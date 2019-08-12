 У Росії вибухнув малогабаритний ядерний реактор. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Фонтанка.ру", про це розповіли директор РФЯЦ-ВНДІЕФ Валентин Костюков і науковий керівник центру В'ячеслав Соловйов.
"П'ятеро вчених-випробувачів РФЯЦ загинули, троє в стані середньої тяжкості, їхньому життю нічого не загрожує", - сказав Костюков. Відеозвернення записано в студії саровського ТРК "Канал-16", на тлі траурних портьєр. Атмосфера відповідає змісту бесіди. Керівник ядерного центру розповів, що трагедія відбулася не на береговій частині полігону, як стверджувало раніше Міноборони, а в акваторії Білого моря. Підготовка до випробування нової зброї, за його словами, тривала більше року.
"Ці люди неодноразово брали участь в аналогічних подібних роботах і завжди отримували результат. Ланцюг трагічних випадковостей, невизначеностей, ... сталося. За попереднім аналізом ми бачили, що вони (загиблі. - Прим. ред.) боролися за те, щоб взяти ситуацію в руки. Але, на жаль, це не вдалося", - сказав Костюков і додав: "Нам не вдалося все передбачити, не вдалося зазирнути так глибоко, щоб отримати результат".
За його словами, в Архангельській області зараз працює державна комісія, що вивчає всі обставини катастрофи.
Заступник директора РФЯЦ, член-кореспондент РАН Олександр Чернишов підтвердив інформацію про короткочасний радіоактивний стрибок у місті Сєверодвінську, що розташовується за 30 кілометрів від місця катастрофи.
"Те, що відбулося, це непрогнозований сценарій реалізувався. Не так далеко там розташовується Сєверодвінськ, наші люди там присутні, наші експерти проводять вимірювання. Встановили прямими вимірами на Севмаші, що радіаційне підвищення фону було вдвічі і тривало не більш як годину. Жодних залишкових радіоактивних забруднень ні наші експерти, ні зовнішні експерти не зареєстрували", - заспокоїв учений.
Найбільш тривожну подробицю повідомив науковий керівник РФЯЦ В'ячеслав Соловйов. Він виступав третім і для початку уточнив, що дослідження і розробки в інтересах Міноборони проводяться в межах наукової програми Саровського ядерного центру.
"Один із напрямків - це створення малогабаритних джерел енергії з використанням радіоактивних матеріалів, що діляться", - сказав він, зазначивши, що такі розробки ведуться не тільки в Росії - минулого року "малогабаритний ядерний реактор потужністю кілька кіловат випробували вчені США".
"Ми зараз намагаємося розібратися, працюємо в тісному контакті з державною комісією, аналізуємо весь ланцюг подій для того, щоб і оцінити масштаб аварії, і зрозуміти її причини, щоб відкинути можливість подібних аварій у майбутньому", - заявив В'ячеслав Соловйов.
Над якою саме зброєю працювали вчені-випробувачі, незважаючи на шокуючу відвертість, фізики не сказали. У липні минулого року "Коммерсант" писав про те, що саровський ядерний центр спільно з єкатеринбурзьким ДКБ "Новатор" бере участь у створенні міжконтинентальної ракети необмеженої дальності. Про ракету на ядерному паливі у своєму посланні в березні 2018 року розповів президент Володимир Путін. Пізніше вона отримала назву "Буревісник".
У липні 2018 року, майже рік тому, Міноборони повідомило про підготовку "льотних випробувань експериментальних зразків крилатої ракети удосконаленої конструкції". "Малопомітна, яка низько летить крилата ракета, що несе ядерну бойову частину, з практично необмеженою дальністю, непередбачуваною траєкторією польоту і можливістю обходу рубежів перехоплення, є невразливою для всіх існуючих і перспективних систем як ПРО, так і ППО", - розкрило тоді військове відомство сутність "Буревісника".
Вибух на морському полігоні поблизу села Ньонокса стався 8 серпня. Влада Архангельської області поінформувала про короткочасний стрибок радіації, але згодом повідомлення було видалено. За офіційною версією Міноборони, трагедія сталася під час "випробувань рідинної реактивної рухової установки". За даними ЗМІ, стартовий двигун "Буревісника" - твердопаливний, маршовий двигун - ядерний повітряно-реактивний.
На вимогу військових прилеглий до місця вибуху район Білого моря до 10 вересня закрито для судноплавства. Загальна площа забороненої зони - приблизно 230 квадратних кілометрів. Надзвичайна комісія повідомила, що радіаційний фон в околицях полігону відповідає нормі. В аптеках Сєверодвінська й Архангельська зафіксовано підвищений попит на йод. Постраждалих від вибуху доставили в столичний центр ядерної медицини. За свідченнями очевидців, поранених перевозили в костюмах хімзахисту, двері реанімобілів обернули плівкою.
У перші години після вибуху військове відомство повідомило про травмування "шести представників Міноборони та підприємства-розробника". Надалі про долю військовослужбовців інформації не надходило. На сьогодні немає точних даних про кількість постраждалих і загиблих. ЗМІ зазначали, що до лікарні доставлено щонайменше 12 осіб.
