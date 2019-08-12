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 У Росії вибухнув малогабаритний ядерний реактор. ВIДЕО

Офіційну заяву Російського федерального ядерного центру - Всеросійського науково-дослідного інституту експериментальної фізики (РФЯЦ-ВНДІЕФ) опубліковано 11 серпня на сайті міської інформаційної газети "Колючий Саров". Її також показали на місцевому телебаченні. Причиною загибелі вчених-випробувачів став вибух малогабаритного ядерного реактора, що є частиною двигуна об'єкта військового призначення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Фонтанка.ру", про це розповіли директор РФЯЦ-ВНДІЕФ Валентин Костюков і науковий керівник центру В'ячеслав Соловйов.

"П'ятеро вчених-випробувачів РФЯЦ загинули, троє в стані середньої тяжкості, їхньому життю нічого не загрожує", - сказав Костюков. Відеозвернення записано в студії саровського ТРК "Канал-16", на тлі траурних портьєр. Атмосфера відповідає змісту бесіди. Керівник ядерного центру розповів, що трагедія відбулася не на береговій частині полігону, як стверджувало раніше Міноборони, а в акваторії Білого моря. Підготовка до випробування нової зброї, за його словами, тривала більше року.

"Ці люди неодноразово брали участь в аналогічних подібних роботах і завжди отримували результат. Ланцюг трагічних випадковостей, невизначеностей, ... сталося. За попереднім аналізом ми бачили, що вони (загиблі. - Прим. ред.) боролися за те, щоб взяти ситуацію в руки. Але, на жаль, це не вдалося", - сказав Костюков і додав: "Нам не вдалося все передбачити, не вдалося зазирнути так глибоко, щоб отримати результат".

За його словами, в Архангельській області зараз працює державна комісія, що вивчає всі обставини катастрофи.

Заступник директора РФЯЦ, член-кореспондент РАН Олександр Чернишов підтвердив інформацію про короткочасний радіоактивний стрибок у місті Сєверодвінську, що розташовується за 30 кілометрів від місця катастрофи.

"Те, що відбулося, це непрогнозований сценарій реалізувався. Не так далеко там розташовується Сєверодвінськ, наші люди там присутні, наші експерти проводять вимірювання. Встановили прямими вимірами на Севмаші, що радіаційне підвищення фону було вдвічі і тривало не більш як годину. Жодних залишкових радіоактивних забруднень ні наші експерти, ні зовнішні експерти не зареєстрували", - заспокоїв учений.

Найбільш тривожну подробицю повідомив науковий керівник РФЯЦ В'ячеслав Соловйов. Він виступав третім і для початку уточнив, що дослідження і розробки в інтересах Міноборони проводяться в межах наукової програми Саровського ядерного центру.

"Один із напрямків - це створення малогабаритних джерел енергії з використанням радіоактивних матеріалів, що діляться", - сказав він, зазначивши, що такі розробки ведуться не тільки в Росії - минулого року "малогабаритний ядерний реактор потужністю кілька кіловат випробували вчені США".

Також читайте: Вибух на військовому полігоні в Архангельській області РФ стався через займання і детонацію ракетного палива, - "Росатом"

"Ми зараз намагаємося розібратися, працюємо в тісному контакті з державною комісією, аналізуємо весь ланцюг подій для того, щоб і оцінити масштаб аварії, і зрозуміти її причини, щоб відкинути можливість подібних аварій у майбутньому", - заявив В'ячеслав Соловйов.

Над якою саме зброєю працювали вчені-випробувачі, незважаючи на шокуючу відвертість, фізики не сказали. У липні минулого року "Коммерсант" писав про те, що саровський ядерний центр спільно з єкатеринбурзьким ДКБ "Новатор" бере участь у створенні міжконтинентальної ракети необмеженої дальності. Про ракету на ядерному паливі у своєму посланні в березні 2018 року розповів президент Володимир Путін. Пізніше вона отримала назву "Буревісник".

