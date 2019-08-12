 Двоє людей загинули, 13 госпіталізовано через ДТП під Києвом, - ДСНС. ВIДЕО (оновлено)

"11 серпня близько 19:00 поблизу смт Глеваха Васильківського району сталося зіткнення легкового автомобіля і мікроавтобуса. В результаті ДТП загинули 2 людини і постраждали 13 осіб", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітники якої здійснювали деблокацію постраждалих.
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+22
Нова влада прідьот - порядок навідьот. Нє?
+19
Робот, у тебе замість голови відро з гайками. Не грими ними.
+11
Це результат недовихованості поколінь водятлів. Хватило мізку купити авто, права, а ось повагу, ввічливісь ніхто не продає.
Ви подивіться тільки, хто їздить та як вони їздять!? Хамські та зневажлива поведінка, телефон у вусі, як слідство поворот не вмикається. Суцільні смуги не для них, світлофори мов стовпи, теж ні до чого. Попробуй зауваження сказати, вже зі зброєї в руках вимахує...
Покоління водятлів...
Ви подивіться тільки, хто їздить та як вони їздять!? Хамські та зневажлива поведінка, телефон у вусі, як слідство поворот не вмикається. Суцільні смуги не для них, світлофори мов стовпи, теж ні до чого. Попробуй зауваження сказати, вже зі зброєї в руках вимахує...
Покоління водятлів...
С сегодня твоя кличка -ТРIПЕР!
Прилагательное - на вопрос *какой/ -ая/-ое* - кАпеечный (трипер).
Ещё и безграмотный. Настоящая соя!
В твоей башке порядка уже не будет никогда.
Ви подивіться тільки, хто їздить та як вони їздять!? Хамські та зневажлива поведінка, телефон у вусі, як слідство поворот не вмикається. Суцільні смуги не для них, світлофори мов стовпи, теж ні до чого. Попробуй зауваження сказати, вже зі зброєї в руках вимахує...
Покоління водятлів...
Диалоги примерно такие:
Засовует голову в окно, нюхает.
- Доброї ночі, прапорщик такий-то. У вас все нормально? Документи є?
- Нормально, є.
- Звідки їдете?
-Звідти (показую назад).
-Щасливої дороги.
- А чого ви мене зупинили?
-Та от тіки шо на таку саму машину як у вас орієнтіровочка прийшла.
...даст....
забирать у них нечего было.
А вот людей, которых они убивают точно не вернешь.