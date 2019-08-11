 Поліцейські провели оперативно-профілактичне відпрацювання Попаснянського району на Луганщині. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
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За результатами комплексного відпрацювання поліцейські розкрили 2 крадіжки, вилучили постріл ВОГ-25, задокументували факт зберігання наркотиків. Також співробітниками Нацполіції було складено 20 протоколів про адміністративні правопорушення.
«11.08.19 10:09 В субботу под Светлодарском от осколочных ранений погиб младший лейтенант Нацгвардии Роман Романенко
В субботу, 10 августа, в 13:30 в районе города Светлодарск в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время обстрела наших позиций из автоматического гранатомета, погиб младший лейтенант, военнослужащий одного из подразделений Национальной Гвардии Украины Роман Сергеевич Романенко. Источник: https://censor.net.ua/n3142314»