У липні 2018 року, майже рік тому, Міноборони повідомило про підготовку "льотних випробувань експериментальних зразків крилатої ракети удосконаленої конструкції". "Малопомітна, яка низько летить крилата ракета, що несе ядерну бойову частину, з практично необмеженою дальністю, непередбачуваною траєкторією польоту і можливістю обходу рубежів перехоплення, є невразливою для всіх існуючих і перспективних систем як ПРО, так і ППО", - розкрило тоді військове відомство сутність "Буревісника".

Вибух на морському полігоні поблизу села Ньонокса стався 8 серпня. Влада Архангельської області поінформувала про короткочасний стрибок радіації, але згодом повідомлення було видалено. За офіційною версією Міноборони, трагедія сталася під час "випробувань рідинної реактивної рухової установки". За даними ЗМІ, стартовий двигун "Буревісника" - твердопаливний, маршовий двигун - ядерний повітряно-реактивний.

На вимогу військових прилеглий до місця вибуху район Білого моря до 10 вересня закрито для судноплавства. Загальна площа забороненої зони - приблизно 230 квадратних кілометрів. Надзвичайна комісія повідомила, що радіаційний фон в околицях полігону відповідає нормі. В аптеках Сєверодвінська й Архангельська зафіксовано підвищений попит на йод. Постраждалих від вибуху доставили в столичний центр ядерної медицини. За свідченнями очевидців, поранених перевозили в костюмах хімзахисту, двері реанімобілів обернули плівкою.

У перші години після вибуху військове відомство повідомило про травмування "шести представників Міноборони та підприємства-розробника". Надалі про долю військовослужбовців інформації не надходило. На сьогодні немає точних даних про кількість постраждалих і загиблих. ЗМІ зазначали, що до лікарні доставлено щонайменше 12 осіб.

РФЯЦ-ВНДІЕФ 11 серпня назвав імена загиблих учених: Олексій В’юшин, Євген Коратаєв, В'ячеслав Ліпшев, Сергій Пічугін і Владислав Яновський. Президенту направлено пропозицію нагородити випробувачів. 12 серпня відбудеться прощання з фізиками. У ЗАТО Саров оголошено дводенну жалобу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142365
 
   
 Топ коментарі
 
Жаль не на Красной Площади. Вот бы поржали🤔
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верно подмечено! .. это же кацапы, сер!
В России взорвался малогабаритный ядерный реактор - Цензор.НЕТ 7617
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Як на мене, всі москалі, без винятку, мають горіти у пеклі.☹️
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на чем в паРашке работают военные ядерные реакторы ни для кого не секрет (на том что у них в доволь и налажено серийное производство, чего хоть "жопой жри"), так что "загадочный изотоп" в вероятностью 90% - эио плутоний 239!
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где-то при полутора тысяч градусов вода разлагается на водород и кислород!
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А я вже подумала, що це ще один ...
Ну, нічого.
Не останній.
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Моряков атомной подлодки «Курск», погибших 19 лет назад, вспомнят в ряде российских городовМитинг-реквием пройдёт в Мурманске. Акция начнётся в 11.28. В это время 19 лет назад прогремел первый взрыв на борту подлодки «Курск». Митинг проведут у Мемориала морякам, погибшим в мирное время. Подводников также вспомнят в Нижнем Новгороде, Петербурге, Курске, ряде других городов и посёлке Видяево.Подлодка Курск, она участвовала в учениях в Баренцевом море, затонула в этот день в 2000 году.
Власти не сразу признали ситуацию аварийной. Многодневная спасательная операция, к которой лишь спустя неделю подключились норвежские водолазы, ничего не дала.Владимир Куроедов, тогда главком ВМФ России, заявил о возможном столкновении «Курска» с американской подлодкой. А в то время министр обороны Игорь Сергеев сообщил о якобы таране «Курска».
Причина гибели 118 человек до сих пор тайна. Официальная версия трагедии на флоте - взрыв одной из торпед на учениях, от взрыва сдетонировали другие боеприпасы.Спустя месяц после катастрофы президент Путин в прямом эфире CNN на вопрос ведущего, что случилось с подлодкой «Курск», с улыбкой сказал: «Она утонула».
Уголовное дело о гибели моряков с «Курска» прекратили в августе 2002 года. Наказание никто так и не понёс
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Иллюстрация к руцкой пасловице "Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь " Изобретали рокету для уничтожения других, теперь сами немножко пострадавшие от той рокеты, плюс заражена территория. Но рус не будет рус если не найдет выход, значит радиоактивную рыбу будут ловить и продавать,если поймают за руку, будут "разбавлять" нормальной рыбой, все приблизительно как с нефтью загрязненной хлором, поставляли пока не поймали, далее стали разбавлять другой нефтью или подкупать потребителей
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Чому мені так легко читати цю статтю В России взорвался малогабаритный ядерный реактор - Цензор.НЕТ 4562

