 Унаслідок ДТП загинули дві жінки на Львівщині. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації поліції області.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 серпня близько 16:15 на автодорозі Київ-Чоп у Бродівському районі", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, зіткнулися автомобілі "ВАЗ-21099", яким керував 43-річний житель Херсонської області, і "Ауді" під керуванням 55-річного львів'янина. Унаслідок зіткнення пасажирки "ВАЗа" віком 32 і 72 роки зазнали тілесних ушкоджень, від яких померли на місці події. Водіїв автомобілів госпіталізовано.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Запртетить к манахам бляхи а с 22 числа ипать их и в хвост и в гриву!
Хоча тут почнуть сперечатись Opel, WV, AUDI, Mersedes, Toyota між собою; котрий з їх водіїв більш упоротий.
Приїхав інспектор на ДТП між іномаркою і жигульом, зі смертельним випадком. Ходить по перехресті де валяються і стогнуть молоді хлопці з іномарки.Підходить до одного із них і каже-"Ну що мажори срані,побило вас так зі всіх сторін ,що живого місця нема.А все тому ,що не пристібаєте ремені безпеки. Он в жигулях шофер і пасажири пристібнуті і сидять-прямо як живі".
Трохи чорний гумор.