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 Іструктори американського спецпідрозділу SWAT провели навчання зі звільнення заручників для співробітників КОРДу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

З 29 липня по 9 серпня поліцейські департаменту "Корпус оперативно-раптової дії", працівники регіональних управлінь поліції особливого призначення, правоохоронці Держприкордонслужби "ДОЗОР" та співробітники "ТОР" взяли участь у навчаннях, які організували та проводили представники американського спецпідрозділу "SWAT".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час занять іноземні колеги поділились зі спецназівцями новими тактичними прийомами застосування вогнепальної зброї та спеціальних засобів, а також продемонстрували зразки спорядження спецпризначенців.

Тренінг складався з теоретичної та практичної частин. Окрім нових знань, отриманих під час лекцій, правоохоронці розглядали різноманітні надзвичайні події.

Іструктори американського спецпідрозділу SWAT провели навчання зі звільнення заручників для співробітників КОРДу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час стрілянини під Києвом чоловік дістав сім вогнепальних поранень, поліція затримала підозрюваних. ФОТОрепортаж

Іструктори американського спецпідрозділу SWAT провели навчання зі звільнення заручників для співробітників КОРДу 02

Як розповів заступник Голови Національної поліції України Олексій Руденко, метою проведення тренінгів  є комплексне відпрацювання поліцейськими тактики звільнення заручників та удосконалення алгоритму дій спецпризначенців під час таких нештатних ситуацій:

"Під час імітованих сценаріїв порятунку людей, яких зловмисники незаконно позбавили волі, правоохоронці мали змогу випробувати свої сили на борту літаків, у вагонах потягів та у багатоповерхівках".

Іструктори американського спецпідрозділу SWAT провели навчання зі звільнення заручників для співробітників КОРДу 03
Іструктори американського спецпідрозділу SWAT провели навчання зі звільнення заручників для співробітників КОРДу 04

Окрім визволення заручників працівники "КОРД" відпрацьовували ситуації з надання домедичної допомоги постраждалим. 

Іструктори американського спецпідрозділу SWAT провели навчання зі звільнення заручників для співробітників КОРДу 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142286
 
   
 Топ коментарі
 
Корд это те , которые чесного копа арестовали Иструкторы американского спецподразделения SWAT провели учения по освобождению заложников для сотрудников КОРДа - Цензор.НЕТ 8409
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Лучше бы сваты проводили учения по ликвидации путлера и верхушки рашистов.
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Корд это те , которые чесного копа арестовали Иструкторы американского спецподразделения SWAT провели учения по освобождению заложников для сотрудников КОРДа - Цензор.НЕТ 8409
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Это всё что ты знаешь о КОРДе!? Печально! По такому случаю в связи с данным инцидентом предлагаю КОРД распустить, а на их место..., а нах кого то вообще на их место.
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там собратья корда грабежом промышляли
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стоит на защите интересов тех же серьёзных людей
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Тяжело наверное жить когда всёпропало!?
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в целом сейчас намного лучше, появилось
много возможностей,
просто раздражает , когда
рекламируют военное формирование
стоящее на страже приватного интереса
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Как же хорошо вы осведомлены о частных армиях,прям завидую.Хотя, если бы я так был осведомлён, то пожалуй вирус всёпропало и меня бы поразил!
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обыкновенная мусорская армия набранная из подонков, готовых за
миску жратвы калашом в сограждан тыкать, куда их ещё учить ?
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А ты считаешь что мало у нас сограждан в которых просто необходимо калашом тыкать?
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у нас не граждане, ибо не вооружены,
к слову, этот ваш корд с вооружёнными
гражданами так же бодро, или только безоружных
прессовать ?
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Погуглите(не гражданин), может чего найдёте!
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не, так не,, что мне искать ?
я лучше подвинусь, пусть жируют
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Правильно, зачем интересоваться тем что может доказать вашу неправоту или ещё чего хуже, разрушить ваши собственные иллюзии и мечты!
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Уже в одних на даунбасе небыло кому тыкать!
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вы верите, что это дамбасятина сама, без разрешения
тех, в чьём подчинении вот такие же красавчики, готовые поднимать
оружие против сограждан , осозновая, что нарушают присягу ?
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Я верю в деморализацию и развал силовых структур! Которые как бы кому не хотелось, существовать должны.
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здесь не поспоришь, но лучше держаться подальше от них
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це мариуанці у КОРДа мають вчитись возволять заручників. Наші вояки о поліцаїв мордою в пилюку положили за пол-сєкунди. Поліцаї, щоправда, даже не шолохнулись в свою защіту. А вдруг то передягнуті бандіти були?
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Лучше бы сваты проводили учения по ликвидации путлера и верхушки рашистов.
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ШАМ. Русские понесли значительные потери в последних боях в Сирии. Уничтожен их штаб в
Абу Дали

Несмотря на то, что потери русской солдатни в Сирии внесены в разряд государственной тайны России, информация о потерях все же просачивается и в некоторых случаях даже подтверждается асадитами.

7 августа сначала в социальных сетях, а затем уже от командования муджахидов появились данные об ожесточенных боях в районе Арбаин и аль-Закат в провинции Хама, в которых принимали участие русские войска.

По данным агентства OGN которое освещает события в Сирии непосредственно с фонтов, речь может идти о «десятках убитых и раненых русских солдат». Позже информацию о потерях русских подтвердили и источники асадитов, однако никаких цифр не привели.

