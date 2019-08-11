 13-річний українець Середа став наймолодшим в історії чемпіоном Європи зі стрибків у воду. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НОК України.

Середа став став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду, перевершивши рекорд британця Тома Дейлі.

Нагадаємо, до цього в активі збірної України було 6 нагород - два золота, три срібла і одна бронза. Чемпіонами став дует у синхронних стрибках з трампліну Вікторія Кесар - Станіслав Оліферчік і Софія Лискун, яка перемогла в стрибках з 3-метрової вишки.

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Срібні медалі виграли Олег Колодій (метровий трамплін), Олена Федорова (метровий трамплін) і дует у синхронних стрибках з вишки Олексій Середа - Олег Сербін. Бронзові медалі в активі пари із синхронних стрибків з трампліну Вікторія Кесар - Ганна Письменська.