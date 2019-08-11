 Поліцейські провели оперативно-профілактичне відпрацювання Попаснянського району на Луганщині. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

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За результатами комплексного відпрацювання поліцейські розкрили 2 крадіжки, вилучили постріл ВОГ-25, задокументували факт зберігання наркотиків. Також співробітниками Нацполіції було складено 20 протоколів про адміністративні правопорушення.