Краще на Красній площі б іспитували таку ракету В России взорвался малогабаритный ядерный реактор - Цензор.НЕТ 2643
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Нечего лапотной дичи совать нос туда,куда им не дано природой. Таскать баржи по рекам и собирать ежевику с кедровыми орехами-вот предназначение кацапни.
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В ********* превратили стационарный Чернобыль в летающий.
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"Она утонула" - сказал Путлер и … ЗАУЛЫБАЛСЯ - человеческая
жизнь для него - 0 - это о под. лодке «Курск». У нее тросом
на 100-метровой глубине отпилили первый отсек, двойной титановый корпус,
отпилили, охраняли квадрат и взорвали на куски и сказали «Ну, а зачем вам нос?
Можно по остальному составить себе представление». То есть впарили совершенно
наглую панаму, потому что это отпиливание носа - это первейший признак того,
что сказали неправду…Капитан Колесников пишет нам письмо.http://www.youtube.com/watch?v=vyKq61fUPcUНо в Рашке об этом - 0 понимания. …«Пипла
хавает»…

Когда Хутя приехал в Североморск, жены моряков, в том числе
и с "Курска",стали кричать, просить объяснить, что случилось, что
сделать, чтобы не повторилось. Посмотрел на них Хутя, хмыкнул -
"Понабирали шлюх за 10 долларов" и уехало.
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по памяти так , Анчар, Лира, и еще кажись затонувший в 89 "Комсомолец" титановыми были..
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первый отсек (нос) кацапы оставили на дне...... касаемо ""Курск" не титановая подлодка"- из чего корпус-то...из Ваты?... так она на ТВ новости про Украину смотрит
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Корпус из легированной стали , многослойной , с полимерньім покрьітием. Титановьіе корпуса - єто єксклюзив глубоководньіх подлодок , до 1000м рабочей глубиной погружения.
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Дапашливьі !!! Надоели , одно и то же от троллей...
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Питлер вообще циничен - как взрывал ватников в 99-м чтобы войну начать.
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Обидно, что малогабаритный.
Будем надеяться, что будет исправлено.
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пожар незначительный
пожар нет смысла тушить
пожар это вообще полезно
ничего там не взорвалось
взорвалось но не ядерное
взорвался малогабаритный ядерный реактор

ждем
взорвался ядерный реактор

и наконец правда:
взорвалась ядерная ракета в пусковой шахте.
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))))
Я бы конечно добавил бы количество трупов.
И старался бы учёными и специалистами ВПК это дело увеличивать.
Увеличить некомплект в отрасли, так сказать.
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Что ни пробуют лепить - все равно получается петух из говна
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У Росії вибухнув малогабаритний ядерний реактор - Цензор.НЕТ 2534

а этот? не с говна...то тоже аху...дивительный)))) черте-что с головой х.ловой
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"Яка сумна новина!" (c).
Примерно как в альтернативной, но возможной реальности где-то в январе 1945-го услышать новость , что ядерные испытания у немцев окончились неудачей с гибелью экспериментаторов.
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Или как услышать что в совке Чернобыль рванул - каждый в мире обязан был радоваться. Меньше совков - меньше угрозы миру.
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Особенно радовались тогда в Швеции и Финляндии, когда фон у них вырос раз так в 20-30...

