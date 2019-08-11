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 "Щоб транслювати український погляд у Росію", - Венедиктов вважає, що може відкрити "Ехо Москви" в Україні без дозволу Нацради. ВIДЕО

Головний редактор російської радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов заявив, що відкриє український філіал без дозволу Нацради України з питань телебачення і радіомовлення.

Про це Венедиктов сказав в ефірі Ехо Москви, пише Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що хоче створити станцію, яка буде вести мовлення лише на територію Росії, і для цього нібито не потрібен дозвіл Нацради.

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"Я хочу відкрити там (в Україні. - Ред.) бюро, щоб транслювати український погляд у Росію, сюди, нашим слухачам. Не ми туди, там ми вже є, а ви сюди. Для того, щоб російські слухачі могли отримувати точку зору українських політиків, дипломатів, акторів, лідерів громадської думки і просто громадян..." - сказав Венедиктов.

Нагадаємо, головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов у серпні приїхав до Києва. Пізніше кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв заявив про те, що цей візит до Києва пов'язаний із тим, що Венедиктов хоче відкрити в Україні філію "газпромівсько-кремлівського "ЗМІ". У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення заявили, що не дозволять відкрити в Україні філію російської радіостанції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142306
 
 
 Топ коментарі
 
Ты кацапа в дверь, а он - в окно.
Изыди , Веник, ты, по твоим же собственным словам, "пехотинец Путина", мля.
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Когда-то Венедиктов решил подискутировать с игроком сборной Украины по футболу Евгением Коноплянкой на тему "пиндосы".
Вот, что из этого вышло:
"Чтобы транслировать украинский взгляд в Россию", - Венедиктов считает, что может открыть "Эхо Москвы" в Украине без разрешения Нацсовета - Цензор.НЕТ 998
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Если сразу после падения MH17, веник горяче поддерживал версию Генштаба рф, про украинский истребитель, то уже в 2016 году он активно продвигал мысль, что боинг сбили "украинские сепаратисты по ошибке", причем с этой версией он даже выступал на слушаниях в Конгрессе США. Заметьте что в это версии РОссия как бы и не при делах....

Я эту фсбшную многоличность веника заприметил еще в 2008 году, когда он на полном серьезе продвигал кремлевскую версию вторжения в Грузию, что мол оно произошло изза убийства российских мировторцев и обстрелов мирных городов Градами со стороны грузинской армии...
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У нас есть такой политик Шарий даже получающий фтнансирование из бюджета,а вы веник - веник.
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Смотрел Гордона с Веником, стандарньій рассказ адвоката убийцьі и вора, какой он хороший семьянин, работник и просто классньій парень.
Еще таких пару сказок и пуйлу можно вручать орден Героя за заслуги перед Украиной)))
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А вы знаете, может и стоит открыть этот телеканал вещающий на Парашу. Но при одном условии. На нём не будут выходить в эфир разного окраса либерасты и прочие мураевы, шарии, тимошенки, гриценки, садовые, квартальные ну и рабиновичи с медведчуками и бойками, а только дети, жёны, отцы, мамы, дедушки и бабушки наших погибших от рук московитов защитников, а так же наши солдаты получившие ранения на войне с Московией. Пускай эти ублюдки из страны ублюдков услышат настоящий украинский взгляд на всех них, ублюдков, без исключения.
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Толку с того?
Если они у нас выходят в эфир.
Не так страшны московские воши,как украинские гниды.
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Вся эта возня - продолжение типа, давайте разгАваривать. С агрессором можно говорить только через прицел оружия. Зеленский этого недопонимает.
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у них будет другая задача -приглашать того, кто будет за " мир, дружбу, жвачку "...
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А что конкретно в намерениях Венедиктова противоречит законам Украины и каким именно?
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При чём тут законы ..? Веня по своей сути "великорос" , этакий - ватник -либерал , с шовинистическим привкусом .. Его намерение открыть у нас своё ватное радио , уже оскорбление для Украины . .
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Законы в государстве всегда при чем, иначе это не государство, а банда из олигархов, наемных блатных активистов, вонючих продажных писак и вонючих ботов на их вонючих СМИ.
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А в наш "гумконвой" з рефрижераторів для рашки не хочеш?
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"Ти його - в двері, а воно у вікно лізе". Ну типова касабня.
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Маланские наглеют все больше и больше.
Впрочем - это не удивительно...
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На х..й! На х..й! Синью пусти под стол, она обязательно полезет на стол. Венедиктов весьма скользкая личность. И как это он будет без разрешени строить станцию и какое-то там бюро на теретории другой страны. Свинья уже задумывает лезть на стол. Лучший кацап, это мертвый кацап.
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Можна у'явити в нормальній країні, що б якесь чучело приїхало в країну і творило тут щор хоче ? його б вишвирнули моментально, без права вїзжати .Все це робится не без згоди Зе ,спочатку якийсь шіфер заявляє що потрібний спільний культурний простір з ворогом ,далі якісь вкиди про регіональну мову для лднр і жодної згадки як вивести Україну з глибокої економічної кризи .
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Это инструкции от американцев зеля получил.
Украина для них плацдарм.
Мы должны оказать влияние на брадский народ что бы они скинули царя и потом мир дружба и жвачка.
Нужно притвориться ветошью и ждать,нам еще свое робить потом.
Никакой дружбы с иудами.
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Схоже агенр фсб "Вєнік" був в Україні останній раз(Крим і Лугандон поки що не враховуються)
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Тем, кто хочет понять, как работает российская экспансия, надо разобраться, как работала советская. В сети есть прекрасные мемуары Бажанова бывшего секретарем у Сталина и Агабекова-агента ОГПУ в Средней Азии. Там четко описано, как через подобные структуры заводятся деньги на подкуп чиновников, получение конфиденциальной информации и выстраивание сети влияния из топ руководителей страны. Общества дружбы, религиозные организации, общественные организации, торговые представительства- все используется для инвазии в страну своей агентуры и подрыв ее суверенитета.
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Одним из людей, кто воочию мог убедиться в масштабах вторжения оккупантов из ВС РФ на нашу территорию, является участник освобождения Славянска и боев за Саур-Могилу Иван Журавлев, который рассказал о тех событиях в интервью сайту «Апостроф».

