 "Щоб транслювати український погляд у Росію", - Венедиктов вважає, що може відкрити "Ехо Москви" в Україні без дозволу Нацради. ВIДЕО

Про це Венедиктов сказав в ефірі Ехо Москви, пише Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що хоче створити станцію, яка буде вести мовлення лише на територію Росії, і для цього нібито не потрібен дозвіл Нацради.

Читайте також: Російський журналіст Венедиктов заявив, що йому дозволили зустрітись із заарештованим в Україні пропагандистом Вишинським

"Я хочу відкрити там (в Україні. - Ред.) бюро, щоб транслювати український погляд у Росію, сюди, нашим слухачам. Не ми туди, там ми вже є, а ви сюди. Для того, щоб російські слухачі могли отримувати точку зору українських політиків, дипломатів, акторів, лідерів громадської думки і просто громадян..." - сказав Венедиктов.

Нагадаємо, головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов у серпні приїхав до Києва. Пізніше кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв заявив про те, що цей візит до Києва пов'язаний із тим, що Венедиктов хоче відкрити в Україні філію "газпромівсько-кремлівського "ЗМІ". У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення заявили, що не дозволять відкрити в Україні філію російської радіостанції.