8 августа пришло сообщение об атаке повстанцев и муджахидов в Латакии в районе Рашо. Ударам подверглись позиции русских спецбанд, которые участвуют в боях вместе с асадитами. В результате атаки уничтожены несколько членов путинской военной банды, в том числе их командиры. Много ранены. Русские в ответ начали массированные бомбежки

9 августа в результате ударов из установки "Град" уничтожен оперативный штаб русских войск в Абу Дали в провинции Хама. Точных данных о потерях нет. Известно, что штаб полностью разрушен.

В этот же день агентство OGN сообщило о ликвидации группы русских солдат в районе Акраад в Латакии. Повстанцы нанесли удар по скоплению русских с помощью ПТУРа ВИДЕО.

Укажем в этой связи, что никаких сведений о своих потерях русская военная банда «МО» не сообщает. Молчат также и российские СМИ. Несколько комментариев с подтверждением данных о потерях был опубликованы лишь некоторыми блогерами в Твиттере и в Фейсбук.

Между тем бои в Сирии с каждым днем ужесточаются. Русские наносят массированные бомбовые удары по жилым кварталам, базарам, школам, больницам и мечетям.

Одновременно не прекращаются попытки продвинуться в сторону Большого Идлиба, а также в Хама и Латакии. На отдельных направлениях асадитам и русским удалось взять под контроль незначительные участки территорий, однако ключевые места по-прежнему контролируются повстанцами и муджахидами.

Одним из таких направлений является фронт Кабани на севере Латакии. Здесь кафиры упорно посылают на штурм и убой тысячи и тысячи голов пушечного мяса. Бои идут уже около 2-х месяцев. Кабани подвергается чудовищным бомбежкам, однако кроме потерь других «успехов» у кафиров на этом направлении нет.

9 августа на фронте Кабани повстанцы и муджахиды отбили несколько штурмов и уничтожили 4 штурмовых подразделения асадитов, которым помогали русские спецбанды и самолеты.

На фронте Джайсат на юге Идлиба повстанцы провели неожиданную атаку, в ходе которой уничтожили 15 асадитов и подбили 1 танк. Бои здесь продолжаются.

Успешные удары по асадитам были нанесены в Сахль-Габе - уничтожена грузовая автомашина, перевозившая кафиров, - а также в районе Вади Хасмин в Хама. Здесь муджахиды объединенного оперативного штаба «Явная победа» уничтожили более 20 асадитов.

В Сахль-Габе обстреляна база Джурин в результате чего уничтожена пушка и несколько асадитов.

Еще одна группа асадитов была ликвидирована на юге Идлибе в районе Атшан в результате прямого попадания минометных снарядов по скопление врага.

Между тем информационное агентство ХТШ «****» опубликовало инфографику потерь режима Асада за период с 5 мая по 8 августа 2019 года.

Согласно данной статистики, на которую ссылается издание Mjazira, силы объединенного оперативного штаба повстанцев и муджахидов «Аль-Фатх аль-Мубин» («Явная победа») с начала мая до настоящего момента уничтожили 1534 нусейритских солдат, в том числе 31 офицера различных рангов, а также ранили более 3000 боевиков. Всего за это время были пленены 10 боевиков нусейритской армии и шаббихов.

Статистика также включает в себя число поражённой техники, в том числе 42 танка, 17 единиц БМП, 130-мм артиллерийских орудий, 5 разных автомобилей, 2 единицы самоходной зенитной установки «Шилка», 6 систем залпового огня, 2 военных «Урала», 10 единиц 14,5-мм зенитных установок, 1 автобус, 2 бульдозера, 9 противотанковых установок, 4 единицы 23-мм зенитных установок и 10 пикапов.

Муджахидами были также выведены из строя 2 танка, 1 БМП, 2 единицы бронированных военных бульдозеров, 4 самолёта, 5 вертолётов и сбит разведывательный дрон.

Муджахиды оперативного штаба «Аль-Фатх аль-Мубин» в качестве трофеев захватили 7 танков, 2 БМП, 3 единицы самоходных зенитных установок «Шилка», 2 единицы 23-мм зенитной установки, 4 пикапа с 14,5-мм зенитными установками и склад боеприпасов.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Вот это размах, вот это масштабы утилизации свиней. Нашему ГУРу бы поучиться ведению боевых действий.
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Зачем? ГУР не то подразделении, которое ведет БД.
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на цьому кінчайєця всяка підготовка супєр-пупєр-спєцназа
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Сегодня, в 13.30 российские войска совершили обстрел из автоматического гранатомета в районе Новолуганского, в результате пал смертью храбрых один украинский воин. Кто-то знает, этот, как его, придурковатый, уже звонил *****?
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в прошлий раз чєрєз суткі. А щас виходнийє...
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При Порошенко никаких Сватов не было! Іструктори американського спецпідрозділу SWAT провели навчання зі звільнення заручників для співробітників КОРДу - Цензор.НЕТ 7142
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теперь дачи генералов под надёжной защитой ...
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вшивий корд показав що він може в княжичах. А також коли патрульних затримав. "ви что незнаете каго астановілілі? херней занімаєтесь" - сказав високопрофесійний кордовец. Тому напитанна -"еслі іх разогнать кто будет работать", можна зустрічне питання - обслуга хенералів цеїх робота?
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Участвуй в челлендже за Украину с нами! Пройди платный опрос, о котором писали на Цензоре, а полученные деньги ПОЛНОСТЬЮ перечисли украинским воинам защищающим тебя в зоне ОСС.
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