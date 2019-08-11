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 Унаслідок ДТП загинули дві жінки на Львівщині. ВIДЕО

У Львівській області унаслідок зіткнення двох автомобілів дві пасажирки загинули на місці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації поліції області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 серпня близько 16:15 на автодорозі Київ-Чоп у Бродівському районі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, зіткнулися автомобілі "ВАЗ-21099", яким керував 43-річний житель Херсонської області, і "Ауді" під керуванням 55-річного львів'янина. Унаслідок зіткнення пасажирки "ВАЗа" віком 32 і 72 роки зазнали тілесних ушкоджень, від яких померли на місці події. Водіїв автомобілів госпіталізовано.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142332
 
 
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Ваз - просто банка консервная... а ауди может ехать дальше,такое чувство.
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99.9% Ауди это была бляха!
Запртетить к манахам бляхи а с 22 числа ипать их и в хвост и в гриву!
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ТАЗи нах прибрати, ось вихід.
Хоча тут почнуть сперечатись Opel, WV, AUDI, Mersedes, Toyota між собою; котрий з їх водіїв більш упоротий.
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Часто ці тупі селяни думають, що їх московське корито робить 0-100 за 3 секунди... вбив 2 людей олень....
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з Херсонцини .на жигульці..щось везли продавати на ринок..кавуни..дині або ще щось..
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Анєкдот.
Приїхав інспектор на ДТП між іномаркою і жигульом, зі смертельним випадком. Ходить по перехресті де валяються і стогнуть молоді хлопці з іномарки.Підходить до одного із них і каже-"Ну що мажори срані,побило вас так зі всіх сторін ,що живого місця нема.А все тому ,що не пристібаєте ремені безпеки. Он в жигулях шофер і пасажири пристібнуті і сидять-прямо як живі".
Трохи чорний гумор.
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