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 Поліцейські провели оперативно-профілактичне відпрацювання Попаснянського району на Луганщині. ВIДЕО

Днями на Луганщині понад 100 співробітників Національної поліції України зі складу ООС взяли участь у заходах оперативно-профілактичного відпрацювання Попаснянського району і, власне, районного центру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

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За результатами комплексного відпрацювання поліцейські розкрили 2 крадіжки, вилучили постріл ВОГ-25, задокументували факт зберігання наркотиків. Також співробітниками Нацполіції було складено 20 протоколів про адміністративні правопорушення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142339
 
   
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Там каждый второй - злобный сепар. И сколько они задержали\отстрелили? Или "ониженашилюди"?
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отрабатывать должны командировочные с Западной
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хуже. для мусорвы дамбасня - онижыдети. а для свиней свиновальца еще и переместители грузов-адиннарот.
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Не там ви отрабативаєтє:
«11.08.19 10:09 В субботу под Светлодарском от осколочных ранений погиб младший лейтенант Нацгвардии Роман Романенко
Поліцейські провели оперативно-профілактичне відпрацювання Попаснянського району на Луганщині - Цензор.НЕТ 4257В субботу, 10 августа, в 13:30 в районе города Светлодарск в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время обстрела наших позиций из автоматического гранатомета, погиб младший лейтенант, военнослужащий одного из подразделений Национальной Гвардии Украины Роман Сергеевич Романенко. Источник: https://censor.net.ua/n3142314»
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