 Нова група волонтерів Корпусу миру США склала присягу служити Україні. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Азура з Каліфорнії - спеціаліст з мови жестів - їде в Новомиргород. Працюватиме з дітьми із вадами слуху.

Майлз Ґрін з Мічигану вирушає в Дніпро. "Я буду працювати з дітьми для подолання ВІЛ-СНІДу". Він відслужив волонтером Корпусу Миру в Україні вже два роки. Захотів залишитися ще.

Для Ганни Адмас це вже четвертий рік волонтерства в Україні. "Вирішила повертатися до України. Я вже жила три роки в Україні. Я люблю Україну і українців. І мені подобається те, що ми робимо в Україні".

Американка їде в Запоріжжя. Туди Корпус миру повертається вперше з часів Майдану.

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"Торік ми зробили оцінку безпеки і вирішили повернутися на Херсонщину і Харківщину. Зараз повертаємося в Запоріжжя. В планах – поширити роботу місії ще східніше", - каже Майкл Кетовер, директор Корпусу миру США в Україні.

Український Корпус миру залишається найчисельнішим з усіх країн світу.

​"Ця програма дає змогу американцям пожити серед українців. Вона також допомагає українцям краще зрозуміти Америку. А волонтери, коли повернуться додому, розкажуть про свій український досвід американцям", - каже Вільям Тейлор, тимчасовий повірений у справах США в Україні.

Ця група, яка нині склала присягу служити Україні, невеличка. Лише 10 волонтерів. Наступне чисельне поповнення Корпус миру в Україні очікує вже у жовтні.

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