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Все про:Донецьк (556) риба (88) ріка (62)

 У річці Кальміус в окупованому Донецьку - масовий мор риби, але інформація про причини з'явилася тільки після галасу в соцмережах, - Necro Mancer. ВIДЕО

У Кальміусі - маса дохлої риби і раків, але це не заважає людям купатися, рибалити і пірнати за ще живими раками.

Про це написав 8 серпня в твіттері блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

До повідомлення він додав посилання на відеосюжет очевидця, який демонструє масовий мор риби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масовий мор риби стався в річці Кам'янка під Кривим Рогом: місцеві жителі б'ють на сполох. ФОТОрепортаж

Наступного дня на сайті "МОЗ ДНР" з'явилася публікація, згідно з якою  "ситуація, пов'язана з мором риби на Нижньо-Кальміуському водосховищі, була розглянута на позачерговому виїзному засіданні Донецької міської комісії з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки" 5 серпня .

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"За результатами санітарно-хімічних і мікробіологічних досліджень від 08-09.08.2019 р. встановлено факт невідповідності води Нижньо-Кальміуського водосховища вимогам СанПіН 4630-88 "Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення" за наступними показниками: запах в 3, біологічне споживання кисню (БПК) в 1.5 рази, зважені речовини у 2 рази, нафтопродукти в 2.5 рази, феноли в 3 рази, марганець в 5 разів, індекс ЛКП (лактозоположітельной кишкова паличка) становить 7000000 в 1 дм³ (при нормі не більше 5000 в 1 дм). Результати досліджень свідчать про свіже органічне забруднення води Нижньо-Кальміуського водосховища", - йдеться в публікації.

12 серпня планується контрольний відбір проб води Кальміуса.

"Дійсно, так складно встановити причинно-наслідкові зв'язки між змитим дощем гівном, перевищенням по кишковій  паличці в 1400 разів і тим, що з 5 серпня хтось запхав язик в жопу і мовчав, поки в соцмережах шухер не піднявся", - зазначив Necro Mancer.

У річці Кальміус в окупованому Донецьку - масовий мор риби, але інформація про причини зявилася тільки після галасу в соцмережах, - Necro Mancer 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142351
 
 
 Топ коментарі
 
Зато никто нк мешаеь говоріть па русскі і біндер нєт..
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Але цю рибу збирали і поїдали закляті голодні сєпари, а танкісти-буряти сушили її під капотами танкових дизелів.
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Не, мы с друзьями только пострелять. Мишень "бегущий сепар".
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Это Вы зря патроны тратите. Лугандонский сепар неплохо на сало клюёт.
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Може це знак!?
Скоро лугадоси та рашисти підуть такою дорогою...
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наверно ихтиандр завелся в КальмиусеВ реке Кальмиус в оккупированном Донецке - массовый мор рыбы, но информация о причинах появилась только после шумихи в соцсетях, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 4474
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Жалко раков. Лучше бы там на берегу такой мор..
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Там мають пливти за течією масово сєпари , кацапи та колаборанти з совкодрочерами.Пливти за течією і смердіти та кормити раків.
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Это никому не нужно . Хде можна дизлайк за новость влупить
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можна перейти на видео Ютуба и там влепить))
не благодарите В реке Кальмиус в оккупированном Донецке - массовый мор рыбы, но информация о причинах появилась только после шумихи в соцсетях, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 8810
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Нет , это полумеры , я хочу редакции Цензора влупить жирненький такой диз .
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Зато никто нк мешаеь говоріть па русскі і біндер нєт..
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Всруський мир , он жесток и беспощаден
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Какая нах у й рыба. Людей каждый день убивают и калечат. Пскай хоть соленая радиоактивная пустыня там будет
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А тебе ума как то бы не хватало, хотя бы позычить.....
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Чернобыльская зона это тоже наследие СССР и кацапов кстати. Интересно, а что там с радиоактивной шахтой которую дыровцы затопили? Отравляет подземные воды наверное.
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В реке Кальмиус в оккупированном Донецке - массовый мор рыбы, но информация о причинах появилась только после шумихи в соцсетях, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 165

та шо там опять?... следующую новость, пжалуйста...
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Та нехай сєпари там купаються собі на здоров'я і дохлу рибу з раками лапають. Нечисть нечисті не зашкодить
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Наверное очень теплая вода в речке, рыбу жалко
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москали засрали Белое море и навароссы решили не отставать от старшего брата . но так как возможности у них не те . и ничего радиоактивного не нашлось . поэтому просто слили отходы в Кальмиус
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Є там і радіація, тільки ще не дісталась з шахти на поверхню, але колись таки дійде.
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Туди насцяла бандерівська ДРГ в синіх в"єтнамках. Купайтесь і їжте рибу на здоровлячко. В реке Кальмиус в оккупированном Донецке - массовый мор рыбы, но информация о причинах появилась только после шумихи в соцсетях, - Necro Mancer - Цензор.НЕТ 5842
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А почему молчит этот типа волонтёра губернатора, а потом министра Тука??? Он так за лугандон в переживал, а здесь тебе на, а его нет
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То, мабуть, найсміливіші орки сходили покупатися. А про наслідки такого дійства і не подумали. Бо нічим.
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В реке Днепр уже 90 лет осетровых нет и вымирает остальная рыба, только всем похер, давайте балаболить про Кальмиус.
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В річці Дніпро осетрові поступово відновлюються завдяки спеціальній програмі. Щорічно запускаються мільярди молодняка осетрових порід і навіть у Пслі що впадає в Кременчуцьке водосховище вже трапляються осетрові. Я їх відпускаю. Нехай ростуть!
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В Японии много бессточных озёр.Японцы применяют специальные стиральные порошки,чтобы не портить сточные воды.Но это японцы.У них и преступность миниатюрная,хотя смертная казнь присутствует.Японцы очень бережно относятся к воспитанию детей,потому у них многое получается.Они,например для школьников из бедных семей,и семей,где родители допоздна работают, создали волонтёрские столовые,где к детям относятся ,как к родным.Потому и преступности мало.
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Це тому що японці затяті націоналісти. Справжні. Отримавши поразку від західних технологій в 19 столітті вони почали реформи щоб таке більше не повторилось. Будь яка людина іншої національності просто "гайджин", тобто "чужинець" і чужинець у них не може стати президентом на чолі зграї гайджинів (як у нас!). Яка злочинність між своїми які зайняті процвітанням себе, своїх родин і держави і при цьому кожен японець сповідує як мінімум дві релігії - синтоїзм (перший японець народився з сльози богині Аматерасу) і буддизм. Вони також святкують християнські свята. І це не заважає їм вивчати мови, вчитися за кордоном і бути японцями і берегти своє середовище. Так і у нас мало б бути. І можливо буде коли до влади прийдуть українці, а жиди і кацапи назавжди будуть в статусі гайджинів...
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Надо твердить шо радиация виновата! и надо драпать оттуда по примеру главкома ху*ла сдрыснувшего в Крым, подальше от радиоактивных облаков и ветра хлынувших в т.ч. и на маскву из-под Северодвинска.
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А чому на лугандоні ще не забороноли піндосовські соцсєті?
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кацапи шкарпетки та труселя певно прали.
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