворочать ! Факты "хапанья" Петром - ВСЕГО , в студию . .
Теперь новую мантру нашли: "Петю вот-вот посадят".