РФЯЦ-ВНДІЕФ 11 серпня назвав імена загиблих учених: Олексій В’юшин, Євген Коратаєв, В'ячеслав Ліпшев, Сергій Пічугін і Владислав Яновський. Президенту направлено пропозицію нагородити випробувачів. 12 серпня відбудеться прощання з фізиками. У ЗАТО Саров оголошено дводенну жалобу.
Ну, нічого.
Не останній.
Власти не сразу признали ситуацию аварийной. Многодневная спасательная операция, к которой лишь спустя неделю подключились норвежские водолазы, ничего не дала.Владимир Куроедов, тогда главком ВМФ России, заявил о возможном столкновении «Курска» с американской подлодкой. А в то время министр обороны Игорь Сергеев сообщил о якобы таране «Курска».
Причина гибели 118 человек до сих пор тайна. Официальная версия трагедии на флоте - взрыв одной из торпед на учениях, от взрыва сдетонировали другие боеприпасы.Спустя месяц после катастрофы президент Путин в прямом эфире CNN на вопрос ведущего, что случилось с подлодкой «Курск», с улыбкой сказал: «Она утонула».
Уголовное дело о гибели моряков с «Курска» прекратили в августе 2002 года. Наказание никто так и не понёс
Краще на Красній площі б іспитували таку ракету
жизнь для него - 0 - это о под. лодке «Курск». У нее тросом
на 100-метровой глубине отпилили первый отсек, двойной титановый корпус,
отпилили, охраняли квадрат и взорвали на куски и сказали «Ну, а зачем вам нос?
Можно по остальному составить себе представление». То есть впарили совершенно
наглую панаму, потому что это отпиливание носа - это первейший признак того,
что сказали неправду…Капитан Колесников пишет нам письмо.http://www.youtube.com/watch?v=vyKq61fUPcUНо в Рашке об этом - 0 понимания. …«Пипла
хавает»…
Когда Хутя приехал в Североморск, жены моряков, в том числе
и с "Курска",стали кричать, просить объяснить, что случилось, что
сделать, чтобы не повторилось. Посмотрел на них Хутя, хмыкнул -
"Понабирали шлюх за 10 долларов" и уехало.
Будем надеяться, что будет исправлено.
пожар нет смысла тушить
пожар это вообще полезно
ничего там не взорвалось
взорвалось но не ядерное
взорвался малогабаритный ядерный реактор
ждем
взорвался ядерный реактор
и наконец правда:
взорвалась ядерная ракета в пусковой шахте.
Я бы конечно добавил бы количество трупов.
И старался бы учёными и специалистами ВПК это дело увеличивать.
Увеличить некомплект в отрасли, так сказать.
а этот? не с говна...то тоже аху...дивительный)))) черте-что с головой х.ловой
Примерно как в альтернативной, но возможной реальности где-то в январе 1945-го услышать новость , что ядерные испытания у немцев окончились неудачей с гибелью экспериментаторов.
Чему там радоваться?
(с)
Мозками по палубі
Про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же, год подряд
То тарелками пугают, дескать, подлые, летают,
То у вас собаки лают, то у вас руины говорят."
(с)
На 50 тыс.митинге в Москве были подняты несколько наших Украинских Флагов и несколько человек держали плакаты "Верните Крым".
Но чмосквичи демонстративно вырвали эти флаги и затоптали. А организаторы 50 тыс. митинга -открестились от Украины,назвав их провокаторами
Возможно, они просто бояться за свою шкуру (за такое и посадить могут надолго), а возможно это их реальная точка зрения
очень жаль,
что всего лишь 5 кацапов зашкварило..
чё так мало то?
Одно из направлений- создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных делящихся материалов", - сказал он, отметив, что такие разработки ведутся не только в России - в прошлом году "малогабаритный ядерный реактор мощностью несколько киловатт испытали учёные США". Источник: https://censor.net.ua/v3142365
КОРОЧЕ СПЕРЛИ У АМЕРИКАНЦЕВ ЧЕРТЕЖИ, НО ПОВТОРИТЬ НЕ СМОГЛИ ИЗЗА БЕЗРУКОСТИ КАЦАПСКОЙ
- З ранку читаю, доклад - Пожежа на даху ядерного реактора. Ну так гасіть. Беру папку КДБ - ЦРУ заявило про вибух - брешуть сволочі.
- В обід знов читаю доклади - рухнув дах на ЧАЕС. Читаю доклад КДБ - ЦРУ повідомляє про витік радіації. Викликаю лисого Алєксандрова, той заявляє - мої реактори не вибухають. Ну не вибухають, значить ЦРУ знову брешуть.
- Вечором читаю доклади, пожежа погашена. Беру папку КДБ - Швеція заявила про підвищений радіоактивний фон. Все зрозуміло - шведи брехати не будуть.
От так рішають проблеми в паРаші.
- Горить 3 млн га тайги.
- Тушити економічно не вигідно.
Подробности -- https://politota.d3.ru/sovpadenie-1829665/?sorting=rating
Тут за некачественный реактор головой разработчики ответили, или операторы?