Чему там радоваться?
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Не потрібно було саджати х%йло на ракету, воно перднуло і пропалив обшивку.
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Совок 2.0. Вместо мини АЭС для маленьких городов,Пу усиленно хочет прорваться в мировые лидеры. Пушки вместо хлеба(с)
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Х-ло рассказывает о вреде ветроэнергетики, мол червячки вылазят и птичку жалко. В то же время хочет, чтобы над головами летал ядерный реактор. А учитывая рукожопость мышебратьев, эта хрень рано или поздно порадует кого-то. У Росії вибухнув малогабаритний ядерний реактор - Цензор.НЕТ 7743
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в переданные чертежи вкралась досадная ошибка
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Да просто пиндосы подсунули свою жвачку , которой заделали отверстие в ракете . У Росії вибухнув малогабаритний ядерний реактор - Цензор.НЕТ 6629
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Та мелочи жизни, руские бабы еще нарожают У Росії вибухнув малогабаритний ядерний реактор - Цензор.НЕТ 8999
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Если бы от этого страдали только русские, то да мелочи... Но ведь из-за них страдать будет вся планета.
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"Уважаемый редактор, может, лучше про реактор?

Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд

То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,

То у вас собаки лают, то у вас руины говорят."
(с)
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они сдохли за то, чтобы продолжалась война
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Это пять гражданских погибло,а сколько военных?Я так понимаю,что судно или ядерный реактор затопили?А может ди реакция продолжаться?
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самая первая новость ,была на ихних срачах про пожар или взрыв на судне..потом удалили это и пошло про взрыв на полигоне.
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там топить было нечего, все испарилось на молекулы.
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кацапі,ві создавалі оружіє массового убійства людєй...ві єщьо поплачьтє,нелюді...горітє ві всє в аду
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Просто так, для уточнения точки зрения:

На 50 тыс.митинге в Москве были подняты несколько наших Украинских Флагов и несколько человек держали плакаты "Верните Крым".
Но чмосквичи демонстративно вырвали эти флаги и затоптали. А организаторы 50 тыс. митинга -открестились от Украины,назвав их провокаторами

Возможно, они просто бояться за свою шкуру (за такое и посадить могут надолго), а возможно это их реальная точка зрения
У Росії вибухнув малогабаритний ядерний реактор - Цензор.НЕТ 3268
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Теоретично,до Донбасу вже сьогодні може долетіти.
У Росії вибухнув малогабаритний ядерний реактор - Цензор.НЕТ 8227
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Чи є дані які областя накриє радіактивна хмара? І коли вона досягне території України? Хоч вікна позачинять, така безпечність керівництва....
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На россии и так мало ученых, еще 5 отдали богу душу. То дыру на МКС герметиком замажут и в космос пульнут, то гироскоп на ракету вверх тармашками прикрутят. Зачем их бить? Они сами себя уничтожат.
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Дуже шкода що не дійсно фізичний ядерний вибух внаслідок ланцюгової реакції. Все рухається по спіралі - буде ще у москалів свій чорнобиль, майдани, "гражданские конфликти", борьба за язик і вєру.
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то есть кремляди на юге устроили пожары на миллионы га, запрещая их тушить, а на севере устроили маленький (и еще неизвестно маленький ли?) Чернобыль. То. что территорию московии делают стерильной. эт хорошо, но плохо, что окружающие люди могут почувствовать дискомфорт.
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Нельзя быть такими невеждами. Кто-то пробовал разобраться в разнице понятий радиоизотопнного источника и реактора? Ну так попробуйте!
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а кто сказал что там радиоизотопный источник. тем более речь вроде о крылатой ракете с ядерным прямоточным двигателем
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Очень жаль,
очень жаль,
что всего лишь 5 кацапов зашкварило..
чё так мало то?
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Классное оружие, результатом испытаний я очень доволен! Испытания предлагаю считать успешными.
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Кацапы нация дебилов, ничего кроме не могут кроме разрушения.
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😀😀😀