«Уже на высоте (Саур-Могила) мы увидели, как прошел первый «гуманитарный конвой» с территории России - это тот, который все журналисты ждали в Харькове. Была очень большая колонна этой гуманитарной помощи. Что он на самом деле вез нам, конечно, неизвестно, но мы увидели, что сразу за этим гуманитарным конвоем пошли регулярные российские войска. Почему я подчеркиваю, что регулярные, потому что они шли четко по воинским подразделениям, по ротам, по взводам. Военный человек это поймет. Когда мы начали их считать, то буквально за небольшой промежуток времени насчитали где-то до ста единиц тяжелой техники. Когда стемнело, по огонькам было видно, что они шли еще целую ночь. А когда рассвело на второй день, то они еще продолжали двигаться…», - рассказал Журавлев.

По его словам, эта колонна постепенно растягивалась, видимо, она шла издалека. «Двигались они в трех направлениях. Первое направление - на города Снежное и Торез. Вторая колонна пошла на Луганскую область, и еще третья колонна повернула ниже по линии границы, в сторону Мариуполя», - отметил собеседник. Как отметил украинский военный, зашедшие в Украину российские военные атаковали защитников Саур-Могилы постоянно, причем атаковали профессионально, по законам ведения войны. «Сначала происходила артподготовка. Она могла продолжаться час, даже больше, потому что мы еще смеялись по поводу того, что у них уже руки должны были заболеть, непрерывно заряжать эти снаряды. Стреляли они днем и ночью. До прохождения гуманитарного конвоя нас обстреливали только с территории России, а после гуманитарного конвоя нас обстреливали уже с двух сторон», - поделился своими воспоминаниями пятилетней давности Иван Журавлев.
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Кому подыгрываем?

"Щоб транслювати український погляд у Росію", - Венедиктов вважає, що може відкрити "Ехо Москви" в Україні без дозволу Нацради - Цензор.НЕТ 3427

Posted By: anti-colorados Серпень 10, 2019

"Совсем короткая заметка, которая и не требует много слов, поскольку все видно на заглавной картинке. Итак, мы уже давно и с разных сторон анализировали ситуацию с информационной войной, которую РФ довела до апогея во время президентской предвыборной кампании. Причем, действовала РФ как через наши, ангажированные ими СМИ, так и через свои собственные.
Все это стоит громадных денег, и сводки ЦВК о том, сколько и какая партия потратила на выборы, являются мизером даже с точки зрения того, что большая часть расходов оказалась в тени. Но куда относить средства, затраченные на спланированную акцию убийства рейтинга Порошенко, которую вели российские СМИ, доставая наших граждан через спутниковые ТВ тарелки и другими путями?
То, что делала российская пропаганда, у нас вообще никто не считал и даже не представляет себе порядок цифр, выражающих затраты на эту кампанию. Тем не менее, какие-то количественные характеристики таки можно увидеть, и в них поражают не абсолютные значения, а именно пропорции. Внимательно посмотрим на приложенный выше график и просто сравним показатели упоминания Порошенко и Путина.
В общем, это можно считать личной подписью российской пропаганды. Вот так она и работает. Даже их бог и царь оказался где-то далеко внизу. Такое внимание к Пороху может быть вызвано не столько ненавистью, как страхом перед тем, что и как о делает, и ужасом перед тем, что он может сделать.
Кто там голосовал «за кого угодно, только не за Порошенко»? Теперь вам понятно, что для кого вы сделали? Если и сейчас «нет», то это уже не лечится никакими средствами.
А на этом у меня - все. Живите с этим!"
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