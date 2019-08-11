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 13-річний українець Середа став наймолодшим в історії чемпіоном Європи зі стрибків у воду. ВIДЕО

Український 13-річний спортсмен Олексій Середа виборов золоту медаль чемпіонату Європи зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НОК України.

Середа став став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду, перевершивши рекорд британця Тома Дейлі.

Нагадаємо, до цього в активі збірної України було 6 нагород - два золота, три срібла і одна бронза. Чемпіонами став дует у синхронних стрибках з трампліну Вікторія Кесар - Станіслав Оліферчік і Софія Лискун, яка перемогла в стрибках з 3-метрової вишки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українка Федорова виборола срібло чемпіонату Європи зі стрибків у воду

Срібні медалі виграли Олег Колодій (метровий трамплін), Олена Федорова (метровий трамплін) і дует у синхронних стрибках з вишки Олексій Середа - Олег Сербін. Бронзові медалі в активі пари із синхронних стрибків з трампліну Вікторія Кесар - Ганна Письменська.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142352
 
   
 Топ коментарі
 
13 лет во взрослом чемпионате? Поздравляю. Но это вообще законно?
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не повезло твоему товарищу-дурачку
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13 лет во взрослом чемпионате? Поздравляю. Но это вообще законно?
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Круто, молодец! Я б даже бомбочкой не прыгнул бы
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не повезло твоему товарищу-дурачку
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Цензор , вот это нормальная новость , в отличии от предыдущей .
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Столько украинской молодежи в последнее время выигрывает
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Главная интрига удалось ли обойти кацапов в командном зачёте в родных стенах?
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Помню, было время, когда в женской гимнастике во взрослых соревнованиях (назывались "среди женщин") выигрывали девочки всё моложе и моложе - по 12, по 11 лет. Смахивало на то, что в федерации женской гимнастики окопались какие-то извращенцы-педофилы.
Спустя несколько лет эта тенденция ушла в небытие, что только подтверждает мои подозрения.
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справжній козак !!! 13-річний українець Середа став наймолодшим в історії чемпіоном Європи зі стрибків у воду - Цензор.НЕТ 8956 саме такі діти є справжнім майбутнім нашої України
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Ще дитина і вже чемпіон, щирі вітання! Ох, як виконував стрибки!
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