Одно из направлений- создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных делящихся материалов", - сказал он, отметив, что такие разработки ведутся не только в России - в прошлом году "малогабаритный ядерный реактор мощностью несколько киловатт испытали учёные США". Источник: https://censor.net.ua/v3142365

КОРОЧЕ СПЕРЛИ У АМЕРИКАНЦЕВ ЧЕРТЕЖИ, НО ПОВТОРИТЬ НЕ СМОГЛИ ИЗЗА БЕЗРУКОСТИ КАЦАПСКОЙ
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Єто просто "легенда" для прикрьітия , не тиражируйте фейки чекистов , а " зрите в корень!". Или у вас задание такое ?
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У меня одна задача- взрастить в украинцах любовь и уважение к украинской культуре и истории , и показать что кацапы- мелкое безрукое дерьмо
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Мессия ? Єто вряд-ли , обьічньій тролль... Имхо
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оце ж хворі люди, випробовувати ракету, яка при польоті тотально забруднює все навколо радіацією, це повний ппц. США ще в 60 роках відмовились від такої ідеї, так як це надто небезпечно і не виправдано. добре що бомбануло на росії при випробуваннях і знищило розробників цього лайна.
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Гм... Реактор рванул- а вот в США... Полезли куда то- А вот США... Вот же злые пиндосы, не дают бедным мокшам до них дотянуться, с ними сравняться... Тужатся бедняги, рвутся, а не желают пиндосы ягель жрать и петухов лепить... Гады.
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И жти ученые тоже радовались , что Крым их. Даже вселенная кацапов наказывает
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Позавчора Вєнєдіктов у Гордона розповів, як Горбачову докладували про аварію на ЧАЕС
- З ранку читаю, доклад - Пожежа на даху ядерного реактора. Ну так гасіть. Беру папку КДБ - ЦРУ заявило про вибух - брешуть сволочі.
- В обід знов читаю доклади - рухнув дах на ЧАЕС. Читаю доклад КДБ - ЦРУ повідомляє про витік радіації. Викликаю лисого Алєксандрова, той заявляє - мої реактори не вибухають. Ну не вибухають, значить ЦРУ знову брешуть.
- Вечором читаю доклади, пожежа погашена. Беру папку КДБ - Швеція заявила про підвищений радіоактивний фон. Все зрозуміло - шведи брехати не будуть.

От так рішають проблеми в паРаші.
- Горить 3 млн га тайги.
- Тушити економічно не вигідно.
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Академик Александров - "отец" реактора РБМК , которьій расплавился в Чернобьіле...
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Чем больше - тем лучше. Ждёмссс крупногабаритного. И побольше, побольше, побольше.
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август превосходит все ожидания! будем подождать, последствия через года считают ))
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А чому так мало *******.ся? Х.йло сказав "в рай" - значить "в рай", і нех.й вийоб.ватися.
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"Причиной гибели учёных-испытателей стал взрыв малогабаритного ядерного реактора, являющегося частью двигателя объекта военного назначения." - недостаточно эти учёные были обучены, если ихнее изделие взорвалось.
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Что бы не чего не взрывалось, мы ни чего делать не будем.
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В средние века мастера, руководившего литьем пушки, привязывали сверху к пушке при первом выстреле , за некачественное литье отвечал головой.
Тут за некачественный реактор головой разработчики ответили, или операторы?
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Читать не навчили, збирали рога і копита по всьому морю
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А не диаерсія це? Підпалили Сибір, гарячі маси ************ все на північ/захід, там підривають яо і нюхайте гєйропа, але ж гейропа навіть труби тягне щоб їм прямісінько в кожну комфорку прилетіло, новачок, радіоактивні добааки....ситуація з нафтою то розаідка боєм! Думай-те
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Это ватанам сказали, чтобы они мычали исправно.
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