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 Тіло нацгвардійця Романа Романенка, який загинув напередодні на Донбасі, не можуть евакуювати через ворожі обстріли. ВIДЕО

На Світлодарській дузі біля селища Луганське 10 серпня загинув боєць Національної гвардії молодший лейтенант Роман Романенко.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Військові на позиції розказали, що незважаючи на режим припинення вогню, бойовики продовжують окопуватись й намагаються просуватись вперед. Вони почали рити окопи в бік дороги, яка з’єднує дві наші позиції. Бійці кажуть, якщо їм це вдасться, то буде втрачено доступ до одного із опорників. Тому було вирішено провести розвідку. Аби надалі встановити там спостереження й зупинити бойовиків. Однак бійці підірвались на міні, яка була встановлена раніше терористами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер колишній заступник керівника опорного пункту №4004 Владислав Черниш (Фазан). ФОТО

Хоча все це сталося напередодні, тіло загиблого Романа Романенка добу не вдається евакуювати, адже там небезпечна територія і бойовики не дають підійти. Крім того, кажуть військові, найманці надвечір почали обстрілювати із гранатометів та кулеметів наші позиції. Загалом же фактично немає перемир’я по всій лінії фронту. Із кожним днем бойовики нарощують кількість обстрілів. За минулу добу ворог відкривав вогонь 13 разів. Знову заговорили на передовій важкі міномети. 

Нагадаємо, в суботу, 10 серпня, о 13:30 в районі міста Світлодарськ унаслідок смертельних осколкових поранень, завданих під час обстрілу наших позицій з автоматичного гранатомета, загинув молодший лейтенант, військовослужбовець одного з підрозділів Національної Гвардії України Роман Сергійович Романенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142358
 
 
 Топ коментарі
 
перемирие зели в разгаре, такое хлебное для пиара зели, замалчиванием потерь
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короче зелино перемирие дало сепарам поставить мины и продвинуться вперед. зеля сдал то, что бойцы отвоевывали своими жизнями.
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Ну и долго еще зепЭрЭмирие?
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як тiльки вбивають когось з ВСУ або Нацгвардіi зразу ж всім чим є під рукою давати відповідь, закривати всі кпп з Лугандоном на невизначений час, відрубувати воду світло газ і все! Тільки так треба ту худобу карати а не соплі жувати ...курва..
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За одного загиблого УКРАЇНСЬКОГО ВОЇНА треба вбивати десять московитів. Тільки так можна зупинити війну.☹️
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Для етого нужно во власть выбирать честных патриотов Украины, а не сепаров и торгашей которые за деньги сдаду все и всех.
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Зебилы , вам такой вопрос : как только Зеля стал президентом, почему он публично не обратился к путину и не сказал : давайте начнём обменивать наших людей , начнём с маленького, начнёт с Павла Гриба ? Павло в Украину, а русский в Россию ?
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Пускай Зеленский с Хомчаком и Кучмой идут и выносят тело бойца, и увидят результат своего перемирия. Тіло нацгвардійця Романа Романенка, який загинув напередодні на Донбасі, не можуть евакуювати через ворожі обстріли - Цензор.НЕТ 9885
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Ах, да, еще мразину Сайдика захватите который никак не может нарадоваться результатом хлебного перемирия
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Зебилы , почему ваш Зеля не говорит о голубых касках на границе с Россией?
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Какие нах. голубые каски. Голубые каски вводятся тогда когда обе стороны хотят мира. Здесь же кремль хочет полного уничтожения или капитуляции а потом полного уничтожения Украины.
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тому вихід один- НАДА ПРОСТА ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ.

геніальний рецепт зеленої шмарклі.
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Він уже все сказав: =надА просто пєрєстать стрєлять=.
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стриптизерша панически боится принятия самостоятельных решений! шавка
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Никогда такого не было и вот опять:

Никита Яровой "Шайтан" погиб 18 декабря 2016 на Светлодарской дуге при мощной за последнее время атаки врага на украинские позиции. Его тело не могли забрать с поля боя через шквальный огонь, потом его забрала вражеская сторона. Только через неделю тело этого парня было передано украинской стороне.
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Молодець Юля Тархановська. Добре сказала. З душою. Молодець.
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І ще. Порошенко! Прибери своїх смердячих тролів. Користі тобі від них - тільки шкода. А бажання тебе заштовхати в буцегарню - неміряно.
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Подскажите, зебилы, а это инцидент или нет?
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И хоть бы десяток рабов вышел на митинг под АП с требованием отменить перемирие. Зато с кацапов смеются что мол те не так митингуют.
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Русские понесли значительные потери в боях в Сирии. Уничтожен их штаб в Абу Дали : https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/08/10/118346/sham--russkie-ponesli-znachitelnye-poteri-v-boyakh-v-sirii--unichtozhen-ikh-shtab-v-abu-dali.shtml
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та ні, головна проблема в тому, що він - найслабкіший преЗЕдент за всю історію України. Настільки слабкий, що його ставлять раком всі, кому не лінь.
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А від чого він найслабший, знаєте ?
Бо - дурень набитий. Навіть тупіше од Яника .
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После гибели четырех звонил,а за одного почему не звонит?Просить просил.Послали на ....!Теперь на колени надо стать.
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Ну что зебобики...вам же дурачкам говорили...просто перестать стрелять...это не вариант...а вы не верили...
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А керівництво держави у вигляді нових морд реагувати збирається ?
Чи в чувачків все =зашибісь= ?
Вихідні, релакс ...
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При Порохе ихтамнеты просили о перемирии чтобы забрать своих 200х, при ЗЕбонапарте мы не можем забрать своих .
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Ссыкло гневно упрашивало *****... ***** ссыкла ожидаемо нае.ало...
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От сцыклывой навозной мухи зе-зе ***** брезгливо отмахнулось .
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Романенко чи Романченко ?

Хтось подає прізвище загиблого нацгвардійця не правильно. Так не має бути. Перевіряйте, будь ласка.

Страшне горе в родині.

Ті звірі могли б самі навіть передати тіло.
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