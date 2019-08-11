 "Щоб транслювати український погляд у Росію", - Венедиктов вважає, що може відкрити "Ехо Москви" в Україні без дозволу Нацради. ВIДЕО

Про це Венедиктов сказав в ефірі Ехо Москви, пише Цензор.НЕТ.
Він пояснив, що хоче створити станцію, яка буде вести мовлення лише на територію Росії, і для цього нібито не потрібен дозвіл Нацради.
"Я хочу відкрити там (в Україні. - Ред.) бюро, щоб транслювати український погляд у Росію, сюди, нашим слухачам. Не ми туди, там ми вже є, а ви сюди. Для того, щоб російські слухачі могли отримувати точку зору українських політиків, дипломатів, акторів, лідерів громадської думки і просто громадян..." - сказав Венедиктов.
Нагадаємо, головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов у серпні приїхав до Києва. Пізніше кримськотатарський журналіст Айдер Муждабаєв заявив про те, що цей візит до Києва пов'язаний із тим, що Венедиктов хоче відкрити в Україні філію "газпромівсько-кремлівського "ЗМІ". У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення заявили, що не дозволять відкрити в Україні філію російської радіостанції.
Я эту фсбшную многоличность веника заприметил еще в 2008 году, когда он на полном серьезе продвигал кремлевскую версию вторжения в Грузию, что мол оно произошло изза убийства российских мировторцев и обстрелов мирных городов Градами со стороны грузинской армии...
Еще таких пару сказок и пуйлу можно вручать орден Героя за заслуги перед Украиной)))
Если они у нас выходят в эфир.
Не так страшны московские воши,как украинские гниды.
Впрочем - это не удивительно...
Украина для них плацдарм.
Мы должны оказать влияние на брадский народ что бы они скинули царя и потом мир дружба и жвачка.
Нужно притвориться ветошью и ждать,нам еще свое робить потом.
Никакой дружбы с иудами.
«Уже на высоте (Саур-Могила) мы увидели, как прошел первый «гуманитарный конвой» с территории России - это тот, который все журналисты ждали в Харькове. Была очень большая колонна этой гуманитарной помощи. Что он на самом деле вез нам, конечно, неизвестно, но мы увидели, что сразу за этим гуманитарным конвоем пошли регулярные российские войска. Почему я подчеркиваю, что регулярные, потому что они шли четко по воинским подразделениям, по ротам, по взводам. Военный человек это поймет. Когда мы начали их считать, то буквально за небольшой промежуток времени насчитали где-то до ста единиц тяжелой техники. Когда стемнело, по огонькам было видно, что они шли еще целую ночь. А когда рассвело на второй день, то они еще продолжали двигаться…», - рассказал Журавлев.
По его словам, эта колонна постепенно растягивалась, видимо, она шла издалека. «Двигались они в трех направлениях. Первое направление - на города Снежное и Торез. Вторая колонна пошла на Луганскую область, и еще третья колонна повернула ниже по линии границы, в сторону Мариуполя», - отметил собеседник. Как отметил украинский военный, зашедшие в Украину российские военные атаковали защитников Саур-Могилы постоянно, причем атаковали профессионально, по законам ведения войны. «Сначала происходила артподготовка. Она могла продолжаться час, даже больше, потому что мы еще смеялись по поводу того, что у них уже руки должны были заболеть, непрерывно заряжать эти снаряды. Стреляли они днем и ночью. До прохождения гуманитарного конвоя нас обстреливали только с территории России, а после гуманитарного конвоя нас обстреливали уже с двух сторон», - поделился своими воспоминаниями пятилетней давности Иван Журавлев.
Posted By: anti-colorados Серпень 10, 2019
"Совсем короткая заметка, которая и не требует много слов, поскольку все видно на заглавной картинке. Итак, мы уже давно и с разных сторон анализировали ситуацию с информационной войной, которую РФ довела до апогея во время президентской предвыборной кампании. Причем, действовала РФ как через наши, ангажированные ими СМИ, так и через свои собственные.
Все это стоит громадных денег, и сводки ЦВК о том, сколько и какая партия потратила на выборы, являются мизером даже с точки зрения того, что большая часть расходов оказалась в тени. Но куда относить средства, затраченные на спланированную акцию убийства рейтинга Порошенко, которую вели российские СМИ, доставая наших граждан через спутниковые ТВ тарелки и другими путями?
То, что делала российская пропаганда, у нас вообще никто не считал и даже не представляет себе порядок цифр, выражающих затраты на эту кампанию. Тем не менее, какие-то количественные характеристики таки можно увидеть, и в них поражают не абсолютные значения, а именно пропорции. Внимательно посмотрим на приложенный выше график и просто сравним показатели упоминания Порошенко и Путина.
В общем, это можно считать личной подписью российской пропаганды. Вот так она и работает. Даже их бог и царь оказался где-то далеко внизу. Такое внимание к Пороху может быть вызвано не столько ненавистью, как страхом перед тем, что и как о делает, и ужасом перед тем, что он может сделать.
Кто там голосовал «за кого угодно, только не за Порошенко»? Теперь вам понятно, что для кого вы сделали? Если и сейчас «нет», то это уже не лечится никакими средствами.
А на этом у меня - все. Живите с этим!"