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Все про:США (5265) Тейлор (30) волонтери (505)

 Нова група волонтерів Корпусу миру США склала присягу служити Україні. ВIДЕО

Американці в Запоріжжі допоможуть ввести інклюзивну освіту для дітей з особливими потребами. Це одна з цілей, яку ставить перед собою група новобранців Корпусу Миру США.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Азура з Каліфорнії - спеціаліст з мови жестів - їде в Новомиргород. Працюватиме з дітьми із вадами слуху.

Майлз Ґрін з Мічигану вирушає в Дніпро. "Я буду працювати з дітьми для подолання ВІЛ-СНІДу". Він відслужив волонтером Корпусу Миру в Україні вже два роки. Захотів залишитися ще.

Для Ганни Адмас це вже четвертий рік волонтерства в Україні. "Вирішила повертатися до України. Я вже жила три роки в Україні. Я люблю Україну і українців. І мені подобається те, що ми робимо в Україні".

Американка їде в Запоріжжя. Туди Корпус миру повертається вперше з часів Майдану.

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"Торік ми зробили оцінку безпеки і вирішили повернутися на Херсонщину і Харківщину. Зараз повертаємося в Запоріжжя. В планах – поширити роботу місії ще східніше", - каже Майкл Кетовер, директор Корпусу миру США в Україні.

Український Корпус миру залишається найчисельнішим з усіх країн світу.

​"Ця програма дає змогу американцям пожити серед українців. Вона також допомагає українцям краще зрозуміти Америку. А волонтери, коли повернуться додому, розкажуть про свій український досвід американцям", - каже Вільям Тейлор, тимчасовий повірений у справах США в Україні.

Ця група, яка нині склала присягу служити Україні, невеличка. Лише 10 волонтерів. Наступне чисельне поповнення Корпус миру в Україні очікує вже у жовтні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За 5 років українці сплели понад 1 млн кв.м маскувальних сіток для армії, - волонтер Корягіна. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142361
 
   
 Топ коментарі
 
Ось американці за чотири роки вивчили нашу мову, традиції Хай, поки що не досконально,але це факт.А наші, все хочуть бути азіровами на власній землі...убогі
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цивилизованные афроамериканцы это хорошо...они поднимут нашу цывилизацыю, в частности медицыну на новый уровень...
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А в Африці скільки таких волонтерів - туди більше їдуть, бо романтика.
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ну раз ще живий і не інвалід - то мабуть навпаки все було.
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Все бы хорошо но они склоняют Украину вводить это инклюзивное образование по всей стране. Волонтеры на свой пиар потратят сотню тысяч долларов, а Украина вводя эти нормы будет тратить десятку миллионов долларов в год, и то этих денег фактически ни на что нормально не хватит.
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Ты предлагаешь иной вариант? "Эвтаназию", как у Гитлера?
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Я предлагаю оставить как было - отдельные профильные школы для таких детей.
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Нет проблем... У меня мать, в подобной школе, всю жизнь,проработала...
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За $4000 будь-яка вчителька станцює хоч гопак біля пілона.
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Откуда эти деньги возьмутся, не с твоих ли налогов?
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Ось американці за чотири роки вивчили нашу мову, традиції Хай, поки що не досконально,але це факт.А наші, все хочуть бути азіровами на власній землі...убогі
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Вони і так є кацапи азірови. Як би вони були укрїнцями.
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Не потрібні такі українці, як АзІров. Нехай цапи їдуть до себе в калугу, на срані-рязані, в Україні таке лайно не потрібне.
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цивилизованные афроамериканцы это хорошо...они поднимут нашу цывилизацыю, в частности медицыну на новый уровень...
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Раньше белые помогали африканцам. Теперь пришла демократия в Украину и негры подтянулись помогать замученным совком людям.
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