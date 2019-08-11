 Унаслідок ДТП загинули дві жінки на Львівщині. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації поліції області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 серпня близько 16:15 на автодорозі Київ-Чоп у Бродівському районі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, зіткнулися автомобілі "ВАЗ-21099", яким керував 43-річний житель Херсонської області, і "Ауді" під керуванням 55-річного львів'янина. Унаслідок зіткнення пасажирки "ВАЗа" віком 32 і 72 роки зазнали тілесних ушкоджень, від яких померли на місці події. Водіїв автомобілів госпіталізовано.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.