 "Відпустіть інваліда, не ганьбіться": російські силовики затримують хлопця з інвалідністю на акції в Москві. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднив телеканал "Дождь".
Вот видео!!!! Суки! pic.twitter.com/Q8zJn50u0P— Михаил (@antivatnos) 10 августа 2019 г.
На відео видно, як два силовики тримають хлопця з інвалідністю та ведуть його в бік автозаків. Обурені очевидці знімали те, що відбувається, на свої гаджети і кричали силовикам: "Відпустіть інваліда, не ганьбіться!"
Задержание молодого человека с инвалидностью. Видео: Ольга Гладышева / Дождь pic.twitter.com/AbvCFJBp0T— Телеканал Дождь (@tvrain) 10 августа 2019 г.
Нагадаємо, за підрахунками волонтерського проекту "Білий лічильник", на дозволеному владою мітингу на проспекті Сахарова в Москві взяли участь до 60 тис. осіб. На акціях на території всієї Росії затримано 325 осіб.
З середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.
Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.
3 серпня в Москві відбулися масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи. Такі ж акції відбувались 27 липня і плануються на кожну суботу.
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Московський демократ відрізняється від іншого московського окупанта лише тим, що він демократ, тобто, кращою здатністю до маскування.
Так демократ єльцин вбивав чеченців і грузинів демократично, на відміну від путіна, який всіх вбиває авторитарно.
Тому єльцина Захід любив, а путіна любив лише до 2014 року.
І знову почне любити з 2020-го.
И не тащили бы инвалидов в автозаки
Дали бы помитинговать и все. Типа выпустила пар сотня-другая активистов, ну и все
Реакция толпы приятно удивила! В Украине терпил всё меньше и меньше!
https://www.facebook.com/100031951611354/videos/152754652466254/?t=0
=)